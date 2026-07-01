ΙΕΛΚΑ: Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Ιούνιο

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώνονται στα αλλαντικά και τα έτοιμα γεύματα - Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στην κατηγορία «τροφές και είδη για κατοικίδια»