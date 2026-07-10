Το παγωτό γιαούρτι θριαμβεύει στην Αμερική
Το παγωτό γιαούρτι θριαμβεύει στην Αμερική
Χάρη στη Γενιά Ζ που αναζητά πιο υγιεινά επιδόρπια, το frozen yogurt επιστρέφει στο προσκήνιο με την παγκόσμια αγορά να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 5,6 δισ. δολάρια τα ερχόμενα χρόνια
Οι ουρές έξω από τα καταστήματα με την ποπ διάθεση σχηματίζονταν καθημερινά. Τα χάρτινα κυπελλάκια γέμιζαν αφράτο παγωτό γιαούρτι και στη συνέχεια ο καθένας επέλεγε ανάμεσα σε δεκάδες γαρνιτούρες: τρούφες, σιρόπια, σοκολάτες. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 η μόδα του frozen yogurt ή fro-yo είχε κατακτήσει όλο τον πλανήτη. Η τάση της εποχής που ήθελε διατροφή με χαμηλά λιπαρά, όχι μόνο ευνόησε την ανάπτυξη της αγοράς, αλλά ανέδειξε το δροσερό επιδόρπιο ως μια ελαφριά εναλλακτική σε σχέση με το παραδοσιακό παγωτό. Η δημοτικότητά του ήταν τέτοια ώστε, το 2010, η Google ονόμασε την έκδοση 2.2 του λειτουργικού συστήματος Android «Froyo», επιβεβαιώνοντας την επιτυχία του προϊόντος.
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