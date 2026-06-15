Κουρασάο: Το μικρό νησί με το μεγάλο ποδοσφαιρικό όνειρο

Ιστορικός αγώνας του Κουρασάο απέναντι στη Γερμανία - Το νησί με τους λιγότερους από 4.000 ποδοσφαιριστές και οι άρρηκτες σχέσεις με την Ολλανδία