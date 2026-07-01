Αλλάζουν οι κανόνες αξιολόγησης των τραπεζών, πιο κοντά οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις
Αλλάζουν οι κανόνες αξιολόγησης των τραπεζών, πιο κοντά οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών παρουσίασε ένα νέο, αναθεωρημένο πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα αξιολογούν τις τράπεζες από το 2027 και μετά
Πιο κοντά στην τραπεζική ενοποίηση φέρνει τα πιστωτικά ιδρύματα της Ε.Ε. η ΕΒΑ, υπηρετώντας και το στόχο των διασυνοριακών εξαγορών και συγχωνεύσεων αλλάζοντας τις αξιολογήσεις των ισολογισμών τους δηλαδή τη γνωστή διαδικασία SREP.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών παρουσίασε ένα νέο, αναθεωρημένο πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα αξιολογούν τις τράπεζες από το 2027 και μετά. Στόχος δεν είναι να επιβληθούν περισσότερες υποχρεώσεις στις τράπεζες, αλλά αντιθέτως να εκσυγχρονιστεί η εποπτεία ώστε εν τέλει να γίνει πιο περισσότερο προσαρμοσμένη στους πραγματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει κάθε ίδρυμα.
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Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών παρουσίασε ένα νέο, αναθεωρημένο πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα αξιολογούν τις τράπεζες από το 2027 και μετά. Στόχος δεν είναι να επιβληθούν περισσότερες υποχρεώσεις στις τράπεζες, αλλά αντιθέτως να εκσυγχρονιστεί η εποπτεία ώστε εν τέλει να γίνει πιο περισσότερο προσαρμοσμένη στους πραγματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει κάθε ίδρυμα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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