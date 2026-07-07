Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεν κατάφερε να κρατήσει τις 2.550 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Νέο ρεκόρ για τον Dow Jones πάνω από τις 53.000 μονάδες

Νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό κατέγραψε στην έναρξη της συνεδρίασης στη Wall Street ο Dow Jones, ο οποίος ξεπέρασε τις 53.000 μονάδες καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να μεταφέρουν κεφάλαια από μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη προς άλλους κλάδους της αγοράς. Λίγο αργότερα ωστόσο υποχώρησε ξανά κάτω από το ρεκόρ, καταγράφοντας απώλειες, όπως και ο S&P 500 και ο Nasdaq.Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών. Η Micron υποχωρεί περίπου 5%, ενώ απώλειες καταγράφουν επίσης οι KLA, Marvell Technology, Broadcom και AMD. Την ίδια ώρα, οι επενδυτές κατευθύνουν τα κεφάλαιά τους σε άλλους τομείς της αγοράς, όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.Η μετοχή της Eli Lilly σημειώνει άνοδο άνω του 2%, ενώ οι JPMorgan και Microsoft ενισχύονταν περισσότερο από 1% η καθεμία. Κέρδη άνω του 1% καταγράφει και η Walmart, μετά την ανακοίνωση μειώσεων τιμών σε βασικά προϊόντα.Οι πιέσεις ξεκίνησαν από τις αγορές της Ασίας, όπου ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε σχεδόν 5%, ακολουθώντας τη βουτιά σχεδόν 7% της Samsung Electronics. Παρότι η κορεατική εταιρεία ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των κερδών του δεύτερου τριμήνου, οι επενδυτές εστίασαν στις ανησυχίες για τις μελλοντικές δαπάνες και τη ζήτηση, οδηγώντας τη μετοχή σε ισχυρή πτώση.Πτωτικές τάσεις επικρατούν και στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών έπειτα από το ισχυρό ανοδικό ράλι της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ η προσοχή στρέφεται στα σημαντικά μακροοικονομικά στοιχεία που αναμένονται τις επόμενες ημέρες και κυρίως στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed.