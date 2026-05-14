Το gathering με Κ.Μ. και οι υψηλοί καλεσμένοι στο Costa Navarino, η πράσινη Βάσια με τη γλώσσα ροδάνι, η ΔΕΗ, ο Αλέξης και η (άγρια) παπάτζα, ο νέος Σκαραμαγκάς

Κλείσιμο

Αλλά στα δικά μας εδώ έχουμε και εμείς ωραία μαλλιοτραβήγματα, όχι επί ερωτικού, αλλά πολιτικού ζητήματος. Το ξεκατίνιασμα λοιπόν έχει αρχίσει για τα καλά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα στηθούν οι κάλπες. Φερειπείν χθες ο Γιαννούλης του ΣΥΡΙΖΑ είπε στον Σπυρόπουλο του ΠΑΣΟΚ «έρχεστε από μια παράταξη που καταλήστεψε τον τόπο, κάνετε και πλιάτσικο βουλευτών». Τα πιο καλά όμως φαίνεται ότι τα λέει το νέο πράσινο αστέρι η Βάσια Αναστασίου με την οποία και πρόκειται να ασχοληθώ γιατί τη βρίσκω τέλεια σ’ όλα της. Είναι νέα (γεννηθείσα το 1991), ωραία, καλοσπουδαγμένη με το LCE της και από καλή οικογένεια γιατρών από μάνα και πατέρα, άσε δε που η γλώσσα της πάει ροδάνι. Ξεκίνησε προχθές την εμφάνισή της σε τηλεοπτικό πάνελ απέναντι σε έναν συριζαίο και έναν νεοδημοκράτη λέγοντας «να πάει πρώτα να λουστεί ο Τσίπρας για να φύγει λίγο η μπογιά από το μαλλί» και μετά μπήκε στη… βαθιά πολιτική επιχειρηματολογία. Η Βάσια είναι δικηγόρος και επικοινωνιολόγος το επάγγελμα (ή τα επαγγέλματα) είχε πετάξει και προ ημερών μια ατάκα ότι «απέχει έναν θάνατο πριν από την έδρα στην Ανατολική Αττική», αλλά χθες παρ’ ολίγον να διαγραφεί από την… καραμπογιά του Τσίπρα. Και να χάσει έτσι ό,τι πιο αυθεντικό διαθέτει ο Νίκος σε φρεσκάδα με επιθετικότητα μαζί στο Κίνημα, κάτι σαν τον Τεττέη στον Παναθηναϊκό, βρε παιδί μου. Τέλος πάντων, μου λένε ότι την πήρε ο εκπρόσωπος Τσουκαλάς και της είπε να κάνει μια δήλωση μετάνοιας για να μην τη διώξουν και αυτή με βαριά καρδιά την έκανε και γλίτωσε για την ώρα. Εκείνος ο Νίκος ούτε χιούμορ δεν έχει, αν και η αλήθεια είναι ότι ο Τσίπρας δεν το βάφει το μαλλί, γκριζαρισμένος είναι.Άννα, δημοσκοπήσεις-Τώρα σας έγραψα χθες ότι το κοσκινάκι του ΠΑΣΟΚ «οι δημοσκόποι λένε ψέματα - της κοντής… της φταίνε οι τρίχες», το υιοθέτησε και ο Δουδωνής ο οποίος είπε ότι «οι δημοσκοπήσεις είναι της πλάκας». Αντιθέτως, η Διαμαντοπούλου είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει σε πόλεμο με τις δημοσκοπικές εταιρείες», αλλά ποιος σας είπε ότι η Άννα είναι ή εκπροσωπεί την άποψη του ΠΑΣΟΚ; Μιας και μιλάμε για δημοσκοπήσεις, μου είπαν ότι έγινε μια στα Χανιά η οποία δίνει στο 29% τη ΝΔ, αλλά από εκεί και κάτω είναι τα ενδιαφέροντα: Το ΠΑΣΟΚ είναι μόλις στο 15%, η Πλεύση της Ζωίτσας στο 10%, το ΚΚΕ στο 9%, ο Βελό στο 7%, η Αφροδιτούλα στο 5,5%, η Νίκη στο 3% και ο Βαρούφας στο 3%. Περιμένετε τώρα σε αυτά να μπουν μέσα και οι «ΤσιπροΜαρίες» να δούμε πού θα πάνε τα ποσοστά.Πιερρ-ΔΕΗ-Χθες μάλιστα για τον «τόσο μεγάλο τοξικό πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο όπως η δεύτερη θέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ», έκανε λόγο στη Βουλή και ο Πιερρακάκης απευθυνόμενος στον Ανδρουλάκη. Η αφορμή αυτής της αναφοράς είναι οι συνεχείς επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Και καλά το ΠΑΣΟΚ λέει γενικώς για όλα, αλλά το να μιλάει ο Τσίπρας για τη ΔΕΗ και να λέει ότι την παρέδωσε κερδοφόρα το '19 είναι ένα ακόμα στοιχείο-ένδειξη ότι ο αγαπημένος μας Αλέξης μας δουλεύει κανονικά και δεν έμαθε τίποτα. Μια απλή έρευνα στο google ή στα chatGPT να κάνει κάποιος, θα διαπιστώσει ότι το 2019 η ΔΕΗ ήταν υπό χρεωκοπία με ζημιές 1,7 δισ. ευρώ και αρνητικό EBITDA, ενώ τα στοιχεία του 2025 δείχνουν κέρδη 480 εκατ. ευρώ και EBITDA 2 δισ. ευρώ, εκτός από τις επενδύσεις, τη χρηματιστηριακή αξία και άλλους δείκτες που φανερώνουν ότι η εταιρεία βρίσκεται σε μεγάλη άνθηση γι’ αυτό και υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές. Πραγματικά, θέλει και η παπάτζα ένα όριο…Πιερρ-τράπεζες-Εκτός από τη ΔΕΗ ο Ανδρουλάκης είχε διάθεση να σηκώσει ξανά τη γνωστή αντιπολιτευτική ατζέντα για τράπεζες, αλλά τελικά η συζήτηση μάλλον δεν του βγήκε όπως ήθελε. Και αυτό γιατί ο Πιερρακάκης δεν απάντησε με γενικόλογες πολιτικές ατάκες, αλλά με συγκεκριμένα στοιχεία και αριθμούς. Από τη μείωση του χρέους και της ανεργίας μέχρι την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και του διαθέσιμου εισοδήματος, ο υπουργός Οικονομικών επέλεξε να αντιπαρατεθεί στο πεδίο των δεδομένων. Ειδικά δε στο θέμα της ΔΕΗ, το επιχείρημα ότι η αξία της συμμετοχής του Δημοσίου από 150 εκατ. ευρώ το 2019 έφτασε σήμερα στα 2,5 δισ. ευρώ, μάλλον «πάγωσε» αρκετούς στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, η συζήτηση δεν άργησε να πάει στην πορεία της ελληνικής οικονομίας με τη διεθνή αναγνώριση που λαμβάνει πλέον η Αθήνα. Ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε με νόημα ότι η εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup δεν ήταν προσωπική υπόθεση, αλλά πολιτική αναγνώριση της διαδρομής της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Και κάπου εκεί, όσοι επιμένουν να μιλούν σαν να βρισκόμαστε ακόμη στο 2015, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια μάλλον άβολη πραγματικότητα: ότι η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζεται στην Ευρώπη ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.Βαριά ονόματα στο σαββατιάτικο gathering του Costa Navarino-Το πρωί του Σαββάτου ο Κ.Μ θα είναι κανονικά στο συνέδριο της ΝΔ μέχρι το μεσημέρι. Μαθαίνω όμως ότι το μεσημέρι θα αναχωρήσει για το Costa Navarino, εκεί όπου ο Θοδωρής Κυριακού του ΑΝΤ1 διοργανώνει ένα κλειστό gathering του Atlantic Council, με το οποίο έχει ξεκινήσει στρατηγική συνεργασία. Και ομολογουμένως τα ονόματα που θα φτάσουν στο μεσσηνιακό ξενοδοχείο είναι εντυπωσιακά. Μεταξύ άλλων, έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους για ένα κλειστό session συζήτησης εφ’ όλης της ύλης η Κριστίν Λαγκάρντ της ΕΚΤ, η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα του ΔΝΤ, η Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο Εμίρης του Κατάρ Μοχάμεντ Αλ Θάνι, μια σειρά άλλων αξιωματούχων από χώρες του Κόλπου, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ που έχει αναλάβει σύμβουλος στο ΑΝΤ1 Group. Από ελληνικές παρουσίες, Εκτός από τον Μητσοτάκη και τον Κυριακού, παρόντες θα είναι ο Πιερρακάκης ως πρόεδρος του Εurogroup, ο Επίτροπος Μεταφορών της Ε.Ε. Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.Με guest τον Χριστοδουλίδη-Σας έγραψα τις προάλλες για τους διεθνείς guests του συνεδρίου της ΝΔ, ήτοι τον Ζαν Κλωντ Γιούνκερ και τη Ρομπέρτα Μέτσολα, μεταξύ άλλων, που θα στείλουν βίντεο την Κυριακή. Παρών μαθαίνω ότι θα είναι και ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος από σήμερα είναι στα μέρη μας και θα μιλήσει το Σάββατο, την ίδια μέρα με τον Μάνφρεντ Βέμπερ του ΕΛΚ.Συνέδριο χωρίς γραμμές