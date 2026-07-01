Alpha Bank: Οριστική συμφωνία για την απόκτηση της Altius Insurance

Η συναλλαγή αποτελεί το πρώτο βήμα για τον στρατηγικό συνδυασμό της Altius με την Universal σε έναν ενιαίο ασφαλιστικό όμιλο, στην οποία η Alpha Bank θα κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή - Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται κατά το δ' τρίμηνο του 2026