Ενα πικάπ του 1985 στην καρδιά ενός εντυπωσιακού ηχοσυστήματος

Μέχρι χθες οι ταγμένοι ακροατές μουσικής είχαν μία αγωνία. Αν το ηχοσύστημά τους αρκεί για να αποδώσει όσο πιο τέλεια γίνεται δίσκους βινυλίου