Οριακές μεταβολές στο Χρηματιστήριο, σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί ο τζίρος

Η συναλλακτική δραστηριότητα αναμένεται να κορυφωθεί λόγω της λήξης των παραγώγων Ιουνίου και των αναδιαρθρώσεων στους δείκτες FTSE Russell, STOXX και FTSE/Χ.Α. - Άλλαξε χέρια το 12,47% της Real Consulting