Google: Το μεγάλο σχέδιο για τα data centers και την ενέργεια στην Ευρώπη
Google: Το μεγάλο σχέδιο για τα data centers και την ενέργεια στην Ευρώπη
Αναζητείται ο hyperscaler του μεγάλου project της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία που θα βάλει την επιχείρηση στο διεθνές τρένο της τεχνητής νοημοσύνης
Η Google διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του νέου ευρωπαϊκού μοντέλου ανάπτυξης για τα data centers και τις ενεργειακές υποδομές που θα απαιτήσει η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
Η συμμετοχή της στην πρωτοβουλία «Twin Transition Commitment», την οποία συνυπογράφουν κορυφαίοι ενεργειακοί και τεχνολογικοί όμιλοι, αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει στη σύζευξη του ενεργειακού και του ψηφιακού τομέα. Άλλωστε, η βαρύτητα της παρέμβασής της αποτυπώνεται και στο ευρωπαϊκό αποτύπωμά της.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η συμμετοχή της στην πρωτοβουλία «Twin Transition Commitment», την οποία συνυπογράφουν κορυφαίοι ενεργειακοί και τεχνολογικοί όμιλοι, αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει στη σύζευξη του ενεργειακού και του ψηφιακού τομέα. Άλλωστε, η βαρύτητα της παρέμβασής της αποτυπώνεται και στο ευρωπαϊκό αποτύπωμά της.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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