Κουρασάο: Το μικρό νησί με το μεγάλο ποδοσφαιρικό όνειρο
Κουρασάο: Το μικρό νησί με το μεγάλο ποδοσφαιρικό όνειρο
Ιστορικός αγώνας του Κουρασάο απέναντι στη Γερμανία - Το νησί με τους λιγότερους από 4.000 ποδοσφαιριστές και οι άρρηκτες σχέσεις με την Ολλανδία
Με έκταση μόλις 444 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό λίγο μικρότερο από 160.000 κατοίκους, το Κουρασάο είναι η μικρότερη χώρα, που έχει συμμετάσχει ποτέ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Αήττητη σε ολόκληρη την προκριματική διαδικασία, η εθνική ομάδα του Κουρασάο, γνωστή με το προσωνύμιο «Blue Wave», αυτή την ώρα τον πρώτο αγώνα της ιστορίας της σε τελική φάση Μουντιάλ, απέναντι στη Γερμανία.
Όπως καταγράφει σε ρεπορτάζ της η γαλλική Le Monde, στο νησί, όπου υπάρχουν λιγότεροι από 4.000 εγγεγραμμένοι ποδοσφαιριστές, ο ενθουσιασμός κορυφώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2025, όταν η ισοπαλία με την Τζαμάικα (0-0) εξασφάλισε την ιστορική πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Διαβάστε περισσότερα:newmoney.gr
Αήττητη σε ολόκληρη την προκριματική διαδικασία, η εθνική ομάδα του Κουρασάο, γνωστή με το προσωνύμιο «Blue Wave», αυτή την ώρα τον πρώτο αγώνα της ιστορίας της σε τελική φάση Μουντιάλ, απέναντι στη Γερμανία.
Όπως καταγράφει σε ρεπορτάζ της η γαλλική Le Monde, στο νησί, όπου υπάρχουν λιγότεροι από 4.000 εγγεγραμμένοι ποδοσφαιριστές, ο ενθουσιασμός κορυφώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2025, όταν η ισοπαλία με την Τζαμάικα (0-0) εξασφάλισε την ιστορική πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Διαβάστε περισσότερα:newmoney.gr
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