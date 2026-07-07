Η Dua Lipa έφτιαξε βιβλιοθήκη με τα βιβλία που έχουν λογοκριθεί
Η Dua Lipa έφτιαξε βιβλιοθήκη με τα βιβλία που έχουν λογοκριθεί
Πίσω από τη νέα βιβλιοθήκη που δημιούργησε η βραβευμένη τραγουδίστρια, στη θρυλική Livraria Lello στην Πορτογαλία, κρύβεται κάτι πολύ περισσότερο από μια πρωτοβουλία μιας ποπ σταρ
Ανάμεσα στα ξυλόγλυπτα ράφια και την εμβληματική κατακόκκινη σκάλα της Livraria Lello, στο Πόρτο, (ένα από τα ομορφότερα βιβλιοπωλεία του κόσμου), οι επισκέπτες συναντούν πλέον έναν καινούργιο χώρο. Πρόκειται για τη Manifesto Library, μια μόνιμη συλλογή εκατό βιβλίων που δημιούργησε η Dua Lipa σε συνεργασία με το Service95, την εκδοτική και πολιτιστική πλατφόρμα που ίδρυσε η ίδια.
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Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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