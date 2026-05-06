ΔΕΗ: «Κλειδώνει» τα 4 δισ. με ισχυρούς επενδυτές και διευρύνει τη στρατηγική της στις ΗΠΑ – Tα ορόσημα της ΑΜΚ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της ΔΕΗ, με στόχο την άντληση 4 δισ. ευρώ και τη χρηματοδότηση του γιγαντιαίου επενδυτικού προγράμματος ύψους 24 δισ. ευρώ έως το 2030. Η εταιρεία επιδιώκει την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός Μαΐου, με το κρίσιμο στάδιο της διάθεσης να εκτιμάται ότι θα διαρκέσει μόλις 3 έως 4 ημέρες.



Η αφετηρία της τελικής φάσης τοποθετείται την ερχόμενη Τρίτη 12 Μαΐου, με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου, οπότε και η διοίκηση θα επιβεβαιώσει το guidance για την πορεία της εταιρείας το 2026 που έχει ανακοινώσει στο conference call με τους αναλυτές για την ΑΜΚ στις 23 Απριλίου.



Δύο μέρες αργότερα στις 14 Μαΐου ακολουθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, που θα ανοίξει τον δρόμο για την διενέργεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Κομβικός είναι ο ρόλος των anchor investors στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, καθώς πρόκειται για ισχυρούς θεσμικούς που «κλειδώνουν» θέσεις πριν από την έκδοση. Πηγές αναφέρουν ότι το έντονο ενδιαφέρον τους διευρύνει τη δεξαμενή επενδυτών, με τουλάχιστον δύο μεγάλα ονόματα να βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία.



Το CVC Capital Partners έχει εκδηλώσει ήδη πρόθεση συμμετοχής έως 1,2 δισ. ευρώ, ενώ το Υπερταμείο αναμένεται να καλύψει 1,33 δισ. ευρώ, διατηρώντας τη συμμετοχή του στο 33,4%. Τα δύο αυτά «εισιτήρια », συνολικού ύψους 2,53 δισ. ευρώ, καλύπτουν ήδη σημαντικό μέρος της έκδοσης πριν το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών. Με τα δεδομένα αυτά, το προς διάθεση υπόλοιπο εκτιμάται κοντά στο 1 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου το 25% της συνολικής έκδοσης, το οποίο θα καλυφθεί μέσω διεθνούς accelerated book building και της δημόσιας προσφοράς στην εγχώρια αγορά.



Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, η διοίκηση έχει πραγματοποιήσει κύκλο επαφών με κορυφαίους διαχειριστές κεφαλαίων αρχικά στο Λονδίνο και τις προηγούμενες μέρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο να «χτίσει» έντονο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον πριν την έναρξη της διαδικασίας bookbuilding. Το αυξημένο ενδιαφέρον για την έκδοση και η κινητοποίηση μεγάλων θεσμικών επενδυτών δημιουργούν θετικές προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr