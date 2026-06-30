Τα καταστήματα των μεγάλων οίκων θα είναι λιγότερα και πιο εντυπωσιακά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα καταστήματα των μεγάλων οίκων θα είναι λιγότερα και πιο εντυπωσιακά

Οι μεγάλοι οίκοι μόδας επανεξετάζουν το φυσικό τους δίκτυο, δίνοντας προτεραιότητα σε καταστήματα που ενισχύουν την εμπειρία του πελάτη και την αξία του brand

Τα καταστήματα των μεγάλων οίκων θα είναι λιγότερα και πιο εντυπωσιακά
Θα περίμενε κανείς ότι στην εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου το φυσικό κατάστημα θα έχανε σταδιακά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Στην αγορά της πολυτέλειας, όμως, συμβαίνει το αντίθετο. Οι μπουτίκ των μεγάλων οίκων εξακολουθούν να αποτελούν βασικό σημείο επαφής με τον πελάτη, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν έναν νέο ρόλο, εξελισσόμενες από απλά σημεία πώλησης σε προορισμούς που προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία γύρω από το brand.


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