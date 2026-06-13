Τα μυστικά της Brunello Cucinelli: Πώς παραμένει στην κορυφή της πολυτέλειας

Η Brunello Cucinelli έχει διατηρήσει μια αυστηρή τιμολογιακή πολιτική, κρατώντας τη λιανική τιμή περίπου 7 έως 8 φορές υψηλότερη από το κόστος της βιομηχανικής παραγωγής