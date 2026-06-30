Eurobank: Στοίχημα 1 δισ. ευρώ για την τράπεζα του μέλλοντος
Eurobank: Στοίχημα 1 δισ. ευρώ για την τράπεζα του μέλλοντος
Η τράπεζα πραγματοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού στην ιστορία της - Μια ενιαία τεχνολογική αρχιτεκτονική που θα υποστηρίζει το σύνολο των δραστηριοτήτων του ομίλου στις πέντε χώρες όπου διατηρεί παρουσία
Τεχνολογικές επενδύσεις που προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ έως το 2028 δρομολογεί η Eurobank, υλοποιώντας το μεγαλύτερο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού στην ιστορία του ομίλου. Οι επενδύσεις αφορούν την αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών, την αξιοποίηση δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη, τις υπηρεσίες cloud και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και αποδοτικού τραπεζικού μοντέλου.
Τα στοιχεία που παρουσίασαν τα στελέχη της τράπεζας στο συνέδριο «Banking Forward» καταδεικνύουν ότι η ψηφιακή τραπεζική έχει πλέον εξελιχθεί στο κυρίαρχο κανάλι εξυπηρέτησης και διάθεσης προϊόντων, ενώ οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνονται σταδιακά σε ολοένα και περισσότερες κρίσιμες λειτουργίες, από την εξυπηρέτηση πελατών και τη διαχείριση κινδύνων έως την αυτοματοποίηση εσωτερικών διαδικασιών και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Τα στοιχεία που παρουσίασαν τα στελέχη της τράπεζας στο συνέδριο «Banking Forward» καταδεικνύουν ότι η ψηφιακή τραπεζική έχει πλέον εξελιχθεί στο κυρίαρχο κανάλι εξυπηρέτησης και διάθεσης προϊόντων, ενώ οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνονται σταδιακά σε ολοένα και περισσότερες κρίσιμες λειτουργίες, από την εξυπηρέτηση πελατών και τη διαχείριση κινδύνων έως την αυτοματοποίηση εσωτερικών διαδικασιών και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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