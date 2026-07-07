Wall Street: Πτώση στους δείκτες με το ράλι της AI να ξεφουσκώνει – Ισχυρές πιέσεις σε Nasdaq και ημιαγωγούς
Wall Street: Πτώση στους δείκτες με το ράλι της AI να ξεφουσκώνει – Ισχυρές πιέσεις σε Nasdaq και ημιαγωγούς
Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών οδήγησαν τη Wall Street σε πτώση, με τους επενδυτές να στρέφουν το βλέμμα στη Fed, τα εταιρικά αποτελέσματα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι αμερικανικές μετοχές την Τρίτη στη Wall Street, με επίκεντρο για ακόμα μία φορά τον κλάδο των ημιαγωγών και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε εκτεταμένες κατοχυρώσεις κερδών, αμφισβητώντας κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην AI μπορούν να δικαιολογήσουν τις ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις που έχουν διαμορφωθεί μετά το εντυπωσιακό ράλι των τελευταίων μηνών.
Η διόρθωση σημειώθηκε σε έναν από τους πλέον κερδοφόρους κλάδους της Wall Street για το 2026, καθώς οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών είχαν ολοκληρώσει πρόσφατα το καλύτερο τρίμηνο στην ιστορία τους, με ώθηση από την εκρηκτική ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η αγορά δείχνει πλέον να εισέρχεται σε φάση επαναξιολόγησης των αποτιμήσεων, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ισχυρότερες αποδείξεις ότι η κερδοφορία θα συμβαδίσει με τις ιδιαίτερα αισιόδοξες προβλέψεις.
Στο κλίμα αυτό ο Dow Jones υποχώρησε κατά κατά 0,25% στις 52,924 μονάδες, αφού προηγουμένως είχε καταγράψει νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό, επιστρέφοντας στη συνέχεια αρκετά κάτω από το όριο των 53.000 μονάδων. Ο S&P 500 έχασε 0,45% στις 7,503 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε μεγαλύτερες απώλειες, της τάξης του 1,16% στις 25,818 μονάδες, με τον Nasdaq-100 να υποχωρεί ακόμη περισσότερο, κατά περίπου 1,77% στις 29,173.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν υψηλότερα, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ και παρακολουθούσαν με αυξημένο ενδιαφέρον την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, από την οποία αναμένονται σημαντικές αποφάσεις για τις αμυντικές δαπάνες και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4 μονάδες βάσης, διαμορφούμενη στο 5,037%, ξεπερνώντας εκ νέου το όριο του 5%. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς Treasury, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τις διεθνείς αγορές, αυξήθηκε επίσης κατά περισσότερο από 4 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 4,523%.
Ανοδικά κινήθηκε και η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου, η οποία ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 2 μονάδες βάσης, στο 4,154%, καθώς οι αγορές συνεχίζουν να επαναξιολογούν τις προσδοκίες τους για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).
Η Micron βρέθηκε στο επίκεντρο των πιέσεων, σημειώνοντας απώλειες περίπου 7%, ενώ σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν επίσης οι KLA, Marvell Technology, Broadcom και AMD. Ο δείκτης VanEck Semiconductor ETF (SMH) κατρακύλησε περισσότερο από 5%, αντανακλώντας τη γενικευμένη αποστροφή προς τον κλάδο.
Ακόμη και τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα της Samsung Electronics, η οποία ανακοίνωσε ιστορικά υψηλά κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο, δεν κατάφεραν να ανακόψουν τις πιέσεις. Αντίθετα, οι επενδυτές επέλεξαν να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους, θεωρώντας ότι οι εξαιρετικά υψηλές προσδοκίες είχαν ήδη ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις.
Η Ουλρίκε Χόφμαν-Μπουρχάρντι, επικεφαλής επενδύσεων της UBS Chief Investment Office, σημείωσε ότι εξακολουθεί να διατηρεί θετική στάση απέναντι στον κλάδο της AI και των ημιαγωγών, ωστόσο θεωρεί ότι το επόμενο ανοδικό κύμα θα χαρακτηρίζεται από ευρύτερη συμμετοχή περισσότερων κλάδων της αγοράς.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο στρατηγικός αναλυτής της Morgan Stanley, Μάικ Γουίλσον, ο οποίος υποστήριξε ότι η δυναμική των μετοχών των ημιαγωγών φαίνεται να εξασθενεί, ενώ οι επενδυτές επιστρέφουν σε κλάδους που είχαν υστερήσει έως τώρα, όπως οι μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών cloud και άλλες εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης.
