Wall Street: Πτώση στους δείκτες με το ράλι της AI να ξεφουσκώνει – Ισχυρές πιέσεις σε Nasdaq και ημιαγωγούς

Νέο κύμα πωλήσεων στις εταιρείες ημιαγωγών

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Οι αναλυτές βλέπουν «rotation» και όχι τέλος της AI

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι αμερικανικές μετοχές την Τρίτη στη Wall Street, με επίκεντρο για ακόμα μία φορά τον κλάδο των ημιαγωγών και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε εκτεταμένες κατοχυρώσεις κερδών, αμφισβητώντας κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην AI μπορούν να δικαιολογήσουν τις ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις που έχουν διαμορφωθεί μετά το εντυπωσιακό ράλι των τελευταίων μηνών.Η διόρθωση σημειώθηκε σε έναν από τους πλέον κερδοφόρους κλάδους της Wall Street για το 2026, καθώς οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών είχαν ολοκληρώσει πρόσφατα το καλύτερο τρίμηνο στην ιστορία τους, με ώθηση από την εκρηκτική ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η αγορά δείχνει πλέον να εισέρχεται σε φάση επαναξιολόγησης των αποτιμήσεων, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ισχυρότερες αποδείξεις ότι η κερδοφορία θα συμβαδίσει με τις ιδιαίτερα αισιόδοξες προβλέψεις.Στο κλίμα αυτό ο Dow Jones υποχώρησε κατά κατά 0,25% στις 52,924 μονάδες, αφού προηγουμένως είχε καταγράψει νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό, επιστρέφοντας στη συνέχεια αρκετά κάτω από το όριο των 53.000 μονάδων. Ο S&P 500 έχασε 0,45% στις 7,503 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε μεγαλύτερες απώλειες, της τάξης του 1,16% στις 25,818 μονάδες, με τον Nasdaq-100 να υποχωρεί ακόμη περισσότερο, κατά περίπου 1,77% στις 29,173.Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν υψηλότερα, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ και παρακολουθούσαν με αυξημένο ενδιαφέρον την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, από την οποία αναμένονται σημαντικές αποφάσεις για τις αμυντικές δαπάνες και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4 μονάδες βάσης, διαμορφούμενη στο 5,037%, ξεπερνώντας εκ νέου το όριο του 5%. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς Treasury, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τις διεθνείς αγορές, αυξήθηκε επίσης κατά περισσότερο από 4 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 4,523%.Ανοδικά κινήθηκε και η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου, η οποία ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 2 μονάδες βάσης, στο 4,154%, καθώς οι αγορές συνεχίζουν να επαναξιολογούν τις προσδοκίες τους για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε ο κλάδος των ημιαγωγών, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί περίπου 6%, καθώς οι επενδυτές εγκατέλειψαν προσωρινά τις μετοχές που είχαν πρωταγωνιστήσει στο φετινό ανοδικό κύμα.Η Micron βρέθηκε στο επίκεντρο των πιέσεων, σημειώνοντας απώλειες περίπου 7%, ενώ σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν επίσης οι KLA, Marvell Technology, Broadcom και AMD. Ο δείκτης VanEck Semiconductor ETF (SMH) κατρακύλησε περισσότερο από 5%, αντανακλώντας τη γενικευμένη αποστροφή προς τον κλάδο.Ακόμη και τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα της Samsung Electronics, η οποία ανακοίνωσε ιστορικά υψηλά κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο, δεν κατάφεραν να ανακόψουν τις πιέσεις. Αντίθετα, οι επενδυτές επέλεξαν να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους, θεωρώντας ότι οι εξαιρετικά υψηλές προσδοκίες είχαν ήδη ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις.Παρά τη διόρθωση, οι περισσότεροι αναλυτές δεν θεωρούν ότι η ανοδική ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης έχει ολοκληρωθεί. Αντίθετα, εκτιμούν ότι η αγορά εισέρχεται σε μια φάση rotation, δηλαδή μεταφοράς κεφαλαίων προς άλλους κλάδους που έχουν μείνει πίσω.Η Ουλρίκε Χόφμαν-Μπουρχάρντι, επικεφαλής επενδύσεων της UBS Chief Investment Office, σημείωσε ότι εξακολουθεί να διατηρεί θετική στάση απέναντι στον κλάδο της AI και των ημιαγωγών, ωστόσο θεωρεί ότι το επόμενο ανοδικό κύμα θα χαρακτηρίζεται από ευρύτερη συμμετοχή περισσότερων κλάδων της αγοράς.Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο στρατηγικός αναλυτής της Morgan Stanley, Μάικ Γουίλσον, ο οποίος υποστήριξε ότι η δυναμική των μετοχών των ημιαγωγών φαίνεται να εξασθενεί, ενώ οι επενδυτές επιστρέφουν σε κλάδους που είχαν υστερήσει έως τώρα, όπως οι μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών cloud και άλλες εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης.