Τίτλοι τέλους για το πολυκατάστημα Notos στο κέντρο της Αθήνας – Το παρασκήνιο
Τίτλοι τέλους για το πολυκατάστημα Notos στο κέντρο της Αθήνας – Το παρασκήνιο
Χθες (12/5) η Νotos Com ανακοίνωσε κι επίσημα την παύση της λειτουργίας του πολυκαταστήματος στις 31 Αυγούστου 2026
Tέλος εποχής μετά από 25 και πλέον χρόνια για το πολυκατάστημα Νotos στη συμβολή των οδών Αιόλου και Σταδίου, έναν από τους ιστορικότερους εμπορικούς χώρους στην «καρδιά» της πρωτεύουσας.
Χθες η Νotos Com ανακοίνωσε κι επίσημα την παύση της λειτουργίας του πολυκαταστήματος στις 31 Αυγούστου 2026, εξέλιξη η οποία προκύπτει, όπως αναφέρεται σχετικά «μετά από απόφαση των ιδιοκτητών του κτιρίου, να μην ανανεώσουν τη μισθωτική σύμβαση, η οποία έληξε στις 31/12/2024 και η εταιρεία μας πρέπει να συμμορφωθεί με την απαίτηση να αποδώσει τις εγκαταστάσεις». Είχε προηγηθεί η ενημέρωση των εργαζομένων και η έτερη ανακοίνωση από το Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Χθες η Νotos Com ανακοίνωσε κι επίσημα την παύση της λειτουργίας του πολυκαταστήματος στις 31 Αυγούστου 2026, εξέλιξη η οποία προκύπτει, όπως αναφέρεται σχετικά «μετά από απόφαση των ιδιοκτητών του κτιρίου, να μην ανανεώσουν τη μισθωτική σύμβαση, η οποία έληξε στις 31/12/2024 και η εταιρεία μας πρέπει να συμμορφωθεί με την απαίτηση να αποδώσει τις εγκαταστάσεις». Είχε προηγηθεί η ενημέρωση των εργαζομένων και η έτερη ανακοίνωση από το Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα