Τα «χρυσά» ΑΙ συμβόλαια του Πενταγώνου και ο Έλληνας CTO
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Reflection AI του Θεσσαλονικιού Ιωάννη Αντώνογλου φιγουράρει δίπλα στις τεχνολογικές «υπερδυνάμεις» του πλανήτη – Ο ρόλος του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ και ο στρατός των ΗΠΑ

Οι μεγάλες συμφωνίες του Πενταγώνου με εταιρείες- «κολοσσούς» οι οποίες εξειδικεύονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίζονται και σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η startup ενός Έλληνα founder: η Reflection AI του Ιωάννη Αντώνογλου.

Οι νεότερες εξελίξεις στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, θέλουν τους Αμερικάνους να αναθέτουν ένα ακόμα συμβόλαιο, «αστρονομικού» ύψους μάλιστα – 500 εκατ. δολ.-, 5πλάσιας αξίας από εκείνο του Σεπτεμβρίου, στην Scale AI που υποστηρίζεται από την Meta του «Mr.Facebook» Μαρκ Ζάκερμπεργκ (σε μια σχέση η οποία συνδέεται με την κατοχή μετοχικού μεριδίου 49% από πέρσι, με επένδυση άνω των 14 δισ. δολ.).

