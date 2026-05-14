Το gathering με Κ.Μ. και οι υψηλοί καλεσμένοι στο Costa Navarino, η πράσινη Βάσια με τη γλώσσα ροδάνι, η ΔΕΗ, ο Αλέξης και η (άγρια) παπάτζα, ο νέος Σκαραμαγκάς
Χαίρετε, καταρχάς συνιστώ προσοχή στα μηνύματα του κινητού διότι είδατε ότι την πατάνε ακόμα και οι πρόεδροι όπως ο Εμανουέλ με την Μπριζίτ που την έφαγε τη χαστούκα του με τα sms που αντήλλασσε με την Ιρανή ηθοποιό
Αλλά στα δικά μας εδώ έχουμε και εμείς ωραία μαλλιοτραβήγματα, όχι επί ερωτικού, αλλά πολιτικού ζητήματος. Το ξεκατίνιασμα λοιπόν έχει αρχίσει για τα καλά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα στηθούν οι κάλπες. Φερειπείν χθες ο Γιαννούλης του ΣΥΡΙΖΑ είπε στον Σπυρόπουλο του ΠΑΣΟΚ «έρχεστε από μια παράταξη που καταλήστεψε τον τόπο, κάνετε και πλιάτσικο βουλευτών». Τα πιο καλά όμως φαίνεται ότι τα λέει το νέο πράσινο αστέρι η Βάσια Αναστασίου με την οποία και πρόκειται να ασχοληθώ γιατί τη βρίσκω τέλεια σ’ όλα της. Είναι νέα (γεννηθείσα το 1991), ωραία, καλοσπουδαγμένη με το LCE της και από καλή οικογένεια γιατρών από μάνα και πατέρα, άσε δε που η γλώσσα της πάει ροδάνι. Ξεκίνησε προχθές την εμφάνισή της σε τηλεοπτικό πάνελ απέναντι σε έναν συριζαίο και έναν νεοδημοκράτη λέγοντας «να πάει πρώτα να λουστεί ο Τσίπρας για να φύγει λίγο η μπογιά από το μαλλί» και μετά μπήκε στη… βαθιά πολιτική επιχειρηματολογία. Η Βάσια είναι δικηγόρος και επικοινωνιολόγος το επάγγελμα (ή τα επαγγέλματα) είχε πετάξει και προ ημερών μια ατάκα ότι «απέχει έναν θάνατο πριν από την έδρα στην Ανατολική Αττική», αλλά χθες παρ’ ολίγον να διαγραφεί από την… καραμπογιά του Τσίπρα. Και να χάσει έτσι ό,τι πιο αυθεντικό διαθέτει ο Νίκος σε φρεσκάδα με επιθετικότητα μαζί στο Κίνημα, κάτι σαν τον Τεττέη στον Παναθηναϊκό, βρε παιδί μου. Τέλος πάντων, μου λένε ότι την πήρε ο εκπρόσωπος Τσουκαλάς και της είπε να κάνει μια δήλωση μετάνοιας για να μην τη διώξουν και αυτή με βαριά καρδιά την έκανε και γλίτωσε για την ώρα. Εκείνος ο Νίκος ούτε χιούμορ δεν έχει, αν και η αλήθεια είναι ότι ο Τσίπρας δεν το βάφει το μαλλί, γκριζαρισμένος είναι.
Άννα, δημοσκοπήσεις
-Τώρα σας έγραψα χθες ότι το κοσκινάκι του ΠΑΣΟΚ «οι δημοσκόποι λένε ψέματα - της κοντής… της φταίνε οι τρίχες», το υιοθέτησε και ο Δουδωνής ο οποίος είπε ότι «οι δημοσκοπήσεις είναι της πλάκας». Αντιθέτως, η Διαμαντοπούλου είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει σε πόλεμο με τις δημοσκοπικές εταιρείες», αλλά ποιος σας είπε ότι η Άννα είναι ή εκπροσωπεί την άποψη του ΠΑΣΟΚ; Μιας και μιλάμε για δημοσκοπήσεις, μου είπαν ότι έγινε μια στα Χανιά η οποία δίνει στο 29% τη ΝΔ, αλλά από εκεί και κάτω είναι τα ενδιαφέροντα: Το ΠΑΣΟΚ είναι μόλις στο 15%, η Πλεύση της Ζωίτσας στο 10%, το ΚΚΕ στο 9%, ο Βελό στο 7%, η Αφροδιτούλα στο 5,5%, η Νίκη στο 3% και ο Βαρούφας στο 3%. Περιμένετε τώρα σε αυτά να μπουν μέσα και οι «ΤσιπροΜαρίες» να δούμε πού θα πάνε τα ποσοστά.
Πιερρ-ΔΕΗ
-Χθες μάλιστα για τον «τόσο μεγάλο τοξικό πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο όπως η δεύτερη θέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ», έκανε λόγο στη Βουλή και ο Πιερρακάκης απευθυνόμενος στον Ανδρουλάκη. Η αφορμή αυτής της αναφοράς είναι οι συνεχείς επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Και καλά το ΠΑΣΟΚ λέει γενικώς για όλα, αλλά το να μιλάει ο Τσίπρας για τη ΔΕΗ και να λέει ότι την παρέδωσε κερδοφόρα το '19 είναι ένα ακόμα στοιχείο-ένδειξη ότι ο αγαπημένος μας Αλέξης μας δουλεύει κανονικά και δεν έμαθε τίποτα. Μια απλή έρευνα στο google ή στα chatGPT να κάνει κάποιος, θα διαπιστώσει ότι το 2019 η ΔΕΗ ήταν υπό χρεωκοπία με ζημιές 1,7 δισ. ευρώ και αρνητικό EBITDA, ενώ τα στοιχεία του 2025 δείχνουν κέρδη 480 εκατ. ευρώ και EBITDA 2 δισ. ευρώ, εκτός από τις επενδύσεις, τη χρηματιστηριακή αξία και άλλους δείκτες που φανερώνουν ότι η εταιρεία βρίσκεται σε μεγάλη άνθηση γι’ αυτό και υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές. Πραγματικά, θέλει και η παπάτζα ένα όριο…
Πιερρ-τράπεζες
-Εκτός από τη ΔΕΗ ο Ανδρουλάκης είχε διάθεση να σηκώσει ξανά τη γνωστή αντιπολιτευτική ατζέντα για τράπεζες, αλλά τελικά η συζήτηση μάλλον δεν του βγήκε όπως ήθελε. Και αυτό γιατί ο Πιερρακάκης δεν απάντησε με γενικόλογες πολιτικές ατάκες, αλλά με συγκεκριμένα στοιχεία και αριθμούς. Από τη μείωση του χρέους και της ανεργίας μέχρι την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και του διαθέσιμου εισοδήματος, ο υπουργός Οικονομικών επέλεξε να αντιπαρατεθεί στο πεδίο των δεδομένων. Ειδικά δε στο θέμα της ΔΕΗ, το επιχείρημα ότι η αξία της συμμετοχής του Δημοσίου από 150 εκατ. ευρώ το 2019 έφτασε σήμερα στα 2,5 δισ. ευρώ, μάλλον «πάγωσε» αρκετούς στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, η συζήτηση δεν άργησε να πάει στην πορεία της ελληνικής οικονομίας με τη διεθνή αναγνώριση που λαμβάνει πλέον η Αθήνα. Ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε με νόημα ότι η εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup δεν ήταν προσωπική υπόθεση, αλλά πολιτική αναγνώριση της διαδρομής της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Και κάπου εκεί, όσοι επιμένουν να μιλούν σαν να βρισκόμαστε ακόμη στο 2015, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια μάλλον άβολη πραγματικότητα: ότι η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζεται στην Ευρώπη ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.
Βαριά ονόματα στο σαββατιάτικο gathering του Costa Navarino
-Το πρωί του Σαββάτου ο Κ.Μ θα είναι κανονικά στο συνέδριο της ΝΔ μέχρι το μεσημέρι. Μαθαίνω όμως ότι το μεσημέρι θα αναχωρήσει για το Costa Navarino, εκεί όπου ο Θοδωρής Κυριακού του ΑΝΤ1 διοργανώνει ένα κλειστό gathering του Atlantic Council, με το οποίο έχει ξεκινήσει στρατηγική συνεργασία. Και ομολογουμένως τα ονόματα που θα φτάσουν στο μεσσηνιακό ξενοδοχείο είναι εντυπωσιακά. Μεταξύ άλλων, έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους για ένα κλειστό session συζήτησης εφ’ όλης της ύλης η Κριστίν Λαγκάρντ της ΕΚΤ, η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα του ΔΝΤ, η Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο Εμίρης του Κατάρ Μοχάμεντ Αλ Θάνι, μια σειρά άλλων αξιωματούχων από χώρες του Κόλπου, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ που έχει αναλάβει σύμβουλος στο ΑΝΤ1 Group. Από ελληνικές παρουσίες, Εκτός από τον Μητσοτάκη και τον Κυριακού, παρόντες θα είναι ο Πιερρακάκης ως πρόεδρος του Εurogroup, ο Επίτροπος Μεταφορών της Ε.Ε. Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.
