Ενα πικάπ του 1985 στην καρδιά ενός εντυπωσιακού ηχοσυστήματος
Ενα πικάπ του 1985 στην καρδιά ενός εντυπωσιακού ηχοσυστήματος
Μέχρι χθες οι ταγμένοι ακροατές μουσικής είχαν μία αγωνία. Αν το ηχοσύστημά τους αρκεί για να αποδώσει όσο πιο τέλεια γίνεται δίσκους βινυλίου
Σήμερα οι ίδιοι άνθρωποι ίσως αναρωτηθούν ποια μπορεί να είναι εκείνη η ηχογράφηση που, τελικά, αξίζει να εκτεθεί στο «νέο» ηχοσύστημά της. Πες το μανία ή πες το αγάπη για την ακουστική τελειότητα. Στην περίπτωση του Bang & Olufsen Beosystem 3000c οι αναζητήσεις τελειώνουν. Ήχος υψηλών απαιτήσεων και «ανελέητο» design. Η ιστορική δανέζικη εταιρεία έκανε το θαύμα της για ακόμη μία φορά.
Η Bang & Olufsen επαναφέρει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πικάπ της δεκαετίας του ’80. Δεν το κάνει επιχειρώντας να αναπαραστήσει την αναλογική εποχή. Τίποτα το ρετρό, τίποτα αναβιωτικό. Το Beosystem 3000c συνδυάζει ένα αυθεντικό Beogram 3000, το οποίο αποκαθίσταται σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την αρχική κατασκευή του, με ένα ζεύγος ασύρματων ηχείων Beolab 8. Άρα, δεν μιλάμε μόνο για πικάπ. Το Beogram 3000 είναι το αυθεντικό, αποκατεστημένο πικάπ, ενώ το Beosystem 3000c είναι το ολοκληρωμένο ηχοσύστημα που περιλαμβάνει τόσο το πικάπ όσο και τα δύο ενεργά ασύρματα ηχεία που διαθέτουν ενσωματωμένους ενισχυτές. Με άλλα λόγια, η Bang & Olufsen δεν επαναφέρει απλώς μια συσκευή αναπαραγωγής βινυλίου, αλλά δημιουργεί ένα πλήρες σύστημα ακρόασης που γεφυρώνει την ακουστική παράδοση με το streaming.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η Bang & Olufsen επαναφέρει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πικάπ της δεκαετίας του ’80. Δεν το κάνει επιχειρώντας να αναπαραστήσει την αναλογική εποχή. Τίποτα το ρετρό, τίποτα αναβιωτικό. Το Beosystem 3000c συνδυάζει ένα αυθεντικό Beogram 3000, το οποίο αποκαθίσταται σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την αρχική κατασκευή του, με ένα ζεύγος ασύρματων ηχείων Beolab 8. Άρα, δεν μιλάμε μόνο για πικάπ. Το Beogram 3000 είναι το αυθεντικό, αποκατεστημένο πικάπ, ενώ το Beosystem 3000c είναι το ολοκληρωμένο ηχοσύστημα που περιλαμβάνει τόσο το πικάπ όσο και τα δύο ενεργά ασύρματα ηχεία που διαθέτουν ενσωματωμένους ενισχυτές. Με άλλα λόγια, η Bang & Olufsen δεν επαναφέρει απλώς μια συσκευή αναπαραγωγής βινυλίου, αλλά δημιουργεί ένα πλήρες σύστημα ακρόασης που γεφυρώνει την ακουστική παράδοση με το streaming.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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