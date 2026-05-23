ΑΔΜΗΕ: Το growth story του διαχειριστή με τα πέντε κομβικά έργα και τις επενδύσεις των 6 δισ. ευρώ
Πρόβλεψη για EBITDA έως 380 εκατ. ευρώ το 2026 - Στο επίκεντρο η ΑΜΚ έως 530 εκατ. ευρώ, η χρηματοδότηση των μεγάλων διασυνδέσεων και η αναπτυξιακή πορεία έως το 2029
Για τις 11 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της AΔΜΗΕ Συμμετοχών, «ξεκλειδώνοντας» την υλοποίηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης του ΑΔΜΗΕ κατά 1 δισ. ευρώ με την οποία θα ανοίξει ο νέος μεγάλος κύκλος επενδύσεων για την περίοδο 2026-2029.
Σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε χθες στους αναλυτές από τους CEO των δύο εταιρειών, Ιωάννη Καράμπελα και Μάνο Μανουσάκη, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τοποθετείται έως τα τέλη του επόμενου μήνα (βιβλίο προσφορών και pricing).
Η διοίκηση παρουσιάζει ένα νέο growth story που στηρίζεται σε επενδύσεις περίπου 6 δισ. ευρώ, προβλέποντας ετήσια αύξηση κερδών κατά 25%-30%, αλλά και υπερδιπλασιασμό της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (RAB), η οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στα 7 δισ. ευρώ, από 3,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.
Στο αναθεωρημένο στρατηγικό πλάνο 2026–2029, η διοίκηση δίνει guidance για EBITDA 350–380 εκατ. ευρώ το 2026, από 305 εκατ. ευρώ το 2025, προεξοφλώντας σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας ήδη από την πρώτη φάση υλοποίησης της κεφαλαιακής ενίσχυσης. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 165–185 εκατ. ευρώ, έναντι 130 εκατ. ευρώ το 2025, στοιχείο που αποτυπώνει υψηλότερη λειτουργική αποδοτικότητα και αυξανόμενη συνεισφορά των ρυθμιζόμενων επενδύσεων στα οικονομικά αποτελέσματα.
