ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 13,8 εκατ. ευρώ σε πάνω από 9.600 παραγωγούς για ζημίες του 2025
ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 13,8 εκατ. ευρώ σε πάνω από 9.600 παραγωγούς για ζημίες του 2025
Mε τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, σχεδόν στο σύνολό τους, οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεων έτους 2025
Ο ΕΛ.Γ.Α. κατέβαλε σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκ. € σε 9.634 ασφαλιζόμενους παραγωγούς στον Οργανισμό, για ζημίες του έτους 2025, σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου.
Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος
Mε τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, σχεδόν στο σύνολό τους, οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεωνέτους 2025.
Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος
Mε τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, σχεδόν στο σύνολό τους, οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεωνέτους 2025.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα