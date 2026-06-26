ΛΑΜΨΑ: Από το τέλος του 2027 έρχεται το νέο Elatos Resort – Επένδυση πάνω από 35 εκατ. ευρώ

Θετικές επιδόσεις και το 2026, τι ανέφερε η διοίκηση στη ΓΣ - O Όμιλος έχει αυξήσει και τον προϋπολογισμό της επένδυσης, από την αρχική εκτίμηση των περίπου 25 εκατ. ευρώ, πλέον, κοντά στα 35 εκατ. ευρώ