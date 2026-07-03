Βενεζουέλα: Στους 2.645 οι νεκροί, ξεπερνούν τους 12.500 οι τραυματίες από τους σεισμούς
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα Σεισμός

Βενεζουέλα: Στους 2.645 οι νεκροί, ξεπερνούν τους 12.500 οι τραυματίες από τους σεισμούς

Σύμφωνα με το υπουργείο Πληροφοριών της χώρας οι άστεγοι είναι περίπου 15.000

Βενεζουέλα: Στους 2.645 οι νεκροί, ξεπερνούν τους 12.500 οι τραυματίες από τους σεισμούς
Οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους δίδυμους σεισμούς της περασμένης εβδομάδας ανέρχονται σε τουλάχιστον 2.645, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν απόψε οι αρχές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πληροφοριών της χώρας οι τραυματίες είναι 12.666 και οι άστεγοι περίπου 15.000. Χθες, η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες έκανε λόγο για 2.595 θανάτους.

Οι αρχές αποφεύγουν να μιλούν για αγνοούμενους, όμως τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι μπορεί να ανέρχονται ακόμη και σε 50.000.

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