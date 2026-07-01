Λάθος στη μισθοδοσία: Πλήρωσαν κατά λάθος 600 ευρώ παραπάνω και τώρα τα ζητούν πίσω

Ένα λάθος στη μισθοδοσία οδήγησε εκατοντάδες εργαζόμενους στην Ιταλία να λάβουν έως και 600 ευρώ επιπλέον - Η εταιρεία ζητά την επιστροφή των χρημάτων, ενώ τα συνδικάτα διεκδικούν ευνοϊκότερες δόσεις αποπληρωμής