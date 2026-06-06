27 εκατομμύρια για το ωραιότερο σπίτι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – Ρεσιτάλ υπερπολυτέλειας

Ενας επίγειος παράδεισος χιλίων τμ. με 8 δωμάτια στο Καβούρι και απίστευτες ανέσεις όπως τζακούζι, αίθουσα ψυχαγωγίας, κινηματογράφο και ξενώνα επισκεπτών το καθιστούν ένα από τα εντυπωσιακότερα σπίτια των Νοτίων Προαστίων. Παρά το τίμημα που αγγίζει τα 27 εκατομμύρια ,δεν είναι λίγοι oι επιχειρηματίες από Ελλάδα, Λίβανο και ΗΠΑ που το διεκδικούν