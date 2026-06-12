Οι φαρμακερές του Κ.Μ στον Σαμαρά, οι πρώτες κουβέντες για το Επικρατείας, ο Μαργαρίτης και ο Ρουσόπουλος, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ταμείο, το gala του Λονδίνου
Οι φαρμακερές του Κ.Μ στον Σαμαρά, οι πρώτες κουβέντες για το Επικρατείας, ο Μαργαρίτης και ο Ρουσόπουλος, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ταμείο, το gala του Λονδίνου
Χαίρετε, η αλήθεια είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν είπε χθες κάτι καινούργιο στον AΝΤ1, αλλά ήταν μια καλή και πολύ αναλυτική συνέντευξη για όλα σχεδόν, μιάμιση ώρα, στην οποία απάντησε για όλους και για όλα
Από τον Σαμαρά και τον Καραμανλή μέχρι την Κοβέσι, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, τις Πολεοδομίες, αλλά και τα διλήμματα που θα τεθούν αυτόματα στις εκλογές. Τώρα, για το πότε θα κάνει εκλογές, τα είπαμε αυτά, θα λέει πάντοτε στο τέλος, δηλαδή την Ανοιξη, γιατί έτσι πρέπει να λέει. Αν δεν το πει, θα οδηγηθεί μοιραία στο να χάσει την επιλογή που έχει σήμερα, να επιλέξει την Ανοιξη του 2027 ή το Φθινόπωρο του 2026.
Σαμαράς-Καραμανλής-Ίσως το highlight της συνέντευξης ήταν οι φαρμακερές ατάκες για τον Σαμαρά. Ο Κ.Μ, για πρώτη φορά ίσως στην Ιστορία, αναφέρεται έτσι στην πτώση της κυβέρνησης του πατέρα του από τον Σαμαρά και αναρωτιέται αν θα το ξανακάνει. Όπως αντιλαμβάνεστε, όσο ζυγώνουμε στις κάλπες, το θέμα θα σηκωθεί, οι τόνοι θα οξυνθούν, γιατί ο Σαμαράς, στα 75 του και με τους δημοσκόπους να τον δίνουν στα τάρταρα, γίνεται κατανοητό ότι έχει μόνο έναν σκοπό: την εκδίκηση που δεν του έδωσε ο Μητσοτάκης όση σημασία ήθελε. Αντίθετα, ο ΠΘ τον πήγε μαλακά τον Καραμανλή Ραφήνας για την ώρα, αν και κι αυτός πρωί-βράδυ ασχολείται με το πώς θα βοηθήσει τον Σαμαρά να ρίξουν τον Μητσοτάκη.
Η Ντόρα, ο Νικήτας και το Επικρατείας-Μιας και μπήκαμε σε προεκλογικό mood, να σας πω ότι έχουν αρχίσει και οι κουβέντες για το Επικρατείας της ΝΔ. Κάποιοι λένε ότι η Ντόρα θα ενδιαφερόταν να συμπεριληφθεί στο Επικρατείας και να μετακινηθεί από τα Χανιά, αλλά δεν το βλέπω πολύ πιθανό με τα παρόντα δεδομένα, εκτός αν αλλάξει κάτι σε κατ' ιδίαν συζήτηση της ίδιας με τον Κ.Μ. Ένα άλλο σενάριο αφορά τον Νικήτα Κακλαμάνη που θεωρητικά είχε μετακομίσει στην Προεδρία της Βουλής, με παράλληλη συζήτηση για το Επικρατείας. Και αυτό δεν είναι πολύ "ζεστό" αυτή την ώρα που μιλάμε, καθώς η ΝΔ χρειάζεται βαριά ονόματα στη μάχη του σταυρού και ειδικά στην Α' Αθηνών δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια.
Ο Μαργαρίτης και ο Ρουσόπουλος-Ένα πρόσωπο που φλερτάρει με το Επικρατείας της ΝΔ είναι ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος δεν έχει αναπτύξει κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη, να ανοίξει γραφείο κ.λπ. Επίσης, θα μπορούσε και προεκλογικά να βάλει πλάτη στην καμπάνια της ΝΔ, καθώς επικοινωνιακά είναι από τους εμπειρότερους και έχει θετικό, ευρωπαϊκό προφίλ. Ένα πρόσωπο που επίσης θα επιστρατευτεί προεκλογικά είναι και ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ο οποίος αποχωρεί από τη μάχη του σταυρού στον βόρειο τομέα, αλλά πήρε εύσημα από τον Μητσοτάκη για τη διοργάνωση του συνεδρίου. Οπότε, μπορεί να υπάρχει θέση στο Επικρατείας, παράλληλα με προεκλογικά καθήκοντα. Επίσης, μιας και λέω για το Επικρατείας, να σας πω ότι σίγουρα δύο βουλευτίνες από εκεί δεν θα διεκδικήσουν σταυρό: η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου που το στάθμισε, αλλά αποφάσισε να μην το κάνει στη Θεσσαλονίκη, και η Ιωάννα Λυτρίβη που είχε πολιτευτεί ξανά στην Αρκαδία. Για σπίτι τις βλέπω.
Μετά την Αλεξάνδρα, η Βιβή;-Αρκετή συζήτηση έγινε χθες στη Βουλή για την τροπολογία που σας αποκάλυψα προχθές αναφορικά με την τοποθέτηση μόνιμης υπηρεσιακής υφυπουργού στο Εξωτερικών που θα προέρχεται από τη διπλωματία. Τη θέση αυτή θα καταλάβει τώρα η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και σε επόμενη κυβέρνηση βλέπουμε. Να σας πω ότι ένα ακόμα υπουργείο, στο οποίο "παίζει" να θεσμοθετηθεί αυτή η θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού είναι το Εσωτερικών, με υποψήφια τη νυν υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη.
Ο νόμος για τα περιφερειακά κανάλια-Ψηφίστηκε χθες απ' τη Βουλή ο νόμος του Μαρινάκη για να αδειοδοτηθούν οριστικά τα κανάλια περιφερειακής εμβέλειας και μου ήρθε στο μυαλό εκείνος ο αλήστου μνήμης νόμος του Νίκου του Παππά, αν και εδώ υπάρχει μια βασική διαφορά. Αφενός, ο νέος νόμος δεν προβλέπει δημοπράτηση αδειών, αλλά τις δίνει το ΕΣΡ αν πληρούν προϋποθέσεις και κριτήρια οι υποψήφιοι, αφετέρου οι άδειες θα δοθούν με βάση τη χωρητικότητα κάθε περιφερειακής ζώνης έπειτα από εισήγηση της ΕΕΕΤ, ενώ υπάρχει αναλογικό minimum εργαζομενων και δημοσιογράφων προστατεύοντας τις θέσεις εργασίας. Σε αντίθεση όμως με τον νόμο Παππά, δεν θα υφίσταται η υποχρέωση τα ίδια κεφάλαια να μην μπορούν να υπολείπονται του ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου που καταδίκαζε την πλειονότητα των περιφερειακών σταθμών σε αδυναμία είτε λήψης άδειας, είτε διατήρησής της. Τώρα, δεν ξέρω αν θα περνούσε από το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας ο νόμος, πάντως τα υφιστάμενα τοπικής εμβέλειας κανάλια τον περιμένουν σίγουρα.
ΣΥΡΙΖΑ όπως ΔΗΚΚΙ-Ρώτησα την πηγή μου σχετικά με το τι θα κάνει ο Θεοφώτιστος αρχηγός μας Αλέξης με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν δηλαδή θα το πάρει ως κόμμα μήπως πάρει έτσι και την επιδότηση, το κτήριο της Κουμουνδούρου κ.λπ. Η απάντηση ήταν κοφτή «ούτε μία στο δισεκατομμύριο, ούτε για όλα τα λεφτά του κόσμου». Όταν τον ρώτησα τι προβλέπει για τις εκλογές και το μέλλον του πάλαι ποτέ κυβερνητικού κόμματος της Αριστεράς, μου προσέθεσε: «Θα γίνει μία σφραγίδα του 5% με κάποια λεφτά και θα πίνουν καφέ κάθε πρωί στην Κουμουνδούρου ο Παππάς, η Δούρου και ο Πολάκης, ο Φάμελλος θα έχει παραιτηθεί. Κάτι σαν τον Πάντζα που είχε φύγει ο Τσοβόλας από το κόμμα που ίδρυσε το ΔΗΚΚΙ και έμεινε αυτός να το φυλάει».
Πόσο αφορούν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα όσα συμβαίνουν στην Ιταλία;-Στη γειτονική μας Ιταλία έχει ξεσπάσει ένας τραπεζικός πόλεμος με δυναμική ικανή να αναδιατάξει την τραπεζική αγορά της Ευρώπης. Συγκεκριμένα στις 7 Ιουνίου η Banco BPM πρότεινε στην Banca Monte dei Paschi di Sienna μια συγχώνευση σε ίση βάση η οποία θα δημιουργούσε τον δεύτερο μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο της Ιταλίας, με χρηματιστηριακή αξία άνω των 50 δισ. Ευρώ. Η BPM κατέχει το 3,7% της Monte dei Paschi και φαίνεται πως υπήρχε ένα πλάνο για να προχωρήσει το συγκεκριμένο deal. Στις 8 Ιουνίου όμως μπήκε στη μέση η Intesa Sanpaolo καταθέτοντας πρόταση εξαγοράς της Monte Paschi έναντι 30,6 δισ. ευρώ. Η ιταλική κυβέρνηση, αν και ελέγχει το 4,9% της Monte Paschi, εμφανίζεται να τηρεί αποστάσεις στη διαμάχη μεταξύ BPM και Intesa και παρουσιάζεται πρόθυμη να “ευλογήσει” όποιον προσφέρει περισσότερα χρήματα. Αν επικρατήσει η Ιntesa δημιουργείται ένας ευρωπαϊκός κολοσσός, ενώ προς το παρόν οι δυο διεκδικητές τηρούν στάση αναμονής, καθώς φημολογείται πως οι συγκεκριμένες εξελίξεις μπορεί να κινητοποιήσουν τη γαλλική Credit Agricole ώστε να συμμετάσχει και αυτή στη διεκδίκηση της Monte Paschi, καθώς έχει συμφέροντα.
Ο Ελληνας τραπεζίτης με τον κομβικό ρόλο-Κομβικό ρόλο στη διαμάχη έχει ένας Έλληνας τραπεζίτης, ο Στέφανος Παπαπαναγιώτου της UBS, ο οποίος ενεργεί ως σύμβουλος της Monte Paschi. Ο Παπαπαναγιώτου ήταν παλαιότερα στην Credit Suisse, το 2014 πέρασε στη UBS και από τον Ιούνιο 2025 είναι επικεφαλής της ελβετικής τράπεζας για τον τραπεζικό τομέα διεθνώς. Είναι γνωστός στην ελληνική αγορά, καθώς κατά καιρούς έχει κάνει αρκετές δουλειές με πιο πρόσφατη αυτήν της εξαγοράς, της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς. Δουλεύει για λογαριασμό της γερμανικής Commerzbank, οργανώνοντας την άμυνά της έναντι της Unicredit, ενώ ήταν ο σύμβουλος της Monte Paschi και για την εξαγορά της Mediobanca SpA που ήταν ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της, ένα deal 15,9 δισ. ευρώ. Στην Ιταλία λοιπόν κλιμακώνεται ένας τραπεζικός εμφύλιος για μεγαλύτερα μεγέθη και μερίδια αγοράς, που δεν αποκλείεται να αποκτήσει και διασυνοριακό χαρακτήρα. Το ερώτημα είναι πόσο αφορούν όλα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα; Όλες οι εγχώριες πηγές, θεσμικές και μη, δηλώνουν με κατηγορηματικότητα ότι στη χώρα μας δεν υφίστανται ανάλογες συνθήκες που θα τροφοδοτούσαν ένα ντόμινο ανακατατάξεων στο τραπεζικό σύστημα. Και αυτές, πράγματι, είναι οι προθέσεις. Ωστόσο, υπάρχουν δυο παράμετροι που μπορεί να ανατρέψουν τις υπάρχουσες ισορροπίες: Η πρώτη είναι ότι μετά τις εκλογές και ανάλογα με το αποτέλεσμα, όλα θα κριθούν και πάλι σε διαφορετική βάση. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι αρκεί να υπάρξουν εξελίξεις σε μια τράπεζα ώστε να υποχρεωθούν και οι υπόλοιπες να ακολουθήσουν.
Ο Watsa πούλησε το σπίτι, αλλά κράτησε το κλειδί του χρηματοκιβωτίου-Η εξαγορά του 80% της Eurolife Ασφαλιστικής έναντι 813 εκατ. ευρώ σηματοδοτεί σίγουρα την επιστροφή της Eurobank στις ασφάλειες ζωής. Είναι όμως και κάτι παραπάνω. Το… μαρτυρικό και αξέχαστο 2016, υπό την πίεση του SSM, η Eurobank πούλησε στη Fairfax το 80% έναντι 324 εκατ. Σήμερα το αγοράζει πίσω στο 1,45 της λογιστικής αξίας, με τον Καναδό πωλητή (o οποίος παραμένει βασικός μέτοχος της τράπεζας, με περίπου 33%), να έχει αποκομίσει περίπου €800 εκατ. από το τίμημα και τα μερίσματα. Η Fairfax όμως δεν φεύγει. Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου των 300 εκατ. ευρώ της Eurolife, από τη Hamblin Watsa Investment Counsel (HWIC) που είναι ο «εγκέφαλος» των επενδύσεων της Fairfax, παρατείνεται έως το τέλος του 2030. Αυτό έγινε με ένα total return swap. Η Eurobank, ο μοναδικός πλέον μέτοχος, κλειδώνει μια προκαθορισμένη ετησιοποιημένη απόδοση. Η Fairfax κρατά την όποια υπεραπόδοση, φυσικά και τον επενδυτικό κίνδυνο. Με άλλα λόγια, ο Prem Watsa πούλησε το σπίτι, αλλά κράτησε το κλειδί του χρηματοκιβωτίου. Η εξαγορά κοστίζει περίπου 120 μονάδες βάσης στον δείκτη CET1 της τράπεζας. Αν ο SSM εγκρίνει τον χαρακτηρισμό της Eurobank ως χρηματοοικονομικού ομίλου (FICO) και την εφαρμογή του Danish Compromise, (η απάντηση θα δοθεί μάλλον στις αρχές του 2027), τότε η συμμετοχή θα σταθμίζεται στο 250% ως άνοιγμα, αντί να αφαιρείται από τα κεφάλαια, επιστρέφοντας περί τις 50 μ.β. Εκεί θα κριθεί αν η συμφωνία τελικά ήταν ακριβή ή απλώς ευφυής. Επιπλέον, υπάρχει και η Grivalia Hospitality. Η Eurolife ελέγχει το 47,86%, η Eurobank απευθείας κάτι λιγότερο από 7%. Αθροιστικά αμφότερες κοντά στο 55%, χωρίς ενοποίηση, αφού τη διοίκηση ασκεί η Grivalia Management.
Οι 120 μισθοί του Γ. Αποστολόπουλου στο Ιατρικό-Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στην αγορά η πρόβλεψη στην έκθεση-εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της Ιατρικό Αθηνών για την Πολιτική Αποδοχών του 2026 με την οποία, όπως αναφέρεται, «αναδιατυπώνεται το άρθρο 5.3. της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών αναφορικά με τις πρόσθετες αποζημιώσεις σε περίπτωση συνταξιοδότησης διατελέσαντος Προέδρου του Δ.Σ. με θητεία πλέον της σαρανταετίας». Αν και δεν αναφέρεται, είναι σαφές πως οι πρόσθετες αποζημιώσεις αφορούν τον Γιώργο Αποστολόπουλο, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος του ΔΣ μέχρι τις αρχές του 2026, και η αιτιολογία, όπως αναφέρεται, αποδίδεται «σε αναγνώριση της πολυετούς και καθοριστικής συμβολής του στην ανάπτυξη, τη σταθερότητα και τη δημιουργία αξίας για την εταιρεία». Ποιες είναι αυτές οι πρόσθετες αποζημιώσεις; Με έγκριση του ΔΣ καταβάλλονται ως επιπλέον αποζημίωση τρεις μηνιαίοι μισθοί για κάθε έτος εργασίας. Ο Γ. Αποστολόπουλος, σύμφωνα με την Έκθεση Αποδοχών 2025, έλαβε συνολικά 4,22 εκατ. ευρώ ως αποδοχές και παροχές, με τις σταθερές ετήσιες μικτές αποδοχές να είναι 2,34 εκατ. ευρώ. Σαράντα χρόνια είναι βέβαια ένα μεγάλο διάστημα, λογικά οι 120 μισθοί (3 x 40 έτη) θα υπολογιστούν με κάποιον μέσο όρο αποδοχών, σε κάθε περίπτωση όμως προκύπτει ένα τεράστιο ποσό, το ακριβές μέγεθος του οποίου είναι βέβαιο πως θα πληροφορηθούν οι μέτοχοι της Ιατρικό Αθηνών που θα συμμετάσχουν στην επικείμενη ΓΣ στις 26 Ιουνίου.
Παγκόσμιο κύπελλο 2026: Το μεγαλύτερο στοιχηματικό γεγονός στην Ιστορία-Η σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Mexico City, βρήκε τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών τυχερών παιγνίων σε ρυθμούς… προημιτελικού. Χθες, η Allwyn ενισχύθηκε +3,17% στα 13,85 ευρώ, ακολουθώντας το διεθνές κλίμα ευφορίας. Η Macquarie εκτιμά ότι το Μουντιάλ 2026, με 48 ομάδες και 104 αγώνες, 60% περισσότερους από το Κατάρ, θα ξεπεράσει τα 50 δισ. δολάρια σε παγκόσμιο στοιχηματικό τζίρο, από 35 δισ. το 2022, με μέσο όρο 500 εκατ. δολάρια ανά αγώνα. Φαίνεται ότι θα είναι το μεγαλύτερο στοιχηματικό γεγονός στην Ιστορία. Το πραγματικό μυστικό όμως δεν κρύβεται στο ταμπλό των αποδόσεων. Οι αναλυτές έχουν επισημάνει ότι ο στοιχηματισμός επί των αγώνων είναι προϊόν χαμηλού περιθωρίου κέρδους και υψηλής διακύμανσης. Ένα ισπανικό 0-0 μπορεί να «κάψει» το βιβλίο οποιουδήποτε bookmaker. Ο πραγματικός χρυσός βρίσκεται στο cross-selling, στη μετατροπή του περιστασιακού «μουντιαλικού» παίκτη σε πελάτη καζίνο, πόκερ και iGaming. Εκεί τα περιθώρια είναι σταθερά και προβλέψιμα. Η Macquarie σημειώνει ότι οι εταιρείες με ενοποιημένη πλατφόρμα στοιχήματος-καζίνο θα καρπωθούν τη μερίδα του λέοντος, με εκτιμώμενη ώθηση 2%-5% στα EBITDA του 2027. Αυτό είναι και το στοίχημα της Allwyn. Διαθέτει ακριβώς αυτό το ενοποιημένο οπλοστάσιο. Στο ποδόσφαιρο νικά όποιος σκοράρει. Στη βιομηχανία των τυχερών παιγνίων, κερδισμένος βγαίνει όποιος κρατά τον πελάτη και μετά τον τελικό. Με την ευκαιρία σημειώστε πως η Flutter, η μεγαλύτερη εταιρεία στοιχηματισμού παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι έχει προετοιμαστεί ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 (ξεκίνησε χθες) για έναν πραγματικό καταιγισμό στοιχημάτων κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Η εταιρεία εκτιμά ότι στις ώρες αιχμής θα διαχειρίζεται έως και 100.000 στοιχήματα ανά λεπτό, καθώς το ενδιαφέρον των φιλάθλων και των παικτών αναμένεται να κινηθεί σε επίπεδα-ρεκόρ. Η Flutter, ιδιοκτήτρια μεταξύ άλλων των FanDuel, Betfair και Paddy Power, θεωρεί το Μουντιάλ του 2026 ως μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές ευκαιρίες στην ιστορία του αθλητικού στοιχηματισμού.
Αύριο το Black-Tie Gala της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών Ηνωμένου Βασιλείου-Αύριο Σάββατο πραγματοποιείται το 31ο Ετήσιο Black-Tie Gala της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών Ηνωμένου Βασιλείου. Φέτος το Gala θα γίνει στο Drapers' Hall, έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους του Λονδίνου και βασική ομιλήτρια θα είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Β. Λαζαράκου. Καθώς διανύουμε μια περίοδο που οι ψηφιακές δυνατότητες και οι νέες μορφές εποπτείας είναι διεθνώς στο επίκεντρο των συζητήσεων, η Β. Λαζαράκου θα μιλήσει για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στις αγορές κεφαλαίων. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο Drapers' Hall θα δώσουν το «παρών» στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα, επενδυτές, νομικοί σύμβουλοι και επιχειρηματίες που ζουν και δραστηριοποιούνται στο Λονδίνο.
Το μεγάλο παιχνίδι των Ελλήνων εφοπλιστών στην Κίνα-Αν κάποιος αναζητά την πιο σύντομη περιγραφή της στρατηγικής των Ελλήνων εφοπλιστών το τελευταίο διάστημα, αρκεί να κοιτάξει τις κινήσεις τους τις τελευταίες ημέρες. Από τη μία πλευρά πωλήσεις παλαιότερων πλοίων, από την άλλη ένα πραγματικό κύμα νέων παραγγελιών στα κινεζικά ναυπηγεία. Η έξοδος των Maran Argonaut, Maran Happiness και Kerkis από ελληνικά χαρτοφυλάκια επιβεβαιώνει ότι η ανανέωση του στόλου συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Άλλωστε, οι αριθμοί των τελευταίων δώδεκα μηνών μιλούν από μόνοι τους: 327 πωλήσεις πλοίων, 240 αγορές μεταχειρισμένων και 262 παραγγελίες νεότευκτων. Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται αλλού. Οι περισσότερες μεγάλες κινήσεις της εβδομάδας είχαν κοινό παρονομαστή την Κίνα. Η Tsakos, η Dynacom Tankers, η Aegean Shipping, η Venergy Maritime, η Erasmus Shipinvest και η Technomar βρέθηκαν να υπογράφουν νέα συμβόλαια σε κινεζικά ναυπηγεία, από τη Hengli Heavy Industries και τη Hengli SB μέχρι τη Hudong Zhonghua και την Guangzhou Huangpu Wenchong. Στους ναυλομεσιτικούς κύκλους σχολιάζουν ότι τα κινεζικά yards έχουν εξελιχθεί στο απόλυτο σημείο συνάντησης των ελληνικών ναυτιλιακών συμφερόντων. Εκεί όπου πριν από μερικά χρόνια κυριαρχούσαν οι συζητήσεις για μεταχειρισμένα πλοία, σήμερα κυριαρχούν οι παραγγελίες για νεότευκτα με scrubbers, ενεργειακά αποδοτικά συστήματα και προδιαγραφές που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της επόμενης δεκαετίας.
Το μήνυμα του Πήτερ Γεωργιόπουλου για την Genco-Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν στη συνέντευξη του Πήτερ Γεωργιόπουλου στην TradeWinds οι αναφορές του στη μάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Diana Shipping και Genco Shipping & Trading. Ο ιδρυτής της Genco δεν έκρυψε την πεποίθησή του ότι η ναυτιλία χρειάζεται μεγαλύτερα σχήματα και περισσότερη συγκέντρωση δυνάμεων, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ύπαρξη μικρών εισηγμένων εταιρειών χωρίς, όπως είπε, «όραμα ή ηγεσία». Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο ίδιος επέλεξε να ανοίξει μόνος του το θέμα της Genco, πριν καν ερωτηθεί σχετικά από τους δημοσιογράφους. «Ξέρω ότι θα φτάνατε εκεί», σχολίασε, αναφερόμενος στην υπόθεση της Diana, δείχνοντας ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την εταιρεία που ίδρυσε πριν από δύο δεκαετίες. Αν και απέφυγε να πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ κάποιας πλευράς, το μήνυμα που εξέπεμψε μαζί με τον συνεργάτη του Λεό Βροντίση ήταν ότι, όταν υπάρχει μια δίκαιη πρόταση και δημιουργείται αξία για τους μετόχους, οι διοικήσεις οφείλουν να την εξετάζουν σοβαρά. Και αυτό, ειπώθηκε λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη γενική συνέλευση της Genco.
Από τη Wall Street και το City του Λονδίνου μέχρι τον Πανάγιο Τάφο-Μια διαφορετική νότα είχε η πρόσφατη εκδήλωση της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιά με επίτιμο προσκεκλημένο τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’. Και αυτό γιατί ο πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, Γιώργος Ξηραδάκης, επέλεξε να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής ναυτιλίας με την Ορθοδοξία και τον Οικουμενικό Ελληνισμό. Ο Ξηραδάκης μίλησε για δύο θεσμούς που επιβιώνουν επειδή διαθέτουν αυτό που αποκάλεσε «οικουμενική προσαρμοστικότητα». Με άλλα λόγια, την ικανότητα του Ελληνισμού να παραμένει ισχυρός ακόμη και χωρίς πολιτική ή στρατιωτική ισχύ.
LAMDA: Τελειώνουν τα 7 χρόνια «ισχνών αγελάδων»-Για τη Lamda Development η τιμή της μετοχής στα €6,70 θεωρείται σημείο καμπής. Είναι η τιμή διάθεσης της αύξησης κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ του Νοεμβρίου 2019, τότε που η αγορά χειροκροτούσε το όραμα του Ελληνικού και το χρηματιστηριακό ταμπλό επί 7 χρόνια το τιμολογούσε με δυσπιστία. Με τη χθεσινή άνοδο +2,16% και κλείσιμο στα 6,635 ευρώ, η μετοχή βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής από το «κατώφλι της λύτρωσης», μόλις €0,065 μακριά από το να κλείσει οριστικά τον λογαριασμό με τους μετόχους που συμμετείχαν στην αύξηση κεφαλαίου. Προηγήθηκε η πανηγυρική έξοδος στις αγορές χρήματος, με το νέο 7ετές ομόλογο των 350 εκατ. ευρώ που υπερκαλύφθηκε 1,7 φορές, τιμολογήθηκε στο εύρος 4,20%–4,50% και διαπραγματεύεται από προχθές στο Χρηματιστήριο. Όταν οι ομολογιούχοι δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης με τέτοιους όρους, οι μέτοχοι συνήθως ακολουθούν. Επόμενο μεγάλο βήμα είναι ο «αρραβώνας» με τον όμιλο ION του Αντρέα Πινιατάρο. Η δεσμευτική προσφορά του Αυγούστου 2025 που προβλέπει τίμημα 450 εκατ. ευρώ, Διεθνές Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας 250.000 τ.μ., 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες, συνολική επένδυση άνω του 1,5 δισ. και είσοδο της ION με 2% στο μετοχικό κεφάλαιο καθυστέρησε, αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της αγοράς, οι ανακοινώσεις της ημερομηνίας γάμου, έρχονται στις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Εάν κι εφόσον πέσουν οι υπογραφές, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) της Lamda, εκτιμάται ότι θα εκτοξευθεί προς τα 10,5 ευρώ ανά μετοχή. Aυτό σημαίνει ότι το discount της μετοχής σήμερα ξεπερνά το 35%. Το ερώτημα είναι εάν μετά τα 7 χρόνια των «ισχνών αγελάδων» έρχονται τα 7 χρόνια της ευημερίας…
Η νέα Holding της οικογένειας Σμπώκου-Στη σύσταση μιας ακόμη εταιρείας προχώρησαν μέλη της οικογένειας Σμπώκου. Η εταιρεία έχει την επωνυμία “SF Holding Α.Ε.” και ασφαλώς σκοπός της είναι οι υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου. Η έδρα της βρίσκεται στον δήμο Χερσονήσου του νομού Ηρακλείου και το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 25.000 ευρώ που διαιρείται σε 25.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ καθεμιά. Βασικές μέτοχοι, με βάση τη συμβολή τους στο μετοχικό κεφάλαιο, είναι οι αδελφές Κωστάντζα και Αγάπη Σμπώκου μέσω δικών τους εταιρειών. Συγκεκριμένα, η εταιρεία “Phaedra’s Home Holding”, την οποία εκπροσωπεί η Κωνσταντία Σμπώκου, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 11.980 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 11.980 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 47.92%). Αντίστοιχα, η εταιρεία “Ariadne’s Thread Holding”, την οποία εκπροσωπεί η Αγάπη Σμπώκου, κατέβαλε επίσης συνολικά εισφορές αξίας 11.980 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 11.980 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 47.92%). Από εκεί και πέρα, από 260 ευρώ (ποσοστό 1.04%) κατέβαλαν η Ελένη Σμπώκου, ο Μίνως Ζομπανάκης, η Ελένη Ζομπανάκη και ο Ιωάννης Κωνσταντακόπουλος, γιος του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου και της Κωστάντζας Σμπώκου. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το αποτελούν, η Κωστάντζα Σμπώκου ως Πρόεδρος, η Αγάπη Σμπώκου ως Διευθύνουσα Σύμβουλος και η Μαρία Φλουρή ως μέλος.
Δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων προβλέπει η Credit Agricole-Η Credit Agricole κάνει λόγο για ακόμη δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες η καθεμία, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο μετά τη χθεσινή απόφαση της ΕΚΤ για νέα αύξηση. Σύμφωνα με την Credit Agricole, η ΕΚΤ έχει διαμορφώσει διαφορετικά μακροοικονομικά σενάρια, ένα δυσμενές (adverse), ένα αυστηρό (severe) αλλά και ένα πιο ήπιο, στο οποίο ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 2,6%. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτό το πιο αισιόδοξο σενάριο, ο οίκος θεωρεί ότι απαιτείται τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση επιτοκίων. Στην ανάλυσή του, ο γαλλικός οίκος σημειώνει ότι η «σιδηρά κυρία» της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει περιορίσει την πιθανότητα νέας αύξησης τον Ιούλιο, χωρίς όμως να την αποκλείει πλήρως. Παρά την πιο συγκρατημένη ρητορική για το άμεσο μέλλον, η Credit Agricole εξακολουθεί να προβλέπει ότι η αυστηρή νομισματική πολιτική θα συνεχιστεί, με δύο ακόμη αυξήσεις στο τέλος του τρίτου και στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του έτους. Αλλως πως μέχρι το τέλος του έτους το ύψος του βασικού επιτοκίου θα οδηγηθεί στο 2,75% από 2,25% που είναι σήμερα.
Η Κριστίν τράβηξε τη σκανδάλη-Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έγινε η πρώτη κεντρική τράπεζα του G7 που αυξάνει το κόστος χρήματος ως απάντηση στο ενεργειακό σοκ της Μέσης Ανατολής. Το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων ανέβηκε στο 2,25%, το βασικό στο 2,40% και το οριακό στο 2,65%, με ισχύ από 17 Ιουνίου. Ήταν η πρώτη αύξηση του κόστους χρήματος στην Ευρωζώνη από τον Σεπτέμβριο του 2023, πλήρης αναστροφή της πορείας χαλάρωσης που είχε καταφέρει το 4% να το μειώσει στο 2%. Ο πληθωρισμός Μαΐου στην ευρωζώνη στο 3,2%, ο δομικός στο 2,5%, το Στενό του Ορμούζ ουσιαστικά κλειστό και ο πόλεμος με το Ιράν στον τέταρτο μήνα. Οι νέες προβλέψεις της ΕΚΤ «βλέπουν» πληθωρισμό 3% φέτος, 2,3% το 2027 και επιστροφή στον στόχο μόλις το 2028, με την ενέργεια να μεταδίδεται σταδιακά σε τρόφιμα, αγαθά και υπηρεσίες. Η ανάπτυξη της ευρωζώνης υποβαθμίστηκε σε αναιμικό 0,8% για το 2026, μετά από συρρίκνωση στο α' τρίμηνο. Το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού επέστρεψε στην αίθουσα συνεδριάσεων. Η Λαγκάρντ κράτησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, «προσέγγιση συνεδρίαση προς συνεδρίαση, χωρίς προδέσμευση», αλλά οι αγορές έχουν ήδη βγάλει τα συμπεράσματά τους και τιμολογούν τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση φέτος. Ο Σεπτέμβριος φαίνεται ως πιθανότερος επόμενος σταθμός. Η σωρευτική σύσφιξη στα πρακτικά του Απριλίου έφτανε τις 73 μονάδες βάσης για το 2026. Δεν θα εξέπληττε κανέναν μια δεύτερη κίνηση. Το μήνυμα από τη Φρανκφούρτη είναι ευρύτερο. Έχουμε μπει στην εποχή της αυξανόμενης απόκλισης μεταξύ των συστημικά σημαντικών κεντρικών τραπεζών. Η ΕΚΤ, με τη μονή εντολή της σταθερότητας τιμών, σφίγγει τη νομισματική πολιτική. Άλλοι κεντρικοί τραπεζίτες θα ζυγίσουν διαφορετικά την ανάπτυξη. Στον προηγούμενο κύκλο, οι κεντρικές τράπεζες κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση, κάποιοι θα έλεγαν σαν κοπάδι. Στον νέο κύκλο της παγκόσμιας οικονομίας αυτόν, η καθεμία προσπαθεί να πολεμήσει μόνη της.
Oracle: Η δυσπεψία των $55,7 δισ.-Η Oracle έδωσε στους αναλυτές τα στοιχεία του 2026, για τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες. Στη χρήση που έκλεισε στις 31 Μαΐου, η εταιρεία του Λάρι Έλισον ξόδεψε 55,7 δισ. δολάρια για data centers, καταγράφοντας αύξηση +162% και υπέρβαση +11% των δικών της προβλέψεων (50 δισ. δολάρια). Ξεπέρασε ήδη κατά 2,5 φορές τα περσινά επίπεδα. Τα έσοδα 4ου τριμήνου ($19,2 δισ., +21%) και τα κέρδη, ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Οι υποδομές cloud αυξήθηκαν +93%. Με υπερηφάνεια, η διοίκηση της Oracle παρουσίασε ένα θηριώδες ανεκτέλεστο συμβάσεων που άγγιξε τα $638 δισ. Και όμως, η μετοχή έχασε -7% μετά το κλείσιμο. Γιατί; Επειδή η αγορά κοίταξε τον παρονομαστή: ελεύθερες ταμειακές ροές -$23,7 δισ., παρά τις λειτουργικές ροές $32 δισ. Για να χρηματοδοτήσει το χάσμα, η Oracle άντλησε φέτος $43 δισ. χρέος και $5 δισ. μετοχικό κεφάλαιο. Ανακοίνωσε ότι θα χρειαστεί επιπλέον $40 δισ. Κι αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Από το μεγάλο ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων ($638 δισ.), μόνο το 12% γίνεται έσοδο μέσα στο επόμενο 12μηνο και αθροιστικά μόλις 46% στην τριετία. Πάνω από τα μισά εισπράττονται μετά το 2029. Με άλλα λόγια, οι λογαριασμοί πληρώνονται σήμερα, οι υποσχέσεις εισπράττονται μετά το 2029. Βασικός αντισυμβαλλόμενος σ’ αυτά τα έργα είναι η OpenAI που αυτή την εποχή απλώς καίει τα κεφάλαιά της. Την ίδια ακριβώς εποχή, ανακοινώθηκαν 8.000-10.000 απολύσεις στην Oracle Health. Η διοίκηση απελευθερώνει ρευστότητα και την κατευθύνει στο μπετόν των data centers. Όλοι οι hyperscalers της εποχής μας απευθύνονται στις ίδιες ομολογιακές αγορές, τα ίδια private credit, στους ίδιους vendor financing. Η αγορά αρχίζει να εμφανίζει συμπτώματα δυσπεψίας. Η Oracle απλώς έφαγε πρώτη τα κεφάλαιά της.
Πηγή: www.newmoney.gr
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