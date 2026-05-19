Η «κόκκινη Μαρία», τα δειλινά του Αλέξη και τα λεφτά του ΣΥΡΙΖΑ, ο γαλάζιος (μόνιμος) γραμματέας, το σουξέ της ΔΕΗ και το Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον
Η «κόκκινη Μαρία», τα δειλινά του Αλέξη και τα λεφτά του ΣΥΡΙΖΑ, ο γαλάζιος (μόνιμος) γραμματέας, το σουξέ της ΔΕΗ και το Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον
Χαίρετε, σας τα είπα από χθες ότι μπαίνουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα με αρχή που έγινε ήδη από την πρόεδρο Μαρία, την οποία και άρχισαν οι κακεντρεχείς συνάδελφοί μου να την αποκαλούν και «Κόκκινη Μαρία», όχι πάντως γιατί είναι Ολυμπιακάρα (μπορεί και ναι, αλλά από Θεσσαλονίκη για πικραμένη ποδοσφαιρικά τη βλέπω)
Πολύ ρωσικός παράγων δίπλα της, (ακόμα και κοντά της), πασπαλισμένος με μοναστήρια, αντιεμβολιαστές, στελέχη της Νίκης. Η ίδια, μου είπε η πηγή μου, ρωτήθηκε και είπε «άστους να λένε για Ρώσους και τέτοια… εμείς πατριώτες είμαστε, θα τα πούμε αναλυτικά την Πέμπτη». Αναμένουμε με αγωνία, φαντάζομαι με αγωνία θα αναμένουν και όσοι βρίσκονται σε όμορους πολιτικούς χώρους με τη Μαρία όπως ο Βελόπουλος αλλά και η Ζωίτσα. Πάντως ένα ενδιαφέρον στοιχείο για τη Μαρία Κ. είναι ότι από το ΓΕΜΗ διαπιστώνεις ότι διατηρεί μια μικρή ζημιογόνα τουριστική εταιρεία μ’ έναν κύριο ο οποίος έχει πολύ πλούσιο παρελθόν και στενές επαφές με τη Ρωσία. Ο κύριος Γιάννης Μωυσίδης «το 2011 ήταν μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. του Ρωσικού Κρατικού Παρόχου Δορυφορικών Υπηρεσιών NIS GLONASS (ρωσικό σύστημα GPS)» και επρόκειτο για τον μόνο μη Ρώσο πολίτη. Μάλιστα.
Το δειλινό του Αλέξη-Φεύγουμε από την πρόεδρο Μαρία και πάμε στον αγαπημένο Αλέξη ο οποίος μου λένε αφού περιμένει μια μέρα να «κρυώσει» το Final 4, την Τρίτη 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα. Η πηγή λέει ότι αυτό θα γίνει στο Θησείο, ώρα δειλινού, έτσι, γιατί ο πρόεδρός μας είναι και ρομαντικός. Για καλό και για κακό το σκηνικό θα είναι… στο ψιλο-ορθάδικο για να μην έχουμε πάλι παρατράγουδα με τους εξώστες και τις καρέκλες. Ομιλητής ένας και μοναδικός, ο Αλέξης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λεφτά…-Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα κάνουν διάφορες σκέψεις για το μέλλον τους, αλλά στην εξίσωση υπάρχει και μια ακόμη παράμετρος: τα λεφτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει την κομματική χρηματοδότηση που παίρνει η αξιωματική αντιπολίτευση, ασχέτως αν το ποσό λόγω ποσοστού μειώθηκε από το 2023 και μετά. Με αυτά τα λεφτά όμως κάνουν τα κουμάντα τους, ενώ βάσει της κομματικής ιδιότητας έχουν και ΜΜΕ. Ειδικά μάλιστα το κομματικό ραδιόφωνο Στο Κόκκινο 105,5 λειτουργεί στη βάση του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα και ως εκ τούτου δικαιούται άδεια. Θυμίζω ότι τις προάλλες το ΣτΕ έβαλε «μπλόκο» στη μεταβίβαση της συχνότητας που εδικαιούτο ο ΛΑΟΣ ως κόμμα την εποχή που ήταν στη Βουλή. Κάπως έτσι, μπορεί οι ΣΥΡΙΖΑίοι να λένε ότι θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα, όμως αφενός ο Τσίπρας δεν τους θέλει ως κόμμα, αφετέρου οι δεσμεύσεις τους μπορεί να τους οδηγήσουν να κάνουν το απονενοημένο και να κατέβουν έστω στις πρώτες εκλογές.
Μετά του Αγίου Πνεύματος ο γραμματέας της ΝΔ-Στη ΝΔ τώρα παρακολουθούν όλες αυτές τις εξελίξεις μετά το συνέδριο που συζητήθηκε το ΠΣΚ που μας πέρασε. Η εκκρεμότητα που έχει μείνει είναι αυτή του νέου γραμματέα και πρέπει να σας πω ότι μου λένε πως ο Μητσοτάκης κάνει γενικώς δεύτερες σκέψεις. Ενώ φαινόταν ότι η περίπτωση του Γιώργου Στύλιου προκρίνεται, ο Μητσοτάκης ξανακοιτάζει τις εναλλακτικές του - ακόμα και το αν θα είναι βουλευτής ο γραμματέας. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα αποφασίσει, καθώς η Πολιτική Επιτροπή που θα «βγάλει» γραμματέα θα γίνει μετά του Αγίου Πνεύματος. Ενα σενάριο που παίζει εσχάτως, είναι να μονιμοποιηθεί ο μεταβατικός γραμματέας Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος είναι μεν γραμματέας Οργανωτικού, αλλά ανέλαβε να τρέχει και το κόμμα μετά την παραίτηση Σκρέκα.