Με guest τον Χριστοδουλίδη
-Σας έγραψα τις προάλλες για τους διεθνείς guests του συνεδρίου της ΝΔ, ήτοι τον Ζαν Κλωντ Γιούνκερ και τη Ρομπέρτα Μέτσολα, μεταξύ άλλων, που θα στείλουν βίντεο την Κυριακή. Παρών μαθαίνω ότι θα είναι και ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος από σήμερα είναι στα μέρη μας και θα μιλήσει το Σάββατο, την ίδια μέρα με τον Μάνφρεντ Βέμπερ του ΕΛΚ.
Συνέδριο χωρίς γραμμές
-Μιας και είμαι στα του συνεδρίου να σας πω ότι το σκηνικό βαίνει προς πλήρη αποδραματοποίηση, καθώς κανείς δεν θέλει αυτή την ώρα να κάνει εσωκομματικές φασαρίες, όταν ο στόχος είναι η ΝΔ να γράψει το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Άλλωστε, όποιος κάνει τώρα ιστορίες, θα τις χρεωθεί σε δεύτερο χρόνο ενδεχομένως. Οπότε άπαντες είναι σε συνεννόηση και με τον κεντρικό μηχανισμό για τη διευθέτηση των ισορροπιών ενόψει της εκλογής της νέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ που εν πολλοίς είναι και διακοσμητικό όργανο και δεν συνεδριάζει συχνά. Φαίνεται ότι δεν θα δούμε αυτό που ίσχυε παλιά, γραμμές να κυκλοφορούν από κινητό σε κινητό, ανάλογα με το μεγαλοστέλεχος, αλλά θα υπάρξει μια κεντρική διευθέτηση.
Τι είδε ο Γιαπωνέζος κολοσσός στον Λύκο
-Είναι εξαιρετικά σπάνιο γεγονός να βλέπουμε έναν μεγάλο ιαπωνικό όμιλο να στρέφει την προσοχή (και τα λεφτά του) σε μια μικρομεσαίας κεφαλαιοποίησης εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Από τη μια μεριά έχουμε έναν από τους παλαιότερους βιομηχανικούς ομίλους της Ιαπωνίας, την Dai Nippon Printing (DNP), με ιστορία που ξεκινά από το 1876 και έδρα το Τόκιο. Από την άλλη η AustriaCard, γνωστή στους περισσότερους ως Inform Lykos, αποτελεί μια από τις μακροβιότερες εταιρείες του Χρηματιστηρίου, με διαδρομή 125 ετών. Δεν είναι όμως η ιστορία που οδήγησε τον ιαπωνικό κολοσσό να καταθέσει πρόταση εξαγοράς στα 10 ευρώ/ μετοχή (+20% πάνω από το κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας και περίπου 45% έναντι του μέσου σταθμισμένου όρου εξαμήνου), αλλά η πορεία της AustriaCard που μετασχηματίστηκε σε έναν τεχνολογικό όμιλο με ολοκληρωμένες λύσεις ταυτοποίησης και ψηφιακών εγγράφων πολιτών, έκδοσης και διαχείρισης καρτών, λύσεων ΑΙ κ.ά. Το deal θεωρείται κλεισμένο καθώς ο βασικός μέτοχος, Νίκος Λύκος, ο οποίος ελέγχει περίπου το 74,6% της AustriaCard έχει αποδεχθεί τη συναλλαγή η οποία μπορεί να δημιουργήσει, σύμφωνα με τους Ιάπωνες, μια παγκόσμια δύναμη στις λύσεις ασφαλούς ταυτοποίησης, καρτών πληρωμών και τεχνολογικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Το τίμημα των 10 ευρώ/μετοχή μεταφράζεται σε enterprise value περίπου €445 εκατ. και σε δείκτη κοντά στις 9,1 φορές EV/EBITDA. Όχι άσχημα για έναν όμιλο που τους τελευταίους μήνες είχε χαρακτηριστεί φούσκα από μερίδα της αγοράς και μάλιστα ορισμένοι ζητούσαν την… παρέμβαση των Αρχών για την πορεία της μετοχής. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στο τέταρτο τρίμηνο του 2026.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κέρδισε το «λαχείο» του MSCI
-Από τις 29 Μαΐου η ΓΕΚΤΕΡΝΑ θα γίνει η 9η εταιρεία του βασικού δείκτη της Morgan Stanley το οποίο, με βάση τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς, αναμένεται να φέρει αγορές 3,5 εκατ. μετοχών. Το σύνολο των εισροών αφορά κεφάλαια παθητικής διαχείρισης που ακολουθούν τις αλλαγές της σύνθεσης των δεικτών αλλά και τις αλλαγές στις σταθμίσεις. Αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσει κανείς από τις ανακοινώσεις του οίκου είναι ότι ο αριθμός των εταιρειών που συμμετέχουν δεν είναι σταθερός και πως η έξοδος από τον δείκτη είναι μια υπόθεση πιο δύσκολη από την είσοδο. Έτσι και στην περίπτωση της Jumbo για την οποία πολλοί «ειδικοί» εμφανίζονταν σίγουροι για την έξοδο από τον βασικό δείκτη της MSCI, αυτό δεν συνέβη και παρά το «ξύλο» που έχει φάει στο ταμπλό με απώλειες 23% από τη αρχή του χρόνου, αποδεικνύεται χαλκέντερη.
