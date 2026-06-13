Τα μυστικά της Brunello Cucinelli: Πώς παραμένει στην κορυφή της πολυτέλειας
Τα μυστικά της Brunello Cucinelli: Πώς παραμένει στην κορυφή της πολυτέλειας
Η Brunello Cucinelli έχει διατηρήσει μια αυστηρή τιμολογιακή πολιτική, κρατώντας τη λιανική τιμή περίπου 7 έως 8 φορές υψηλότερη από το κόστος της βιομηχανικής παραγωγής
Όταν η Brunello Cucinelli εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2012, είχε απευθύνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους επενδυτές: όποιος επιδιώκει γρήγορα κέρδη εις βάρος του περιβάλλοντος ή των ανθρώπων δεν έχει θέση στην εταιρεία.
Σε πλήρη αντίθεση με τον κλάδο της πολυτελούς μόδας, ο οποίος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει στάσιμες πωλήσεις, η Brunello Cucinelli, γνωστή και ως «ο βασιλιάς του κασμίρ», καταγράφει μια εντελώς διαφορετική πορεία, παρουσιάζοντας αύξηση εσόδων της τάξης του 14% κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.
Σε μια περίοδο όπου μεγάλοι οίκοι μόδας όπως η Gucci και η Louis Vuitton παρουσιάζουν περιορισμένη ή και μηδενική ανάπτυξη, η Brunello Cucinelli ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική πορεία.
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Σε πλήρη αντίθεση με τον κλάδο της πολυτελούς μόδας, ο οποίος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει στάσιμες πωλήσεις, η Brunello Cucinelli, γνωστή και ως «ο βασιλιάς του κασμίρ», καταγράφει μια εντελώς διαφορετική πορεία, παρουσιάζοντας αύξηση εσόδων της τάξης του 14% κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.
Σε μια περίοδο όπου μεγάλοι οίκοι μόδας όπως η Gucci και η Louis Vuitton παρουσιάζουν περιορισμένη ή και μηδενική ανάπτυξη, η Brunello Cucinelli ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική πορεία.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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