Καλοκαιρινά αρώματα: Ποιες νότες επιλέγουμε και ποιες αφήνουμε
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Καλοκαιρινά αρώματα: Ποιες νότες επιλέγουμε και ποιες αφήνουμε

Το καλοκαίρι αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε ένα άρωμα. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναδεικνύουν ορισμένες νότες και περιορίζουν άλλες

Καλοκαιρινά αρώματα: Ποιες νότες επιλέγουμε και ποιες αφήνουμε
Το άρωμα δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όλες τις εποχές του χρόνου. Οι συνθήκες επηρεάζουν τη διάχυση και την ένταση των αρωματικών μορίων, γι’ αυτό μια σύνθεση που τον χειμώνα χαρακτηρίζεται από ισορροπία και βάθος μπορεί το καλοκαίρι να δείχνει δυσανάλογα έντονη.

Έτσι, οι καλοκαιρινές επιλογές στρέφονται συνήθως προς πιο φωτεινές και αέρινες συνθέσεις. Δεν πρόκειται μόνο για ζήτημα αισθητικής αλλά και ισορροπίας. Το ζητούμενο δεν είναι να μειώσουμε την παρουσία ενός αρώματος, αλλά να επιλέξουμε νότες που αποδίδουν αρμονικά στις υψηλές θερμοκρασίες. Οι εποχικοί κανόνες στην αρωματοποιία δεν είναι απόλυτοι. Σήμερα μπορούμε να βρούμε ανάλαφρα oud, φωτεινές amber συνθέσεις ή καλοκαιρινές βανίλιες που λειτουργούν εξαιρετικά ακόμη και στις πιο υψηλές θερμοκρασίες. Οι νότες που διαθέτουν φρεσκάδα, και δημιουργούν μια ανάλαφρη αρωματική αύρα γύρω από το δέρμα μας, τείνουν να αποδίδουν καλύτερα στη ζέστη, χωρίς να χάνουν τον χαρακτήρα τους.

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