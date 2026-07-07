Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεν κατάφερε να κρατήσει τις 2.550 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεν κατάφερε να κρατήσει τις 2.550 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Κατοχυρώσεις κερδών στο Χρηματιστήριο μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί - Στο κόκκινο τράπεζες, Cenergy, Metlen, Aktor και ΑΔΜΗΕ - Κέρδη για Coca-Cola
Γύρω από το ψυχολογικό όριο των 2.550 μονάδων κινήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ο Γενικός Δείκτης, καθώς, παρά τις αρχικές αντιστάσεις, οι επενδυτές προχώρησαν τελικά σε κατοχύρωση κερδών, λόγω του τετραήμερου ανοδικού σερί που προηγήθηκε.
Προς το τέλος μάλιστα της συνεδρίασης, επέκτεινε ελαφρώς τις απώλειές του, κλείνοντας στις 2.541,99 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,72%. To υψηλό της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.567,42 μονάδες, ενώ το χαμηλό στις 2.541,93. Ο τζίρος ξεπέρασε τα 367 εκατ. ευρώ.
Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,74% στις 6.454,83 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης είχε απώλειες 0,61% στις 3.200,28 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε αισθητά κατά 1,47% στις 2.858,86 μονάδες.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε απώλειες 1,69% στα 9,29 ευρώ, η Alpha Bank κινήθηκε καθοδικά κατά 0,93% στα 4,12 ευρώ, η Eurobank υποχώρησε κατά 1,88% στα 4,32 ευρώ και η Εθνική κατέγραψε επίσης απώλειες ύψους 1,72% στα 15,68 ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν οι ΚΡΙ-ΚΡΙ (+3,84%) και η Coca-Cola (+2,22%).
Καθοδικά οι Cenergy (-2,42%), Metlen (-1,37%), Bally’s Intralot (-0,67%) και Aktor (-1,38%).
Υπενθυμίζεται πως χθες, ο Γενικός Δείκτης παρέμεινε σε ανοδική τροχιά για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, κλείνοντας στις 2.560,23 μονάδες, με κέρδη 0,91%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 294 εκατ. ευρώ, παραμένοντας χαμηλότερα από τον κινητό μέσο όρο των τελευταίων 100 ημερών, που ανέρχεται στα 322 εκατ. ευρώ, ενώ οι τραπεζικές μετοχές αντιπροσώπευσαν περίπου το 41% του συνολικού τζίρου.
Όσον αφορά τις εισηγμένες, η Lamda Development αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα, μετά τη λήξη της συνεδρίασης, τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026. Οι εκτιμήσεις της Eurobank Equities, κάνουν λόγο για προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 13 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 17% σε σχέση με τα 15,8 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου του 2025. Τα δημοσιευμένα EBITDA αναμένονται επίσης στα 13 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 25%, καθώς δεν προβλέπονται έκτακτα κέρδη ή αναπροσαρμογές αξιών, σε αντίθεση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 που είχε ενισχυθεί κατά περίπου 5 εκατ. ευρώ από έκτακτα κέρδη πώλησης και αναπροσαρμογές.
Όσον αφορά τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 1,7% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο του 2026, φθάνοντας τα 3,51 εκατ. επιβάτες, διατηρώντας θετικό αλλά συγκρατημένο ρυθμό ανάπτυξης μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η εγχώρια επιβατική κίνηση ενισχύθηκε κατά 2,3%, στα 1,04 εκατ. επιβάτες, ενώ η διεθνής αυξήθηκε κατά 1,5%, στα 2,48 εκατ.
Για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ο βασικός βραχυπρόθεσμος μοχλός ανάπτυξης παραμένει η αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας, καθώς το αεροδρόμιο λειτουργεί ήδη πάνω από την ονομαστική του δυναμικότητα. Η προσφερόμενη χωρητικότητα θέσεων αυξήθηκε κατά 2,4% τον Ιούνιο, ποσοστό που κινήθηκε σε γενικές γραμμές σε ευθυγράμμιση με την αύξηση της επιβατικής κίνησης.
Σταθερά στο επενδυτικό ενδιαφέρον βρίσκονται και οι τραπεζικές μετοχές. Σε νέα της έκθεση, η Alpha Finance-Axia, διατηρεί τη σύσταση «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες, δίνει υψηλότερες τιμές στόχους και τοποθετεί ως κορυφαίες επιλογές της Eurobank και την Τράπεζα Κύπρου.
Για τη Eurobank δίνει νέα τιμή στόχο τα 5,30 ευρώ, από 4,50 ευρώ προηγουμένως, με συνολική αναμενόμενη απόδοση 27%. Για την Τράπεζα Κύπρου ανεβάζει την τιμή στόχο στα 11,60 ευρώ, από 10,90 ευρώ, με περιθώριο συνολικής απόδοσης 26%. Για την Εθνική Τράπεζα η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 17,50 ευρώ, από 14,50 ευρώ, με συνολική απόδοση 17%, ενώ για την Πειραιώς ανεβαίνει στα 10,60 ευρώ, από 8,50 ευρώ, με περιθώριο 19%.
Προς το τέλος μάλιστα της συνεδρίασης, επέκτεινε ελαφρώς τις απώλειές του, κλείνοντας στις 2.541,99 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,72%. To υψηλό της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.567,42 μονάδες, ενώ το χαμηλό στις 2.541,93. Ο τζίρος ξεπέρασε τα 367 εκατ. ευρώ.
Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,74% στις 6.454,83 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης είχε απώλειες 0,61% στις 3.200,28 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε αισθητά κατά 1,47% στις 2.858,86 μονάδες.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε απώλειες 1,69% στα 9,29 ευρώ, η Alpha Bank κινήθηκε καθοδικά κατά 0,93% στα 4,12 ευρώ, η Eurobank υποχώρησε κατά 1,88% στα 4,32 ευρώ και η Εθνική κατέγραψε επίσης απώλειες ύψους 1,72% στα 15,68 ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν οι ΚΡΙ-ΚΡΙ (+3,84%) και η Coca-Cola (+2,22%).
Καθοδικά οι Cenergy (-2,42%), Metlen (-1,37%), Bally’s Intralot (-0,67%) και Aktor (-1,38%).
Υπενθυμίζεται πως χθες, ο Γενικός Δείκτης παρέμεινε σε ανοδική τροχιά για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, κλείνοντας στις 2.560,23 μονάδες, με κέρδη 0,91%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 294 εκατ. ευρώ, παραμένοντας χαμηλότερα από τον κινητό μέσο όρο των τελευταίων 100 ημερών, που ανέρχεται στα 322 εκατ. ευρώ, ενώ οι τραπεζικές μετοχές αντιπροσώπευσαν περίπου το 41% του συνολικού τζίρου.
Όσον αφορά τις εισηγμένες, η Lamda Development αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα, μετά τη λήξη της συνεδρίασης, τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026. Οι εκτιμήσεις της Eurobank Equities, κάνουν λόγο για προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 13 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 17% σε σχέση με τα 15,8 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου του 2025. Τα δημοσιευμένα EBITDA αναμένονται επίσης στα 13 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 25%, καθώς δεν προβλέπονται έκτακτα κέρδη ή αναπροσαρμογές αξιών, σε αντίθεση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 που είχε ενισχυθεί κατά περίπου 5 εκατ. ευρώ από έκτακτα κέρδη πώλησης και αναπροσαρμογές.
Όσον αφορά τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 1,7% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο του 2026, φθάνοντας τα 3,51 εκατ. επιβάτες, διατηρώντας θετικό αλλά συγκρατημένο ρυθμό ανάπτυξης μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η εγχώρια επιβατική κίνηση ενισχύθηκε κατά 2,3%, στα 1,04 εκατ. επιβάτες, ενώ η διεθνής αυξήθηκε κατά 1,5%, στα 2,48 εκατ.
Για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ο βασικός βραχυπρόθεσμος μοχλός ανάπτυξης παραμένει η αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας, καθώς το αεροδρόμιο λειτουργεί ήδη πάνω από την ονομαστική του δυναμικότητα. Η προσφερόμενη χωρητικότητα θέσεων αυξήθηκε κατά 2,4% τον Ιούνιο, ποσοστό που κινήθηκε σε γενικές γραμμές σε ευθυγράμμιση με την αύξηση της επιβατικής κίνησης.
Σταθερά στο επενδυτικό ενδιαφέρον βρίσκονται και οι τραπεζικές μετοχές. Σε νέα της έκθεση, η Alpha Finance-Axia, διατηρεί τη σύσταση «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες, δίνει υψηλότερες τιμές στόχους και τοποθετεί ως κορυφαίες επιλογές της Eurobank και την Τράπεζα Κύπρου.
Για τη Eurobank δίνει νέα τιμή στόχο τα 5,30 ευρώ, από 4,50 ευρώ προηγουμένως, με συνολική αναμενόμενη απόδοση 27%. Για την Τράπεζα Κύπρου ανεβάζει την τιμή στόχο στα 11,60 ευρώ, από 10,90 ευρώ, με περιθώριο συνολικής απόδοσης 26%. Για την Εθνική Τράπεζα η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 17,50 ευρώ, από 14,50 ευρώ, με συνολική απόδοση 17%, ενώ για την Πειραιώς ανεβαίνει στα 10,60 ευρώ, από 8,50 ευρώ, με περιθώριο 19%.
Νέο ρεκόρ για τον Dow Jones πάνω από τις 53.000 μονάδεςΝέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό κατέγραψε στην έναρξη της συνεδρίασης στη Wall Street ο Dow Jones, ο οποίος ξεπέρασε τις 53.000 μονάδες καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να μεταφέρουν κεφάλαια από μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη προς άλλους κλάδους της αγοράς. Λίγο αργότερα ωστόσο υποχώρησε ξανά κάτω από το ρεκόρ, καταγράφοντας απώλειες, όπως και ο S&P 500 και ο Nasdaq.
Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών. Η Micron υποχωρεί περίπου 5%, ενώ απώλειες καταγράφουν επίσης οι KLA, Marvell Technology, Broadcom και AMD. Την ίδια ώρα, οι επενδυτές κατευθύνουν τα κεφάλαιά τους σε άλλους τομείς της αγοράς, όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.
Η μετοχή της Eli Lilly σημειώνει άνοδο άνω του 2%, ενώ οι JPMorgan και Microsoft ενισχύονταν περισσότερο από 1% η καθεμία. Κέρδη άνω του 1% καταγράφει και η Walmart, μετά την ανακοίνωση μειώσεων τιμών σε βασικά προϊόντα.
Οι πιέσεις ξεκίνησαν από τις αγορές της Ασίας, όπου ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε σχεδόν 5%, ακολουθώντας τη βουτιά σχεδόν 7% της Samsung Electronics. Παρότι η κορεατική εταιρεία ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των κερδών του δεύτερου τριμήνου, οι επενδυτές εστίασαν στις ανησυχίες για τις μελλοντικές δαπάνες και τη ζήτηση, οδηγώντας τη μετοχή σε ισχυρή πτώση.
Πτωτικές τάσεις επικρατούν και στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών έπειτα από το ισχυρό ανοδικό ράλι της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ η προσοχή στρέφεται στα σημαντικά μακροοικονομικά στοιχεία που αναμένονται τις επόμενες ημέρες και κυρίως στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed.
newmoney.gr
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