Η ενημέρωση για τα ελληνοτουρκικά-Κατά την εκκίνηση του χθεσινού ΚΥΣΕΑ, που είχε ως βασικό θέμα τα εξοπλιστικά του Άμυνας, ο Γεραπετρίτης έκανε μια εφ' όλης της ύλης ενημέρωση για τον πόλεμο στο Ιράν, τη Μέση Ανατολή, αλλά και την Τουρκία, με δεδομένο ότι οι γείτονες προαναγγέλλουν ότι θα νομοθετήσουν τη Γαλάζια Πατρίδα. Προφανώς αυτό δεν μας χαροποιεί, είναι όμως και σε έναν βαθμό αναμενόμενο μετά τις δικές μας κινήσεις στο πεδίο με τις εξορύξεις, τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και τα θαλάσσια πάρκα. Ο Γεραπετρίτης έκανε μια ανάλυση στη λογική να περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε, καθώς οι διαρροές από την Άγκυρα προφανώς γίνονται για να τεστάρουν τα νερά και τη δική μας αντίδραση.
Ο Παπαστεργίου για τα drones-Μιας και είμαι στο ΚΥΣΕΑ, να σας πω ότι η συνεδρίαση είχε έναν απόντα, τον Πλεύρη, που ήταν στη Σύνοδο των MED9 στην Κροατία, και έναν guest, τον Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος έκανε αναλυτική ενημέρωση στους συμμετέχοντες για την Εθνική Στρατηγική για τα drones που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από φέτος και με ορίζοντα το 2030.
Στην G7 ο Πιερρακάκης-Αναμφίβολα, η παρουσία ενός Έλληνα στη σύνοδο της G7 δεν είναι και ό,τι πιο συνηθισμένο – για την ακρίβεια, είναι κάτι που μέχρι χθες δεν είχε ξανασυμβεί. Το ντεμπούτο έκανε τη Δευτέρα στο Παρίσι ο Πιερρακάκης, ο οποίος με την ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup κάθισε στο τραπέζι μαζί με τους υπουργούς Οικονομικών και τους κεντρικούς τραπεζίτες των επτά μεγαλύτερων οικονομιών. Αν και όσα διαμείβονται εντός της αίθουσας δεν δημοσιοποιούνται, μαθαίνω ότι το «μενού» είχε όλες τις τρέχουσες εξελίξεις: από Στενά του Ορμούζ μέχρι Τεχνητή Νοημοσύνη – όλα, φυσικά, σε συνάρτηση με την οικονομία. Οι εκτιμήσεις που έγιναν για τον πόλεμο απ’ ό,τι άκουσα δεν είναι και τόσο αισιόδοξες.
Η ΔΕΗ σηκώνει τον πήχη-Και περνάμε στα νέα της αγοράς ξεκινώντας από το σουξέ της αύξησης κεφαλαίου των 5 δισ. της ΔΕΗ. Η ζήτηση είναι εντυπωσιακά μεγάλη, σε βαθμό που μετάνιωσαν που δεν ζήτησαν εξαρχής περισσότερα κεφάλαια. Κι επειδή εκ των υστέρων δεν γίνεται, όπως όλα δείχνουν, πάμε σε αύξηση της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Εκεί που οι αρχικοί σχεδιασμοί ήταν για ανώτατο εύρος τιμής στα 18,5 ευρώ, τώρα ο πήχης πάει στα 19,75 ευρώ. Όλα τα παραπάνω εξηγούν και το χθεσινό +2,38% της μετοχής της ΔΕΗ -που έκλεισε στα 20,22 ευρώ- σε μια δύσκολη χρηματιστηριακή συνεδρίαση.
Μυλωνάς Νο1 (για τη συμφωνία με την Allianz)-Το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας με την Allianz έδωσε ο CEO της Εθνικής τράπεζας Π. Μυλωνάς σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους. Όπως είπε οι δικηγόροι βλέπουν λέξη λέξη τη σχετική σύμβαση και απέδωσε -μεταξύ άλλων- την καθυστέρηση στο γεγονός ότι η Allianz αρχικά δεν ήθελε να δώσει συμμετοχή στην Εθνική η οποία αποκτά το 30%. Η επιλογή της Allianz έγινε μετά από διαγωνιστική διαδικασία και την προτίμησαν όχι μόνον λόγω της διεθνούς βαρύτητας που έχει στον κλάδο, αλλά και λόγω των τεχνολογικών συστημάτων που διαθέτει, τα οποία και θα επιτρέπουν στην Εθνική να αξιοποιεί όλα τα νέα και καινοτόμα προϊόντα του γερμανικού ομίλου χωρίς καθυστέρηση. Είπε ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει χρόνο να διευθετήσει τα ζητήματα του bankassurance που δημιούργησε η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής μέχρι το τέλος του έτους, με δυνατότητα βάσει της σύμβασης να παραταθεί η υποστήριξη για τρεις επιπλέον μήνες. Τα προϊόντα της Αllianz, κατέληξε, θα είναι διαθέσιμα από το δίκτυο της Εθνικής το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ προέβλεψε πως τα έσοδα των 20 εκατ. που είχε η τράπεζα θα αυξηθούν στα 80 εκατ.
Μυλωνάς Νο2 (για εξαγορές, κυβερνοεπιθέσεις, stablecoin, Σ. Αραβία)-“Κοιτάζουμε” ήταν η απάντηση που έδωσε ο Π. Μυλωνάς στο ερώτημα για πιθανή εξαγορά εκτός συνόρων από την Εθνική, διευκρινίζοντας ότι το ενδιαφέρον αφορά όλο το φάσμα του χρηματοπιστωτικού τομέα, δηλαδή τράπεζες, αμοιβαία, wealth management κ.λπ. Αυτό το Σαββατοκύριακο, πρόσθεσε ο CEO της Εθνικής, ολοκληρώνεται το νέο core banking system της τράπεζας, μια επένδυση που κάνει την Εθνική την ελληνική τράπεζα με το νεότερο και πιο σύγχρονο σύστημα πληροφορικής, προσθέτοντας πως τα συστήματα του ανταγωνισμού είναι τουλάχιστον 30 ετών. Σε άλλο σημείο του λόγου του, ο Π. Μυλωνάς ανέφερε ότι μια σοβαρή ανησυχία για το τραπεζικό σύστημα είναι πλέον οι κυβερνοεπιθέσεις, προσθέτοντας πως μια εκτεταμένη επίθεση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ανακατάταξη της τραπεζικής αγοράς, με τον επόπτη να επιβάλλει συγχώνευση αν μια τράπεζα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα αιτήματα της πελατείας της. Είπε επίσης πως η Εθνική κινείται προκειμένου να συμμετάσχει στην κοινοπραξία Qivalis Venture που αποτελείται από 12 μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, με σκοπό την έκδοση ενός stablecoin συνδεδεμένου με το ευρώ. Όσον αφορά την άδεια που έχει ζητήσει η Εθνική από τις Αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε πως αναμένει την έγκριση, ότι ο στόχος είναι να συμμετέχει με ξένες τράπεζες σε κοινοπρακτικά δάνεια προς μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις και ότι ανάλογα με τις εξελίξεις αν χρειαστεί θα εστιάσει με διαφορετικό τρόπο.
Ένα ταξίδι και γάμοι αξίας 5 δισ. ευρώ-Ένας άλλος CEO τράπεζας, o Φ. Καραβίας της Eurobank, ετοίμαζε χθες βαλίτσες καθώς αναχωρεί σήμερα για τη Βομβάη προκειμένου να εγκαινιάσει μεθαύριο Πέμπτη το εκεί υποκατάστημα της τράπεζας. Στα εγκαίνια θα δώσει το παρών και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης καθώς ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της επίσκεψης. H Eurobank επιχειρεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εμπορικές συμφωνίες του παραπάνω διαδρόμου και για αυτό ενεργοποιεί στην Ελλάδα το ινδικό σύστημα πληρωμών UPI, κάτι που κάνει τη χώρα το πρώτο ευρωπαϊκό κράτος που θα αποστέλλει εμβάσματα μέσω UPI. Για το οικονομικό μέγεθος της Ινδίας δεν χρειάζεται να ειπωθούν πολλά, καθώς ο CEO της Eurobank -μιλώντας στη γενική συνέλευση του ΣΕΤΕ- ανέφερε πως μόνον η ετήσια δαπάνη για γάμους Ινδών εκτός της χώρας τους ανέρχεται στα 5 δισ. δολάρια.
Όπου Γιάννης και μάλαμα (οι εν Αθήναις επαφές της Τράπεζας Χανίων)-Μπροστά φαίνεται πως βγαίνει ο εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων Γιάννης Μίχος. Τώρα μάλιστα που η τράπεζα αποκτά άδεια πανελλαδικής εμβέλειας αρκετά είναι αυτά που πρέπει να αλλάξουν. Υπενθυμίζεται πως η ΤτΕ είχε δώσει το πράσινο φως στις τέσσερις συνεταιριστικές τράπεζες Καρδίτσας, Ηπείρου (η οποία έχει ήδη γίνει και Α.Ε.), Χανίων και Θεσσαλίας για να αποκτήσουν πανελλαδική άδεια. Η Συνεταιριστική Χανίων, που θα εξελιχθεί σε Α.Ε., προχωράει με σφιχτά χρονοδιαγράμματα τα οποία της θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος για να αντιμετωπίσει το θέμα των κόκκινων δανείων της, μέσα από τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Άλλωστε διαθέτει σημαντική περιουσία σε πολλούς κλάδους και μπορεί μέσω αυτής να καλύψει τυχόν κεφαλαιακό έλλειμμα που θα δημιουργήσει το project απομείωσης των NPE's. Στο πλαίσιο αυτό, ο Μίχος είναι στην Αθήνα και διενεργεί επαφές με παράγοντες αλλά και εκπροσώπους του Τύπου. Αξιοσημείωτο πάντως είναι το γεγονός πως για πρώτη φορά ο Γιάννης Μίχος εμφανίζεται να έχει κυρίαρχο λόγο στα θέματα αυτά έναντι του προέδρου της τράπεζας Μ. Μαρακάκη.
Αντοχές παρά τη Μέση Ανατολή-Για πρώτη φορά κάτω από τα 11 ευρώ έπειτα από περίπου 14 μήνες έκλεισε χθες η μετοχή της Aegean (10,84 ευρώ), κυρίως λόγω των επιφυλάξεων για τις επιπτώσεις από την κατακόρυφη αύξηση του κόστους καυσίμων και των επιπτώσεων του πληθωρισμού σε νοικοκυριά, κόστος διακοπών κ.λπ. Σήμερα, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Aegean θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2026, περίοδος που ενσωματώνει σε ένα μέρος τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν αφού η έναρξη των εχθροπραξιών έγινε στις 28/2. Οι αναλυτές πάντως αναμένουν ένα καλό σετ αποτελεσμάτων με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 4,5% σε ετήσια βάση, στα €320 εκατ., τα EBITDA αναμένονται στα €46 εκατ., αυξημένα κατά 5,%, με το περιθώριο EBITDA να παραμένει ουσιαστικά σταθερό στο 14,4%. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του τριμήνου το ισχυρότερο δολάριο κυρίως θα έχει επίπτωση στην τελική γραμμή του ισολογισμού. Αυτό, όμως που δείχνει την ανθεκτικότητα της Aegean είναι πως σε λειτουργικό επίπεδο οι βασικοί δείκτες δείχνουν να βελτιώνονται. Τα διαθέσιμα καθίσματα ανά χιλιόμετρο (ASKs) εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 4,3 εκατ., αυξημένα κατά 4,9% σε ετήσια βάση, ενώ οι συνολικά διαθέσιμες θέσεις αναμένονται στο +3,8%, στα 4 εκατ. Η επιβατική κίνηση αναμένεται να ενισχυθεί κατά 4,4%, στα 3,2 εκατ. επιβάτες, με τον συντελεστή πληρότητας να παραμένει ανθεκτικός στο 80,6%, αμετάβλητος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η Aegean, πάντως, δεν χάνει ευκαιρίες και συνεχίζει τη στρατηγική επέκτασης του δικτύου της με νέα δρομολόγια εξωτερικού (Μπάρι, Πάφο, Ρότερνταμ και Καζαμπλάνκα) και εσωτερικού, νέες συμφωνίες codeshare με την Air China, ενώ η σταδιακή επαναφορά των πτήσεων προς Τελ Αβίβ, Ριάντ και Αμμάν περιορίζει σταδιακά τις επιπτώσεις από τις προσωρινές αναστολές πτήσεων στη Μέση Ανατολή.
Τράπεζα Κύπρου: Ανοδος κόντρα στις τραπεζικές πιέσεις-Αξιοσημείωτα αντανακλαστικά επέδειξε η Τράπεζα Κύπρου στη χθεσινή συνεδρίαση, καθώς κατάφερε να επιστρέψει σε ανοδική τροχιά, βάζοντας τέλος σε ένα σερί τεσσάρων διαδοχικών πτωτικών συνεδριάσεων. Η μετοχή διαφοροποιήθηκε πλήρως σε σχέση με το κλίμα που επικρατούσε στον κλάδο, καθώς σημείωσε κέρδη την ώρα που οι εγχώριες συστημικές τράπεζες δέχονταν πιέσεις και κατέγραφαν απώλειες. Με την αντίδρασή της, η μετοχή διατήρησε επαφή με το ιστορικό ορόσημο των 10 ευρώ, επίπεδο που αποτελεί ισχυρό ψυχολογικό και τεχνικό όριο. Η χρηματιστηριακή συμπεριφορά συνδέεται άμεσα με τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που ανακοίνωσε η τράπεζα, τα οποία πιστοποίησαν τη διατήρηση της υψηλής οργανικής κερδοφορίας και των ισχυρών κεφαλαιακών δεικτών. Παράλληλα, η πρόσφατη γενική συνέλευση «σφράγισε» τη διανομή σημαντικού μερίσματος, λειτουργώντας ως σταθερός τροφοδότης αγοραστικού ενδιαφέροντος από θεσμικά χαρτοφυλάκια. Για τους αναλυτές, η ικανότητα της Τράπεζας Κύπρου να κινείται αυτόνομα και να απορροφά τους κραδασμούς του κλάδου αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επενδυτικού της αφηγήματος. Η ελκυστική μερισματική απόδοση και η καθαρή ορατότητα των εσόδων την καθιστούν ένα ιδιότυπο «καταφύγιο» εντός του τραπεζικού ταμπλό. Η διατήρηση των αποτιμήσεων κοντά στα ιστορικά υψηλά προεξοφλεί ότι ο τίτλος παραμένει στις πρώτες επιλογές των διεθνών κεφαλαίων που επιζητούν σταθερότητα και υψηλές αποδόσεις.
Όταν οι Έλληνες πλοιοκτήτες διαβάζουν πρώτοι τον παγκόσμιο χάρτη-Υπάρχουν χρονικές περίοδοι που η ελληνόκτητη ναυτιλία μοιάζει να λειτουργεί σαν ένας ανεξάρτητος μηχανισμός γεωπολιτικής πρόβλεψης. Πριν ακόμη οι κυβερνήσεις αποφασίσουν στρατηγικές, πριν οι διεθνείς οργανισμοί αποκωδικοποιήσουν τις νέες ισορροπίες, τα ελληνικά πλοία έχουν ήδη αλλάξει ρότα. Το 2025 ήταν μια τέτοια χρονιά και στα βήματά της πατάει και το 2026 με τον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο. Σύμφωνα με μία ενδιαφέρουσα ανάλυση της Lloyd’s List Intelligence, πέρσι με την Ερυθρά Θάλασσα να φλέγεται λόγω των Χούθι, με το Σουέζ να χάνει μέρος της εμπορικής του κανονικότητας και με τις ενεργειακές ροές να ξαναγράφονται από την αρχή, οι Έλληνες πλοιοκτήτες απέδειξαν ότι παραμένουν ίσως ο πιο ευέλικτος και πολιτικά διαβασμένος επιχειρηματικός κλάδος της χώρας. Δεν είναι τυχαίο ότι την ώρα που μεγάλες δυτικές εταιρείες παρέμεναν επιφυλακτικές, ελληνόκτητα πλοία άρχισαν σταδιακά να επιστρέφουν τότε στην Ερυθρά Θάλασσα, ζυγίζοντας διαφορετικά το ρίσκο και το κέρδος. Ούτε είναι σύμπτωση ότι η αύξηση των δραστηριοτήτων σε αγορές όπως η Σαουδική Αραβία, η Ινδία ή ακόμη και η Συρία ήρθε πολύ πριν αποκατασταθεί πλήρως η πολιτική άνεση της Δύσης απέναντι στις συγκεκριμένες περιοχές. Το ελληνικό shipping συνεχίζει να θεωρείται κρίσιμος παράγοντας όχι μόνο για την οικονομία αλλά και για τη διεθνή επιρροή της χώρας. Οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν. Τα ελληνικά tankers επωφελήθηκαν από τη νέα γεωγραφία του πετρελαίου, ενώ τα bulk carriers παρέμειναν η αθέατη δύναμη πίσω από τις παγκόσμιες ροές πρώτων υλών. Οι Έλληνες εφοπλιστές απέφυγαν τις εντυπωσιακές κινήσεις και προτίμησαν αυτό που ξέρουν καλύτερα. Να αλλάζουν θέση την κατάλληλη στιγμή, χωρίς θόρυβο. Και κάπου εκεί βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον της υπόθεσης. Σε μια εποχή όπου η Ευρώπη αναζητεί νέα στρατηγική αυτονομία και οι ΗΠΑ επαναχαράσσουν τις εμπορικές τους προτεραιότητες, η ελληνόκτητη ναυτιλία μοιάζει να αποκτά ρόλο πολύ μεγαλύτερο από το στενό επιχειρηματικό της αποτύπωμα.
Το παρασκήνιο της επόμενης μέρας στα λιμάνια-Για χρόνια, Πειραιάς και Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζονταν περισσότερο ως ανταγωνιστές παρά ως δύο κρίκοι της ίδιας εθνικής λιμενικής αλυσίδας. Η νέα γεωοικονομική πραγματικότητα όμως φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα και ίσως για πρώτη φορά τα δύο μεγάλα λιμάνια της χώρας καλούνται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά σε ένα πολύ μεγαλύτερο παιχνίδι που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα. Η παρουσία και των δύο λιμανιών στο πρόσφατο Mare MED III Conference Athens 2026 μόνο τυχαία δεν ήταν. Ο Πειραιάς, με το ειδικό του βάρος στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, επιχειρεί να κατοχυρώσει ρόλο-κλειδί στους νέους εμπορικούς διαδρόμους που διαμορφώνονται ανάμεσα σε Ασία, Μέση Ανατολή και Ευρώπη. Με φόντο τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, τις πιέσεις στις παραδοσιακές θαλάσσιες οδούς και τη συζήτηση γύρω από τον IMEC (India – Middle East – Europe Corridor) το μεγάλο λιμάνι της χώρας θέλει να παραμείνει βασική πύλη εισόδου της Ευρώπης. Την ίδια ώρα, η Θεσσαλονίκη δείχνει να αποκτά έναν πιο αυτόνομο και στρατηγικό ρόλο. Η δυνατότητα σύνδεσης με το Ισραήλ μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες δεν περνάει απαρατήρητη στους ανθρώπους της αγοράς. Η Θεσσαλονίκη επενδύει πλέον ανοιχτά στο αφήγημα του logistics gateway για τα Βαλκάνια, διεκδικώντας πρόσβαση σε μια αγορά δεκάδων εκατομμυρίων καταναλωτών. Το ενδιαφέρον, βέβαια, βρίσκεται αλλού. Στο κατά πόσο η κυβέρνηση, οι επενδυτές και οι διεθνείς παίκτες αντιλαμβάνονται ότι η νέα εποχή δεν χτίζεται με αποσπασματικές κινήσεις, αλλά με ενιαία στρατηγική λιμένων, σιδηροδρόμων και logistics. Σε κάθε περίπτωση, το παρασκήνιο δείχνει ότι το επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι διεθνείς διεργασίες γύρω από τα ελληνικά λιμάνια.
