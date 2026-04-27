ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση 2,5% στην κίνηση των οχημάτων στην Αττική Οδό το Α’ τρίμηνο
Από την Αττική Οδό διήλθαν 275.649 οχήματα - Αύξηση κίνησης και στην Εγνατία Οδό
Τα στοιχεία κίνησης στους βασικούς αυτοκινητοδρόμους της κατά το α’ τρίμηνο του 2026 δημοσίευσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, από τα οποία παρατηρείται αύξηση της κίνησης σε Αττική Οδό και Εγνατία Οδό και μείωση σε Νέα και Κεντρική Οδό, σε ετήσια βάση.
Ακολουθεί η ανακοίνωση:
Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Bloomberg: GEKTERNA GA / RIC: HRMr.AT) ανακοινώνει τα στοιχεία κίνησης για τους βασικούς εν λειτουργία αυτοκινητοδρόμους του για το Α’ Τρίμηνο του 2026.
Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 2,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε περίπου 275.649.
Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 4,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε περίπου 196.067.
Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, η μέση ημερήσια κίνηση για το 2025 παρουσίασε ετήσια μείωση κατά 3,2% και αύξηση 4,9% αντίστοιχα, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) διαμορφώνεται σε 108.268 και 40.556 αντίστοιχα.
Σημειώνεται ότι η ημερήσια κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους της Εγνατίας Οδού, της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού κατά τον μήνα Ιανουάριο επηρεάστηκε άμεσα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί.
Πηγή: newmoney.gr
