Οι αδελφές Δάκου και το επόμενο κεφάλαιο μιας ιστορίας 151 ετών για Μύλους Δάκου και ΗΛΙΟΣ
Οι αδελφές Δάκου και το επόμενο κεφάλαιο μιας ιστορίας 151 ετών για Μύλους Δάκου και ΗΛΙΟΣ
Η τέταρτη γενιά της οικογένειας ενοποιεί τις δύο ιστορικές επιχειρήσεις, επενδύει 25 εκατ. ευρώ και βάζει στόχο τον διπλασιασμό των εξαγωγών έως το 2030, επιμένοντας στην ανεξάρτητη πορεία μιας ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων που μετρά πλέον ενάμιση αιώνα ζωής
Σε μια αγορά όπου οι εξαγορές και οι συγκεντρώσεις αλλάζουν διαρκώς τον χάρτη της βιομηχανίας τροφίμων, οι αδελφές Αθανασία και Κατερίνα Δάκου επιμένουν να ακολουθούν διαφορετικό δρόμο. Παρά τις κατά καιρούς προτάσεις εξαγοράς που έχουν δεχθεί, επιλέγουν να διατηρήσουν ανεξάρτητη την οικογενειακή επιχείρηση που μετρά πλέον 151 χρόνια ιστορίας και να επενδύσουν 25 εκατ. ευρώ για να γράψουν το επόμενο κεφάλαιο για τους Μύλους Δάκου και τη Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ.
Το σχέδιο παρουσιάστηκε σε συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου, όπου οι δύο αδελφές παρουσίασαν τη νέα εταιρική δομή Dakos Food Industries, η οποία ενοποιεί κάτω από μία στέγη τις δύο ιστορικές δραστηριότητες της οικογένειας. Το νέο σχήμα έχει ενοποιημένο κύκλο εργασιών 21 εκατ. ευρώ, απασχολεί 140 εργαζόμενους και φιλοδοξεί να αξιοποιήσει συνέργειες στην παραγωγή, στην εφοδιαστική αλυσίδα και στη λήψη αποφάσεων.
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Το σχέδιο παρουσιάστηκε σε συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου, όπου οι δύο αδελφές παρουσίασαν τη νέα εταιρική δομή Dakos Food Industries, η οποία ενοποιεί κάτω από μία στέγη τις δύο ιστορικές δραστηριότητες της οικογένειας. Το νέο σχήμα έχει ενοποιημένο κύκλο εργασιών 21 εκατ. ευρώ, απασχολεί 140 εργαζόμενους και φιλοδοξεί να αξιοποιήσει συνέργειες στην παραγωγή, στην εφοδιαστική αλυσίδα και στη λήψη αποφάσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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