Εισροές τουλάχιστον 130 εκατ. ευρώ
-Όσο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ένταξη στον δείκτη MSCI Standard Greece χαρακτηρίζεται από την αγορά ως εξέλιξη με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία τόσο για τον όμιλο όσο και για την ελληνική κεφαλαιαγορά συνολικά, καθώς επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει ο όμιλος στους τομείς των υποδομών και των παραχωρήσεων, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό του αποτύπωμα στις διεθνείς αγορές και αυξάνοντας την προβολή του απέναντι σε μεγάλους ξένους θεσμικούς επενδυτές. Παράλληλα, η αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων που αναμένεται να ακολουθήσει εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε σημαντικές εισροές κεφαλαίων, οι οποίες υπολογίζονται τουλάχιστον στα 130 εκατ. ευρώ, στοιχείο που ενισχύει τη χρηματιστηριακή δυναμική της εταιρείας. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται επίσης ψήφος εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς αποτυπώνει την ικανότητά της να υλοποιεί σύνθετα έργα μεγάλης κλίμακας και να ακολουθεί με συνέπεια τον στρατηγικό της σχεδιασμό. Η ένταξη στον MSCI έρχεται μάλιστα σε συνέχεια της απόκτησης επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους Moody’s και S&P, γεγονός που καθιστά τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τον μοναδικό ελληνικό μη χρηματοπιστωτικό όμιλο με Investment Grade.
Οι luxury κατοικίες στο The Ilisian
-Ένα βήμα πιο κοντά στις luxury κατοικίες τους στο Conrad The Ilisian βρίσκονται οι ιδιοκτήτες τους. Το υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε τoν απαιτούμενο κανονισμό συνιδιοκτησίας και λειτουργίας του 5άστερου Conrad The Ilisian ως ξενοδοχείο συνιδιοκτησίας (condo hotel), εν όψει και της σταδιακής παράδοσης από το καλοκαίρι των πρώτων από τις 55 συνολικά κατοικίες που περιλαμβάνονται στο εμβληματικό ακίνητο της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. Ο πολυσέλιδος κανονισμός περιλαμβάνει τους επιμέρους όρους και καθορίζει τις σχέσεις ιδιοκτητών, τη διαχείριση, τη συντήρηση και τον τρόπο εκμετάλλευσης των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την ενιαία λειτουργία των χώρων. Στο «The Ilisian» περιλαμβάνονται συνολικά 55 branded κατοικίες, από τον 7ο έως τον 12ο όροφο, οι 18 με την επωνυμία των Conrad Residences και oι υπόλοιπες 37 με την επωνυμία των Waldorf Astoria Residences. Οι Conrad Residences που θα παραδοθούν πρώτες εντάσσονται κάτω από την «ομπρέλα» του ξενοδοχείου και θα είναι δυνατή η διάθεσή τους μέσω των συστημάτων κρατήσεων για μεγαλύτερης διάρκειας διαμονές, προσφέροντας παράλληλα και τις ανέσεις ενός σπιτιού. Οι υπόλοιπες με την υπογραφή Waldorf Αstoria αποτελούν ιδιωτικές κατοικίες με βάση τις προδιαγραφές που θέτει το διεθνές brand της Waldorf Astoria και θα έχουν είσοδο από την οδό Μιχαλακοπούλου, ενώ οι ιδιοκτήτες τους θα μπορούν, εφόσον το θελήσουν, να τις διαθέτουν με επιμέρους συμφωνίες. Αυτές πρόκειται να παραδοθούν στους ιδιοκτήτες τους λίγο αργότερα, από το καλοκαίρι και μετά, σταδιακά έως το τέλος της χρονιάς.
Ποιος έχει δίκιο; Η Μorgan Stanley ή η Euroxx
-Προχθές Δευτέρα η Morgan Stanley με report της ενημέρωσε πως ξεκινά να καλύπτει τη μετοχή της Credia Bank υπογραμμίζοντας ότι η τράπεζα έχει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τον κλάδο, αλλά η αποτίμησή της βρίσκεται ήδη σε απαιτητικά επίπεδα. Έδωσε έτσι τιμή-στόχο τα 1,15 ευρώ, όταν η μετοχή στο ταμπλό βρισκόταν στα 1,28 ευρώ, με αποτέλεσμα στο κλείσιμο να βρεθεί στο -5%. Χθες, η Euroxx δημοσίευσε και αυτή ένα report γνωστοποιώντας πως και αυτή ξεκινά την κάλυψη της μετοχής, χαρακτηρίζοντας την CrediaBank ως τον «πέμπτο τραπεζικό πυλώνα» στην Ελλάδα. Οι έμπειροι αναλυτές της Euroxx, Άλεξ Μπουλουγούρης και Φανή Τζιουκαλιά τοποθετούν τον πήχη στα 1,55 ευρώ, δηλαδή 26% υψηλότερα από το κλείσιμο της περασμένη Δευτέρας και 35% πάνω από τον στόχο που έθεσε η MS. Τους επόμενους μήνες θα φανεί ποιοι έχουν δίκιο.
Τι περιμένουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
-Στα 40,2 ευρώ έκλεισε χθες η μετοχή του ΟΛΘ, με κέρδη +1,52% στη συνεδρίαση και +11,3% σε μηνιαία βάση. Είναι μια απόδοση που δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για το τι «βλέπουν» οι αγορές πίσω από τους αριθμοδείκτες του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Παρά τη γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή, ο ΟΛΘ επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Μόλις 5 πλοία άλλαξαν ρότα λόγω των γεγονότων στον Περσικό. Φαίνεται όπως πως μέσα στη θολούρα του πολέμου διακρίνεται μια επιχειρηματική ευκαιρία. Το λιμάνι της Χάιφα που λειτουργεί υπό τη διαχείριση του ινδικού ομίλου Adani, αποτελεί τον κεντρικό κόμβο εισόδου του IMEC στη Μεσόγειο. Είναι ακριβώς αυτό το λιμάνι με το οποίο ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΘ Γιάννης Τσιάρας αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε επαφές. Εμπορεύματα από Χάιφα προς Θεσσαλονίκη, και από εκεί στα Βαλκάνια. Μια διαδρομή που αν υλοποιηθεί και παγιωθεί, θα αποτελέσει de facto την ευρωπαϊκή «ουρά» του India-Middle East-Europe. Τα ελληνικά λιμάνια Πειραιάς και Θεσσαλονίκη αναγνωρίζονται διεθνώς ως δυνητικοί κύριοι κόμβοι μεταφοράς εμπορευμάτων και διανομής τους στην Ευρώπη στο πλαίσιο του IMEC. Η σιδηροδρομική σύνδεση αποτελεί το κρίσιμο ζητούμενο. Εδώ εντάσσεται η επέκταση του Προβλήτα 6, που υλοποιείται από τη ΜΕΤΚΑ εντός χρονοδιαγράμματος, αλλά και οι υποδομές σιδηροδρομικής σύνδεσης με τη γραμμή προς Ειδομένη. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μετατραπεί ο ΟΛΘ από περιφερειακό λιμάνι σε ευρωπαϊκή πύλη. Με αποτίμηση 405,2 εκατ. ευρώ, η μετοχή παραμένει καθαρά υποτιμημένη σε σχέση με τους ομότιμους λιμενικούς φορείς της Ανατολικής Μεσογείου.
Το σχέδιο για τον νέο Σκαραμαγκά
-Με σαφές μήνυμα ότι τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά περνούν πλέον σε φάση οργανωμένης ανάπτυξης και όχι απλής επανεκκίνησης, εμφανίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, μιλώντας στο 1ο Mare Forum Chios. Σύμφωνα με όσα είπε στο περιθώριο του συνεδρίου, ο σχεδιασμός που «τρέχει» πλέον για τον Σκαραμαγκά δεν περιορίζεται στις επισκευές πλοίων, αλλά επεκτείνεται σε νέες αγορές με υψηλό περιθώριο ανάπτυξης, όπως τα ενεργειακά πλοία και τα mega yachts, ενώ παράλληλα παραμένει ενεργός ο άξονας συνεργασίας με το Πολεμικό Ναυτικό. Όπως σημείωσε, «ο Σκαραμαγκάς είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική υποδομή στην Ελλάδα μετά τα διυλιστήρια και έχει τεράστιες δυνατότητες». Όπως τόνισε η επαναλειτουργία έχει ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα. «Μετά από 15 χρόνια απουσίας, επανεκκινήσαμε με επισκευές πλοίων και έχουμε ήδη εξυπηρετήσει περισσότερα από 115 πλοία», ανέφερε, περιγράφοντας μια εικόνα αυξημένης δραστηριότητας που, όπως λένε στελέχη της αγοράς, έχει αρχίσει να επαναφέρει τον Σκαραμαγκά στον χάρτη της ανατολικής Μεσογείου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι αναφορές του για τη διεθνή συγκυρία. Ο Βαρβιτσιώτης συνέδεσε ευθέως την αύξηση της ζήτησης με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιέσεις που καταγράφονται στη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο. «Μετά τις εξελίξεις στην περιοχή, η δραστηριότητά μας αυξήθηκε με πρωτοφανή ρυθμό. Δεξαμενόπλοια που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αλλού στρέφονται σε αξιόπιστα ναυπηγεία όπως ο Σκαραμαγκάς», είπε χαρακτηριστικά. Το ενδιαφέρον, σύμφωνα με ανθρώπους της ναυπηγοεπισκευαστικής αγοράς που παρακολουθούν τις κινήσεις, είναι ότι για πρώτη φορά εδώ και χρόνια στον Σκαραμαγκά συζητούν πλέον όχι μόνο για επιβίωση, αλλά για επόμενη μέρα με επενδυτικό ορίζοντα και εξωστρέφεια.
Τι σημαίνει η είσοδος καναδικού fund στην Icon Energy της Ισμήνης Παναγιωτίδη
-Κίνηση με επενδυτικό ενδιαφέρον και χαμηλό προφίλ καταγράφεται γύρω από την Icon Energy, μετά την είσοδο της καναδικής Hampton Financial στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό που φτάνει το 10%. Η τοποθέτηση της Hampton, μέσω αγοράς περίπου 325.000 μετοχών, παρουσιάζεται ως πρώτη είσοδος του fund στον ναυτιλιακό κλάδο, με τη διοίκηση να τη συνδέει με την αποτίμηση της εταιρείας και το βελτιωμένο περιβάλλον της αγοράς ξηρού φορτίου. Στο παρασκήνιο, η Icon παραμένει ουσιαστικά υπό τον έλεγχο της Ισμήνη Παναγιωτίδη, η οποία διατηρεί τη συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών και σχεδόν πλήρη έλεγχο των δικαιωμάτων ψήφου, γεγονός που περιορίζει πρακτικά τις ισορροπίες επιρροής. Η επενδυτική κίνηση του Hampton έρχεται σε μια περίοδο όπου η εταιρεία επιχειρεί να αναδείξει τη στρατηγική της σε επιμέρους ναυτιλιακές τοποθετήσεις, χωρίς να αλλάζει προς το παρόν η δομή ελέγχου της Icon.
Σε μόλις 7 μήνες έτοιμο το MV MARATHON των αδελφών Ευσταθίου
-Η πρόσφατη τελετή ονοματοδοσίας και παράδοσης του «MV MARATHON» από τη Hengli Heavy Industry προς την ελληνικών συμφερόντων Efnav καταγράφεται ως ακόμη ένα επεισόδιο της ταχείας εδραίωσης κινεζικών ναυπηγείων στο ελληνικό ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο. Το πλοίο, ένα bulk carrier, μεταφορικής ικανότητας 82.000 dwt παραδόθηκε σε μόλις επτά μήνες από την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών. Στην τελετή παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Efnav Φίλιππος Ευσταθίου και ο πρόεδρος της Hengli An Jinxiang. Το γεγονός λειτουργεί ως επίδειξη «ταχύτητας και παραγωγικής ικανότητας» και επιβεβαιώνει ότι η σχέση ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας με τα κινεζικά yards έχει περάσει από τη φάση της επιλογής στη φάση της συστηματικής εξάρτησης από συγκεκριμένα βιομηχανικά οικοσυστήματα. Η ναυπήγηση δεν είναι πλέον μόνο ζήτημα κόστους και προδιαγραφών, αλλά και γεωοικονομικής σταθεράς, όπου οι χρόνοι παράδοσης και η διαθεσιμότητα γραμμών παραγωγής έχουν γίνει εξίσου κρίσιμα με το ίδιο το design του πλοίου.
Το νέο βήμα του Πατούλη
-Ιατρική… σφραγίδα έχει η νέα εταιρεία Aegean Med Connect Ι.Κ.Ε. που συστάθηκε χθες Τετάρτη 13 Μαΐου. Το ενδιαφέρον είναι ότι μέσω αυτής δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Η εταιρεία, που εδρεύει στον Δήμο Σπατών-Αρτέμιδας, έχει σκοπό τις δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, τις υπηρεσίες κεντρικών γραφείων (έδρας) εταιρειών, καθώς και τις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες γραφείου. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 8.000 ευρώ και το έχουν βάλει από 2.000 ευρώ (ποσοστό 25% έκαστος) οι τέσσερις συνεταίροι Γιώργος Πατούλης, Κωνσταντίνος Πάντος, Νικόλαος Βελώνης και Νικόλαος Βραχνής, ενώ τη διοίκηση ανέλαβε ο Ν. Βελώνης.
“Harmonia Living Life” από την Κουτσιανά
-Η Σοφία Κουτσιανά-Kellogg, κόρη του Νίκου και της Νίκης Κουτσιανά -ιδρυτών της Apivita και σήμερα επικεφαλής της Symbeeosis Ευ Ζην- μετά από λαμπρές σπουδές σε ΗΠΑ και Καναδά, έχει χαράξει τη δική της πορεία εδώ και χρόνια, ως life coach και συγγραφέας. Όπως φαίνεται, όμως, αποφάσισε να διευρύνει τους επιχειρηματικούς της ορίζοντες, καθώς προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας “Harmonia Living Life” που έχει σκοπό την εκμίσθωση, διαχείριση και αγοραπωλησία ακινήτων, αλλά και τις υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Η εταιρεία που εδρεύει στο Ν. Ψυχικό έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ, το οποίο κατέβαλε η Σοφία Κουτσιανά, αναλαμβάνοντας η ίδια και τη διοίκησή της.
Γιατί η Commerzbank είναι στόχος για τον Andrea Orcel
-O Andrea Orcel έχει αποφασίσει να καταστήσει τη Unicredit έναν πολυεθνικό κολοσσό. Γνωρίζει πως η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί σημαντική αύξηση του μεγέθους της τράπεζας και για τον σκοπό αυτόν έχει ανάγκη τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Κάτω από αυτήν τη λογική όσο κι αν αντιστέκεται η γερμανική κυβέρνηση, ο ίδιος δεν φαίνεται διατεθειμένος να κάνει πίσω, εκτός κι αν χάσει την παρτίδα. Αξίζει να σημειωθεί ο μέσος τζίρος μιας μεγάλης βιομηχανίας στη Γερμανία είναι 300 δισ. ευρώ ενώ ο αντίστοιχος μιας μεγάλης ιταλικής βιομηχανίας είναι 20 δισ. ευρώ. Όσο λοιπόν κι αν η Commerzbank συνεπικουρούμενη από το γερμανικό κράτος προβάλει αντιστάσεις, η προσπάθεια της Unicredit θα παραμείνει σθεναρή. Βεβαίως το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι προβλέψιμο, τουλάχιστον όχι ακόμη. Μέσα στις άμυνες της γερμανικής πλευράς συγκαταλέγεται και η πρόσφατη αναθεώρηση των κερδών της Commerzbank, η οποία έδωσε guidance κερδών για το 2026 3,4 δισ. ευρώ ώστε οι μέτοχοι να ζυγίσουν πόσα μπορούν να κερδίσουν στη μία και στην άλλη περίπτωση.
Η πρώτη μετοχή στην ιστορία της Wall Street που αξίζει 5,5 τρισ. δολάρια
-Αυτή η ιστορία αυτή ξεκίνησε με μια μεγάλη απουσία. Αρχικά, το όνομα του Τζένσεν Χουάνγκ, του επικεφαλής της Nvidia, έλειπε εντελώς από τον κατάλογο των κορυφαίων επιχειρηματιών που συνοδεύουν τον Πρόεδρο Τραμπ στην Κίνα. Σημαντικοί επιχειρηματικοί ηγέτες όπως ο Ελον Μασκ και ο Τιμ Κουκ είχαν από καιρό εξασφαλίσει συμμετοχή στην αντιπροσωπεία του PoTUS. Προφανώς τα μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν. Ξεκίνησαν αναλύσεις, υποθέσεις και προβλέψεις. Ο Πρόεδρος Τραμπ άλλαξε γνώμη κάλεσε προσωπικά στο τηλέφωνο τον Χουάνγκ και τον προσκάλεσε. Ο επικεφαλής της Nvidia πήρε το αεροπλάνο του, πέταξε στην Αλάσκα για να επιβιβαστεί στο Air Force One. Είναι μία από τις σπάνιες φορές που η γεωγραφία μιας επαγγελματικής πτήσης έχει τόση μεγάλη συμβολική σημασία. Η Wall Street αντέδρασε αμέσως. Η μετοχή της Nvidia εκτινάχθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό, με την κεφαλαιοποίηση να αγγίζει τα $5,5 τρισ. ένα ορόσημο που δεν έχει επιτύχει καμία άλλη εταιρεία στην ιστορία των αγορών. Η παρουσία του Χουάνγκ στο Πεκίνο έφερε στο επίκεντρο της συνόδου κορυφής το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και των εξαγωγών μικροεπεξεργαστών, μια αγορά την οποία ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει «ευκαιρία των 50 δισ. δολαρίων». Όλοι πια έχουν συνειδητοποιήσει ότι η Nvidia θεωρείται πλέον υποδομή της αμερικανικής εθνικής στρατηγικής.
Η αμερικανική αγορά ομολόγων ζει στο... 2007
-Χθες είδαμε την απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου να ξεπερνά το 5% (5,04%), επίπεδο που λειτουργεί ως συναγερμός. Αυτά τα επίπεδα επιτοκίων τα είχαμε ξαναδεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στο μακρινό 2007, λίγο πριν ξεσπάσει η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση της Lehman Brothers. Σίγουρα ο φόβος για ένα πετρελαϊκό σοκ λόγω του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί πληθωριστικές ανησυχίες. Τα στοιχεία πληθωρισμού Απριλίου έδειξαν ετήσια αύξηση 3,8% που είναι η υψηλότερη από τον Μάιο του 2023, ουσιαστικά δένοντας τα χέρια του νέου επικεφαλής της FED, Κέβιν Γουόρς που επιθυμεί γρήγορη αποκλιμάκωση του κόστους χρήματος στην αμερικανική οικονομία για να ικανοποιήσει τον Πρόεδρο Τραμπ. Ενώ συμβαίνουν αυτά στην αγορά ομολόγων, στη Wall Street… πέρα βρέχει. Οι αμερικανικές μετοχές συνεχίζουν να αγγίζουν ιστορικά υψηλά, καθώς η έκρηξη επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και τα ισχυρά εταιρικά κέρδη, δεν αφήνουν τους επενδυτές να μετρήσουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους και τα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη. Αυτή η αποσύνδεση της αγοράς ομολόγων από εκείνη των μετοχών είναι από τα πιο ενδιαφέροντα και επικίνδυνα φαινόμενα της εποχής μας.
Πηγή: newmoney.gr
