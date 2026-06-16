Το ξενοδοχείο που κάθε του δωμάτιο είναι ένα έργο τέχνης
Το ξενοδοχείο που κάθε του δωμάτιο είναι ένα έργο τέχνης
Ο επισκέπτης δε ζει απλώς σε ένα δωμάτιο, αλλά σε μια ζωντανή καλλιτεχνική εγκατάσταση
Πώς νιώθεις όταν κοιμάσαι σε μια χρυσή αγκαλιά, περιτριγυρισμένος από φως, πάνω σε ένα κατάλευκο σύννεφο που αιωρείται απαλά στο τίποτα; Μόνο αν βρεθεί κανείς στο δωμάτιο 57 που φιλοτέχνησε ο σπουδαίος Ιταλός καλλιτέχνης Κλάουντιο Παρμιτζάνι στο μπουτίκ ξενοδοχείο Windsor Jungle Art Hotel στη Νίκαια της Κυανής Ακτής μπορεί να καταλάβει.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα