Euronext Athens: Η Seanergy αντλεί έως 100 εκατ. ευρώ για την ανανέωση του στόλου της
Euronext Athens: Η Seanergy αντλεί έως 100 εκατ. ευρώ για την ανανέωση του στόλου της
Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κυρίως στο εκτεταμένο πρόγραμμα ναυπηγήσεων επτά φορτηγών πλοίων, ενώ η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει τη χρηματοδοτική της ευελιξία μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς
Η Seanergy Maritime Holdings Corp., μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες ελληνικών συμφερόντων εταιρείες μεταφοράς ξηρού φορτίου, προχωρά στην έκδοση πενταετούς κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 100 εκατ. ευρώ, επιλέγοντας την ελληνική κεφαλαιαγορά για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της σχεδίου και την περαιτέρω ανανέωση του στόλου της. Οι ομολογίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος της Euronext Athens.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η έκδοση προβλέπει έως 100.000 ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με στόχο την άντληση έως 100 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η έκδοση θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον οι εγγραφές φθάσουν τουλάχιστον τα 75 εκατ. ευρώ.
Βασικός προορισμός των κεφαλαίων είναι η χρηματοδότηση του μεγάλου ναυπηγικού προγράμματος της εταιρείας. Η Seanergy έχει ήδη δρομολογήσει την κατασκευή επτά νέων πλοίων, ενός Newcastlemax και έξι Capesize, συνολικού συμβατικού κόστους περίπου 541,6 εκατ. δολαρίων.
Από το ποσό αυτό έχουν ήδη καταβληθεί προκαταβολές 72,6 εκατ. δολαρίων, ενώ έχουν εξασφαλιστεί τραπεζικές χρηματοδοτήσεις ύψους 236,5 εκατ. δολαρίων. Μέρος του επενδυτικού προγράμματος, έως περίπου 86,6 εκατ. δολάρια, προβλέπεται να καλυφθεί από τα έσοδα της ομολογιακής έκδοσης.
Παράλληλα, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε κινήσεις ενίσχυσης της ρευστότητάς της μέσω συμφωνιών πώλησης δύο πλοίων προς τη United Maritime, εκτιμώντας ότι οι συναλλαγές αυτές θα ενισχύσουν τα διαθέσιμά της μετά την αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων. Η διοίκηση επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να εξετάζει και άλλες μορφές χρηματοδότησης, όπως τραπεζικά δάνεια ή συμφωνίες sale and leaseback, ώστε να καλύψει το σύνολο του επενδυτικού προγράμματος.
Στο τέλος του 2025 ο στόλος της Seanergy αποτελούνταν από 19 φορτηγά πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, εκ των οποίων 17 Capesize και δύο Newcastlemax, συνολικής χωρητικότητας περίπου 3,46 εκατ. dwt. Παράλληλα, το βιβλίο παραγγελιών προβλέπει σημαντική αύξηση της μεταφορικής της ικανότητας τα επόμενα χρόνια, καθώς οι παραδόσεις των νέων πλοίων θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έως το πρώτο εξάμηνο του 2029.
Σε οικονομικό επίπεδο, η εταιρεία κατέγραψε το 2025 έσοδα από ναυλώσεις 155,5 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 21,2 εκατ. δολαρίων, ενώ τα ίδια κεφάλαιά της διαμορφώθηκαν στα 281,4 εκατ. δολάρια και το καθαρό χρέος στα 227,5 εκατ. δολάρια.
Η Seanergy έχει λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση «Α» από την ICAP CRIF Ratings, χωρίς ωστόσο να έχει ζητήσει ξεχωριστή αξιολόγηση για το ίδιο το ομολογιακό δάνειο. Οι ομολογίες δεν φέρουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, πέραν ενεχύρου πρώτης τάξης επί του λογαριασμού εξυπηρέτησης του δανείου, γεγονός που επισημαίνεται ως βασικό χαρακτηριστικό της έκδοσης στο ενημερωτικό δελτίο.
ΠΗΓΗ: NEWMONEY
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η έκδοση προβλέπει έως 100.000 ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με στόχο την άντληση έως 100 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η έκδοση θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον οι εγγραφές φθάσουν τουλάχιστον τα 75 εκατ. ευρώ.
Βασικός προορισμός των κεφαλαίων είναι η χρηματοδότηση του μεγάλου ναυπηγικού προγράμματος της εταιρείας. Η Seanergy έχει ήδη δρομολογήσει την κατασκευή επτά νέων πλοίων, ενός Newcastlemax και έξι Capesize, συνολικού συμβατικού κόστους περίπου 541,6 εκατ. δολαρίων.
Από το ποσό αυτό έχουν ήδη καταβληθεί προκαταβολές 72,6 εκατ. δολαρίων, ενώ έχουν εξασφαλιστεί τραπεζικές χρηματοδοτήσεις ύψους 236,5 εκατ. δολαρίων. Μέρος του επενδυτικού προγράμματος, έως περίπου 86,6 εκατ. δολάρια, προβλέπεται να καλυφθεί από τα έσοδα της ομολογιακής έκδοσης.
Παράλληλα, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε κινήσεις ενίσχυσης της ρευστότητάς της μέσω συμφωνιών πώλησης δύο πλοίων προς τη United Maritime, εκτιμώντας ότι οι συναλλαγές αυτές θα ενισχύσουν τα διαθέσιμά της μετά την αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων. Η διοίκηση επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να εξετάζει και άλλες μορφές χρηματοδότησης, όπως τραπεζικά δάνεια ή συμφωνίες sale and leaseback, ώστε να καλύψει το σύνολο του επενδυτικού προγράμματος.
Στο τέλος του 2025 ο στόλος της Seanergy αποτελούνταν από 19 φορτηγά πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, εκ των οποίων 17 Capesize και δύο Newcastlemax, συνολικής χωρητικότητας περίπου 3,46 εκατ. dwt. Παράλληλα, το βιβλίο παραγγελιών προβλέπει σημαντική αύξηση της μεταφορικής της ικανότητας τα επόμενα χρόνια, καθώς οι παραδόσεις των νέων πλοίων θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έως το πρώτο εξάμηνο του 2029.
Σε οικονομικό επίπεδο, η εταιρεία κατέγραψε το 2025 έσοδα από ναυλώσεις 155,5 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 21,2 εκατ. δολαρίων, ενώ τα ίδια κεφάλαιά της διαμορφώθηκαν στα 281,4 εκατ. δολάρια και το καθαρό χρέος στα 227,5 εκατ. δολάρια.
Η Seanergy έχει λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση «Α» από την ICAP CRIF Ratings, χωρίς ωστόσο να έχει ζητήσει ξεχωριστή αξιολόγηση για το ίδιο το ομολογιακό δάνειο. Οι ομολογίες δεν φέρουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, πέραν ενεχύρου πρώτης τάξης επί του λογαριασμού εξυπηρέτησης του δανείου, γεγονός που επισημαίνεται ως βασικό χαρακτηριστικό της έκδοσης στο ενημερωτικό δελτίο.
ΠΗΓΗ: NEWMONEY
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