Βουτιά στις τιμές του πετρελαίου μετά τα αισιόδοξα μηνύματα Τραμπ για τις συνομιλίες με το Ιράν

Οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στις δηλώσεις της αμερικανικής ηγεσίας για την πορεία των διαπραγματεύσεων, με το Brent και το αμερικανικό αργό να υποχωρούν στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο.