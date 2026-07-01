Χρηματιστήριο: Διορθώνει υπό το βάρος των αποκοπών μερισμάτων – Στο επίκεντρο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Χρηματιστήριο: Διορθώνει υπό το βάρος των αποκοπών μερισμάτων – Στο επίκεντρο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Στη ζώνη των 2.450 μονάδων ο Γενικός Δείκτης - «Κόβουν» μέρισμα η Alpha Bank, ο ΟΤΕ, η HELLENiQ ENERGY, η Titan και η Flexopack
Με κεκτημένη ταχύτητα από το +16% του α’ εξαμήνου κάνει ποδαρικό το Χρηματιστήριο Αθηνών στο δεύτερο μισό του 2026. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πωλητές έχουν σήμερα το προβάδισμα διορθώνοντας μεν, αλλά χωρίς να κρατούν μακριά το ΧΑ από τα πρόσφατα ρεκόρ.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (1/7) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,46% και διαπραγματεύεται στις 2.448,41 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.444,86 (χαμηλό ημέρας) και των 2.457,18 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Η εγχώρια αγορά αποχαιρέτησε τον Ιούνιο με μηνιαία κέρδη +3,7%. Με αυτή την επίδοση, ο Γενικός Δείκτης όχι μόνο επιτυγχάνει σαφή υπεραπόδοση έναντι των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, αλλά κρατά επαφή με τις 2.500 μονάδες, επίπεδο που αποτελεί υψηλό 17 ετών (Νοέμβριος 2009), βάζοντας γερές βάσεις για να συμπληρώσει την έκτη διαδοχική ανοδική χρονιά του.
Στο ταμπλό, το βραχυπρόθεσμο στοίχημα εστιάζεται πλέον στην τεχνική ζώνη των 2.500-2.550 μονάδων. Αυτό θα είναι το κρίσιμο πεδίο όπου θα δοκιμαστούν οι αντοχές των αγοραστών και θα κριθεί εάν η Λεωφόρος Αθηνών διαθέτει την απαραίτητη ρευστότητα και τα «καύσιμα» για να κινηθεί προς νέα ακόμη υψηλότερα επίπεδα.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (1/7) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,46% και διαπραγματεύεται στις 2.448,41 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.444,86 (χαμηλό ημέρας) και των 2.457,18 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Η εγχώρια αγορά αποχαιρέτησε τον Ιούνιο με μηνιαία κέρδη +3,7%. Με αυτή την επίδοση, ο Γενικός Δείκτης όχι μόνο επιτυγχάνει σαφή υπεραπόδοση έναντι των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, αλλά κρατά επαφή με τις 2.500 μονάδες, επίπεδο που αποτελεί υψηλό 17 ετών (Νοέμβριος 2009), βάζοντας γερές βάσεις για να συμπληρώσει την έκτη διαδοχική ανοδική χρονιά του.
Στο ταμπλό, το βραχυπρόθεσμο στοίχημα εστιάζεται πλέον στην τεχνική ζώνη των 2.500-2.550 μονάδων. Αυτό θα είναι το κρίσιμο πεδίο όπου θα δοκιμαστούν οι αντοχές των αγοραστών και θα κριθεί εάν η Λεωφόρος Αθηνών διαθέτει την απαραίτητη ρευστότητα και τα «καύσιμα» για να κινηθεί προς νέα ακόμη υψηλότερα επίπεδα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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