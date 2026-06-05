Οι αδελφές Δάκου και το επόμενο κεφάλαιο μιας ιστορίας 151 ετών για Μύλους Δάκου και ΗΛΙΟΣ

Η τέταρτη γενιά της οικογένειας ενοποιεί τις δύο ιστορικές επιχειρήσεις, επενδύει 25 εκατ. ευρώ και βάζει στόχο τον διπλασιασμό των εξαγωγών έως το 2030, επιμένοντας στην ανεξάρτητη πορεία μιας ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων που μετρά πλέον ενάμιση αιώνα ζωής