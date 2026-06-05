Το μεγάλο κραχ της τηγανητής πατάτας
Το μεγάλο κραχ της τηγανητής πατάτας
Η μεγαλύτερη συγκομιδή των τελευταίων ετών συναντά τη χαμηλότερη ζήτηση της ιστορίας
Κάθε χρόνο, εκατομμύρια τόνοι πατάτας ξεκινούν από τα χωράφια της βόρειας Ευρώπης με προορισμό τα εργοστάσια που παράγουν ένα από τα πιο δημοφιλή τρόφιμα του πλανήτη, τις τηγανητές πατάτες. Για δεκαετίες, το μοντέλο δεν άλλαζε καθόλου. Η ζήτηση αυξανόταν, οι εξαγωγές πολλαπλασιάζονταν και οι παραγωγοί επένδυαν όλο και περισσότερες εκτάσεις στην καλλιέργεια των ειδικών ποικιλιών που προορίζονται για τη βιομηχανία της πατάτας, που έφτασε να γίνει ένα παγκόσμιο φαγητό.
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