Λάθος στη μισθοδοσία: Πλήρωσαν κατά λάθος 600 ευρώ παραπάνω και τώρα τα ζητούν πίσω
Λάθος στη μισθοδοσία: Πλήρωσαν κατά λάθος 600 ευρώ παραπάνω και τώρα τα ζητούν πίσω
Ένα λάθος στη μισθοδοσία οδήγησε εκατοντάδες εργαζόμενους στην Ιταλία να λάβουν έως και 600 ευρώ επιπλέον - Η εταιρεία ζητά την επιστροφή των χρημάτων, ενώ τα συνδικάτα διεκδικούν ευνοϊκότερες δόσεις αποπληρωμής
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία ένα σοβαρό λάθος στη μισθοδοσία μεγάλης βιομηχανικής επιχείρησης, καθώς εκατοντάδες εργαζόμενοι έλαβαν κατά λάθος επιπλέον αποδοχές που έφτασαν ακόμη και τα 600 ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας ζητά πλέον την επιστροφή των χρημάτων, ενώ οι εργαζόμενοι διεκδικούν τη δυνατότητα να τα αποπληρώσουν σε περισσότερες δόσεις, υποστηρίζοντας ότι μεγάλο μέρος των ποσών έχει ήδη δαπανηθεί.
Από το λογιστικό λάθος στην εργασιακή ένταση
Το περιστατικό σημειώθηκε στην εταιρεία Epta Costan, με έδρα την πόλη Μπελούνο, στην περιφέρεια του Βένετο. Έπειτα από σφάλμα στη μισθοδοσία, αρκετοί εργαζόμενοι διαπίστωσαν ότι στους λογαριασμούς τους είχαν πιστωθεί μεγαλύτερα ποσά από εκείνα που δικαιούνταν.
Μόλις η διοίκηση εντόπισε την αστοχία, ενημέρωσε το προσωπικό και ζήτησε την επιστροφή των χρημάτων που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τους εργαζόμενους να προχωρούν ακόμη και σε τετράωρη στάση εργασίας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Από το λογιστικό λάθος στην εργασιακή ένταση
Το περιστατικό σημειώθηκε στην εταιρεία Epta Costan, με έδρα την πόλη Μπελούνο, στην περιφέρεια του Βένετο. Έπειτα από σφάλμα στη μισθοδοσία, αρκετοί εργαζόμενοι διαπίστωσαν ότι στους λογαριασμούς τους είχαν πιστωθεί μεγαλύτερα ποσά από εκείνα που δικαιούνταν.
Μόλις η διοίκηση εντόπισε την αστοχία, ενημέρωσε το προσωπικό και ζήτησε την επιστροφή των χρημάτων που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τους εργαζόμενους να προχωρούν ακόμη και σε τετράωρη στάση εργασίας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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