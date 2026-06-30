Τα καταστήματα των μεγάλων οίκων θα είναι λιγότερα και πιο εντυπωσιακά

Οι μεγάλοι οίκοι μόδας επανεξετάζουν το φυσικό τους δίκτυο, δίνοντας προτεραιότητα σε καταστήματα που ενισχύουν την εμπειρία του πελάτη και την αξία του brand