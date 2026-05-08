Ο γαλάζιος περίπατος, ο Αδωνις, ο ζεν Βορίδης και ο Νίκος Δ. (λείπω για δουλειές…), ο Ανδρουλάκης και οι τραπεζίτες, τα νέα deals των εφοπλιστών

Όταν λοιπόν έχουμε εκλογές σε 3-4 μήνες από σήμερα, ο Μητσοτάκης είναι στο +30% και ο δεύτερος στα μισά (χωρίς να ξέρουμε καν ποιος θα είναι) και είσαι βουλευτής ΝΔ μπορεί να λες μια γνώμη, βρε αδελφέ, αλλά έως εκεί, μην το παρακάνουμε κιόλας. Αυτό έγινε και χθες στην ΚΟ, αλλά για να μη λέμε και ό,τι θέλουμε και να μην υποτιμάμε ανθρώπους, εγώ προσωπικά δεν άκουσα και καμία τρέλα ή ακρότητα από τους βουλευτές. Εν πολλοίς σωστά πράγματα είπαν και δίκιο έχουν, το μόνο που μου έκανε εντύπωση ήταν η άποψη του βουλευτή Κατσανιώτη που είπε ότι «δεν ρωτήθηκε η ΚΟ της ΝΔ για να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ». Δεν γνώριζα ότι έπρεπε για να διαλύσεις μια υπηρεσία διανομής ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, που αποδεδειγμένα μοίρασε αρκετά εκατομμύρια παρανόμως, έπρεπε να ερωτηθεί μια Κοινοβουλευτική Ομάδα! Τέλος πάντων, ξεκάθαρο συμπέρασμα ο Μητσοτάκης παραμένει κυρίαρχος του κόμματός του όσο αυτός είναι ισχυρός και στην κοινωνία. Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση βρίσκεται εκεί που λένε οι δημοσκοπήσεις, με τα πάνω και τα κάτω τους και εφόσον ο δεύτερος είναι στα μισά… τα σκυλιά δεμένα θα είναι και στο κόμμα. Αν δεν είναι έτσι ή δεν ήταν έτσι θα το καταλαβαίνατε από τη συμπεριφορά των βουλευτών του. Ο Μητσοτάκης μόνο φευγάτος δεν είναι.Δένδιας-Στο σημείο αυτό να ανοίξουμε ένα ειδικό κεφάλαιο με αφορμή (και) τη χθεσινή κρίσιμη, η αλήθεια είναι, συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Το κεφάλαιο Δένδιας: Λοιπόν, είναι τοις πάσι γνωστό ότι ο Νίκος Δένδιας είναι ή θέλει να προβάλει τον εαυτό του ή νοείται από τους εχθρούς του Μητσοτάκη, πολιτικούς αντιπάλους και επιχειρηματίες, ο εν δυνάμει αντικαταστάτης του. Έχουν γραφτεί και ακουστεί αρκετά σενάρια και εκδοχές για το πώς μπορεί ή θα μπορούσε αυτό να συμβεί. Κάτι για εν κινήσει ή… ακινησία αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ κ.λπ. Όλα αυτά είναι καλά για… να ‘χαμε να λέγαμε, αλλά τίποτα δεν γίνεται πριν ανοίξει η κάλπη, εκτός αν προ των εκλογών συμβεί κάτι συγκλονιστικό. Δεν θα μείνω σ’ αυτά γιατί είναι θεωρίες που τις ακούμε από το καλοκαίρι του 2022 που μετά τις υποκλοπές ο Μητσοτάκης ήταν… υπ’ ατμόν και ο Νίκος ερχότανε… έστριβε τη γωνία στον από πάνω δρόμο. Θα διατυπώσω όμως μια ειλικρινή απορία, όσο ξέρω και καταλαβαίνω από πολιτική. Όταν θέλεις να πάρεις κάτι το διεκδικείς, βγαίνεις μπροστά με τον τρόπο σου και δείχνεις εντός του κόμματος αλλά και της κοινωνίας ότι «είσαι εδώ». Εσύ είσαι. Θεσμικά και ωραία στα όργανα του κόμματος αλλά και στα media. Πες κάτι, πες πολλά ή λίγα, διαφώνησε με ό,τι νομίζεις αλλά μίλα. Κανείς δεν δοξάστηκε κρυπτόμενος. Δεν είναι αφελής ο κόσμος να σε βλέπει (προχθές βράδυ) σε κοινωνική εκδήλωση που ήταν -μεταξύ άλλων βεβαίως- οι εχθροί της παράταξής σου και του Μητσοτάκη και λίγες ώρες μετά να μην πατάς το πόδι σου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Ας μην ασκήσεις κριτική αν δεν θες, ακόμα και ας μην τοποθετηθείς, αλλά έστω με τον τρόπο σου να πεις ένα «είμαι εδώ για να ακούσω τους βουλευτές μας να τα λένε αυτοί»… Νομίζω ότι τα ίδια έκανε και ο Έβερτ στον πατέρα Μητσοτάκη και φυσικά δεν τα κατάφερε ποτέ. Νυχθημερόν «πήγαινε» σ’ όλους τους αντιπάλους του, στις εκδηλώσεις τους, στα media, στα γραφεία ή στα σπίτια, αλλά καλό δεν είδε. Γνώμη μου είναι και τη γράφω.Άδωνις-Τώρα το ότι ο Άδωνις την έπεσε ευθέως στον Δένδια λόγω της απουσίας του, και όχι μόνο χθες, δεν αποτελεί είδηση αλλά πάντως μόνο εκτός γραμμής δεν ήταν αφού ο υπουργός Υγείας είχε προαναγγείλει από νωρίς χθες πρωί το πέσιμο στον Νίκο Δ. όταν πληροφορήθηκε ότι ο υπουργός θα λείπει στην Πορτογαλία για αμυντικές συμφωνίες (!). Αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια, ε;Ο ζεν Βορίδης-Σας το είχα μεταφέρει και τις προηγούμενες μέρες και νομίζω ότι το κείμενο της ομιλίας του Μητσοτάκη έκανε τη δουλειά του: ο Βορίδης την έπεσε μεν ευθέως στη Λάουρα Κοβέσι και γενικώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά δεν «ακούμπησε» την κυβέρνηση. Και γιατί να γίνει άλλωστε αυτό από τη στιγμή που οι νομικές του απόψεις άρχισαν να εισακούονται και η κυβέρνηση να αλλάζει ρότα ως προς τη μεταχείριση πολιτικών προσώπων που ελέγχονται στο πλαίσιο των δικογραφιών; Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν ο Βορίδης ήταν στα κάγκελα, και με δεδομένο ότι μιλούσε νωρίς βάσει καταλόγου, αρκετοί θα απελευθερώνονταν. Ο Μάκης όμως εσχάτως είναι πιο ζεν. Είπαμε, εκλογές έρχονται…Η διαφωνία με τα 21-Βεβαίως, η χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα είχε και αναφορές για το Σύνταγμα. Μια από τις προτάσεις της ΝΔ που ομολογουμένως πέρασε «στα χαμηλά» ήταν να κατέβει το όριο του εκλέγεσθαι από τα 25 που είναι σήμερα στα 21. Αρκετοί βουλευτές που πήραν τον λόγο διαφώνησαν, με πρώτο τον Θεοδωρικάκο που έχει ένα επιχείρημα ότι στη ζωή σου πρέπει να έχεις δουλέψει και λίγο πριν κάνεις τον εθνοπατέρα, ενώ και ο Πλεύρης επεσήμανε ότι θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.Εξίσωση προς τα κάτω-Στη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος Νίκος αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με την Ένωση Τραπεζών. Εκεί οι τράπεζες αποδόμησαν την άποψη του ΠΑΣΟΚ για τα υπερκέρδη δείχνοντας με στοιχεία ότι είναι στο μέσο όρο της Ευρώπης. Οι Έλληνες όμως δεν είναι στον μέσο όρο της Ευρώπης, αλλά στον πάτο είπε ο Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Γραφείο. Και συνέχισε ότι και οι τράπεζες πρέπει να προσαρμοστούν αντίστοιχα. Η εξίσωση προς τα κάτω αποτελεί διαχρονική ιδεοληψία της Αριστεράς, στην οποία ο Ανδρουλάκης, από τον φόβο μήπως τον υπερκεράσει Τσίπρας, σπρώχνει το ΠΑΣΟΚ όλο και περισσότερο. Όμως η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει ότι μόνο ένας ισχυρός ιδιωτικός τομέας, με ισχυρές και τις τράπεζες μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερες ποιοτικές θέσεις εργασίας και υψηλότερους μισθούς. Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για τον πάντα θυμωμένο Νίκο. Όπως άλλωστε μας είπε ένας από τους τραπεζίτες, στη συνάντηση, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν ρώτησαν τίποτα για το πώς οι τράπεζες μπορούν να συμβάλλουν σε περισσότερες επενδύσεις, σε αύξηση παραγωγικότητας, στην ανάδειξη νέων τομέων στην οικονομία.