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ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 13,8 εκατ. ευρώ σε πάνω από 9.600 παραγωγούς για ζημίες του 2025
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Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ

ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 13,8 εκατ. ευρώ σε πάνω από 9.600 παραγωγούς για ζημίες του 2025

Mε τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, σχεδόν στο σύνολό τους, οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεων έτους 2025

ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 13,8 εκατ. ευρώ σε πάνω από 9.600 παραγωγούς για ζημίες του 2025
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Ο ΕΛ.Γ.Α. κατέβαλε σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκ. € σε 9.634 ασφαλιζόμενους παραγωγούς στον Οργανισμό, για ζημίες του έτους 2025, σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου.

Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος

Mε τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, σχεδόν στο σύνολό τους, οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεωνέτους 2025.
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