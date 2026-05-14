Χορός εκατομμυρίων στην αγορά των classic cars
Οι μεγάλες δημοπρασίες θυμίζουν πλέον Wall Street για petrolheads, με συλλεκτικά μοντέλα από Ferrari μέχρι Toyota να εκτοξεύονται σε τιμές εκατομμυρίων ευρώ παγκοσμίως
Σε εποχές κοινωνικής και πολιτικής αστάθειας, οι πλούσιοι αυτού του μάταιου κόσμου αναζητούν επενδύσεις λελογισμένου ρίσκου, οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο σιγουριάς. Τα έργα τέχνης ήταν πάντα το πιο πρόσφορο καταφύγιο. Τα τελευταία χρόνια όμως, η αγορά κλασικών και σπάνιων μοντέλων αυτοκινήτων έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχο επενδυτικό Ελντοράντο.
Γιατί όμως, όλο και περισσότεροι αφήνουν στην άκρη τα πνευματικά και καλλιτεχνικά επιτεύγματα και στρέφονται προς λαμαρίνες, δερμάτινα σαλόνια και μυρωδιές από λάδια και βενζίνη; Και τι έχει αλλάξει σε όλους αυτούς που συνωστίζονται σε δημοπρασίες ανά τον κόσμο, αναζητώντας το πιο σπάνιο και το πιο unique μοντέλο για να προσθέσουν στο πορτφόλιό τους, μαζί με τις άλλες garage queens (έτσι λένε τα αυτοκίνητα που αγοράζονται μόνο για το θεαθήναι και παραμένουν κλεισμένες και προφυλαγμένες σε αποστειρωμένα γκαράζ μέχρι να ανέβει η τιμή τους).
Για όσους παρακολουθούν από κοντά, το μίγμα των αγοραστών έχει αλλάξει, δεν είναι οι αριστοκράτες και το «παλαιό χρήμα» που έχουν τον πρώτο λόγο. Το χρηματιστήριο των κλασικών και συλλεκτικών αυτοκινήτων λειτουργεί πλέον σαν μια παράλληλη Wall Street με δικούς της brokers, δικούς της δείκτες, δικά της «blue chips» και δικούς της κερδοσκόπους. Και το 2026 αποδεικνύεται ήδη μία από τις πιο εκρηκτικές χρονιές της τελευταίας δεκαετία
