Το παγωτό γιαούρτι θριαμβεύει στην Αμερική

Χάρη στη Γενιά Ζ που αναζητά πιο υγιεινά επιδόρπια, το frozen yogurt επιστρέφει στο προσκήνιο με την παγκόσμια αγορά να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 5,6 δισ. δολάρια τα ερχόμενα χρόνια