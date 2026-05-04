Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιστροφή στα κέρδη μετά την τριήμερη πτώση - Έπιασε ξανά τις 2.200 μονάδες
Δυναμικό rebound για την Allwyn - Ακάθεκτη η Cenergy σε νέο ιστορικό υψηλό - Ισχυρή άνοδος για Viohalco, Metlen, Motor Oil και HELLENiQ ENERGY
Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε ο Μάιος για το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο επανήλθε σε ανοδική τροχιά έπειτα από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Ο Γενικός Δείκτης επέστρεψε πάνω από τις 2.200 μονάδες, αν και δυσκολεύθηκε λόγω των έντονων διακυμάνσεων που χαρακτήρισαν τις σημερινές συναλλαγές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (4/5), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 16,36 μονάδες ή +0,75% και έκλεισε στις 2.205,04 μονάδες. Σε περίπου 34 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.189,32 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.223,61 μονάδες.
Ανοδικό ξέσπασμα κοντά στο +6% κατάφερε η Allwyn, η οποία πήρε «ανάσα» μετά το τριήμερο καθοδικό σερί που την είχε οδηγήσει στις παρυφές των 12 ευρώ, ενώ πλέον «βλέπει» ξανά τα 13 ευρώ. Ράλι +3% έκανε η Cenergy και πέτυχε ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ, φτάνοντας ένα βήμα πριν τα 25 ευρώ στα υψηλά ημέρας και μετρώντας έξι διαδοχικές ανόδους. «Άλμα» κατέγραψαν επίσης η Viohalco και η HELLENiQ ENERGY, ξεπερνώντας τα 15 ευρώ και τα 10 ευρώ αντίστοιχα, σε επίπεδα που ανοίγουν την «πόρτα» στις πρόσφατες κορυφές αμφότερων των μετοχών. Κοντά στα υψηλά των 39 ευρώ «αναρριχήθηκε» η Motor Oil. Νέο rebound -το δεύτερο διαδοχικό- για τη Metlen, η οποία κέρδισε άνω του +2% και επανήλθε στην περιοχή των 36 ευρώ.
Επικράτησαν οι αγοραστές
Άνοδο +0,09% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.454,47 μονάδες, «εξανεμίζοντας» τα αρχικά κέρδη που ξεπερνούσαν το +2%, αλλά και αποφεύγοντας τις απώλειες που σημείωσε αργότερα. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) έκλεισε με κέρδη +0,75% στις 5.582,99 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,94% στις 2.900,46 μονάδες.
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 198,61 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 21,09 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Μεικτό τζίρο 29,5 εκατ. ευρώ έκανε η ΔΕΗ και ακολούθησε η Πειραιώς με 26,2 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 158,82 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 74 μετοχές, αρνητικό για 46, ενώ 5 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank κέρδισε +1,18% στα 3,44 ευρώ και ακολούθησαν η Πειραιώς (+0,88% στα 8,02 ευρώ) και η Εθνική (+0,56% στα 13,5 ευρώ). Αντίθετα, η Eurobank υποχώρησε κατά -2,04% στα 3,605 ευρώ.
Ρυθμιστής η διπλωματία των προτάσεων – Η ατζέντα της εβδομάδας
Σε κατάσταση ελεγχόμενης αναμονής βρίσκεται η επενδυτική κοινότητα, με τα βλέμματα να παραμένουν σταθερά προσηλωμένα στη Μέση Ανατολή. Παρά την έλλειψη ορατής προόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η αγορά φαίνεται να αντλεί ψήγματα αισιοδοξίας από το γεγονός ότι -επί του παρόντος- αποφεύγεται η περαιτέρω κλιμάκωση των εχθροπραξιών.
Οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και επηρεάζουν το κλίμα στα χρηματιστήρια ανάλογα με τις διακυμάνσεις τους. Παρά τη σημερινή άνοδο, η εγχώρια αγορά ενδέχεται να έρθει εκ νέου αντιμέτωπη με πιέσεις λόγω της αναζωπύρωσης των ανησυχιών για το πολεμικό μέτωπο. Σε αυτό το περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας, ο κλάδος της τεχνολογίας και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα λειτουργούν ως «ανάχωμα».
Μετά την ολοκλήρωση των ετήσιων δημοσιεύσεων για τη χρήση 2025, οι επενδυτές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026. Η «διπλωματία των προτάσεων» μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει ο ρυθμιστής της τάσης, με τους traders της Euronext Athens να αναζητούν ένα ξεκάθαρο σήμα αποκλιμάκωσης προκειμένου να αναλάβουν μεγαλύτερο ρίσκο.
Στο ταμπλό του ΧΑ εισήχθησαν οι 2.494.811 νέες μετοχές της Allwyn, σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω επανεπένδυσης ειδικής διανομής. Οι μετοχές προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος από συνολικά 3.172 μετόχους, με τιμή διάθεσης 13,47 ευρώ ανά μετοχή.
Η Σαράντης διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,395 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,375 ευρώ ανά μετοχή) για την οικονομική χρήση 2025. Η πληρωμή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Παρασκευή 8 Μαΐου.
Στα 9,62 ευρώ καθορίστηκε η τιμή διάθεσης των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) που προέκυψαν μέσω της επανεπένδυσης μερίσματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η εν λόγω τιμή «ισούται με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής των πέντε πρώτων ημερών διαπραγμάτευσης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του μερίσματος, μειωμένη κατά ποσοστό 3%».
Την ερχόμενη Πέμπτη (7/5) η Eurobank, η Coca-Cola HBC και η Titan θα ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου. Την Παρασκευή (8/5) θα ακολουθήσουν η Εθνική Τράπεζα και ο ΟΤΕ, ενώ την ίδια μέρα η Fitch Ratings θα προχωρήσει σε αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας («BBB» με σταθερό outlook).
Σε τροχιά νέων ρεκόρ η Wall Street – Απώλειες στην Ευρώπη
Με μεικτές τάσεις ξεκινά η εβδομάδα για τη Wall Street, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις γεωπολιτικές πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ και τα επικείμενα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του Truth Social την έναρξη του «Project Freedom». Η πρωτοβουλία στοχεύει στον απεγκλωβισμό εμπορικών πλοίων που παραμένουν ακινητοποιημένα λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ. Ο συνδυασμός της ισχυρής κερδοφορίας του α’ τριμήνου και των ελπίδων για διπλωματική εκτόνωση στη Μέση Ανατολή διατηρεί τις μετοχές σε επίπεδα ρεκόρ, με πρωτοπόρο τον κλάδο της τεχνολογίας. Πτώση -0,4% σημειώνει ο Dow Jones, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq ενισχύονται κατά +0,1% «φλερτάροντας» με νέα ιστορικά υψηλά.
Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η εβδομάδα για τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην αισιοδοξία για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και την αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ. Ο κλάδος των αυτοκινήτων δέχεται ισχυρές πιέσεις (πτώση άνω του 1%), μετά τη δήλωση Τραμπ για την επιβολή δασμών 25% στις εισαγωγές αυτοκινήτων και φορτηγών από την ΕΕ. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,6%, ο γαλλικός CAC 40 χάνει -1,2% και ο γερμανικός DAX κινείται πτωτικά κατά -0,4%. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX διολισθαίνει -2% και ο ιταλικός FTSE MIB -1%. Κλειστό λόγω αργίας παρέμεινε το χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Πηγή: Newmoney.gr