Η Latsco στο ΕΜΠ για τη νέα γενιά στελεχών-Η παρουσία της Latsco Marine Management στην Ημερίδα Σταδιοδρομίας του ΕΜΠ μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Η επιλογή της εταιρείας της Μαριάννας Λάτση και του Πάρη Κασιδόκωστα-Λάτση να δώσει το «παρών» δίπλα σε δεκάδες επιχειρήσεις αποκτά σαφές μήνυμα. Η νέα γενιά βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται σε μια τυπική συμμετοχή καριέρας. Αντιθέτως, εντάσσεται σε μια ευρύτερη κινητικότητα που καταγράφεται στον ελληνικό εφοπλισμό, με ισχυρά ονόματα να στρέφονται πιο οργανωμένα προς τα πανεπιστήμια και τους νέους μηχανικούς. Η ναυτιλία, που παραδοσιακά λειτουργούσε με πιο «κλειστά» δίκτυα, φαίνεται να αλλάζει σελίδα, αναζητώντας ταλέντο με σύγχρονες δεξιότητες και διαφορετική οπτική.
Το “Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον” κάνει comeback στους πλειστηριασμούς-Comeback αρκετά… εντυπωσιακό, έπειτα από πολλούς μήνες απουσίας, έκανε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών το «Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον η Ανάστασις του Χριστού», με τον ειδικό τίτλο «Εμμαούς». Θυμίζω ότι το «ιερό ησυχαστήριο», που εδρεύει στον Άγιο Βασίλειο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα κάποιοι άνθρωποί του, μόνο… ήσυχοι δεν κάθισαν στο παρελθόν, μετατρέποντάς το σε… μικρή ΑΕΕΑΠ. Τα τελευταία χρόνια, όμως, πολλά ακίνητά του βγαίνουν στο σφυρί. Κάπως έτσι, στις 27 Μαΐου η doValue επισπεύδει πλειστηριασμό για ένα ισόγειο κατάστημα στον Πολύγυρο Χαλκιδικής εμβαδού 614,37 τ.μ. και έναν ακόμη για το υπόγειο εμβαδού 480 τ.μ., του ίδιου καταστήματος, με τιμές πρώτης προσφοράς 270.000 ευρώ και 75.000 ευρώ, δηλαδή συνολικά 345.000 ευρώ. Τώρα, το κατάστημα δεν είναι… ό,τι κι ό,τι, αλλά στεγάζει χώρους ιατρείων, αναμονής και διοικητικών υπηρεσιών του ΙΚΑ (νυν ΕΦΚΑ) ενώ το υπόγειο αποτελεί αποθηκευτικό χώρο. Βλέπετε, αυτοί που έκαναν τις business στο real estate με «προμετωπίδα» το ησυχαστήριο δεν επέλεγαν τυχαία ακίνητα. Στη σχετική «λίστα» περιλαμβάνονταν διάφορα εμπορικά assets μέχρι και οικιστικά συγκροτήματα (με βίλες και πισίνες) αλλά και δεκάδες αγροτεμάχια. Τα επαγγελματικά ήταν συνήθως μισθωμένα σε… καλούς πελάτες όπως το Δημόσιο. Μάλιστα, το πιο «δημοφιλές» εξ αυτών ήταν το πολυώροφο κτήριο όπου στεγαζόταν, στο παρελθόν, η ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, επί της οδού Μετσόβου στην Αθήνα. Αυτό βγήκε στο σφυρί τον Μάρτιο του 2022 με τιμή πρώτης προσφοράς 1.872.000 ευρώ και κατακυρώθηκε με δύο ευρώ παραπάνω στα 1.872.002 ευρώ. Με τον ίδιο τρόπο έχουν φύγει κι άλλα από τη «λίστα», ενώ αρκετά παραμένουν ακόμη και ξαναβγαίνουν σε πλειστηριασμό. Μεταξύ αυτών και τα δικαιώματα σε 15 μικρά ή μεγαλύτερα αγροτεμάχια στην περιοχή Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, στη θέση «ΟρλιάκΤσεσμέ». Αυτά έχουν προγραμματιστεί να βγουν, με επισπεύδουσα και εδώ την doValue, στις 17 Ιουνίου με τιμές από 1.950 ευρώ έως και 18.500 ευρώ. Για να θυμηθούμε λίγο την ιστορία, το εν λόγω «Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον η Ανάστασις του Χριστού» έγινε ιδιαίτερα γνωστό στο παρελθόν καθώς προέκυψαν «σκιές» σχετικά με την απόκτηση της ακίνητης περιουσίας του, με την υπόθεση να φτάνει στα δικαστήρια. Έτσι, το 2015 κάθισαν στο εδώλιο έξι άτομα -τρεις μοναχοί και τρεις λαϊκοί- με κατηγορίες για απάτη και υπεξαίρεση, κατ’ εξακολούθηση, εις βάρος της Ιεράς Μονής καθώς επίσης και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα κατηγορούνταν για αγοραπωλησίες οικοπέδων χαμηλής αντικειμενικής αξίας- την περίοδο 1994-2008- για λογαριασμό του Ησυχαστηρίου, μέσω υπέρογκων δανείων, στα ονόματα πιστών και φίλων του μοναστηριού. Γινόταν λόγος για τη σύναψη 29 δανειακών συμβάσεων και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους ύψους 28 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, το 2007 φέρονταν να ίδρυσαν και off shore στη Λιβερία που εγγυήθηκε δάνειο, ύψους 35 εκατ. ευρώ, με δικαιούχο το Ησυχαστήριο. Πάντως, τον Φεβρουάριο του 2019 το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αποφάσισε ομόφωνα την αθώωση των εμπλεκομένων στην υπόθεση κρίνοντας ότι δεν αποδείχτηκαν οι αποδιδόμενες κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες… Τα σφυριά όμως συνεχίζονται μέχρι σήμερα.
Εγκαίνια στο Σχηματάρι-Νωρίς το πρωί θα βρεθεί σήμερα ο πρωθυπουργός στο Σχηματάρι, για να εγκαινιάσει με κάθε επισημότητα τη νέα γραμμή παραγωγής της Coca-Cola Τρία Έψιλον. Η Coca-Cola 3Ε δημιούργησε μια νέα γραμμή παραγωγής PET, στο Mega-Plant του Σχηματαρίου και φυσικά εκτός από τον Πρωθυπουργό εκεί θα βρίσκεται η κορυφή της ιεραρχίας του Ομίλου Coca-Cola HBC, ο Αναστάσης Δαυίδ, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ζόραν Μπογκντάνοβιτς και η COO Νάγια Καλογεράκη. Η επένδυση εντάσσεται στο φιλόδοξο κεφαλαιουχικό πρόγραμμα της εταιρείας. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν στα 43,9 εκατ. ευρώ το 2025, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό παραγωγικών εγκαταστάσεων. Φυσικά οι επενδύσεις γίνονται με ίδια κεφάλαια και η Coca Cola 3E εξακολουθεί να διατηρεί τον τραπεζικό δανεισμό της σε μηδενικά επίπεδα. Στο Σχηματάρι θα λειτουργεί η καρδιά της παραγωγής για 11 χώρες, με 17 γραμμές που λειτουργούν 24 ώρες, 365 ημέρες. Με τη νέα γραμμή PET, ενισχύεται περαιτέρω η δυνατότητα εξαγωγής σε αγορές όπου η ζήτηση ξεπερνά την τοπική παραγωγή, από τη Γερμανία ως τη Ρουμανία και τη Σερβία.
Trastor: Αποκλίσεις και λύσεις-Παρά το εορταστικό κλίμα στην έναρξη της συνεδρίασης, η μετοχή της Trastor υπέφερε κατά την πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης των 217 εκατ. νέων μετοχών που διατέθηκαν στην αύξηση κεφαλαίου των 150 εκατ. ευρώ, με τιμή διάθεσης €1 ανά μετοχή και υπερκάλυψη 1,45 φορές. Ο Τάσος Καζίνος χτύπησε το κουδούνι, αλλά το free float διαμορφώθηκε στο 16% που είναι λίγο χαμηλότερο από τον στόχο της διοίκησης. Γι’ αυτό ήδη ξεκίνησαν τα σενάρια για το πώς θα αυξηθεί η ελεύθερη διασπορά μετοχών στο 20%, χωρίς όμως να μειωθεί η ισχυρή θέση του βασικού μετόχου της PiraeusBank. Τη λύση ίσως δώσουν τα 3 κτήρια γραφείων της Εθνικής Ασφαλιστικής στο κέντρο της Αθήνας. Συνολικό κόστος επένδυσης 55 εκατ. ευρώ και μέση απόδοση 8%. Η Piraeus Bank διαθέτει στον ισολογισμό της ακίνητα που αποτελούν κεφαλαιακό βάρος. Ένα από αυτά, το εμβληματικό κτήριο της Εθνικής Ασφαλιστικής επί της Λεωφόρου Συγγρού, θα μπορούσε να αποτελέσει «εισφορά εις είδος» στο μετοχικό κεφάλαιο της Trastor. Αν συμφωνηθεί η αποτίμηση του ακινήτου (που δεν είναι και δύσκολη υπόθεση), το κτίριο της Εθνικής Ασφαλιστικής αλλάζει τη μαθηματική εξίσωση της εταιρείας.
Οι μεγάλες μπίζνες μιας επίσκεψης-Όταν ξεκινούσε το ταξίδι του, ο Πρόεδρος Τραμπ για το Πεκίνο, οι αναλυτές έλεγαν ότι τον ενδιέφεραν τα 3 Β. Beans, Boeing, Bitcoin. Τρόφιμα, αεροπλάνα και κρυπτονομίσματα. Ο πρώτος απολογισμός από την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα, από το 2017, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το πακέτο συμφωνιών έχει 4 πυλώνες. Πρώτον, τα 200 Boeing για τις κινεζικές αεροπορικές που είναι η πρώτη δέσμευση αγοράς αμερικανικών αεροσκαφών από την Κίνα, από το 2017. Δεύτερον, αγροτικά προϊόντα αξίας τουλάχιστον 17 δισ. δολαρίων ετησίως για την περίοδο 2026-2028, πέραν των ήδη συμφωνηθέντων συμβολαίων αγοράς σόγιας. Οι δύο αυτές δεσμεύσεις αθροίζονται σε περίπου 27 δισ. δολάρια ετησίως, αυξημένα σε σχέση με τα 24,4 δισ. δολάρια σε αμερικανικές αγροτικές εξαγωγές προς την Κίνα που καταγράφηκαν το 2024. Τρίτον, η Κίνα αποδέσμευσε την πρόσβαση στις σπάνιες γαίες (yttrium, scandium, neodymium, indium), τα ορυκτά που ο Πρόεδρος Σι κρατούσε σφικτά ως όπλο διαπραγμάτευσης. Τέταρτον, υπήρξε αμοιβαία συμφωνία για την επανεκκίνηση του εμπορίου βοείου κρέατος και πουλερικών. Η αλήθεια είναι ότι το Πεκίνο, μέχρι σήμερα, ΔΕΝ επιβεβαίωσε δημόσια τις σπάνιες γαίες. Υπάρχει η ανακοίνωση της αμερικανικής πλευράς ότι «η Κίνα θα αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ για τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες». Η Boeing επιβεβαίωσε επίσημα την «αρχική δέσμευση» της Κίνας για τα 200 αεροσκάφη δηλώνοντας ότι «αναμένει περαιτέρω δεσμεύσεις να ακολουθήσουν μετά από αυτήν την αρχική δήλωση. Αυτό που είναι σίγουρο, ο Πρόεδρος Σι θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο το Φθινόπωρο.
Το μυστικό του Δείκτη Hindenburg-O James Miekka ήταν ένας τυφλός μαθηματικός που δεν σπούδασε ποτέ χρηματοοικονομικά. Δίδασκε φυσική όταν έχασε την όρασή του από μια έκρηξη σε πείραμα. Ξαπλωμένος στο κρεβάτι του πόνου, άκουγε εκπομπές για επενδύσεις στα χρηματιστήρια. Από αυτές τις ακροάσεις γεννήθηκε ένας από τους πιο πολυσυζητημένους δείκτες της τεχνικής ανάλυσης. Το όνομα «Hindenburg Omen» το έδωσε ο Kennedy Gammage του Richland Report και αναφέρεται στην καταστροφή του γερμανικού αερόπλοιου στις 6 Μαΐου 1937. Μεταφορικά ο δείκτης «Hindenburg» προσπαθεί να προειδοποιήσει για το απρόσμενο, το αιφνίδιο αλλά και το αναπόφευκτο. Το σήμα «Hindenburg» ενεργοποιείται όταν τόσο τα νέα υψηλά 52 εβδομάδων όσο και τα νέα χαμηλά 52 εβδομάδων, στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ξεπεράσουν το 2,8% του συνόλου των μετοχών που ανέβηκαν ή κατέβηκαν την ίδια ημέρα. Προϋπόθεση για να λειτουργήσει ο δείκτης είναι η αγορά να βρίσκεται ήδη σε ανοδική τάση. Αυτό είναι το παράδοξο του Δείκτη. Εκπέμπει ένα σήμα κινδύνου όχι σε πτωτικές αγορές, αλλά στις ανοδικές, όταν δηλαδή μια μερίδα μετοχών αρχίζει να αποκλίνει από την γενικότερη ευφορία. Ο δείκτης «προέβλεψε» το κραχ του 1987 και τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο 2025 καταγράφηκαν πέντε σήματα «Hindenburg» και η αγορά τα αγνόησε. Τον Φεβρουάριο 2026 εμφανίστηκαν 3 νέα σήματα «Hindenburg» σε 6 συνεδριάσεις. Σήμερα, οι μετοχές γιορτάζουν, τα ομόλογα υποφέρουν και με το πετρέλαιο Brent πάνω από 110 δολάρια, οι αναλυτές ξαναβλέπουν τον δείκτη. Πολλοί επισημαίνουν ότι η στατιστική αξιοπιστία δεν είναι μεγαλύτερη του 25%. Το Hindenburg Omen δεν είναι χρησμός, είναι καπνός. Ο καπνός δεν σημαίνει πάντα φωτιά. Σημαίνει όμως ότι κάπου κάτι καίει.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα