Αλλάζουν οι κανόνες αξιολόγησης των τραπεζών, πιο κοντά οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών παρουσίασε ένα νέο, αναθεωρημένο πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα αξιολογούν τις τράπεζες από το 2027 και μετά