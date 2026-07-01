Eurostat: Κατέβασε ταχύτητα στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο
Eurostat: Κατέβασε ταχύτητα στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο
Στο 2,8% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία - Η ενέργεια, οι υπηρεσίες και τα τρόφιμα εξακολούθησαν να τροφοδοτούν τις αυξήσεις τιμών
Αποκλιμάκωση παρουσίασε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο Ιούνιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία (flash estimate) της Eurostat, ο πληθωρισμός ανήλθε σε 3,9% έναντι 4,9% τον Μάιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,4%.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 2,8% τον Ιούνιο του 2026, από 3,2% τον Μάιο.
Εξετάζοντας τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια καταγράφει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης τον Ιούνιο (8,7%, έναντι 10,8% τον Μάιο) και ακολουθούν οι υπηρεσίες (3,2%, έναντι 3,5% τον Μάιο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (1,6%, έναντι 1,9% τον Μάιο) και τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας (0,9%, αμετάβλητα σε σχέση με τον Μάιο).
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 2,8% τον Ιούνιο του 2026, από 3,2% τον Μάιο.
Εξετάζοντας τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια καταγράφει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης τον Ιούνιο (8,7%, έναντι 10,8% τον Μάιο) και ακολουθούν οι υπηρεσίες (3,2%, έναντι 3,5% τον Μάιο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (1,6%, έναντι 1,9% τον Μάιο) και τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας (0,9%, αμετάβλητα σε σχέση με τον Μάιο).
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