Η διόρθωση σημειώθηκε σε έναν από τους πλέον κερδοφόρους κλάδους της Wall Street για το 2026, καθώς οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών είχαν ολοκληρώσει πρόσφατα το καλύτερο τρίμηνο στην ιστορία τους, με ώθηση από την εκρηκτική ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η αγορά δείχνει πλέον να εισέρχεται σε φάση επαναξιολόγησης των αποτιμήσεων, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ισχυρότερες αποδείξεις ότι η κερδοφορία θα συμβαδίσει με τις ιδιαίτερα αισιόδοξες προβλέψεις.
Στο κλίμα αυτό ο Dow Jones υποχώρησε κατά κατά 0,25% στις 52,924 μονάδες, αφού προηγουμένως είχε καταγράψει νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό, επιστρέφοντας στη συνέχεια αρκετά κάτω από το όριο των 53.000 μονάδων. Ο S&P 500 έχασε 0,45% στις 7,503 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε μεγαλύτερες απώλειες, της τάξης του 1,16% στις 25,818 μονάδες, με τον Nasdaq-100 να υποχωρεί ακόμη περισσότερο, κατά περίπου 1,77% στις 29,173.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν υψηλότερα, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ και παρακολουθούσαν με αυξημένο ενδιαφέρον την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, από την οποία αναμένονται σημαντικές αποφάσεις για τις αμυντικές δαπάνες και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4 μονάδες βάσης, διαμορφούμενη στο 5,037%, ξεπερνώντας εκ νέου το όριο του 5%. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς Treasury, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τις διεθνείς αγορές, αυξήθηκε επίσης κατά περισσότερο από 4 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 4,523%.
Ανοδικά κινήθηκε και η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου, η οποία ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 2 μονάδες βάσης, στο 4,154%, καθώς οι αγορές συνεχίζουν να επαναξιολογούν τις προσδοκίες τους για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).
Νέο κύμα πωλήσεων στις εταιρείες ημιαγωγώνΤο μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε ο κλάδος των ημιαγωγών, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί περίπου 6%, καθώς οι επενδυτές εγκατέλειψαν προσωρινά τις μετοχές που είχαν πρωταγωνιστήσει στο φετινό ανοδικό κύμα.
Η Micron βρέθηκε στο επίκεντρο των πιέσεων, σημειώνοντας απώλειες περίπου 7%, ενώ σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν επίσης οι KLA, Marvell Technology, Broadcom και AMD. Ο δείκτης VanEck Semiconductor ETF (SMH) κατρακύλησε περισσότερο από 5%, αντανακλώντας τη γενικευμένη αποστροφή προς τον κλάδο.
Ακόμη και τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα της Samsung Electronics, η οποία ανακοίνωσε ιστορικά υψηλά κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο, δεν κατάφεραν να ανακόψουν τις πιέσεις. Αντίθετα, οι επενδυτές επέλεξαν να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους, θεωρώντας ότι οι εξαιρετικά υψηλές προσδοκίες είχαν ήδη ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις.
Οι αναλυτές βλέπουν «rotation» και όχι τέλος της AIΠαρά τη διόρθωση, οι περισσότεροι αναλυτές δεν θεωρούν ότι η ανοδική ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης έχει ολοκληρωθεί. Αντίθετα, εκτιμούν ότι η αγορά εισέρχεται σε μια φάση rotation, δηλαδή μεταφοράς κεφαλαίων προς άλλους κλάδους που έχουν μείνει πίσω.
Η Ουλρίκε Χόφμαν-Μπουρχάρντι, επικεφαλής επενδύσεων της UBS Chief Investment Office, σημείωσε ότι εξακολουθεί να διατηρεί θετική στάση απέναντι στον κλάδο της AI και των ημιαγωγών, ωστόσο θεωρεί ότι το επόμενο ανοδικό κύμα θα χαρακτηρίζεται από ευρύτερη συμμετοχή περισσότερων κλάδων της αγοράς.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο στρατηγικός αναλυτής της Morgan Stanley, Μάικ Γουίλσον, ο οποίος υποστήριξε ότι η δυναμική των μετοχών των ημιαγωγών φαίνεται να εξασθενεί, ενώ οι επενδυτές επιστρέφουν σε κλάδους που είχαν υστερήσει έως τώρα, όπως οι μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών cloud και άλλες εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης.
