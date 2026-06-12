Οι φαρμακερές του Κ.Μ στον Σαμαρά, οι πρώτες κουβέντες για το Επικρατείας, ο Μαργαρίτης και ο Ρουσόπουλος, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ταμείο, το gala του Λονδίνου

Σαμαράς-Καραμανλής

Η Ντόρα, ο Νικήτας και το Επικρατείας

Ο Μαργαρίτης και ο Ρουσόπουλος

Μετά την Αλεξάνδρα, η Βιβή;

Ο νόμος για τα περιφερειακά κανάλια

ΣΥΡΙΖΑ όπως ΔΗΚΚΙ

Πόσο αφορούν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα όσα συμβαίνουν στην Ιταλία;

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Ο Ελληνας τραπεζίτης με τον κομβικό ρόλο

Ο Watsa πούλησε το σπίτι, αλλά κράτησε το κλειδί του χρηματοκιβωτίου

Οι 120 μισθοί του Γ. Αποστολόπουλου στο Ιατρικό

Παγκόσμιο κύπελλο 2026: Το μεγαλύτερο στοιχηματικό γεγονός στην Ιστορία

Από τον Σαμαρά και τον Καραμανλή μέχρι την Κοβέσι, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, τις Πολεοδομίες, αλλά και τα διλήμματα που θα τεθούν αυτόματα στις εκλογές. Τώρα, για το πότε θα κάνει εκλογές, τα είπαμε αυτά, θα λέει πάντοτε στο τέλος, δηλαδή την Ανοιξη, γιατί έτσι πρέπει να λέει. Αν δεν το πει, θα οδηγηθεί μοιραία στο να χάσει την επιλογή που έχει σήμερα, να επιλέξει την Ανοιξη του 2027 ή το Φθινόπωρο του 2026.-Ίσως το highlight της συνέντευξης ήταν οι φαρμακερές ατάκες για τον Σαμαρά. Ο Κ.Μ, για πρώτη φορά ίσως στην Ιστορία, αναφέρεται έτσι στην πτώση της κυβέρνησης του πατέρα του από τον Σαμαρά και αναρωτιέται αν θα το ξανακάνει. Όπως αντιλαμβάνεστε, όσο ζυγώνουμε στις κάλπες, το θέμα θα σηκωθεί, οι τόνοι θα οξυνθούν, γιατί ο Σαμαράς, στα 75 του και με τους δημοσκόπους να τον δίνουν στα τάρταρα, γίνεται κατανοητό ότι έχει μόνο έναν σκοπό: την εκδίκηση που δεν του έδωσε ο Μητσοτάκης όση σημασία ήθελε. Αντίθετα, ο ΠΘ τον πήγε μαλακά τον Καραμανλή Ραφήνας για την ώρα, αν και κι αυτός πρωί-βράδυ ασχολείται με το πώς θα βοηθήσει τον Σαμαρά να ρίξουν τον Μητσοτάκη.-Μιας και μπήκαμε σε προεκλογικό mood, να σας πω ότι έχουν αρχίσει και οι κουβέντες για το Επικρατείας της ΝΔ. Κάποιοι λένε ότι η Ντόρα θα ενδιαφερόταν να συμπεριληφθεί στο Επικρατείας και να μετακινηθεί από τα Χανιά, αλλά δεν το βλέπω πολύ πιθανό με τα παρόντα δεδομένα, εκτός αν αλλάξει κάτι σε κατ' ιδίαν συζήτηση της ίδιας με τον Κ.Μ. Ένα άλλο σενάριο αφορά τον Νικήτα Κακλαμάνη που θεωρητικά είχε μετακομίσει στην Προεδρία της Βουλής, με παράλληλη συζήτηση για το Επικρατείας. Και αυτό δεν είναι πολύ "ζεστό" αυτή την ώρα που μιλάμε, καθώς η ΝΔ χρειάζεται βαριά ονόματα στη μάχη του σταυρού και ειδικά στην Α' Αθηνών δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια.-Ένα πρόσωπο που φλερτάρει με το Επικρατείας της ΝΔ είναι ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος δεν έχει αναπτύξει κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη, να ανοίξει γραφείο κ.λπ. Επίσης, θα μπορούσε και προεκλογικά να βάλει πλάτη στην καμπάνια της ΝΔ, καθώς επικοινωνιακά είναι από τους εμπειρότερους και έχει θετικό, ευρωπαϊκό προφίλ. Ένα πρόσωπο που επίσης θα επιστρατευτεί προεκλογικά είναι και ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ο οποίος αποχωρεί από τη μάχη του σταυρού στον βόρειο τομέα, αλλά πήρε εύσημα από τον Μητσοτάκη για τη διοργάνωση του συνεδρίου. Οπότε, μπορεί να υπάρχει θέση στο Επικρατείας, παράλληλα με προεκλογικά καθήκοντα. Επίσης, μιας και λέω για το Επικρατείας, να σας πω ότι σίγουρα δύο βουλευτίνες από εκεί δεν θα διεκδικήσουν σταυρό: η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου που το στάθμισε, αλλά αποφάσισε να μην το κάνει στη Θεσσαλονίκη, και η Ιωάννα Λυτρίβη που είχε πολιτευτεί ξανά στην Αρκαδία. Για σπίτι τις βλέπω.-Αρκετή συζήτηση έγινε χθες στη Βουλή για την τροπολογία που σας αποκάλυψα προχθές αναφορικά με την τοποθέτηση μόνιμης υπηρεσιακής υφυπουργού στο Εξωτερικών που θα προέρχεται από τη διπλωματία. Τη θέση αυτή θα καταλάβει τώρα η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και σε επόμενη κυβέρνηση βλέπουμε. Να σας πω ότι ένα ακόμα υπουργείο, στο οποίο "παίζει" να θεσμοθετηθεί αυτή η θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού είναι το Εσωτερικών, με υποψήφια τη νυν υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη.-Ψηφίστηκε χθες απ' τη Βουλή ο νόμος του Μαρινάκη για να αδειοδοτηθούν οριστικά τα κανάλια περιφερειακής εμβέλειας και μου ήρθε στο μυαλό εκείνος ο αλήστου μνήμης νόμος του Νίκου του Παππά, αν και εδώ υπάρχει μια βασική διαφορά. Αφενός, ο νέος νόμος δεν προβλέπει δημοπράτηση αδειών, αλλά τις δίνει το ΕΣΡ αν πληρούν προϋποθέσεις και κριτήρια οι υποψήφιοι, αφετέρου οι άδειες θα δοθούν με βάση τη χωρητικότητα κάθε περιφερειακής ζώνης έπειτα από εισήγηση της ΕΕΕΤ, ενώ υπάρχει αναλογικό minimum εργαζομενων και δημοσιογράφων προστατεύοντας τις θέσεις εργασίας. Σε αντίθεση όμως με τον νόμο Παππά, δεν θα υφίσταται η υποχρέωση τα ίδια κεφάλαια να μην μπορούν να υπολείπονται του ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου που καταδίκαζε την πλειονότητα των περιφερειακών σταθμών σε αδυναμία είτε λήψης άδειας, είτε διατήρησής της. Τώρα, δεν ξέρω αν θα περνούσε από το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας ο νόμος, πάντως τα υφιστάμενα τοπικής εμβέλειας κανάλια τον περιμένουν σίγουρα.-Ρώτησα την πηγή μου σχετικά με το τι θα κάνει ο Θεοφώτιστος αρχηγός μας Αλέξης με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν δηλαδή θα το πάρει ως κόμμα μήπως πάρει έτσι και την επιδότηση, το κτήριο της Κουμουνδούρου κ.λπ. Η απάντηση ήταν κοφτή «ούτε μία στο δισεκατομμύριο, ούτε για όλα τα λεφτά του κόσμου». Όταν τον ρώτησα τι προβλέπει για τις εκλογές και το μέλλον του πάλαι ποτέ κυβερνητικού κόμματος της Αριστεράς, μου προσέθεσε: «Θα γίνει μία σφραγίδα του 5% με κάποια λεφτά και θα πίνουν καφέ κάθε πρωί στην Κουμουνδούρου ο Παππάς, η Δούρου και ο Πολάκης, ο Φάμελλος θα έχει παραιτηθεί. Κάτι σαν τον Πάντζα που είχε φύγει ο Τσοβόλας από το κόμμα που ίδρυσε το ΔΗΚΚΙ και έμεινε αυτός να το φυλάει».-Στη γειτονική μας Ιταλία έχει ξεσπάσει ένας τραπεζικός πόλεμος με δυναμική ικανή να αναδιατάξει την τραπεζική αγορά της Ευρώπης. Συγκεκριμένα στις 7 Ιουνίου η Banco BPM πρότεινε στην Banca Monte dei Paschi di Sienna μια συγχώνευση σε ίση βάση η οποία θα δημιουργούσε τον δεύτερο μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο της Ιταλίας, με χρηματιστηριακή αξία άνω των 50 δισ. Ευρώ. Η BPM κατέχει το 3,7% της Monte dei Paschi και φαίνεται πως υπήρχε ένα πλάνο για να προχωρήσει το συγκεκριμένο deal. Στις 8 Ιουνίου όμως μπήκε στη μέση η Intesa Sanpaolo καταθέτοντας πρόταση εξαγοράς της Monte Paschi έναντι 30,6 δισ. ευρώ. Η ιταλική κυβέρνηση, αν και ελέγχει το 4,9% της Monte Paschi, εμφανίζεται να τηρεί αποστάσεις στη διαμάχη μεταξύ BPM και Intesa και παρουσιάζεται πρόθυμη να “ευλογήσει” όποιον προσφέρει περισσότερα χρήματα. Αν επικρατήσει η Ιntesa δημιουργείται ένας ευρωπαϊκός κολοσσός, ενώ προς το παρόν οι δυο διεκδικητές τηρούν στάση αναμονής, καθώς φημολογείται πως οι συγκεκριμένες εξελίξεις μπορεί να κινητοποιήσουν τη γαλλική Credit Agricole ώστε να συμμετάσχει και αυτή στη διεκδίκηση της Monte Paschi, καθώς έχει συμφέροντα.-Κομβικό ρόλο στη διαμάχη έχει ένας Έλληνας τραπεζίτης, ο Στέφανος Παπαπαναγιώτου της UBS, ο οποίος ενεργεί ως σύμβουλος της Monte Paschi. Ο Παπαπαναγιώτου ήταν παλαιότερα στην Credit Suisse, το 2014 πέρασε στη UBS και από τον Ιούνιο 2025 είναι επικεφαλής της ελβετικής τράπεζας για τον τραπεζικό τομέα διεθνώς. Είναι γνωστός στην ελληνική αγορά, καθώς κατά καιρούς έχει κάνει αρκετές δουλειές με πιο πρόσφατη αυτήν της εξαγοράς, της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς. Δουλεύει για λογαριασμό της γερμανικής Commerzbank, οργανώνοντας την άμυνά της έναντι της Unicredit, ενώ ήταν ο σύμβουλος της Monte Paschi και για την εξαγορά της Mediobanca SpA που ήταν ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της, ένα deal 15,9 δισ. ευρώ. Στην Ιταλία λοιπόν κλιμακώνεται ένας τραπεζικός εμφύλιος για μεγαλύτερα μεγέθη και μερίδια αγοράς, που δεν αποκλείεται να αποκτήσει και διασυνοριακό χαρακτήρα. Το ερώτημα είναι πόσο αφορούν όλα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα; Όλες οι εγχώριες πηγές, θεσμικές και μη, δηλώνουν με κατηγορηματικότητα ότι στη χώρα μας δεν υφίστανται ανάλογες συνθήκες που θα τροφοδοτούσαν ένα ντόμινο ανακατατάξεων στο τραπεζικό σύστημα. Και αυτές, πράγματι, είναι οι προθέσεις. Ωστόσο, υπάρχουν δυο παράμετροι που μπορεί να ανατρέψουν τις υπάρχουσες ισορροπίες: Η πρώτη είναι ότι μετά τις εκλογές και ανάλογα με το αποτέλεσμα, όλα θα κριθούν και πάλι σε διαφορετική βάση. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι αρκεί να υπάρξουν εξελίξεις σε μια τράπεζα ώστε να υποχρεωθούν και οι υπόλοιπες να ακολουθήσουν.-Η εξαγορά του 80% της Eurolife Ασφαλιστικής έναντι 813 εκατ. ευρώ σηματοδοτεί σίγουρα την επιστροφή της Eurobank στις ασφάλειες ζωής. Είναι όμως και κάτι παραπάνω. Το… μαρτυρικό και αξέχαστο 2016, υπό την πίεση του SSM, η Eurobank πούλησε στη Fairfax το 80% έναντι 324 εκατ. Σήμερα το αγοράζει πίσω στο 1,45 της λογιστικής αξίας, με τον Καναδό πωλητή (o οποίος παραμένει βασικός μέτοχος της τράπεζας, με περίπου 33%), να έχει αποκομίσει περίπου €800 εκατ. από το τίμημα και τα μερίσματα. Η Fairfax όμως δεν φεύγει. Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου των 300 εκατ. ευρώ της Eurolife, από τη Hamblin Watsa Investment Counsel (HWIC) που είναι ο «εγκέφαλος» των επενδύσεων της Fairfax, παρατείνεται έως το τέλος του 2030. Αυτό έγινε με ένα total return swap. Η Eurobank, ο μοναδικός πλέον μέτοχος, κλειδώνει μια προκαθορισμένη ετησιοποιημένη απόδοση. Η Fairfax κρατά την όποια υπεραπόδοση, φυσικά και τον επενδυτικό κίνδυνο. Με άλλα λόγια, ο Prem Watsa πούλησε το σπίτι, αλλά κράτησε το κλειδί του χρηματοκιβωτίου. Η εξαγορά κοστίζει περίπου 120 μονάδες βάσης στον δείκτη CET1 της τράπεζας. Αν ο SSM εγκρίνει τον χαρακτηρισμό της Eurobank ως χρηματοοικονομικού ομίλου (FICO) και την εφαρμογή του Danish Compromise, (η απάντηση θα δοθεί μάλλον στις αρχές του 2027), τότε η συμμετοχή θα σταθμίζεται στο 250% ως άνοιγμα, αντί να αφαιρείται από τα κεφάλαια, επιστρέφοντας περί τις 50 μ.β. Εκεί θα κριθεί αν η συμφωνία τελικά ήταν ακριβή ή απλώς ευφυής. Επιπλέον, υπάρχει και η Grivalia Hospitality. Η Eurolife ελέγχει το 47,86%, η Eurobank απευθείας κάτι λιγότερο από 7%. Αθροιστικά αμφότερες κοντά στο 55%, χωρίς ενοποίηση, αφού τη διοίκηση ασκεί η Grivalia Management.-Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στην αγορά η πρόβλεψη στην έκθεση-εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της Ιατρικό Αθηνών για την Πολιτική Αποδοχών του 2026 με την οποία, όπως αναφέρεται, «αναδιατυπώνεται το άρθρο 5.3. της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών αναφορικά με τις πρόσθετες αποζημιώσεις σε περίπτωση συνταξιοδότησης διατελέσαντος Προέδρου του Δ.