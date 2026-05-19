Η «κόκκινη Μαρία», τα δειλινά του Αλέξη και τα λεφτά του ΣΥΡΙΖΑ, ο γαλάζιος (μόνιμος) γραμματέας, το σουξέ της ΔΕΗ και το Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον

Το δειλινό του Αλέξη

Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λεφτά…

Μετά του Αγίου Πνεύματος ο γραμματέας της ΝΔ

Η ενημέρωση για τα ελληνοτουρκικά

Ο Παπαστεργίου για τα drones

Στην G7 ο Πιερρακάκης

Η ΔΕΗ σηκώνει τον πήχη

Κλείσιμο

Μυλωνάς Νο1 (για τη συμφωνία με την Allianz)

Μυλωνάς Νο2 (για εξαγορές, κυβερνοεπιθέσεις, stablecoin, Σ. Αραβία)

Ένα ταξίδι και γάμοι αξίας 5 δισ. ευρώ

Όπου Γιάννης και μάλαμα (οι εν Αθήναις επαφές της Τράπεζας Χανίων)

Πολύ ρωσικός παράγων δίπλα της, (ακόμα και κοντά της), πασπαλισμένος με μοναστήρια, αντιεμβολιαστές, στελέχη της Νίκης. Η ίδια, μου είπε η πηγή μου, ρωτήθηκε και είπε «άστους να λένε για Ρώσους και τέτοια… εμείς πατριώτες είμαστε, θα τα πούμε αναλυτικά την Πέμπτη». Αναμένουμε με αγωνία, φαντάζομαι με αγωνία θα αναμένουν και όσοι βρίσκονται σε όμορους πολιτικούς χώρους με τη Μαρία όπως ο Βελόπουλος αλλά και η Ζωίτσα. Πάντως ένα ενδιαφέρον στοιχείο για τη Μαρία Κ. είναι ότι από το ΓΕΜΗ διαπιστώνεις ότι διατηρεί μια μικρή ζημιογόνα τουριστική εταιρεία μ’ έναν κύριο ο οποίος έχει πολύ πλούσιο παρελθόν και στενές επαφές με τη Ρωσία. Ο κύριος Γιάννης Μωυσίδης «το 2011 ήταν μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. του Ρωσικού Κρατικού Παρόχου Δορυφορικών Υπηρεσιών NIS GLONASS (ρωσικό σύστημα GPS)» και επρόκειτο για τον μόνο μη Ρώσο πολίτη. Μάλιστα.-Φεύγουμε από την πρόεδρο Μαρία και πάμε στον αγαπημένο Αλέξη ο οποίος μου λένε αφού περιμένει μια μέρα να «κρυώσει» το Final 4, την Τρίτη 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα. Η πηγή λέει ότι αυτό θα γίνει στο Θησείο, ώρα δειλινού, έτσι, γιατί ο πρόεδρός μας είναι και ρομαντικός. Για καλό και για κακό το σκηνικό θα είναι… στο ψιλο-ορθάδικο για να μην έχουμε πάλι παρατράγουδα με τους εξώστες και τις καρέκλες. Ομιλητής ένας και μοναδικός, ο Αλέξης.-Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα κάνουν διάφορες σκέψεις για το μέλλον τους, αλλά στην εξίσωση υπάρχει και μια ακόμη παράμετρος: τα λεφτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει την κομματική χρηματοδότηση που παίρνει η αξιωματική αντιπολίτευση, ασχέτως αν το ποσό λόγω ποσοστού μειώθηκε από το 2023 και μετά. Με αυτά τα λεφτά όμως κάνουν τα κουμάντα τους, ενώ βάσει της κομματικής ιδιότητας έχουν και ΜΜΕ. Ειδικά μάλιστα το κομματικό ραδιόφωνο Στο Κόκκινο 105,5 λειτουργεί στη βάση του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα και ως εκ τούτου δικαιούται άδεια. Θυμίζω ότι τις προάλλες το ΣτΕ έβαλε «μπλόκο» στη μεταβίβαση της συχνότητας που εδικαιούτο ο ΛΑΟΣ ως κόμμα την εποχή που ήταν στη Βουλή. Κάπως έτσι, μπορεί οι ΣΥΡΙΖΑίοι να λένε ότι θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα, όμως αφενός ο Τσίπρας δεν τους θέλει ως κόμμα, αφετέρου οι δεσμεύσεις τους μπορεί να τους οδηγήσουν να κάνουν το απονενοημένο και να κατέβουν έστω στις πρώτες εκλογές.-Στη ΝΔ τώρα παρακολουθούν όλες αυτές τις εξελίξεις μετά το συνέδριο που συζητήθηκε το ΠΣΚ που μας πέρασε. Η εκκρεμότητα που έχει μείνει είναι αυτή του νέου γραμματέα και πρέπει να σας πω ότι μου λένε πως ο Μητσοτάκης κάνει γενικώς δεύτερες σκέψεις. Ενώ φαινόταν ότι η περίπτωση του Γιώργου Στύλιου προκρίνεται, ο Μητσοτάκης ξανακοιτάζει τις εναλλακτικές του - ακόμα και το αν θα είναι βουλευτής ο γραμματέας. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα αποφασίσει, καθώς η Πολιτική Επιτροπή που θα «βγάλει» γραμματέα θα γίνει μετά του Αγίου Πνεύματος. Ενα σενάριο που παίζει εσχάτως, είναι να μονιμοποιηθεί ο μεταβατικός γραμματέας Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος είναι μεν γραμματέας Οργανωτικού, αλλά ανέλαβε να τρέχει και το κόμμα μετά την παραίτηση Σκρέκα.-Κατά την εκκίνηση του χθεσινού ΚΥΣΕΑ, που είχε ως βασικό θέμα τα εξοπλιστικά του Άμυνας, ο Γεραπετρίτης έκανε μια εφ' όλης της ύλης ενημέρωση για τον πόλεμο στο Ιράν, τη Μέση Ανατολή, αλλά και την Τουρκία, με δεδομένο ότι οι γείτονες προαναγγέλλουν ότι θα νομοθετήσουν τη Γαλάζια Πατρίδα. Προφανώς αυτό δεν μας χαροποιεί, είναι όμως και σε έναν βαθμό αναμενόμενο μετά τις δικές μας κινήσεις στο πεδίο με τις εξορύξεις, τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και τα θαλάσσια πάρκα. Ο Γεραπετρίτης έκανε μια ανάλυση στη λογική να περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε, καθώς οι διαρροές από την Άγκυρα προφανώς γίνονται για να τεστάρουν τα νερά και τη δική μας αντίδραση.-Μιας και είμαι στο ΚΥΣΕΑ, να σας πω ότι η συνεδρίαση είχε έναν απόντα, τον Πλεύρη, που ήταν στη Σύνοδο των MED9 στην Κροατία, και έναν guest, τον Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος έκανε αναλυτική ενημέρωση στους συμμετέχοντες για την Εθνική Στρατηγική για τα drones που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από φέτος και με ορίζοντα το 2030.-Αναμφίβολα, η παρουσία ενός Έλληνα στη σύνοδο της G7 δεν είναι και ό,τι πιο συνηθισμένο – για την ακρίβεια, είναι κάτι που μέχρι χθες δεν είχε ξανασυμβεί. Το ντεμπούτο έκανε τη Δευτέρα στο Παρίσι ο Πιερρακάκης, ο οποίος με την ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup κάθισε στο τραπέζι μαζί με τους υπουργούς Οικονομικών και τους κεντρικούς τραπεζίτες των επτά μεγαλύτερων οικονομιών. Αν και όσα διαμείβονται εντός της αίθουσας δεν δημοσιοποιούνται, μαθαίνω ότι το «μενού» είχε όλες τις τρέχουσες εξελίξεις: από Στενά του Ορμούζ μέχρι Τεχνητή Νοημοσύνη – όλα, φυσικά, σε συνάρτηση με την οικονομία. Οι εκτιμήσεις που έγιναν για τον πόλεμο απ’ ό,τι άκουσα δεν είναι και τόσο αισιόδοξες.-Και περνάμε στα νέα της αγοράς ξεκινώντας από το σουξέ της αύξησης κεφαλαίου των 5 δισ. της ΔΕΗ. Η ζήτηση είναι εντυπωσιακά μεγάλη, σε βαθμό που μετάνιωσαν που δεν ζήτησαν εξαρχής περισσότερα κεφάλαια. Κι επειδή εκ των υστέρων δεν γίνεται, όπως όλα δείχνουν, πάμε σε αύξηση της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Εκεί που οι αρχικοί σχεδιασμοί ήταν για ανώτατο εύρος τιμής στα 18,5 ευρώ, τώρα ο πήχης πάει στα 19,75 ευρώ. Όλα τα παραπάνω εξηγούν και το χθεσινό +2,38% της μετοχής της ΔΕΗ -που έκλεισε στα 20,22 ευρώ- σε μια δύσκολη χρηματιστηριακή συνεδρίαση.-Το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας με την Allianz έδωσε ο CEO της Εθνικής τράπεζας Π. Μυλωνάς σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους. Όπως είπε οι δικηγόροι βλέπουν λέξη λέξη τη σχετική σύμβαση και απέδωσε -μεταξύ άλλων- την καθυστέρηση στο γεγονός ότι η Allianz αρχικά δεν ήθελε να δώσει συμμετοχή στην Εθνική η οποία αποκτά το 30%. Η επιλογή της Allianz έγινε μετά από διαγωνιστική διαδικασία και την προτίμησαν όχι μόνον λόγω της διεθνούς βαρύτητας που έχει στον κλάδο, αλλά και λόγω των τεχνολογικών συστημάτων που διαθέτει, τα οποία και θα επιτρέπουν στην Εθνική να αξιοποιεί όλα τα νέα και καινοτόμα προϊόντα του γερμανικού ομίλου χωρίς καθυστέρηση. Είπε ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει χρόνο να διευθετήσει τα ζητήματα του bankassurance που δημιούργησε η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής μέχρι το τέλος του έτους, με δυνατότητα βάσει της σύμβασης να παραταθεί η υποστήριξη για τρεις επιπλέον μήνες. Τα προϊόντα της Αllianz, κατέληξε, θα είναι διαθέσιμα από το δίκτυο της Εθνικής το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ προέβλεψε πως τα έσοδα των 20 εκατ. που είχε η τράπεζα θα αυξηθούν στα 80 εκατ.-“Κοιτάζουμε” ήταν η απάντηση που έδωσε ο Π. Μυλωνάς στο ερώτημα για πιθανή εξαγορά εκτός συνόρων από την Εθνική, διευκρινίζοντας ότι το ενδιαφέρον αφορά όλο το φάσμα του χρηματοπιστωτικού τομέα, δηλαδή τράπεζες, αμοιβαία, wealth management κ.λπ. Αυτό το Σαββατοκύριακο, πρόσθεσε ο CEO της Εθνικής, ολοκληρώνεται το νέο core banking system της τράπεζας, μια επένδυση που κάνει την Εθνική την ελληνική τράπεζα με το νεότερο και πιο σύγχρονο σύστημα πληροφορικής, προσθέτοντας πως τα συστήματα του ανταγωνισμού είναι τουλάχιστον 30 ετών. Σε άλλο σημείο του λόγου του, ο Π. Μυλωνάς ανέφερε ότι μια σοβαρή ανησυχία για το τραπεζικό σύστημα είναι πλέον οι κυβερνοεπιθέσεις, προσθέτοντας πως μια εκτεταμένη επίθεση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ανακατάταξη της τραπεζικής αγοράς, με τον επόπτη να επιβάλλει συγχώνευση αν μια τράπεζα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα αιτήματα της πελατείας της. Είπε επίσης πως η Εθνική κινείται προκειμένου να συμμετάσχει στην κοινοπραξία Qivalis Venture που αποτελείται από 12 μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, με σκοπό την έκδοση ενός stablecoin συνδεδεμένου με το ευρώ. Όσον αφορά την άδεια που έχει ζητήσει η Εθνική από τις Αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε πως αναμένει την έγκριση, ότι ο στόχος είναι να συμμετέχει με ξένες τράπεζες σε κοινοπρακτικά δάνεια προς μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις και ότι ανάλογα με τις εξελίξεις αν χρειαστεί θα εστιάσει με διαφορετικό τρόπο.-Ένας άλλος CEO τράπεζας, o Φ. Καραβίας της Eurobank, ετοίμαζε χθες βαλίτσες καθώς αναχωρεί σήμερα για τη Βομβάη προκειμένου να εγκαινιάσει μεθαύριο Πέμπτη το εκεί υποκατάστημα της τράπεζας. Στα εγκαίνια θα δώσει το παρών και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης καθώς ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της επίσκεψης. H Eurobank επιχειρεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εμπορικές συμφωνίες του παραπάνω διαδρόμου και για αυτό ενεργοποιεί στην Ελλάδα το ινδικό σύστημα πληρωμών UPI, κάτι που κάνει τη χώρα το πρώτο ευρωπαϊκό κράτος που θα αποστέλλει εμβάσματα μέσω UPI. Για το οικονομικό μέγεθος της Ινδίας δεν χρειάζεται να ειπωθούν πολλά, καθώς ο CEO της Eurobank -μιλώντας στη γενική συνέλευση του ΣΕΤΕ- ανέφερε πως μόνον η ετήσια δαπάνη για γάμους Ινδών εκτός της χώρας τους ανέρχεται στα 5 δισ. δολάρια.-Μπροστά φαίνεται πως βγαίνει ο εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων Γιάννης Μίχος. Τώρα μάλιστα που η τράπεζα αποκτά άδεια πανελλαδικής εμβέλειας αρκετά είναι αυτά που πρέπει να αλλάξουν. Υπενθυμίζεται πως η ΤτΕ είχε δώσει το πράσινο φως στις τέσσερις συνεταιριστικές τράπεζες Καρδίτσας, Ηπείρου (η οποία έχει ήδη γίνει και Α.Ε.), Χανίων και Θεσσαλίας για να αποκτήσουν πανελλαδική άδεια. Η Συνεταιριστική Χανίων, που θα εξελιχθεί σε Α.Ε., προχωράει με σφιχτά χρονοδιαγράμματα τα οποία της θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος για να αντιμετωπίσει το θέμα των κόκκινων δανείων της, μέσα από τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Άλλωστε διαθέτει σημαντική περιουσία σε πολλούς κλάδους και μπορεί μέσω αυτής να καλύψει τυχόν κεφαλαιακό έλλειμμα που θα δημιουργήσει το project απομείωσης των NPE's. Στο πλαίσιο αυτό, ο Μίχος είναι στην Αθήνα και διενεργεί επαφές με παράγοντες αλλά και εκπροσώπους του Τύπου. Αξιοσημείωτο πάντως είναι το γεγονός πως για πρώτη φορά ο Γιάννης Μίχος εμφανίζεται να έχει κυρίαρχο λόγο στα θέματα αυτά έναντι του προέδρου της τράπεζας Μ. Μαρακάκη.