Υπερθέαμα με μουσική, χρώματα και λέιζερ στο Άγαλμα της Ελευθερίας για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
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Υπερθέαμα με μουσική, χρώματα και λέιζερ στο Άγαλμα της Ελευθερίας για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ

Την ιδέα για το σόου είχε ο γενικός πρόξενος της Γαλλίας στη Νέα Υόρκη, Σεντρίκ Φουρισκό, ο οποίος θεωρεί ότι το θέαμα αυτό απεικονίζει «τη σημασία των συμμαχιών»

Υπερθέαμα με μουσική, χρώματα και λέιζερ στο Άγαλμα της Ελευθερίας για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ
Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Άγαλμα της Ελευθερίας βρίσκεται στο επίκεντρο ενός οπτικοακουστικού θεάματος, με πρωτοβουλία της Γαλλίας, για τους εορτασμούς των 250 ετών από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά το βράδυ της Παρασκευής, ώρα Νέας Υόρκης, από τα κανάλια του ομίλου Disney και την Κυριακή από το γαλλικό κανάλι France 2.

Ο Γάλλος DJ και μουσικός παραγωγός Μισέλ Κανιτρό ήταν ο «εγκέφαλος» αυτού του δεκαπεντάλεπτου σόου με στόχο να προβάλει το Άγαλμα, ένα δώρο τις Γαλλίας στις ΗΠΑ πριν από 140 χρόνια.

«Από όλα τα σόου που οργάνωσα, αυτό ήταν αναμφίβολα το πιο σύνθετο» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο καλλιτέχνης που ειδικεύεται σε τέτοια «μνημειώδη» θεάματα. Στο παρελθόν οργάνωσε παρόμοια σόου στον Πύργο του Άιφελ, στο Μον-Σεν-Μισέλ και πιο πρόσφατα, στα εγκαίνια της αναστηλωμένης μετά τη φωτιά Παναγίας των Παρισίων.



Για το σόου της Νέας Υόρκης χρειάστηκε να δώσει ειδική άδεια η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ, μια ομοσπονδιακή υπηρεσία που διαχειρίζεται πολλά μνημεία, έπειτα από συζητήσεις που κράτησαν πολλούς μήνες.

Το Άγαλμα της Ελευθερίας, που τοποθετήθηκε στον κόλπο της Νέας Υόρκης το 1886, ήταν έργο του Γάλλου γλύπτη Ογκίστ Μπαρτολντί και σήμερα αποτελεί ένα από τα διασημότερα μνημεία των ΗΠΑ. Βρίσκεται στο Λίμπερτι Άιλαντ, στα νότια του Μανχάταν, και δέχεται περίπου 4 εκατομμύρια επισκεπτες ετησίως.

«Το γεγονός ότι βρίσκεται σε νησί κατέστησε τα πράγματα ακόμη πιο περίπλοκα», όσον αφορά την οργάνωση του σόου, είπε ο Κανιτρό. Επίσης, ο χώρος παρέμεινε ανοιχτός για τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών, κάτι που ανάγκαζε τα συνεργεία να εργάζονται νύχτα για να μην παρεμποδίζουν τη λειτουργία του.


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Την ιδέα για το σόου είχε ο γενικός πρόξενος της Γαλλίας στη Νέα Υόρκη, Σεντρίκ Φουρισκό, ο οποίος θεωρεί ότι το θέαμα αυτό απεικονίζει «τη σημασία των συμμαχιών». Με φόντο «τις γεωπολιτικές εντάσεις», Η Γαλλία και οι ΗΠΑ «δημιουργούν πράγματα μαζί, όπως το Άγαλμα της Ελευθερίας ή αυτό το σόου, κάτι που θα μείνει αξέχαστο», σχολίασε.

Το σόου, με μουσική τέκνο και φωτισμούς λέιζερ, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ιδιώτες. Μαγνητοσκοπήθηκε την Τετάρτη, ενώπιον περίπου 250 προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων ήταν ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και ο πρόεδρος της τράπεζας JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντίμον.

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