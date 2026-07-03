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Υπερθέαμα με μουσική, χρώματα και λέιζερ στο Άγαλμα της Ελευθερίας για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ
Την ιδέα για το σόου είχε ο γενικός πρόξενος της Γαλλίας στη Νέα Υόρκη, Σεντρίκ Φουρισκό, ο οποίος θεωρεί ότι το θέαμα αυτό απεικονίζει «τη σημασία των συμμαχιών»
Ο Γάλλος DJ και μουσικός παραγωγός Μισέλ Κανιτρό ήταν ο «εγκέφαλος» αυτού του δεκαπεντάλεπτου σόου με στόχο να προβάλει το Άγαλμα, ένα δώρο τις Γαλλίας στις ΗΠΑ πριν από 140 χρόνια.
«Από όλα τα σόου που οργάνωσα, αυτό ήταν αναμφίβολα το πιο σύνθετο» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο καλλιτέχνης που ειδικεύεται σε τέτοια «μνημειώδη» θεάματα. Στο παρελθόν οργάνωσε παρόμοια σόου στον Πύργο του Άιφελ, στο Μον-Σεν-Μισέλ και πιο πρόσφατα, στα εγκαίνια της αναστηλωμένης μετά τη φωτιά Παναγίας των Παρισίων.
The French Air and Space Force’s elite Patrouille de France aerobatic team flies over the Statue of Liberty in New York as part of celebrations marking the 250th anniversary of American independence. pic.twitter.com/czA5mnMQxW— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 2, 2026
Για το σόου της Νέας Υόρκης χρειάστηκε να δώσει ειδική άδεια η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ, μια ομοσπονδιακή υπηρεσία που διαχειρίζεται πολλά μνημεία, έπειτα από συζητήσεις που κράτησαν πολλούς μήνες.
Το Άγαλμα της Ελευθερίας, που τοποθετήθηκε στον κόλπο της Νέας Υόρκης το 1886, ήταν έργο του Γάλλου γλύπτη Ογκίστ Μπαρτολντί και σήμερα αποτελεί ένα από τα διασημότερα μνημεία των ΗΠΑ. Βρίσκεται στο Λίμπερτι Άιλαντ, στα νότια του Μανχάταν, και δέχεται περίπου 4 εκατομμύρια επισκεπτες ετησίως.
«Το γεγονός ότι βρίσκεται σε νησί κατέστησε τα πράγματα ακόμη πιο περίπλοκα», όσον αφορά την οργάνωση του σόου, είπε ο Κανιτρό. Επίσης, ο χώρος παρέμεινε ανοιχτός για τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών, κάτι που ανάγκαζε τα συνεργεία να εργάζονται νύχτα για να μην παρεμποδίζουν τη λειτουργία του.
You haven't seen anything yet ... Watch Friday at 10/9c for a look at the Statue of Liberty like you've never seen before. https://t.co/inAlxZTcWy pic.twitter.com/cP1M9GLLgs— ABC News (@ABC) July 2, 2026
Την ιδέα για το σόου είχε ο γενικός πρόξενος της Γαλλίας στη Νέα Υόρκη, Σεντρίκ Φουρισκό, ο οποίος θεωρεί ότι το θέαμα αυτό απεικονίζει «τη σημασία των συμμαχιών». Με φόντο «τις γεωπολιτικές εντάσεις», Η Γαλλία και οι ΗΠΑ «δημιουργούν πράγματα μαζί, όπως το Άγαλμα της Ελευθερίας ή αυτό το σόου, κάτι που θα μείνει αξέχαστο», σχολίασε.
Το σόου, με μουσική τέκνο και φωτισμούς λέιζερ, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ιδιώτες. Μαγνητοσκοπήθηκε την Τετάρτη, ενώπιον περίπου 250 προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων ήταν ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και ο πρόεδρος της τράπεζας JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντίμον.
SCENES French Air and Space Force's elite 'Patrouille de France' aerobatic team flies over the #StatueofLiberty in #NewYork. The demonstrations are part of the “Liberté 250” tour celebrating the 250th anniversary of American independence and the friendship between France and the… pic.twitter.com/WYd6UdzlIb— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) July 3, 2026
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