Duty free: Η ιδέα που άλλαξε τα αεροδρόμια
Duty free: Η ιδέα που άλλαξε τα αεροδρόμια
Εκεί όπου οι φόροι εξαφανίζονται, οι πωλήσεις εκτοξεύονται και τα αεροδρόμια βγάζουν δισεκατομμύρια
Τα διεθνή αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο έχουν σχεδόν την ίδια όψη: Μεγάλοι πίνακες αναχωρήσεων και αφίξεων, χώροι αποσκευών, έλεγχοι ασφαλείας και… καταστήματα duty free, φυσικά. Είτε βρεθεί κάποιος στη Σιγκαπούρη, είτε στο Ντουμπάι, είτε στην Αθήνα, είτε στο Λονδίνο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα περάσει μπροστά από αμέτρητα μπουκάλια αρωμάτων, σοκολάτες, αλκοολούχα ποτά, καλλυντικά και είδη πολυτελείας που υπόσχονται χαμηλότερες τιμές χάρη στην απαλλαγή από φόρους και δασμούς.
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