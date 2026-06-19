Οριακές μεταβολές στο Χρηματιστήριο, σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί ο τζίρος
Οριακές μεταβολές στο Χρηματιστήριο, σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί ο τζίρος
Η συναλλακτική δραστηριότητα αναμένεται να κορυφωθεί λόγω της λήξης των παραγώγων Ιουνίου και των αναδιαρθρώσεων στους δείκτες FTSE Russell, STOXX και FTSE/Χ.Α. - Άλλαξε χέρια το 12,47% της Real Consulting
Μία συνεδρίαση υψηλών απαιτήσεων και αυξημένης κινητικότητας λαμβάνει χώρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η αγορά καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις γεωπολιτικές αναταράξεις, τη λήξη των παραγώγων και το μπαράζ αναδιαρθρώσεων σε διεθνείς και εγχώριους δείκτες. Την ίδια ώρα, το κλίμα στην επενδυτική κοινότητα τροφοδοτείται από το «κρεσέντο» των επιτυχημένων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες αναδιαμορφώνουν τον επιχειρηματικό χάρτη.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (19/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,13% και διαπραγματεύεται στις 2.475,10 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.467,81 (χαμηλό ημέρας) και των 2.476,95 μονάδων (υψηλό ημέρας). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έναρξη των συναλλαγών πέρασαν τρία πακέτα της Real Consulting 3,83 εκατ. τεμαχίων -αντιστοιχεί στο 12,47% του μετοχικού κεφαλαίου- και συνολικής αξίας 20,08 εκατ. ευρώ.
Η επενδυτική ψυχολογία δέχεται πιέσεις από τη διεθνή «σκακιέρα», καθώς η απόφαση του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, να αναβάλει το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία για τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις με το Ιράν έβαλε «πάγο» στις προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας. Η εξέλιξη αυτή επανέφερε στο προσκήνιο την αβεβαιότητα, προκαλώντας άμεση αντίδραση στις ενεργειακές αγορές, με το Brent να ενισχύεται εκ νέου πάνω από το ψυχολογικό όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Υπό αυτό το πρίσμα, τα διεθνή futures προδιαθέτουν για μια πιο συγκρατημένη συνεδρίαση, με τους επενδυτές να περιορίζουν την ανάληψη ρίσκου εν όψει και του Σαββατοκύριακου.
Σε εγχώρια βάση, η συναλλακτική δραστηριότητα αναμένεται να χτυπήσει «κόκκινο», ιδιαίτερα κατά τις τελικές δημοπρασίες. Η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται από τη λήξη των συμβολαίων παραγώγων Ιουνίου σε μετοχές και δείκτες, γεγονός που παραδοσιακά προκαλεί μεταβλητότητα. Το κυρίως «πιάτο», ωστόσο, έρχεται στο κλείσιμο, όπου θα πραγματοποιηθούν οι εισροές και εκροές κεφαλαίων (rebalancing) από τις εξαμηνιαίες και τριμηνιαίες αναθεωρήσεις των δεικτών FTSE Russell, STOXX και FTSE/Χ.Α.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (19/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,13% και διαπραγματεύεται στις 2.475,10 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.467,81 (χαμηλό ημέρας) και των 2.476,95 μονάδων (υψηλό ημέρας). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έναρξη των συναλλαγών πέρασαν τρία πακέτα της Real Consulting 3,83 εκατ. τεμαχίων -αντιστοιχεί στο 12,47% του μετοχικού κεφαλαίου- και συνολικής αξίας 20,08 εκατ. ευρώ.
Η επενδυτική ψυχολογία δέχεται πιέσεις από τη διεθνή «σκακιέρα», καθώς η απόφαση του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, να αναβάλει το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία για τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις με το Ιράν έβαλε «πάγο» στις προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας. Η εξέλιξη αυτή επανέφερε στο προσκήνιο την αβεβαιότητα, προκαλώντας άμεση αντίδραση στις ενεργειακές αγορές, με το Brent να ενισχύεται εκ νέου πάνω από το ψυχολογικό όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Υπό αυτό το πρίσμα, τα διεθνή futures προδιαθέτουν για μια πιο συγκρατημένη συνεδρίαση, με τους επενδυτές να περιορίζουν την ανάληψη ρίσκου εν όψει και του Σαββατοκύριακου.
Σε εγχώρια βάση, η συναλλακτική δραστηριότητα αναμένεται να χτυπήσει «κόκκινο», ιδιαίτερα κατά τις τελικές δημοπρασίες. Η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται από τη λήξη των συμβολαίων παραγώγων Ιουνίου σε μετοχές και δείκτες, γεγονός που παραδοσιακά προκαλεί μεταβλητότητα. Το κυρίως «πιάτο», ωστόσο, έρχεται στο κλείσιμο, όπου θα πραγματοποιηθούν οι εισροές και εκροές κεφαλαίων (rebalancing) από τις εξαμηνιαίες και τριμηνιαίες αναθεωρήσεις των δεικτών FTSE Russell, STOXX και FTSE/Χ.Α.
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