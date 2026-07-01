Deutsche Bank: Η Ελλάδα στην ελίτ των διεθνών αγορών το πρώτο εξάμηνο του 2026
Deutsche Bank: Η Ελλάδα στην ελίτ των διεθνών αγορών το πρώτο εξάμηνο του 2026
Η νέα ανασκόπηση της Deutsche Bank για τις επιδόσεις των διεθνών αγορών τον Ιούνιο και το δεύτερο τρίμηνο 2026 αναδεικνύει το Χρηματιστήριο Αθηνών ως μία από τις κορυφαίες αγορές τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς - Ακόμη πιο εντυπωσιακή η εικόνα σε επίπεδο τριμήνου
Στις κορυφαίες αγορές παγκοσμίως η Αθήνα, σύμφωνα με τη Deutsche Bank, καθώς η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά εξακολουθεί να ξεχωρίζει, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί μία από τις καλύτερες επενδυτικές επιλογές του 2026.
Η νέα ανασκόπηση της Deutsche Bank για τις επιδόσεις των διεθνών αγορών τον Ιούνιο και το δεύτερο τρίμηνο 2026 αναδεικνύει το Χρηματιστήριο Αθηνών ως μία από τις κορυφαίες αγορές τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς, σε μια περίοδο κατά την οποία η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων επανέφερε τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.
Τον Ιούνιο, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά περίπου 4,5%, επίδοση που τον κατέταξε ανάμεσα στους ισχυρότερους χρηματιστηριακούς δείκτες διεθνώς. Η ελληνική αγορά ξεπέρασε σε απόδοση τον πανευρωπαϊκό STOXX 600, τον ιταλικό FTSE MIB, αλλά και τον αμερικανικό S&P 500, ο οποίος ολοκλήρωσε τον μήνα με απώλειες.
Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα σε επίπεδο τριμήνου. Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραψε άνοδο περίπου 20% στο δεύτερο τρίμηνο, συγκαταλεγόμενο μεταξύ των κορυφαίων αγορών των αναπτυγμένων οικονομιών. Υψηλότερες αποδόσεις σημειώθηκαν κυρίως από ασιατικές αγορές, όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, ενώ η Αθήνα ξεπέρασε τόσο τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές όσο και τη Wall Street.
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Η νέα ανασκόπηση της Deutsche Bank για τις επιδόσεις των διεθνών αγορών τον Ιούνιο και το δεύτερο τρίμηνο 2026 αναδεικνύει το Χρηματιστήριο Αθηνών ως μία από τις κορυφαίες αγορές τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς, σε μια περίοδο κατά την οποία η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων επανέφερε τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.
Τον Ιούνιο, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά περίπου 4,5%, επίδοση που τον κατέταξε ανάμεσα στους ισχυρότερους χρηματιστηριακούς δείκτες διεθνώς. Η ελληνική αγορά ξεπέρασε σε απόδοση τον πανευρωπαϊκό STOXX 600, τον ιταλικό FTSE MIB, αλλά και τον αμερικανικό S&P 500, ο οποίος ολοκλήρωσε τον μήνα με απώλειες.
Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα σε επίπεδο τριμήνου. Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραψε άνοδο περίπου 20% στο δεύτερο τρίμηνο, συγκαταλεγόμενο μεταξύ των κορυφαίων αγορών των αναπτυγμένων οικονομιών. Υψηλότερες αποδόσεις σημειώθηκαν κυρίως από ασιατικές αγορές, όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, ενώ η Αθήνα ξεπέρασε τόσο τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές όσο και τη Wall Street.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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