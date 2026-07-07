Η Dua Lipa έφτιαξε βιβλιοθήκη με τα βιβλία που έχουν λογοκριθεί

Πίσω από τη νέα βιβλιοθήκη που δημιούργησε η βραβευμένη τραγουδίστρια, στη θρυλική Livraria Lello στην Πορτογαλία, κρύβεται κάτι πολύ περισσότερο από μια πρωτοβουλία μιας ποπ σταρ