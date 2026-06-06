27 εκατομμύρια για το ωραιότερο σπίτι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – Ρεσιτάλ υπερπολυτέλειας
27 εκατομμύρια για το ωραιότερο σπίτι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – Ρεσιτάλ υπερπολυτέλειας
Ενας επίγειος παράδεισος χιλίων τμ. με 8 δωμάτια στο Καβούρι και απίστευτες ανέσεις όπως τζακούζι, αίθουσα ψυχαγωγίας, κινηματογράφο και ξενώνα επισκεπτών το καθιστούν ένα από τα εντυπωσιακότερα σπίτια των Νοτίων Προαστίων. Παρά το τίμημα που αγγίζει τα 27 εκατομμύρια ,δεν είναι λίγοι oι επιχειρηματίες από Ελλάδα, Λίβανο και ΗΠΑ που το διεκδικούν
Το Orama είναι μια εκλεπτυσμένη έπαυλη που βρίσκεται μεταξύ Βουλιαγμένης και Καβουριού στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπου οι πευκόφυτοι λόφοι συναντούν το γαλάζιο του Αιγαίου. Αυτή η όμορφα σχεδιασμένη κατοικία συνδυάζει τη μοντέρνα αρχιτεκτονική με την κλασική γοητεία του παραθαλάσσιου τοπίου, σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα με τα πόδια.
Σχεδιασμένο από τους καταξιωμένους αρχιτέκτονες ISV, το Orama είναι ένα σπίτι που εκτείνεται σε τέσσερα επίπεδα, το καθένα γεμάτο φως, θέα και μια αίσθηση ηρεμίας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σχεδιασμένο από τους καταξιωμένους αρχιτέκτονες ISV, το Orama είναι ένα σπίτι που εκτείνεται σε τέσσερα επίπεδα, το καθένα γεμάτο φως, θέα και μια αίσθηση ηρεμίας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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