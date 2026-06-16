Το ξενοδοχείο που κάθε του δωμάτιο είναι ένα έργο τέχνης
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Το ξενοδοχείο που κάθε του δωμάτιο είναι ένα έργο τέχνης

Ο επισκέπτης δε ζει απλώς σε ένα δωμάτιο, αλλά σε μια ζωντανή καλλιτεχνική εγκατάσταση

Το ξενοδοχείο που κάθε του δωμάτιο είναι ένα έργο τέχνης
Πώς νιώθεις όταν κοιμάσαι σε μια χρυσή αγκαλιά, περιτριγυρισμένος από φως, πάνω σε ένα κατάλευκο σύννεφο που αιωρείται απαλά στο τίποτα; Μόνο αν βρεθεί κανείς στο δωμάτιο 57 που φιλοτέχνησε ο σπουδαίος Ιταλός καλλιτέχνης Κλάουντιο Παρμιτζάνι στο μπουτίκ ξενοδοχείο Windsor Jungle Art Hotel στη Νίκαια της Κυανής Ακτής μπορεί να καταλάβει.


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