Σ. με θητεία πλέον της σαρανταετίας». Αν και δεν αναφέρεται, είναι σαφές πως οι πρόσθετες αποζημιώσεις αφορούν τον Γιώργο Αποστολόπουλο, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος του ΔΣ μέχρι τις αρχές του 2026, και η αιτιολογία, όπως αναφέρεται, αποδίδεται «σε αναγνώριση της πολυετούς και καθοριστικής συμβολής του στην ανάπτυξη, τη σταθερότητα και τη δημιουργία αξίας για την εταιρεία». Ποιες είναι αυτές οι πρόσθετες αποζημιώσεις; Με έγκριση του ΔΣ καταβάλλονται ως επιπλέον αποζημίωση τρεις μηνιαίοι μισθοί για κάθε έτος εργασίας. Ο Γ. Αποστολόπουλος, σύμφωνα με την Έκθεση Αποδοχών 2025, έλαβε συνολικά 4,22 εκατ. ευρώ ως αποδοχές και παροχές, με τις σταθερές ετήσιες μικτές αποδοχές να είναι 2,34 εκατ. ευρώ. Σαράντα χρόνια είναι βέβαια ένα μεγάλο διάστημα, λογικά οι 120 μισθοί (3 x 40 έτη) θα υπολογιστούν με κάποιον μέσο όρο αποδοχών, σε κάθε περίπτωση όμως προκύπτει ένα τεράστιο ποσό, το ακριβές μέγεθος του οποίου είναι βέβαιο πως θα πληροφορηθούν οι μέτοχοι της Ιατρικό Αθηνών που θα συμμετάσχουν στην επικείμενη ΓΣ στις 26 Ιουνίου.-Η σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Mexico City, βρήκε τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών τυχερών παιγνίων σε ρυθμούς… προημιτελικού. Χθες, η Allwyn ενισχύθηκε +3,17% στα 13,85 ευρώ, ακολουθώντας το διεθνές κλίμα ευφορίας. Η Macquarie εκτιμά ότι το Μουντιάλ 2026, με 48 ομάδες και 104 αγώνες, 60% περισσότερους από το Κατάρ, θα ξεπεράσει τα 50 δισ. δολάρια σε παγκόσμιο στοιχηματικό τζίρο, από 35 δισ. το 2022, με μέσο όρο 500 εκατ. δολάρια ανά αγώνα. Φαίνεται ότι θα είναι το μεγαλύτερο στοιχηματικό γεγονός στην Ιστορία. Το πραγματικό μυστικό όμως δεν κρύβεται στο ταμπλό των αποδόσεων. Οι αναλυτές έχουν επισημάνει ότι ο στοιχηματισμός επί των αγώνων είναι προϊόν χαμηλού περιθωρίου κέρδους και υψηλής διακύμανσης. Ένα ισπανικό 0-0 μπορεί να «κάψει» το βιβλίο οποιουδήποτε bookmaker. Ο πραγματικός χρυσός βρίσκεται στο cross-selling, στη μετατροπή του περιστασιακού «μουντιαλικού» παίκτη σε πελάτη καζίνο, πόκερ και iGaming. Εκεί τα περιθώρια είναι σταθερά και προβλέψιμα. Η Macquarie σημειώνει ότι οι εταιρείες με ενοποιημένη πλατφόρμα στοιχήματος-καζίνο θα καρπωθούν τη μερίδα του λέοντος, με εκτιμώμενη ώθηση 2%-5% στα EBITDA του 2027. Αυτό είναι και το στοίχημα της Allwyn. Διαθέτει ακριβώς αυτό το ενοποιημένο οπλοστάσιο. Στο ποδόσφαιρο νικά όποιος σκοράρει. Στη βιομηχανία των τυχερών παιγνίων, κερδισμένος βγαίνει όποιος κρατά τον πελάτη και μετά τον τελικό. Με την ευκαιρία σημειώστε πως η Flutter, η μεγαλύτερη εταιρεία στοιχηματισμού παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι έχει προετοιμαστεί ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 (ξεκίνησε χθες) για έναν πραγματικό καταιγισμό στοιχημάτων κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Η εταιρεία εκτιμά ότι στις ώρες αιχμής θα διαχειρίζεται έως και 100.000 στοιχήματα ανά λεπτό, καθώς το ενδιαφέρον των φιλάθλων και των παικτών αναμένεται να κινηθεί σε επίπεδα-ρεκόρ. Η Flutter, ιδιοκτήτρια μεταξύ άλλων των FanDuel, Betfair και Paddy Power, θεωρεί το Μουντιάλ του 2026 ως μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές ευκαιρίες στην ιστορία του αθλητικού στοιχηματισμού.