Ο Μάικ Μπέιλι της FBB Capital Partners σημείωσε ότι «οι προσδοκίες έχουν εκτοξευθεί, όμως τα θεμελιώδη μεγέθη δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με αυτές τις αποτιμήσεις», εκτιμώντας ότι οι μετακινήσεις κεφαλαίων προς άλλους κλάδους θα συνεχιστούν.
Οι επενδυτές κατευθύνθηκαν προς την υγεία, τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους αμυντικούς κλάδους. Η Eli Lilly ενισχύθηκε περίπου 2%, ενώ θετικά κινήθηκαν και οι JPMorgan Chase, Microsoft και Walmart, μετά την ανακοίνωση μειώσεων τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα.
Ιδιαίτερα ισχυρή παρέμεινε η εικόνα του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Ο δείκτης State Street Financial Sector Fund (XLF) κινήθηκε σε νέα ιστορικά υψηλά, ενώ τραπεζικοί όμιλοι όπως οι Bank of America, US Bancorp και BNY Mellon, καθώς και ασφαλιστικές εταιρείες όπως οι Chubb, Travelers, MetLife, Allstate και Aflac, κατέγραψαν νέα υψηλά 52 εβδομάδων.
Ο αναλυτής της Wells Fargo, Μάικ Μάγιο, εκτίμησε ότι το ανοδικό περιθώριο του τραπεζικού κλάδου δεν έχει εξαντληθεί, επικαλούμενος την ισχυρή δραστηριότητα στις κεφαλαιαγορές, την επιτάχυνση των επιχειρηματικών δανείων, τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού και τη χαλάρωση του κανονιστικού πλαισίου.
Η Nvidia πάντως διαφοροποιήθηκε από το γενικότερο αρνητικό κλίμα, καταφέρνοντας να περιορίσει τις αρχικές απώλειες και να κινηθεί ελαφρώς ανοδικά προς το τέλος της συνεδρίασης.
Αντίθετα, η SpaceX υποχώρησε περίπου 6% κατά την πρώτη ημέρα συμμετοχής της στον δείκτη Nasdaq-100, παρά τις ιδιαίτερα αισιόδοξες εκθέσεις μεγάλων επενδυτικών οίκων, όπως οι Morgan Stanley και Raymond James, που ξεκίνησαν την κάλυψη της μετοχής με θετικές αξιολογήσεις.
Το Brent έκλεισε με άνοδο περίπου 3%, στα 74,16 δολάρια, πριν ξεπεράσει αργότερα τα 76 δολάρια, ενώ το WTI κινήθηκε πάνω από τα 72 δολάρια. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας ενίσχυσε τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού, οδηγώντας την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου πάνω από το 4,5%.
Η αγορά στρέφει επίσης την προσοχή της στην έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου, με τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες να ανοίγουν τον κύκλο την επόμενη εβδομάδα.
Ο γνωστός στρατηγικός αναλυτής Εντ Γιαρντένι προειδοποίησε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι η επιβράδυνση της οικονομίας, αλλά το ενδεχόμενο οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και οι λεγόμενοι hyperscalers να μην καταφέρουν να ξεπεράσουν τις ιδιαίτερα αισιόδοξες προβλέψεις των αναλυτών.
Όπως εκτιμά, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει νέα διόρθωση στις τεχνολογικές μετοχές, χωρίς όμως να σημαίνει απαραίτητα γενικευμένη πτώση της αγοράς, καθώς η μεταφορά κεφαλαίων προς τραπεζικές, βιομηχανικές και άλλες κυκλικές μετοχές θα μπορούσε να διατηρήσει τη συνολική ανοδική τάση της Wall Street.
newmoney.gr
Οι τράπεζες και η υγεία αναλαμβάνουν τη σκυτάληΠαρά την πτώση των τεχνολογικών μετοχών, η εικόνα της αγοράς ήταν λιγότερο αρνητική από όσο δείχνουν οι βασικοί δείκτες, καθώς η πλειονότητα των μετοχών του S&P 500 κινήθηκε ανοδικά.
Οι επενδυτές κατευθύνθηκαν προς την υγεία, τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους αμυντικούς κλάδους. Η Eli Lilly ενισχύθηκε περίπου 2%, ενώ θετικά κινήθηκαν και οι JPMorgan Chase, Microsoft και Walmart, μετά την ανακοίνωση μειώσεων τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα.
Ιδιαίτερα ισχυρή παρέμεινε η εικόνα του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Ο δείκτης State Street Financial Sector Fund (XLF) κινήθηκε σε νέα ιστορικά υψηλά, ενώ τραπεζικοί όμιλοι όπως οι Bank of America, US Bancorp και BNY Mellon, καθώς και ασφαλιστικές εταιρείες όπως οι Chubb, Travelers, MetLife, Allstate και Aflac, κατέγραψαν νέα υψηλά 52 εβδομάδων.
Ο αναλυτής της Wells Fargo, Μάικ Μάγιο, εκτίμησε ότι το ανοδικό περιθώριο του τραπεζικού κλάδου δεν έχει εξαντληθεί, επικαλούμενος την ισχυρή δραστηριότητα στις κεφαλαιαγορές, την επιτάχυνση των επιχειρηματικών δανείων, τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού και τη χαλάρωση του κανονιστικού πλαισίου.
DeepSeek και SpaceX στο επίκεντροΝέες ανησυχίες προκάλεσε και δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο η κινεζική DeepSeek αναπτύσσει δικό της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που θα μπορούσε να μειώσει την εξάρτησή της από προμηθευτές όπως η Nvidia και η Samsung.
Η Nvidia πάντως διαφοροποιήθηκε από το γενικότερο αρνητικό κλίμα, καταφέρνοντας να περιορίσει τις αρχικές απώλειες και να κινηθεί ελαφρώς ανοδικά προς το τέλος της συνεδρίασης.
Αντίθετα, η SpaceX υποχώρησε περίπου 6% κατά την πρώτη ημέρα συμμετοχής της στον δείκτη Nasdaq-100, παρά τις ιδιαίτερα αισιόδοξες εκθέσεις μεγάλων επενδυτικών οίκων, όπως οι Morgan Stanley και Raymond James, που ξεκίνησαν την κάλυψη της μετοχής με θετικές αξιολογήσεις.
Πετρέλαιο, αποδόσεις ομολόγων και γεωπολιτικήΤο επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν μετά την επίθεση σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ και την απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να ανακαλέσει την άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου.
Το Brent έκλεισε με άνοδο περίπου 3%, στα 74,16 δολάρια, πριν ξεπεράσει αργότερα τα 76 δολάρια, ενώ το WTI κινήθηκε πάνω από τα 72 δολάρια. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας ενίσχυσε τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού, οδηγώντας την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου πάνω από το 4,5%.
Το βλέμμα στη Fed και τα εταιρικά αποτελέσματαΤο ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) και στα επόμενα μακροοικονομικά στοιχεία, τα οποία αναμένεται να καθορίσουν τις προσδοκίες για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων και, κατ’ επέκταση, τη διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου στις διεθνείς αγορές.
Η αγορά στρέφει επίσης την προσοχή της στην έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου, με τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες να ανοίγουν τον κύκλο την επόμενη εβδομάδα.
Ο γνωστός στρατηγικός αναλυτής Εντ Γιαρντένι προειδοποίησε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι η επιβράδυνση της οικονομίας, αλλά το ενδεχόμενο οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και οι λεγόμενοι hyperscalers να μην καταφέρουν να ξεπεράσουν τις ιδιαίτερα αισιόδοξες προβλέψεις των αναλυτών.
Όπως εκτιμά, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει νέα διόρθωση στις τεχνολογικές μετοχές, χωρίς όμως να σημαίνει απαραίτητα γενικευμένη πτώση της αγοράς, καθώς η μεταφορά κεφαλαίων προς τραπεζικές, βιομηχανικές και άλλες κυκλικές μετοχές θα μπορούσε να διατηρήσει τη συνολική ανοδική τάση της Wall Street.
newmoney.gr
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