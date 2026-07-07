ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 13,8 εκατ. ευρώ σε πάνω από 9.600 παραγωγούς για ζημίες του 2025

Ο ΕΛ.Γ.Α. κατέβαλε σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκ. € σε 9.634 ασφαλιζόμενους παραγωγούς στον Οργανισμό, για ζημίες του έτους 2025, σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου.Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τραπέζης της ΕλλάδοςMε τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, σχεδόν στο σύνολό τους, οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεωνέτους 2025.