Wall Street: Ο Dow λύγισε στο φινάλε, ο Nasdaq «φρέναρε» από τις ρευστοποιήσεις στους ημιαγωγούς

Ο Dow Jones έχασε στο τέλος το ιστορικό υψηλό, ενώ ο Nasdaq πιέστηκε από τις ρευστοποιήσεις στις μετοχές ημιαγωγών, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά τα μηνύματα της Fed





Η εικόνα της αγοράς παρέμεινε γενικότερα συγκρατημένη, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τόσο τα νέα στοιχεία για τη μεταποίηση στις ΗΠΑ όσο και τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο ετήσιο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Σίντρα, αναζητώντας ενδείξεις για την επόμενη κίνηση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.







Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκαν οι Micron και Sandisk, οι οποίες υποχώρησαν κατά 9% και 10% αντίστοιχα. Παρά τη διόρθωση, οι δύο μετοχές εξακολουθούν να διατηρούν εντυπωσιακά κέρδη από τις αρχές του έτους, περίπου 250% και άνω του 850% αντίστοιχα. Απώλειες κατέγραψαν επίσης η Nvidia (-1%) και η Broadcom (-2%), επιβεβαιώνοντας τη διάθεση των επενδυτών να μειώσουν την έκθεσή τους στον κλάδο μετά το ιστορικό πρώτο εξάμηνο.



«Η μεγάλη μετατόπιση κεφαλαίων συνεχίζεται στο τρίτο τρίμηνο, καθώς οι επενδυτές μεταφέρουν μέρος των κερδών από τις τεχνολογικές μετοχές στις πιο παραδοσιακές εταιρείες του Dow Jones», σχολίασε ο επικεφαλής της KKM Financial, Τζεφ Κίλμπεργκ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη μιας πιο υγιούς και διευρυμένης ανοδικής αγοράς.







Η Meta οδηγεί την άνοδο των Big Tech Αντίβαρο στις πιέσεις των ημιαγωγών αποτέλεσαν οι υπόλοιπες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Η Meta Platforms εκτινάχθηκε έως και 11%, μετά την ανακοίνωση ότι εισέρχεται στην αγορά των υπηρεσιών cloud, διαθέτοντας σε τρίτους την πλεονάζουσα υπολογιστική ισχύ των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης της. Η νέα δραστηριότητα εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει μια επιπλέον σημαντική πηγή εσόδων για τον όμιλο. Θετικά κινήθηκαν επίσης οι Microsoft και Apple, με άνοδο περίπου 3% και 2% αντίστοιχα.



Στο επίκεντρο και η Fed Οι αγορές παρακολουθούν παράλληλα τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, από το ετήσιο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στη Σίντρα της Πορτογαλίας. Αν και απέφυγε να προαναγγείλει τις αποφάσεις της επόμενης συνεδρίασης της Fed, επισήμανε ότι «οι τιμές εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλές», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων.



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Στο μακροοικονομικό μέτωπο, τα στοιχεία της ADP έδειξαν ότι ο ιδιωτικός τομέας πρόσθεσε 98.000 θέσεις εργασίας τον Ιούνιο. Αν και το νούμερο υπολείπεται των προσδοκιών των αναλυτών (110.000) και των επιδόσεων του Μαΐου (122.000), ολοκληρώνει το καλύτερο τρίμηνο προσλήψεων των τελευταίων 14 μηνών.



Θετικά μηνύματα έστειλαν όμως και τα στοιχεία για τη μεταποίηση στις ΗΠΑ. Η βιομηχανική δραστηριότητα επεκτάθηκε για έκτο διαδοχικό μήνα τον Ιούνιο, καθώς η αποκλιμάκωση του κόστους πρώτων υλών μετά τον πόλεμο με το Ιράν βελτίωσε τις συνθήκες για τις επιχειρήσεις. Κλάδοι όπως οι εκτυπώσεις, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και η κλωστοϋφαντουργία κατέγραψαν ανάπτυξη, ενώ μόνο οι βιομηχανίες χαρτιού, επίπλων και προϊόντων ξύλου εμφάνισαν συρρίκνωση.



