Η οικονομία της μοναξιάς – Η επιδημία που έγινε αγορά
Σήμερα που οι άνθρωποι είναι πιο συνδεδεμένοι από ποτέ, ζουν ταυτόχρονα και πιο απομονωμένοι. Η μοναξιά έχει κόστος για την εθνική οικονομία, αλλά και όφελος για πολλούς επιχειρηματίες
«Ποτέ άλλοτε οι στέγες των σπιτιών των ανθρώπων δεν ήταν τόσο κοντά η μία στην άλλη, όσο είναι σήμερα. Και ποτέ άλλοτε οι καρδιές των ανθρώπων δεν ήταν τόσο μακριά η μία από την άλλη, όσο είναι σήμερα». Αυτή η φράση από το βιβλίο «Ζητείται Ελπίς» του Αντώνη Σαμαράκη, που υπήρξε αγαπημένο θέμα στις σχολικές εκθέσεις, μοιάζει σήμερα με νοσηρή πραγματικότητα. Όσα “εύφλεκτα κάρβουνα” των likes κι αν μπουν στη φωτιά της «κοινωνικής δικτύωσης» που συντροφεύει τους απανταχού μοναχικούς ανθρώπους, το φαινόμενο δεν φαίνεται προς το παρόν αναστρέψιμο.
Ποιος θα το περίμενε ότι στη χώρα του «τσακίρ κεφιού», της «παρέας με τα ουζάκια» και της «ζεστασιάς των κατοίκων της» θα κρυβόταν η εξής σκληρή πραγματικότητα: η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς στην Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 16%-17% των Ελλήνων δήλωσε ότι ένιωθε μοναξιά πάντα ή τις περισσότερες φορές τον περασμένο μήνα, έναντι 13% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όσο μεγαλώνει η ηλικία, η απομόνωση εντείνεται. Τα δεδομένα αποκτούν ιδιαίτερο βάρος όταν εστιάσουμε στην ηλικιακή κατηγορία 50-90 ετών. Η Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, καταγράφει από τα υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς σε ενήλικες αυτής της ηλικιακής ομάδας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, αποκαλύπτοντας μια συστηματική κοινωνική απομόνωση που εντείνεται με την πάροδο των χρόνων.
