Euronext Athens: Η Seanergy αντλεί έως 100 εκατ. ευρώ για την ανανέωση του στόλου της

Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κυρίως στο εκτεταμένο πρόγραμμα ναυπηγήσεων επτά φορτηγών πλοίων, ενώ η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει τη χρηματοδοτική της ευελιξία μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς