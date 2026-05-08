Ο γαλάζιος περίπατος, ο Αδωνις, ο ζεν Βορίδης και ο Νίκος Δ. (λείπω για δουλειές…), ο Ανδρουλάκης και οι τραπεζίτες, τα νέα deals των εφοπλιστών
Χαίρετε, τώρα εγώ τον προφήτη δεν κάνω, ούτε και είχα ποτέ καμία σχέση με τα κομματικά (και δη τα εσωκομματικά) αλλά χθες σας έγραφα με την κοινή λογική για την ΚΟ της ΝΔ ότι όταν ακούμε πολλά συνήθως δεν γίνεται τίποτα
Όταν λοιπόν έχουμε εκλογές σε 3-4 μήνες από σήμερα, ο Μητσοτάκης είναι στο +30% και ο δεύτερος στα μισά (χωρίς να ξέρουμε καν ποιος θα είναι) και είσαι βουλευτής ΝΔ μπορεί να λες μια γνώμη, βρε αδελφέ, αλλά έως εκεί, μην το παρακάνουμε κιόλας. Αυτό έγινε και χθες στην ΚΟ, αλλά για να μη λέμε και ό,τι θέλουμε και να μην υποτιμάμε ανθρώπους, εγώ προσωπικά δεν άκουσα και καμία τρέλα ή ακρότητα από τους βουλευτές. Εν πολλοίς σωστά πράγματα είπαν και δίκιο έχουν, το μόνο που μου έκανε εντύπωση ήταν η άποψη του βουλευτή Κατσανιώτη που είπε ότι «δεν ρωτήθηκε η ΚΟ της ΝΔ για να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ». Δεν γνώριζα ότι έπρεπε για να διαλύσεις μια υπηρεσία διανομής ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, που αποδεδειγμένα μοίρασε αρκετά εκατομμύρια παρανόμως, έπρεπε να ερωτηθεί μια Κοινοβουλευτική Ομάδα! Τέλος πάντων, ξεκάθαρο συμπέρασμα ο Μητσοτάκης παραμένει κυρίαρχος του κόμματός του όσο αυτός είναι ισχυρός και στην κοινωνία. Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση βρίσκεται εκεί που λένε οι δημοσκοπήσεις, με τα πάνω και τα κάτω τους και εφόσον ο δεύτερος είναι στα μισά… τα σκυλιά δεμένα θα είναι και στο κόμμα. Αν δεν είναι έτσι ή δεν ήταν έτσι θα το καταλαβαίνατε από τη συμπεριφορά των βουλευτών του. Ο Μητσοτάκης μόνο φευγάτος δεν είναι.
Δένδιας
-Στο σημείο αυτό να ανοίξουμε ένα ειδικό κεφάλαιο με αφορμή (και) τη χθεσινή κρίσιμη, η αλήθεια είναι, συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Το κεφάλαιο Δένδιας: Λοιπόν, είναι τοις πάσι γνωστό ότι ο Νίκος Δένδιας είναι ή θέλει να προβάλει τον εαυτό του ή νοείται από τους εχθρούς του Μητσοτάκη, πολιτικούς αντιπάλους και επιχειρηματίες, ο εν δυνάμει αντικαταστάτης του. Έχουν γραφτεί και ακουστεί αρκετά σενάρια και εκδοχές για το πώς μπορεί ή θα μπορούσε αυτό να συμβεί. Κάτι για εν κινήσει ή… ακινησία αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ κ.λπ. Όλα αυτά είναι καλά για… να ‘χαμε να λέγαμε, αλλά τίποτα δεν γίνεται πριν ανοίξει η κάλπη, εκτός αν προ των εκλογών συμβεί κάτι συγκλονιστικό. Δεν θα μείνω σ’ αυτά γιατί είναι θεωρίες που τις ακούμε από το καλοκαίρι του 2022 που μετά τις υποκλοπές ο Μητσοτάκης ήταν… υπ’ ατμόν και ο Νίκος ερχότανε… έστριβε τη γωνία στον από πάνω δρόμο. Θα διατυπώσω όμως μια ειλικρινή απορία, όσο ξέρω και καταλαβαίνω από πολιτική. Όταν θέλεις να πάρεις κάτι το διεκδικείς, βγαίνεις μπροστά με τον τρόπο σου και δείχνεις εντός του κόμματος αλλά και της κοινωνίας ότι «είσαι εδώ». Εσύ είσαι. Θεσμικά και ωραία στα όργανα του κόμματος αλλά και στα media. Πες κάτι, πες πολλά ή λίγα, διαφώνησε με ό,τι νομίζεις αλλά μίλα. Κανείς δεν δοξάστηκε κρυπτόμενος. Δεν είναι αφελής ο κόσμος να σε βλέπει (προχθές βράδυ) σε κοινωνική εκδήλωση που ήταν -μεταξύ άλλων βεβαίως- οι εχθροί της παράταξής σου και του Μητσοτάκη και λίγες ώρες μετά να μην πατάς το πόδι σου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Ας μην ασκήσεις κριτική αν δεν θες, ακόμα και ας μην τοποθετηθείς, αλλά έστω με τον τρόπο σου να πεις ένα «είμαι εδώ για να ακούσω τους βουλευτές μας να τα λένε αυτοί»… Νομίζω ότι τα ίδια έκανε και ο Έβερτ στον πατέρα Μητσοτάκη και φυσικά δεν τα κατάφερε ποτέ. Νυχθημερόν «πήγαινε» σ’ όλους τους αντιπάλους του, στις εκδηλώσεις τους, στα media, στα γραφεία ή στα σπίτια, αλλά καλό δεν είδε. Γνώμη μου είναι και τη γράφω.
Άδωνις
-Τώρα το ότι ο Άδωνις την έπεσε ευθέως στον Δένδια λόγω της απουσίας του, και όχι μόνο χθες, δεν αποτελεί είδηση αλλά πάντως μόνο εκτός γραμμής δεν ήταν αφού ο υπουργός Υγείας είχε προαναγγείλει από νωρίς χθες πρωί το πέσιμο στον Νίκο Δ. όταν πληροφορήθηκε ότι ο υπουργός θα λείπει στην Πορτογαλία για αμυντικές συμφωνίες (!). Αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια, ε;
Ο ζεν Βορίδης
-Σας το είχα μεταφέρει και τις προηγούμενες μέρες και νομίζω ότι το κείμενο της ομιλίας του Μητσοτάκη έκανε τη δουλειά του: ο Βορίδης την έπεσε μεν ευθέως στη Λάουρα Κοβέσι και γενικώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά δεν «ακούμπησε» την κυβέρνηση. Και γιατί να γίνει άλλωστε αυτό από τη στιγμή που οι νομικές του απόψεις άρχισαν να εισακούονται και η κυβέρνηση να αλλάζει ρότα ως προς τη μεταχείριση πολιτικών προσώπων που ελέγχονται στο πλαίσιο των δικογραφιών; Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν ο Βορίδης ήταν στα κάγκελα, και με δεδομένο ότι μιλούσε νωρίς βάσει καταλόγου, αρκετοί θα απελευθερώνονταν. Ο Μάκης όμως εσχάτως είναι πιο ζεν. Είπαμε, εκλογές έρχονται…
Η διαφωνία με τα 21
-Βεβαίως, η χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα είχε και αναφορές για το Σύνταγμα. Μια από τις προτάσεις της ΝΔ που ομολογουμένως πέρασε «στα χαμηλά» ήταν να κατέβει το όριο του εκλέγεσθαι από τα 25 που είναι σήμερα στα 21. Αρκετοί βουλευτές που πήραν τον λόγο διαφώνησαν, με πρώτο τον Θεοδωρικάκο που έχει ένα επιχείρημα ότι στη ζωή σου πρέπει να έχεις δουλέψει και λίγο πριν κάνεις τον εθνοπατέρα, ενώ και ο Πλεύρης επεσήμανε ότι θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.
Εξίσωση προς τα κάτω
-Στη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος Νίκος αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με την Ένωση Τραπεζών. Εκεί οι τράπεζες αποδόμησαν την άποψη του ΠΑΣΟΚ για τα υπερκέρδη δείχνοντας με στοιχεία ότι είναι στο μέσο όρο της Ευρώπης. Οι Έλληνες όμως δεν είναι στον μέσο όρο της Ευρώπης, αλλά στον πάτο είπε ο Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Γραφείο. Και συνέχισε ότι και οι τράπεζες πρέπει να προσαρμοστούν αντίστοιχα. Η εξίσωση προς τα κάτω αποτελεί διαχρονική ιδεοληψία της Αριστεράς, στην οποία ο Ανδρουλάκης, από τον φόβο μήπως τον υπερκεράσει Τσίπρας, σπρώχνει το ΠΑΣΟΚ όλο και περισσότερο. Όμως η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει ότι μόνο ένας ισχυρός ιδιωτικός τομέας, με ισχυρές και τις τράπεζες μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερες ποιοτικές θέσεις εργασίας και υψηλότερους μισθούς. Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για τον πάντα θυμωμένο Νίκο. Όπως άλλωστε μας είπε ένας από τους τραπεζίτες, στη συνάντηση, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν ρώτησαν τίποτα για το πώς οι τράπεζες μπορούν να συμβάλλουν σε περισσότερες επενδύσεις, σε αύξηση παραγωγικότητας, στην ανάδειξη νέων τομέων στην οικονομία.
Eurobank: Road show τον Μάιο - Χωρίς σημαντικά προβλήματα ο τουρισμός
Δένδιας
-Στο σημείο αυτό να ανοίξουμε ένα ειδικό κεφάλαιο με αφορμή (και) τη χθεσινή κρίσιμη, η αλήθεια είναι, συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Το κεφάλαιο Δένδιας: Λοιπόν, είναι τοις πάσι γνωστό ότι ο Νίκος Δένδιας είναι ή θέλει να προβάλει τον εαυτό του ή νοείται από τους εχθρούς του Μητσοτάκη, πολιτικούς αντιπάλους και επιχειρηματίες, ο εν δυνάμει αντικαταστάτης του. Έχουν γραφτεί και ακουστεί αρκετά σενάρια και εκδοχές για το πώς μπορεί ή θα μπορούσε αυτό να συμβεί. Κάτι για εν κινήσει ή… ακινησία αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ κ.λπ. Όλα αυτά είναι καλά για… να ‘χαμε να λέγαμε, αλλά τίποτα δεν γίνεται πριν ανοίξει η κάλπη, εκτός αν προ των εκλογών συμβεί κάτι συγκλονιστικό. Δεν θα μείνω σ’ αυτά γιατί είναι θεωρίες που τις ακούμε από το καλοκαίρι του 2022 που μετά τις υποκλοπές ο Μητσοτάκης ήταν… υπ’ ατμόν και ο Νίκος ερχότανε… έστριβε τη γωνία στον από πάνω δρόμο. Θα διατυπώσω όμως μια ειλικρινή απορία, όσο ξέρω και καταλαβαίνω από πολιτική. Όταν θέλεις να πάρεις κάτι το διεκδικείς, βγαίνεις μπροστά με τον τρόπο σου και δείχνεις εντός του κόμματος αλλά και της κοινωνίας ότι «είσαι εδώ». Εσύ είσαι. Θεσμικά και ωραία στα όργανα του κόμματος αλλά και στα media. Πες κάτι, πες πολλά ή λίγα, διαφώνησε με ό,τι νομίζεις αλλά μίλα. Κανείς δεν δοξάστηκε κρυπτόμενος. Δεν είναι αφελής ο κόσμος να σε βλέπει (προχθές βράδυ) σε κοινωνική εκδήλωση που ήταν -μεταξύ άλλων βεβαίως- οι εχθροί της παράταξής σου και του Μητσοτάκη και λίγες ώρες μετά να μην πατάς το πόδι σου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Ας μην ασκήσεις κριτική αν δεν θες, ακόμα και ας μην τοποθετηθείς, αλλά έστω με τον τρόπο σου να πεις ένα «είμαι εδώ για να ακούσω τους βουλευτές μας να τα λένε αυτοί»… Νομίζω ότι τα ίδια έκανε και ο Έβερτ στον πατέρα Μητσοτάκη και φυσικά δεν τα κατάφερε ποτέ. Νυχθημερόν «πήγαινε» σ’ όλους τους αντιπάλους του, στις εκδηλώσεις τους, στα media, στα γραφεία ή στα σπίτια, αλλά καλό δεν είδε. Γνώμη μου είναι και τη γράφω.
Άδωνις
-Τώρα το ότι ο Άδωνις την έπεσε ευθέως στον Δένδια λόγω της απουσίας του, και όχι μόνο χθες, δεν αποτελεί είδηση αλλά πάντως μόνο εκτός γραμμής δεν ήταν αφού ο υπουργός Υγείας είχε προαναγγείλει από νωρίς χθες πρωί το πέσιμο στον Νίκο Δ. όταν πληροφορήθηκε ότι ο υπουργός θα λείπει στην Πορτογαλία για αμυντικές συμφωνίες (!). Αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια, ε;
Ο ζεν Βορίδης
-Σας το είχα μεταφέρει και τις προηγούμενες μέρες και νομίζω ότι το κείμενο της ομιλίας του Μητσοτάκη έκανε τη δουλειά του: ο Βορίδης την έπεσε μεν ευθέως στη Λάουρα Κοβέσι και γενικώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά δεν «ακούμπησε» την κυβέρνηση. Και γιατί να γίνει άλλωστε αυτό από τη στιγμή που οι νομικές του απόψεις άρχισαν να εισακούονται και η κυβέρνηση να αλλάζει ρότα ως προς τη μεταχείριση πολιτικών προσώπων που ελέγχονται στο πλαίσιο των δικογραφιών; Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν ο Βορίδης ήταν στα κάγκελα, και με δεδομένο ότι μιλούσε νωρίς βάσει καταλόγου, αρκετοί θα απελευθερώνονταν. Ο Μάκης όμως εσχάτως είναι πιο ζεν. Είπαμε, εκλογές έρχονται…
Η διαφωνία με τα 21
-Βεβαίως, η χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα είχε και αναφορές για το Σύνταγμα. Μια από τις προτάσεις της ΝΔ που ομολογουμένως πέρασε «στα χαμηλά» ήταν να κατέβει το όριο του εκλέγεσθαι από τα 25 που είναι σήμερα στα 21. Αρκετοί βουλευτές που πήραν τον λόγο διαφώνησαν, με πρώτο τον Θεοδωρικάκο που έχει ένα επιχείρημα ότι στη ζωή σου πρέπει να έχεις δουλέψει και λίγο πριν κάνεις τον εθνοπατέρα, ενώ και ο Πλεύρης επεσήμανε ότι θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.
Εξίσωση προς τα κάτω
-Στη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος Νίκος αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με την Ένωση Τραπεζών. Εκεί οι τράπεζες αποδόμησαν την άποψη του ΠΑΣΟΚ για τα υπερκέρδη δείχνοντας με στοιχεία ότι είναι στο μέσο όρο της Ευρώπης. Οι Έλληνες όμως δεν είναι στον μέσο όρο της Ευρώπης, αλλά στον πάτο είπε ο Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Γραφείο. Και συνέχισε ότι και οι τράπεζες πρέπει να προσαρμοστούν αντίστοιχα. Η εξίσωση προς τα κάτω αποτελεί διαχρονική ιδεοληψία της Αριστεράς, στην οποία ο Ανδρουλάκης, από τον φόβο μήπως τον υπερκεράσει Τσίπρας, σπρώχνει το ΠΑΣΟΚ όλο και περισσότερο. Όμως η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει ότι μόνο ένας ισχυρός ιδιωτικός τομέας, με ισχυρές και τις τράπεζες μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερες ποιοτικές θέσεις εργασίας και υψηλότερους μισθούς. Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για τον πάντα θυμωμένο Νίκο. Όπως άλλωστε μας είπε ένας από τους τραπεζίτες, στη συνάντηση, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν ρώτησαν τίποτα για το πώς οι τράπεζες μπορούν να συμβάλλουν σε περισσότερες επενδύσεις, σε αύξηση παραγωγικότητας, στην ανάδειξη νέων τομέων στην οικονομία.
-Tην τρίτη εβδομάδα του Μαΐου προγραμματίζει road show στο Λονδίνο η Eurobank. Χθες ο Φωκίων Καραβίας και η διοίκηση της τράπεζας ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα του α' τριμήνου τα οποία ήταν αρκετά καλά για να προκύψει ζήτημα αναθεώρησης λόγω της κρίσης στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του 2026. Αν χρειαστεί αναθεώρηση προς το θετικό ή προς το αρνητικό θα γίνει στο δεύτερο τρίμηνο είπε ο CEO, ο οποίος επίσης σημείωσε πως δεν φαίνονται σημαντικά προβλήματα στον τουρισμό της χώρας, ενώ θετικές είναι οι εξελίξεις και για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Στην Αθήνα η Wood
-Για το καθιερωμένο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει η Wood & Co στην Αθήνα ετοιμάζονται οι διοικήσεις και τα υψηλόβαθμα στελέχη των μεγάλων ελληνικών εισηγμένων. Στο Wood’s Greek Retreat που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα, στο διήμερο 14 - 15 Μαΐου στο Divani Apollon Palace στη Βουλιαγμένη θα συμμετάσχουν πάνω από 30 εισηγμένες εταιρείες. Μέσα από τις επαφές με θεσμικούς επενδυτές, οι επιχειρήσεις θα παρουσιάσουν τις προοπτικές ανάπτυξης και τη στρατηγική τους. Στο μενού, ωστόσο, θα βρεθεί και η Ελλάδα και οι σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που αναδύονται στη χώρα. Για τον λόγο αυτόν, πέραν των διοικητικών στελεχών του Υπερταμείου/Growth Fund, είναι προγραμματισμένο θα παραβρεθεί και ο Μιχάλης Αργυρού, επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.
Ακολουθεί η Goldman Sachs
-Μετά το Wood’s Greek Retreat ακολουθεί με εξίσου σημαντικό ελληνικό ενδιαφέρον το μεγάλο διεθνές χρηματοοικονομικό συνέδριο της Goldman Sachs. Αυτή η σημαντική εκδήλωση του κλάδου που θα διεξαχθεί στο διάστημα 2-4 Ιουνίου στη Ζυρίχη της Ελβετίας φέρνει κοντά μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδυτές και αναλυτές για να συζητήσουν τάσεις, την απόδοση του τομέα και τις στρατηγικές προοπτικές, με συνεδρίες που περιλαμβάνουν παρουσιάσεις εταιρειών. Οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες θα είναι εκεί και θα εκπροσωπηθούν σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο. Σημαντικό αντικείμενο θα αποτελέσει η πορεία των επιτοκίων και η αντοχή των χαρτοφυλακίων των συστημικών ιδρυμάτων.
ΜΕΤLΕΝ
-Το Trading Update για το Α’ τρίμηνο του 2026 που ανακοίνωσε χθες η ΜΕΤLΕΝ κατέγραψε ένα δυνατό ξεκίνημα για το 2026 με άλμα 37% στα έσοδα. Τα αποτελέσματα αντανακλούν τη σταθερή δυναμική του ομίλου σε Ενέργεια, Μέταλλα και Υποδομές και τη σταθερή υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού προγράμματος. Το μήνυμα είναι ότι η METLEN παραμένει σε πορεία επίτευξης των μεσοπρόθεσμων στόχων και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον. Σημειώστε ότι το +37% στον τζίρο δεν περιλαμβάνει ακόμα την άνοδο των τιμών του αλουμινίου, που ήταν επακόλουθο του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου. Το οικονομικό αποτύπωμα από το αλουμίνιο θα το δούμε στα επόμενα αποτελέσματα.
Αντίστροφη μέτρηση για ΑΔΜΗΕ
-Σ’ έναν μήνα από σήμερα, ο ΑΔΜΗΕ θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών στο Χρηματιστήριο, για να ολοκληρώσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ, θωρακισμένη με ρήτρα κρατικής κάλυψης. Τα κεφάλαια αυτά θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις (νησιωτικές διασυνδέσεις, διεθνή δίκτυα, στρατηγικές υποδομές) που έως το 2030 ανέρχονται σε 6,5 δισ. ευρώ και έως το 2034 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 8 δισ. Στο μεταξύ ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε πως η Ελένη Μουστακίδου, με εμπειρία στη Sarantis και στον ΟΠΑΠ, ανέλαβε τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων. Η απερχόμενη Lilian Filips με τις διεθνείς επαφές της, παραμένει στην εταιρεία ως σύμβουλος Διοίκησης.
Ανοίγει η λεωφόρος των μεγάλων αγορών για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
-Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο ΟΤΕ είναι οι μοναδικές -μη τραπεζικές- εισηγμένες που έχουν αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα. Η ανακοίνωση της Moody’s, που αξιολόγησε τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με Baa3 (ίδια βαθμίδα με την Ελληνική Δημοκρατία) έχει ως άμεσο αποτέλεσμα -εκτός από το προφανές, τη μείωση του κόστους δανεισμού- τη σημαντική διεύρυνση της επενδυτικής βάσης. Συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και family offices περιορίζουν συντριπτικά τις τοποθετήσεις τους σε τίτλους επενδυτικής βαθμίδας, Τρισεκατομμύρια δολάρια θεσμικών κεφαλαίων που μέχρι χθες δεν μπορούσαν καν να εξετάσουν επένδυση στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τώρα μπορούν να δείξουν το ενδιαφέρον τους. Η επενδυτική βαθμίδα μειώνει αυτομάτως το WACC, το μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών και εσόδων. Χαμηλότερο WACC σημαίνει υψηλότερη παρούσα αξία των ίδιων ροών, δηλαδή υψηλότερη αποτίμηση, ευκολότερη χρηματοδότηση νέων έργων και καλύτερους όρους αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου χρέους. Η διοίκηση ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει θέσει δημοσίως τον στόχο για EBITDA 800 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ για το 2028-2029. Με επενδυτική βαθμίδα, οι κεφαλαιαγορές αντιμετωπίζουν αυτό τον στόχο πολύ διαφορετικά.
Η Intrum επέλεξε Έλληνα να διαχειριστεί το βρετανικό της χαρτοφυλάκιο επενδύσεων
-Η Intrum είναι ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός οίκος διαχείρισης απαιτήσεων, με παρουσία σε 20 χώρες και έσοδα πάνω από 2 δισ. ευρώ. Πρόσφατα ανακοίνωσε μια κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη στους κύκλους της αγοράς. Ανέθεσε στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό της Intrum Investments Greece, Άκη Μπη, την ευθύνη για το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της στη Βρετανία που είναι μία από τις 4 μεγαλύτερες αγορές του ομίλου στην Ευρώπη. Η ελληνική εμπειρία στη διαχείριση «κόκκινων δανείων» αποδεικνύεται πλέον εξαγώγιμη. Ο Άκης Μπης διαθέτει εμπειρία 30 ετών στην τραπεζική, private equity και διαχείριση απαιτήσεων και θεωρείται ένας από τους αρχιτέκτονες της ελληνικής αγοράς NPLs. Το 2013 ξεκίνησε ως CEO στην Kaican LLP και στον Όμιλο Cepal, με την ίδρυση της Cepal Hellas Financial Services, της πρώτης αδειοδοτημένης εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων στη χώρα στις αρχές του 2017, και με μεγάλες συμφωνίες δίπλα σε κολοσσούς όπως Baupost, Centerbridge, Cerberus, CarVal, Apollo και Fortress. Από το 2019, είναι επικεφαλής της Intrum Investments Greece και ανέβασε την Ελλάδα στο επίπεδο ώριμης αγοράς. Η βρετανική αγορά «κόκκινων» μη εξασφαλισμένων δανείων βράζει. Τράπεζες όπως η Lloyds και η Barclays, αλλά και fintech όπως η ZOPA και η Plata, σπεύδουν να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους πουλώντας χαρτοφυλάκια με ελάχιστη ωρίμανση, ενώ παράλληλα η δευτερογενής αγορά είναι πολύ δραστήρια. Η Intrum έχει ήδη εξαγοράσει το 100% της πλατφόρμας Capquest και το 50% του χαρτοφυλακίου μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων της Arrow Global. Έκλεισε μια μεγάλη συμφωνία με την Cerberus για κοινές επενδύσεις έως 1 δισ. ευρώ ετησίως. Κατά συνέπεια, το Λονδίνο θεωρείται πλέον στρατηγική προτεραιότητα. Οι σημαντικές αγορές της Intrum είναι η Ελλάδα φυσικά, η Ισπανία, η Ιταλία και τώρα η Βρετανία. Ο Άκης Μπης έχει να συνεισφέρει την εμπειρία μιας χώρας που πέρασε από τα βαθιά νερά της τραπεζικής κρίσης και δημιούργησε μια λειτουργική αγορά NPLs.
Πώς εξηγείται η αύξηση της Intrum
-Και αφού ανοίξαμε το κεφάλαιο Intrum να προσθέσουμε πως η μητρική Intrum προχωρεί σε αύξηση κεφαλαίου 690 εκατ. ευρώ με την Deutsche Bank να λειτουργεί joint global συντονιστής της έκδοσης. Πρόκειται για πλήρως εγγυημένη αύξηση κεφαλαίου ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (690 εκατομμύρια ευρώ) που ανακοινώνεται παράλληλα με τα αποτελέσματα τριμήνου της εταιρείας. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας δεσμευτικής έκδοσης μετοχών αξίας περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου σουηδικών κορωνών (38 εκατ. ευρώ) σε επιλεγμένους επενδυτές, καθώς και μιας πλήρους εγγυημένης έκδοσης δικαιωμάτων ύψους περίπου 6,0 δισεκατομμυρίων σουηδικών κορωνών ή 552 εκατ. ευρώ. Το project θα εξαρτηθεί από την έγκριση της συμφωνίας των μετόχων που θα ζητηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Ιουνίου 2026 Η αύξηση κεφαλαίου αποσκοπεί στην επιτάχυνση της πορείας απομόχλευσης των κεφαλαίων της εταιρείας κατά μια διετία, μειώνοντας με τον τρόπο αυτόν τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο και αυξάνοντας την οικονομική ισχύ και την ευελιξία της εταιρείας για την υλοποίηση του business plan για το 2030. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα ας σημειωθεί πως η πορεία της Intrum στη χώρα μας είναι εξαιρετικά κερδοφόρα, σε βαθμό που στήριξε τον όμιλο στη δύσκολη περίοδο που προηγήθηκε. Το γεγονός αυτό, κατά την αγορά αποτελεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα και δεν αποκλείεται σε μια περίοδο συγκέντρωσης της αγοράς των servicers, που μοιραία θα ακολουθήσει στη χώρα μας, η Intrum Hellas να αποτελέσει επενδυτικό στόχο άλλων ομοειδών επιχειρήσεων.
Διπλό deal LNG για την TMS Cardiff Gas του Οικονόμου
-Δύο νεότευκτα πλοία LNG Carriers της TMS Cardiff Gas του Γιώργου Οικονόμου, ναυλώθηκαν, σύμφωνα με ναυλομεσιτικούς κύκλους, από τη Cheniere Energy για διάρκεια αρκετών μηνών, με ναύλους στα υψηλά των 80.000 δολαρίων ημερησίως. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η αγορά LNG δείχνει ξεκάθαρη στροφή προς τις μεσοπρόθεσμες ναυλώσεις. Οι μεγάλες εταιρείες ενέργειας δεν κλειδώνουν πλέον πλοία για πολλά χρόνια, αλλά προτιμούν ευελιξία με συμβόλαια λίγων μηνών, ανάλογα με τη ζήτηση και τις γεωπολιτικές συνθήκες. Για την TMS Cardiff Gas, η τοποθέτηση δύο σύγχρονων LNG carriers σε τέτοιες συμφωνίες λειτουργεί ως επιβεβαίωση ότι ο στόλος της παραμένει ανταγωνιστικός και εύκολα αξιοποιήσιμος σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας. Παράλληλα, η εικόνα της αγοράς δείχνει ότι υπάρχει αυξημένη ανάγκη για διαθέσιμη χωρητικότητα, αλλά χωρίς τη δέσμευση μακροχρόνιων συμβολαίων. Αυτό δημιουργεί ένα μοντέλο όπου η ευελιξία έχει μεγαλύτερη αξία από τη σταθερότητα.
Η κίνηση Χατζηπατέρα που αλλάζει το story της Dorian LPG
-Η απόφαση του Τζον Χατζηπατέρα να βάλει στο διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης στην αμερικανική χρηματαγορά, Dorian LPG τον τέως πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του αμερικανικού νηογνώμονα ABS, Christopher J. Wiernicki στο διοικητικό συμβούλιο, εκλήφθηκε όχι ως εταιρική προσθήκη εμπειρίας, όσο ως μήνυμα. Σε γραφεία της Wall Street συζητείται ότι η εταιρεία δεν ενισχύει απλώς το governance της. Χτίζει εικόνα. Ο Wiernicki κουβαλά ισχυρό αποτύπωμα στον αμερικάνικο νηογνώμονα ABS και στα θέματα ασφάλειας, ρίσκου και ενεργειακής μετάβασης, άρα λειτουργεί σαν πιστοποίηση ότι η Dorian μπαίνει πιο βαθιά στη λογική της απανθρακοποίησης και της τεχνολογικής αναβάθμισης. Η τοποθέτηση του Τζον Χατζηπατέρα γύρω από την καθαρή ενέργεια και την τεχνολογία δείχνει την κατεύθυνση. Η εταιρεία θέλει να συνδέσει τον στόλο των 28 VLGCs και ειδικά τα dual-fuel ECO πλοία με ένα πιο “πράσινο” επενδυτικό αφήγημα. Στην ουσία, δεν αλλάζει κάτι άμεσα στα fundamentals. Όμως αλλάζει το πώς θέλει η εταιρεία να τη βλέπει η αγορά, όχι μόνο ως cyclical LPG player, αλλά ως πιο θεσμικά αποδεκτό επενδυτικό όχημα στην ενεργειακή μετάβαση.
Στις ναυπηγήσεις suezmaxes η Ελίζα Προκοπίου
-Η νέα κίνηση της Beacon Tankers δεν είναι απλώς μια ακόμη ελληνική παραγγελία σε κινεζικό ναυπηγείο. Είναι ένα ακόμη κεφάλαιο στην εξελισσόμενη «πολυ-εταιρική γεωγραφία» της οικογένειας Προκοπίου, όπου κάθε θυγατρική λειτουργεί ως ξεχωριστό investment vehicle με δική της στρατηγική και ρίσκο. Η εμπλοκή της Ελίζας Προκοπίου, μέσω της Beacon Tankers, στις ναυπηγήσεις suezmaxes δεξαμενόπλοιων στη Hengli Heavy Industry με ορίζοντα παραδόσεων το 2029, δείχνει καθαρά ότι το παιχνίδι πλέον δεν είναι μόνο στο ξηρό φορτίο αλλά σε μια επιθετική είσοδο στα crude tankers. Παράλληλα, η παρουσία σε κεντρικό ρόλο του Νίκου Χρυσάκη στη διαδικασία υπογραφής του συμβολαίου λειτουργεί ως ένδειξη ότι οι εταιρικές αυτές δομές δεν είναι απλές εταιρικές ταμπέλες αλλά οικογενειακά orchestrated platforms με διακριτούς ρόλους.
Το Greek secondhand τσουνάμι στα tankers και το container boom
-Η ελληνόκτητη ναυτιλία αυτή την εβδομάδα κινήθηκε πρώτα και κυρίως στο κομμάτι των ναυπηγήσεων, με έντονη δραστηριότητα στα containerships και συνολικό στρατηγικό βάθος που δείχνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Σε επίπεδο 12μήνου, η συνολική εικόνα της ελληνικής ναυτιλιακής δραστηριότητας είναι εξίσου έντονη: 239 νέες ναυπηγήσεις συνολικά (dry, tankers, containers, gas), 233 αγορές secondhand και 321 πωλήσεις secondhand. Τα στοιχεία δείχνουν μια ελληνική ναυτιλία που ξεκινά από την επιθετική ναυπηγική στρατηγική στα containers, συνεχίζει με υψηλής αξίας tanker acquisitions και καταλήγει σε έναν στόλο που ανανεώνεται συνεχώς μέσα από έντονη δραστηριότητα στις αγοραπωλησίες. Στα containerships, η εικόνα είναι ξεκάθαρα επενδυτική. Η Costamare παρήγγειλε 12 πλοία των 9.200 teu, συνολικής αξίας $1,3 δισεκατομμύρια περίπου, με παραδόσεις την περίοδο 2028–2030, σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες κινήσεις της ελληνικής πλευράς στο segment. Παράλληλα, η Euroseas προχώρησε σε παραγγελία 2 πλοίων των 1.800 teu με παράδοση το 2028, ενώ η M Maritime έκλεισε επίσης 2 πλοία των 2.800 teu στα ναυπηγεία HD Hyundai στη Νότια Κορέα. Συνολικά, μόνο στο container κομμάτι καταγράφονται 16 νέα πλοία, δείγμα ότι η ελληνική ναυτιλία ναυπηγεί επιθετικά την επόμενη γενιά στόλου. Αυτό δείχνει ένα συνεχές rebalancing στόλου, με υψηλή κινητικότητα τόσο σε αγορές όσο και σε αποεπενδύσεις. Στο secondhand κομμάτι, η εβδομάδα επικεντρώθηκε κυρίως στα tankers. Στα Suezmax, ελληνικά συμφέροντα απέκτησαν δύο πλοία: ADVANTAGE SUMMIT (158.000 dwt, 2026, Samsung HI) στα 108,5 εκατ. δολάρια και BHANU 1 (157.564 dwt, 2026, Samsung HI) στα 108,5 εκατ. δολάρια. Και τα δύο χαρακτηρίζονται prompt resale και scrubber fitted, επιβεβαιώνοντας τη στροφή σε σύγχρονο και υψηλής αξίας τονάζ. Στα MR tankers, αποκτήθηκε το WONDER MIMOSA (37.620 dwt, 2006, Hyundai Mipo Dockyard) στα 12 εκατ. δολάρια, με epoxy phenolic coating, DPP και Ice Class 1A.
Δίχως φρένα η Viohalco
-Ασταμάτητη είναι η μετοχή της Viohalco, η οποία «απελευθερώθηκε» μετά τις πληροφορίες για πιθανό τέλος του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, που οδήγησε με τη σειρά του σε σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου. Προχθές κατέγραψε άλμα 10,9%, χθες συνέχισε με άνοδο 3,5%, ενώ το τελευταίο τετραήμερο μετρά σωρευτικά κέρδη της τάξης του 21,8%, ανεβαίνοντας από τα 14,7 ευρώ στα 17,9 ευρώ, με αποτέλεσμα να διευρύνει συνεχώς το ιστορικό υψηλό της. Οι αναλυτές τονίζουν πως η ισχυρή άνοδος του τίτλου συνδέεται άμεσα με την αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η οποία λειτουργεί ως καταλύτης για τους μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους με έντονη εξωστρέφεια. Η υπεραπόδοση των Cenergy Holdings και ElvalHalcor προσδίδει επιπλέον αξία στη μητρική εταιρεία, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ακόμη ότι η τρέχουσα αποτίμηση εξακολουθεί να ενσωματώνει το σημαντικό discount σε σχέση με την πραγματική αξία των συμμετοχών της. Από την πλευρά της, η Cenergy μετρά 9 διαδοχικές θετικές συνεδριάσεις και έπιασε αισίως τα 25,1 ευρώ, που συνιστούν επίσης ιστορικό ρεκόρ. Παράλληλα, η ΕΛΧΑ έχει ενισχυθεί πάνω από 15% το τελευταίο τετραήμερο και έχει φτάσει στα 4,6 ευρώ, από 3,98 ευρώ προηγουμένως.
Μία ανάσα από τα 10 ευρώ η Τράπεζα Κύπρου
-Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψε χθες η Τράπεζα Κύπρου, η οποία έχει να δει αρνητικό πρόσημο εδώ και επτά συνεδριάσεις. Έκλεισε στα 9,955 ευρώ και έφτασε έως τα 9,975 ευρώ στα υψηλά ημέρας, με τα 10 ευρώ να αποτελούν τον επόμενο μεγάλο στόχο. Η υπεραπόδοση της τραπεζικής μετοχής τροφοδοτείται από τις υψηλές προσδοκίες της επενδυτικής κοινότητας ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του α' τριμήνου 2026, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Οι αναλυτές εστιάζουν στην ισχυρή κερδοφορία και την υγιή κεφαλαιακή βάση, ενώ το ενδιαφέρον παραμένει έντονο για την ετήσια γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου, όπου αναμένεται η έγκριση της διανομής μερίσματος (με ημερομηνία αποκοπής την 25η Μαΐου). Η αποτίμηση της Τράπεζας Κύπρου ξεπερνά πλέον τα 4,3 δισ. ευρώ.
Ο ΤΙΤΑΝ και τα μυστικά της γεωγραφίας
-Ενθουσιασμένη η χρηματιστηριακή αγορά ανέβασε την κεφαλαιοποίηση του ΤΙΤΑΝα πάνω από τα 4 δισ. ευρώ, για να κλείσει τελικά στα 3,9 δισ. (€50,9 +2,7%). Δεν ήταν μόνο τα καθαρά κέρδη των 64,1 εκατ. ευρώ (+29%) ούτε το περιθώριο κερδοφορίας που διευρύνθηκε κατά 250 μονάδες βάσης και ξεπερνά το 21%. Το «μυστικό όπλο» του τριμήνου ήταν η Αίγυπτος. Η αγορά αυτή, που παραδοσιακά θεωρείτο «υψηλού ρίσκου» λόγω νομισματικής αστάθειας, εκπλήσσει τώρα θετικά. Στην Ανατολική Μεσόγειο υλοποιήθηκαν στοχευμένες αυξήσεις τιμών στις αρχές του έτους και η ζήτηση για τσιμέντο εκτινάχθηκε πιθανώς ενισχυμένη και από ανακατατάξεις στις κατασκευαστικές ροές που φέρνει η γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, στην Ελλάδα, η ισχυρή ανάκαμψη που καταγράφηκε τον Μάρτιο, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες τους δύο πρώτους μήνες, ανέδειξε σταθερά θετική δυναμική με πωλήσεις καλύτερες του αναμενομένου. Η αδυναμία ήρθε από εκεί που κανείς δεν περίμενε πρόβλημα. Την αμερικανική αγορά. Όχι επειδή η αγορά υποχωρεί, οι πωλήσεις σε συγκρίσιμη βάση αυξήθηκαν σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, αλλά επειδή η επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών «έφαγε» περίπου 50 εκατ. ευρώ από τα αναφερόμενα έσοδα. Το ισχυρό ευρώ έναντι του δολαρίου μετέτρεψε πραγματικές λειτουργικές επιτυχίες σε μειωμένους αριθμούς στα ευρωπαϊκά βιβλία. Η γεωγραφική διασπορά είναι κινητήρας κερδοφορίας για τον ΤΙΤΑΝ.
To παράλληλο σύμπαν των αγορών
-Η Kepler Cheuvreux είναι ένας γνωστός Ευρωπαϊκός Οίκος χρηματιστηριακής έρευνας, με έδρα το Παρίσι και παρουσία σε 14 πόλεις (Λονδίνο, Φρανκφούρτη, Μιλάνο, Στοκχόλμη, Νέα Υόρκη κ.ά.). Εξειδικεύεται στην κάλυψη ευρωπαϊκών μετοχών αλλά και στην «cross-asset στρατηγική», εξυπηρετώντας αποκλειστικά θεσμικούς επενδυτές. Δεν απευθύνεται στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Χθες, δημοσίευσε μια 20σέλιδη ανάλυση για την κατάσταση των αγορών. «Αν κοιτάξετε μόνο τους δείκτες της Wall Street, θα νομίζατε ότι η παγκόσμια οικονομία ανθεί» λένε οι αναλυτές της Kepler. Η πραγματικότητα που παρουσιάζουν είναι διαφορετική. Καταρχάς, περιγράφουν το ενεργειακό σοκ που όλοι γνωρίζουμε. Κατόπιν καταγράφουν τα αποτυπώματα του ενεργειακού σοκ στα μακροοικονομικά μεγέθη. Στην Ευρωζώνη, επιβεβαιώνουν έναν συνδυασμό επιβράδυνσης ανάπτυξης και επιτάχυνσης πληθωρισμού. Κλασικό stagflation. Η αγορά εργασίας δείχνει σημάδια κόπωσης για πρώτη φορά από την πανδημία. Στις ΗΠΑ, η κατανάλωση του πρώτου τριμήνου ήταν στην ουσία χρηματοδοτημένη από αποταμιεύσεις που εξαντλούνται. Tο ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009, ενώ τα πραγματικά διαθέσιμα εισοδήματα κατευθύνονται ήδη προς το μηδέν. Κι όμως, η Wall Street ανεβαίνει. Το ράλι οδηγείται από μια μικρή ομάδα τίτλων τεχνολογίας μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με τον S&P 500 να ξεπερνά κατά πολύ έναν ισοβαρή δείκτη. Οι hyperscalers του κλάδου (Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon) έχουν δεσμευτεί για επενδύσεις άνω των $650 δισ. το 2026, με τις επενδύσεις σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης να ξεπερνούν τα $500 δισ. Είναι ένας αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος. Τα κεφάλαια των hyperscalers χρηματοδοτούν τη ζήτηση για chips, η ζήτηση για chips τροφοδοτεί την ανοικοδόμηση υποδομών, και οι αναλυτές ανεβάζουν ασταμάτητα τις εκτιμήσεις τους. Το κρίσιμο ερώτημα που θέτει η Kepler Cheuvreux είναι για πόσο καιρό μπορεί το «AI boom» να παραμένει αποσυνδεδεμένο από τη ζοφερή πραγματικότητα των καταναλωτών και της ευρύτερης οικονομίας.
UBS: Οι αγορές βασίζονται σε τυφλή πίστη, όχι ανάλυση
-Ο Πολ Ντόνοβαν είναι Επικεφαλής Οικονομολόγος της UBS Global Wealth Management που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία άνω των 3 τρισ. δολαρίων. Είναι πολύ γνωστός για το ημερήσιο πρωινό του ηχητικό σχόλιο, πάντα σύντομο, ακριβές και συχνά σκωπτικό, με βρετανικό φλεγματικό χιούμορ, απέναντι στις αγορές και στην πολιτική. Στο χθεσινό του σχόλιο ξεκίνησε με μια φράση που επαναλαμβάνεται σαν μάντρα στις αγορές τις τελευταίες εβδομάδες: «ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία». Το Axios τη πρωτοδημοσίευσε στις 15 Απριλίου. Το επανέλαβε στις 17 Απριλίου. Το ξαναείπε στις 26. Τα έγραψε πάλι προχθές. Οι αγορές πανηγυρίζουν κάθε φορά. Κάθε φορά, η πραγματικότητα τις φέρνει αντιμέτωπες με την ίδια διαπίστωση. Το Ιράν διαπραγματεύεται το τέλος του πολέμου, όχι το πυρηνικό ζήτημα που θέλει να συζητήσει αργότερα. Ο Τραμπ απειλεί με «ακόμα πιο έντονους» βομβαρδισμούς αν το Ιράν δεν αποδεχθεί τους όρους, ενώ ο ίδιος παραδέχεται ότι μια συμφωνία παραμένει «μεγάλη υπόθεση». Ο Ντόνοβαν εξηγεί ότι οι επενδυτές δεν έχουν ουσιαστική πρόσβαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Τεχεράνης. Η τιμολόγηση των αγορών βασίζεται σε τυφλή πίστη, όχι σε ανάλυση. Το ίδιο ισχύει για το αφήγημα της παραγωγικότητας. Ο υποψήφιος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, επιθυμεί ισχυρά νούμερα παραγωγικότητας για το Α' τρίμηνο, διότι αυτά υπονοούν αποπληθωρισμό, άρα χαμηλότερα επιτόκια, άρα έναν ευχαριστημένο Τραμπ. Τα στοιχεία αυτά όμως ο ίδιος ο Ντόνοβαν τα χαρακτηρίζει, επιλέγοντας με χαρακτηριστική βρετανική υποτιμητική λέξη, «αμφίβολα». Για την ακρίβεια, χρησιμοποίησε τη λέξη «dodgy», που στη βρετανική αργκό σημαίνει «ύποπτος, αναξιόπιστος, ανάξιος εμπιστοσύνης». Η αισιοδοξία για την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην παραγωγικότητα πρέπει να γίνει δεκτή με «σημαντική επιφυλακτικότητα». Ο πόλεμος, οι τιμές ενέργειας και η Fed βρίσκονται σε φάση ρευστότητας. Οι αγορές ποντάρουν σε αίσια έκβαση σε όλα ταυτόχρονα. Η Ιστορία δείχνει ότι αυτό σπάνια συμβαίνει.
Μετά την Αυστραλία και η Νορβηγία ανέβασε τα επιτόκια. Ερχεται η σειρά της ΕΚΤ
-Η πρώτη Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης που ανέβασε τα επιτόκια, μετά από 67 μέρες πολέμου στη Μέση Ανατολή, ήταν η Norges Bank που χθες πήγε το κόστος του χρήματος στο 4,25%, λίγες μέρες μετά την Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας. Η διοικήτρια της Νορβηγικής Κεντρικής Τράπεζας, Ida Wolden Bache, δεν άφησε περιθώριο για παρερμηνείες. «Ο πληθωρισμός είναι υπερβολικά υψηλός και παραμένει πάνω από τον στόχο για μεγάλο χρονικό διάστημα». Η κίνηση της Norges δεν ήταν αναμενόμενη από τις αγορές, γι’ αυτό είναι σημαντική. Στέλνει ένα ακόμη μήνυμα στη Φρανκφούρτη. Η Λαγκάρντ κατάφερε να κρατήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 2%, στη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου, ενώ ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη εκτοξεύτηκε στο 3% τον Απρίλιο που είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024. Οι αναλυτές της ΕΚΤ αναθεώρησαν ανοδικά τις εκτιμήσεις τους για τον πληθωρισμό στο 2,7% για το 2026 (άνοδος σχεδόν μιας ποσοστιαίας μονάδας), ενώ υποβάθμισαν την ανάπτυξη στο 1%. Ο Σλοβάκος Κεντρικός Τραπεζίτης, μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ Peter Kazimir, χαρακτηρίζει πλέον μια αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο «σχεδόν βέβαιη». Η Norges Bank, χτυπώντας πρώτη, δυσκολεύει τα «περιστέρια» της Φρανκφούρτης, δίνει επιχειρήματα στα «γεράκια». Σε ένα περιβάλλον όπου η ενέργεια ακριβαίνει, ο πληθωρισμός επιμένει και οι μισθοί πιέζουν, η αναμονή έχει κόστος και η Νορβηγία απλώς το υπενθύμισε.
Πηγή: www.newmoney.gr
