Βουτιά στις τιμές του πετρελαίου μετά τα αισιόδοξα μηνύματα Τραμπ για τις συνομιλίες με το Ιράν
Βουτιά στις τιμές του πετρελαίου μετά τα αισιόδοξα μηνύματα Τραμπ για τις συνομιλίες με το Ιράν
Οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στις δηλώσεις της αμερικανικής ηγεσίας για την πορεία των διαπραγματεύσεων, με το Brent και το αμερικανικό αργό να υποχωρούν στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο.
Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές υποδέχθηκαν με αισιοδοξία τις δηλώσεις της αμερικανικής ηγεσίας σχετικά με την πορεία των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.
Το Brent υποχώρησε κατά 1,38 δολάρια, ή 1,89%, διαμορφούμενο στα 71,57 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) έχασε 92 σεντς, ή 1,32%, κλείνοντας στα 68,58 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με το Reuters.
Με τη νέα αυτή πτώση, και οι δύο βασικοί δείκτες αναφοράς του πετρελαίου ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση στα χαμηλότερα επίπεδά τους από τον Μάρτιο, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης θα μπορούσε να μειώσει τους γεωπολιτικούς κινδύνους που επηρεάζουν την αγορά ενέργειας.
Καταλύτης για την πτώση των τιμών αποτέλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τις συνομιλίες με το Ιράν ως «πολύ καλές». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος έκανε λόγο για διαπραγματεύσεις που εξελίσσονται «εξαιρετικά καλά».
Οι τοποθετήσεις αυτές ενίσχυσαν την αισιοδοξία των επενδυτών ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος στις σχέσεις Ουάσινγκτον - Τεχεράνης, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και να περιορίσει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις διεθνείς αγορές.
Το Brent υποχώρησε κατά 1,38 δολάρια, ή 1,89%, διαμορφούμενο στα 71,57 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) έχασε 92 σεντς, ή 1,32%, κλείνοντας στα 68,58 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με το Reuters.
Με τη νέα αυτή πτώση, και οι δύο βασικοί δείκτες αναφοράς του πετρελαίου ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση στα χαμηλότερα επίπεδά τους από τον Μάρτιο, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης θα μπορούσε να μειώσει τους γεωπολιτικούς κινδύνους που επηρεάζουν την αγορά ενέργειας.
Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο
Καταλύτης για την πτώση των τιμών αποτέλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τις συνομιλίες με το Ιράν ως «πολύ καλές». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος έκανε λόγο για διαπραγματεύσεις που εξελίσσονται «εξαιρετικά καλά».
Αισιοδοξία από τις δηλώσεις Τραμπ και Βανς
Οι τοποθετήσεις αυτές ενίσχυσαν την αισιοδοξία των επενδυτών ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος στις σχέσεις Ουάσινγκτον - Τεχεράνης, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και να περιορίσει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις διεθνείς αγορές.
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