SpaceX, Lockheed Martin και GM στο επίκεντρο Ξεχωριστό ενδιαφέρον προσέλκυσε η SpaceX, καθώς η Wedbush ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής με σύσταση Buy και τιμή-στόχο τα 190 δολάρια, εκτιμώντας περιθώριο ανόδου άνω του 11%. Ο αναλυτής Νταν Άιβς χαρακτήρισε την επαναχρησιμοποίηση του πυραύλου Starship ως τον βασικό καταλύτη που μπορεί να μειώσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος και να ενισχύσει την ανάπτυξη του ομίλου.



Με αρνητικά πρόσημα έκλεισε η Wall Street στην πρώτη συνεδρίαση του δεύτερου εξαμήνου αλλά και του Ιουλίου με τον Dow Jones να υποχωρεί στη κυριολεξία στο τελευταίο λεπτό ενώ ήταν έτοιμος να καταγράψει έστω και οριακά νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο Nasdaq δέχθηκε ισχυρές πιέσεις από τις μαζικές ρευστοποιήσεις στον κλάδο των ημιαγωγών, έπειτα από το εντυπωσιακό ράλι που σημείωσαν οι μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης το πρώτο εξάμηνο του 2026.Η εικόνα της αγοράς παρέμεινε γενικότερα συγκρατημένη, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τόσο τα νέα στοιχεία για τη μεταποίηση στις ΗΠΑ όσο και τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο ετήσιο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Σίντρα, αναζητώντας ενδείξεις για την επόμενη κίνηση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.Ο Dow Jones διατηρήθηκε ενδοσυνεδριακά σε νέο ιστορικό υψηλό, πριν χάσει τα κέρδη του με απώλειες 0,2% στις 52,306 μονάδες. Ο S&P 500 παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος με πτώση 0,21% στις 7,483 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,66% στις 26,040 μονάδες, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών στις εταιρείες ημιαγωγών.Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκαν οι Micron και Sandisk, οι οποίες υποχώρησαν κατά 9% και 10% αντίστοιχα. Παρά τη διόρθωση, οι δύο μετοχές εξακολουθούν να διατηρούν εντυπωσιακά κέρδη από τις αρχές του έτους, περίπου 250% και άνω του 850% αντίστοιχα. Απώλειες κατέγραψαν επίσης η Nvidia (-1%) και η Broadcom (-2%), επιβεβαιώνοντας τη διάθεση των επενδυτών να μειώσουν την έκθεσή τους στον κλάδο μετά το ιστορικό πρώτο εξάμηνο.«Η μεγάλη μετατόπιση κεφαλαίων συνεχίζεται στο τρίτο τρίμηνο, καθώς οι επενδυτές μεταφέρουν μέρος των κερδών από τις τεχνολογικές μετοχές στις πιο παραδοσιακές εταιρείες του Dow Jones», σχολίασε ο επικεφαλής της KKM Financial, Τζεφ Κίλμπεργκ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη μιας πιο υγιούς και διευρυμένης ανοδικής αγοράς.Παρά τη σημερινή εικόνα, οι βασικοί δείκτες ολοκλήρωσαν ένα ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο εξάμηνο. Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 8,9%, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοσή του από το 2021, ο S&P 500 κέρδισε 9,6%, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 12,8%. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η πορεία του Russell 2000, ο οποίος εκτινάχθηκε σχεδόν κατά 22%, σημειώνοντας το καλύτερο πρώτο εξάμηνο από το 1991.Αντίβαρο στις πιέσεις των ημιαγωγών αποτέλεσαν οι υπόλοιπες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Η Meta Platforms εκτινάχθηκε έως και 11%, μετά την ανακοίνωση ότι εισέρχεται στην αγορά των υπηρεσιών cloud, διαθέτοντας σε τρίτους την πλεονάζουσα υπολογιστική ισχύ των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης της. Η νέα δραστηριότητα εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει μια επιπλέον σημαντική πηγή εσόδων για τον όμιλο. Θετικά κινήθηκαν επίσης οι Microsoft και Apple, με άνοδο περίπου 3% και 2% αντίστοιχα.Οι αγορές παρακολουθούν παράλληλα τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, από το ετήσιο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στη Σίντρα της Πορτογαλίας. Αν και απέφυγε να προαναγγείλει τις αποφάσεις της επόμενης συνεδρίασης της Fed, επισήμανε ότι «οι τιμές εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλές», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων.Ο Γουόρς επανέλαβε ότι βασική προτεραιότητα της Fed παραμένει η επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο του 2%, σημειώνοντας ότι οι πληθωριστικοί κίνδυνοι έχουν μειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Παράλληλα, απέφυγε εκ νέου να δώσει οποιαδήποτε σαφή ένδειξη για την κατεύθυνση των επιτοκίων, επιμένοντας ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν με βάση τα οικονομικά στοιχεία που θα προηγηθούν της συνεδρίασης.Στο μακροοικονομικό μέτωπο, τα στοιχεία της ADP έδειξαν ότι ο ιδιωτικός τομέας πρόσθεσε 98.000 θέσεις εργασίας τον Ιούνιο. Αν και το νούμερο υπολείπεται των προσδοκιών των αναλυτών (110.000) και των επιδόσεων του Μαΐου (122.000), ολοκληρώνει το καλύτερο τρίμηνο προσλήψεων των τελευταίων 14 μηνών.Θετικά μηνύματα έστειλαν όμως και τα στοιχεία για τη μεταποίηση στις ΗΠΑ. Η βιομηχανική δραστηριότητα επεκτάθηκε για έκτο διαδοχικό μήνα τον Ιούνιο, καθώς η αποκλιμάκωση του κόστους πρώτων υλών μετά τον πόλεμο με το Ιράν βελτίωσε τις συνθήκες για τις επιχειρήσεις. Κλάδοι όπως οι εκτυπώσεις, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και η κλωστοϋφαντουργία κατέγραψαν ανάπτυξη, ενώ μόνο οι βιομηχανίες χαρτιού, επίπλων και προϊόντων ξύλου εμφάνισαν συρρίκνωση.Ξεχωριστό ενδιαφέρον προσέλκυσε η SpaceX, καθώς η Wedbush ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής με σύσταση Buy και τιμή-στόχο τα 190 δολάρια, εκτιμώντας περιθώριο ανόδου άνω του 11%. Ο αναλυτής Νταν Άιβς χαρακτήρισε την επαναχρησιμοποίηση του πυραύλου Starship ως τον βασικό καταλύτη που μπορεί να μειώσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος και να ενισχύσει την ανάπτυξη του ομίλου.

Θετική ήταν και η εικόνα για τη Lockheed Martin, καθώς η Citi αναβάθμισε τη μετοχή σε Buy από Neutral, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 582 δολάρια. Η τράπεζα εκτιμά ότι οι ανησυχίες για πιθανές πολιτικές αλλαγές στις ΗΠΑ έχουν ήδη αποτιμηθεί στην αγορά και ότι τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας παραμένουν άθικτα.



Στον αντίποδα, η General Motors υποχώρησε μετά την ανακοίνωση μείωσης κατά 4,2% των πωλήσεων στις ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο, καθώς η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα αποδείχθηκε χαμηλότερη των προσδοκιών.



Νέα ιστορικά υψηλά για δεκάδες μετοχές Παρά τις επιλεκτικές ρευστοποιήσεις, το εύρος της ανόδου στην αμερικανική αγορά παραμένει ισχυρό. Συνολικά 32 μετοχές του S&P 500 διαπραγματεύθηκαν σε νέα υψηλά 52 εβδομάδων, μεταξύ των οποίων οι Meta Platforms, Palo Alto Networks, Live Nation, Monster Beverage, Travelers, PNC Financial, Quest Diagnostics και Globe Life.



Στα εταιρικά νέα, η General Mills ενισχύθηκε περισσότερο από 6%, μετά από καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα και την ανακοίνωση προγράμματος εξοικονόμησης κόστους ύψους 3 δισ. δολαρίων έως το 2030. Άλμα άνω του 18% σημείωσε η Progress Software, χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα τριμήνου, ενώ η Datadog κινήθηκε ανοδικά μετά την εξαγορά της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Adaptive ML.



Αντίθετα, η Walmart βρέθηκε στο επίκεντρο των πιέσεων, με τη μετοχή να υποχωρεί έως και 5,3%, συμπληρώνοντας έξι διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις και έχοντας πλέον χάσει περισσότερο από 20% από το υψηλό 52 εβδομάδων που είχε καταγράψει στα μέσα Μαΐου.



Πλέον, το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, που ανακοινώνονται την Πέμπτη. Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να επηρεαστούν από προσωρινές προσλήψεις που συνδέονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την ανακοίνωση του πληθωρισμού στις 14 Ιουλίου για τις επόμενες αποφάσεις της Fed.

01.07.2026, 23:17