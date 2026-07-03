Υπερθέαμα με μουσική, χρώματα και λέιζερ στο Άγαλμα της Ελευθερίας για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ

Την ιδέα για το σόου είχε ο γενικός πρόξενος της Γαλλίας στη Νέα Υόρκη, Σεντρίκ Φουρισκό, ο οποίος θεωρεί ότι το θέαμα αυτό απεικονίζει «τη σημασία των συμμαχιών»