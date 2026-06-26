ΛΑΜΨΑ: Από το τέλος του 2027 έρχεται το νέο Elatos Resort – Επένδυση πάνω από 35 εκατ. ευρώ
ΛΑΜΨΑ: Από το τέλος του 2027 έρχεται το νέο Elatos Resort – Επένδυση πάνω από 35 εκατ. ευρώ
Θετικές επιδόσεις και το 2026, τι ανέφερε η διοίκηση στη ΓΣ - O Όμιλος έχει αυξήσει και τον προϋπολογισμό της επένδυσης, από την αρχική εκτίμηση των περίπου 25 εκατ. ευρώ, πλέον, κοντά στα 35 εκατ. ευρώ
Θετικές επιδόσεις και το 2026 θα καταγράψει η ΛΑΜΨΑ, παρά το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον που φέρνει σκαμπανεβάσματα στις κρατήσεις την εφετινή σεζόν. Tην ίδια στιγμή, όμιλος έχει σε πλήρη εξέλιξη και το νέο επενδυτικό project στην Αγόριανη Παρνασσού, έχοντας αυξήσει τον προϋπολογισμό σε επίπεδα πάνω από 35 εκατ. ευρώ με στόχο έναν ορίζοντα ολοκλήρωσης από το τέλος του 2027 και μετά.
Όπως ανέφερε χθες στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευση η πρόεδρος κ. Χλόη Λασκαρίδη, στη μεγάλη εικόνα, η πορεία της σεζόν είναι θετική και το 2026 εκτιμάται ότι θα κλείσει με αποτελέσματα ελαφρώς καλύτερα από τα περυσινά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Όπως ανέφερε χθες στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευση η πρόεδρος κ. Χλόη Λασκαρίδη, στη μεγάλη εικόνα, η πορεία της σεζόν είναι θετική και το 2026 εκτιμάται ότι θα κλείσει με αποτελέσματα ελαφρώς καλύτερα από τα περυσινά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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