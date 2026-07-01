Deutsche Bank: Η Ελλάδα στην ελίτ των διεθνών αγορών το πρώτο εξάμηνο του 2026

Η νέα ανασκόπηση της Deutsche Bank για τις επιδόσεις των διεθνών αγορών τον Ιούνιο και το δεύτερο τρίμηνο 2026 αναδεικνύει το Χρηματιστήριο Αθηνών ως μία από τις κορυφαίες αγορές τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς - Ακόμη πιο εντυπωσιακή η εικόνα σε επίπεδο τριμήνου