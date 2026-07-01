Eurostat: Κατέβασε ταχύτητα στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο

Στο 2,8% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία - Η ενέργεια, οι υπηρεσίες και τα τρόφιμα εξακολούθησαν να τροφοδοτούν τις αυξήσεις τιμών