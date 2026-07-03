Πετρέλαιο: Πάτησαν φρένο οι τιμές με το βλέμμα στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Οι ελπίδες για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κράτησαν σχεδόν αμετάβλητες τις τιμές του πετρελαίου, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα και τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