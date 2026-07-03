Πετρέλαιο: Πάτησαν φρένο οι τιμές με το βλέμμα στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν
Πετρέλαιο: Πάτησαν φρένο οι τιμές με το βλέμμα στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν
Οι ελπίδες για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κράτησαν σχεδόν αμετάβλητες τις τιμές του πετρελαίου, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα και τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ
Σχεδόν αμετάβλητες ολοκλήρωσαν την εβδομάδα οι τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να ελπίζουν ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα οδηγήσουν σε διαρκή αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.
Το Brent ενισχύθηκε κατά 14 σεντς (0,19%), κλείνοντας στα 71,94 δολάρια το βαρέλι, μόλις 5 σεντς χαμηλότερα σε σχέση με το κλείσιμο της προηγούμενης Παρασκευής. Το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 9 σεντς (0,13%), στα 68,78 δολάρια το βαρέλι.
Οι συναλλαγές ήταν περιορισμένες, καθώς οι αμερικανικές αγορές παρέμειναν κλειστές ενόψει της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Την Πέμπτη, πάντως, και οι δύο βασικοί δείκτες του πετρελαίου είχαν υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.
Πάντως και σε εβδομαδιαία βάση, το Brent υποχώρησε οριακά κατά περίπου 0,07%, ενώ το WTI παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, με την αγορά να κινείται σε στενό εύρος τιμών εν μέσω προσδοκιών για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν.
Από την πλευρά της, η Citi επισημαίνει ότι η διαδικασία προσέγγισης ΗΠΑ-Ιράν παραμένει εύθραυστη, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες σχετικά με το καθεστώς διαχείρισης και τα τέλη διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.
Ωστόσο, οι αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν ότι το μνημόνιο κατανόησης (MoU) είναι πιθανό να διατηρηθεί, όχι επειδή έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά επειδή κανένα από τα δύο μέρη δεν έχει συμφέρον να το παραβιάσει.
Παρά τις εντάσεις που ακολούθησαν τις αμοιβαίες επιθέσεις του περασμένου Σαββατοκύριακου, μετά την ιρανική επίθεση σε εμπορικό πλοίο, μέρος της ναυσιπλοΐας έχει ήδη επανεκκινήσει μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπως προβλέπεται από την αρχική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.
Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η παραγωγή του OPEC αυξήθηκε τον Ιούνιο κατά 3,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Παράλληλα, η παραγωγή του Κουβέιτ εκτινάχθηκε στα 1,65 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, έναντι μόλις 580.000 βαρελιών ημερησίως τον Μάιο, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters.
Την ίδια ώρα, τουλάχιστον πέντε υπερδεξαμενόπλοια, μεταφέροντας συνολικά 10 εκατ. βαρέλια σαουδαραβικού πετρελαίου, έχουν ήδη εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Saudi Aramco έχει στραφεί από τις μακροχρόνιες συμβάσεις σε πωλήσεις μέσω της αγοράς spot, επιδιώκοντας να επιταχύνει τις παραδόσεις προς την Ασία.
Καθώς η προσφορά αυξάνεται, η δομή της αγοράς πετρελαίου έχει περάσει από backwardation σε contango, εξέλιξη που αντανακλά τις μειωμένες ανησυχίες για μελλοντικές ελλείψεις.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα συμβόλαια άμεσης παράδοσης Brent διαπραγματεύθηκαν αυτή την εβδομάδα χαμηλότερα από τα συμβόλαια παράδοσης έως και έξι μήνες αργότερα, ένδειξη ότι η αύξηση των φορτίων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει δημιουργήσει βραχυπρόθεσμη υπερπροσφορά στην αγορά.
Πηγή: www.newmoney.gr
Το Brent ενισχύθηκε κατά 14 σεντς (0,19%), κλείνοντας στα 71,94 δολάρια το βαρέλι, μόλις 5 σεντς χαμηλότερα σε σχέση με το κλείσιμο της προηγούμενης Παρασκευής. Το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 9 σεντς (0,13%), στα 68,78 δολάρια το βαρέλι.
Οι συναλλαγές ήταν περιορισμένες, καθώς οι αμερικανικές αγορές παρέμειναν κλειστές ενόψει της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Την Πέμπτη, πάντως, και οι δύο βασικοί δείκτες του πετρελαίου είχαν υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.
Πάντως και σε εβδομαδιαία βάση, το Brent υποχώρησε οριακά κατά περίπου 0,07%, ενώ το WTI παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, με την αγορά να κινείται σε στενό εύρος τιμών εν μέσω προσδοκιών για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν.
Οι ελπίδες στρέφονται στα Στενά του ΟρμούζΣύμφωνα με αναλυτές της Commerzbank, η αγορά στηρίζεται στις προσδοκίες ότι θα αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
Από την πλευρά της, η Citi επισημαίνει ότι η διαδικασία προσέγγισης ΗΠΑ-Ιράν παραμένει εύθραυστη, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες σχετικά με το καθεστώς διαχείρισης και τα τέλη διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.
Ωστόσο, οι αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν ότι το μνημόνιο κατανόησης (MoU) είναι πιθανό να διατηρηθεί, όχι επειδή έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά επειδή κανένα από τα δύο μέρη δεν έχει συμφέρον να το παραβιάσει.
Παρά τις εντάσεις που ακολούθησαν τις αμοιβαίες επιθέσεις του περασμένου Σαββατοκύριακου, μετά την ιρανική επίθεση σε εμπορικό πλοίο, μέρος της ναυσιπλοΐας έχει ήδη επανεκκινήσει μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπως προβλέπεται από την αρχική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.
Αύξηση παραγωγής από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρεςΜε την προοπτική αύξησης των εξαγωγών πετρελαίου, οι χώρες του Κόλπου επιταχύνουν την παραγωγή τους.
Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η παραγωγή του OPEC αυξήθηκε τον Ιούνιο κατά 3,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Παράλληλα, η παραγωγή του Κουβέιτ εκτινάχθηκε στα 1,65 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, έναντι μόλις 580.000 βαρελιών ημερησίως τον Μάιο, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters.
Την ίδια ώρα, τουλάχιστον πέντε υπερδεξαμενόπλοια, μεταφέροντας συνολικά 10 εκατ. βαρέλια σαουδαραβικού πετρελαίου, έχουν ήδη εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Saudi Aramco έχει στραφεί από τις μακροχρόνιες συμβάσεις σε πωλήσεις μέσω της αγοράς spot, επιδιώκοντας να επιταχύνει τις παραδόσεις προς την Ασία.
Η αγορά γυρίζει σε contangoΟ ιδρυτής του ενημερωτικού δελτίου Commodity Context, Rory Johnston, σημειώνει ότι η ανάκαμψη της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή εξελίσσεται ταχύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, την ώρα που η ασθενής ζήτηση εισαγωγών από την Κίνα εξακολουθεί να περιορίζει την κατανάλωση.
Καθώς η προσφορά αυξάνεται, η δομή της αγοράς πετρελαίου έχει περάσει από backwardation σε contango, εξέλιξη που αντανακλά τις μειωμένες ανησυχίες για μελλοντικές ελλείψεις.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα συμβόλαια άμεσης παράδοσης Brent διαπραγματεύθηκαν αυτή την εβδομάδα χαμηλότερα από τα συμβόλαια παράδοσης έως και έξι μήνες αργότερα, ένδειξη ότι η αύξηση των φορτίων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει δημιουργήσει βραχυπρόθεσμη υπερπροσφορά στην αγορά.
Πηγή: www.newmoney.gr
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