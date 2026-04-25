Ευρώπη σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Ηχηρό μήνυμα της ελληνικής βιομηχανίας για τον κίνδυνο αποβιομηχάνισης και τον νέο ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας

Οι μάνατζερ της Olympia και της Cenergy προειδοποίησαν ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος και η απώλεια ανταγωνιστικότητας απειλούν τη βιομηχανική βάση της ΕΕ ενώ ανέδειξαν τη δυνατότητα της Ελλάδας να εξελιχθεί σε στρατηγικό κόμβο της νέας ενεργειακής εποχής

Η Ευρώπη άργησε να καταλάβει τι έχτιζε η Κίνα Ο κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Olympia, υποστήριξε ότι η Ευρώπη καθυστέρησε στρατηγικά στον τομέα των μπαταριών, επειδή αντιμετώπισε το ζήτημα ως μια απλή βιομηχανική επένδυση και όχι ως μια γεωστρατηγική μάχη μακράς διάρκειας.



Όπως εξήγησε, η Κίνα που επένδυε δεν κέρδισε τυχαία τη διεθνή πρωτοκαθεδρία στις μπαταρίες. Εργάστηκε επί τρεις δεκαετίες με σχέδιο, επενδύοντας κεφάλαια πάνω από 200 δισεκατομμύρια αναπτύσσοντας τεχνογνωσία, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε πρώτες ύλες και χτίζοντας πλήρη αλυσίδα παραγωγής.



Αντίθετα, η Ευρώπη πίστεψε ότι μπορούσε να καλύψει το χαμένο έδαφος με αποσπασματικές κινήσεις της τελευταίας στιγμής και με μεμονωμένα εργοστάσια.







Η επόμενη μάχη αφορά τη βιομηχανική αποθήκευση ενέργειας Ο επικεφαλής του Ομίλου Olympia τόνισε ότι πλέον το βασικό πεδίο ανταγωνισμού δεν είναι μόνο οι μπαταρίες για αυτοκίνητα, αλλά η αποθήκευση ενέργειας στη βιομηχανία.



Κατά τον ίδιο, η ευρωπαϊκή παραγωγή πλήττεται κυρίως από το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο παραμένει αισθητά υψηλότερο από εκείνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα. Αυτό σημαίνει ότι πολλές μονάδες στην Ευρώπη ξεκινούν με σοβαρό μειονέκτημα πριν ακόμη διαθέσουν το προϊόν τους στην αγορά.



Με άλλα λόγια, οι μπαταρίες δεν είναι μόνο τεχνολογία μεταφορών, αλλά μηχανισμός βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας.



Προειδοποίηση για μεταφορά παραγωγής εκτός Ευρώπης Ο Ανδρέας Αθανασόπουλος προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, επισημαίνοντας ότι όταν η διαφορά στο ενεργειακό κόστος είναι τόσο μεγάλη, ορισμένες επιχειρήσεις ενδέχεται να θεωρούν οικονομικότερο να παράγουν σε τρίτες χώρες και να εξάγουν στην Ευρώπη, παρά να λειτουργούν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρατήρηση αυτή ανέδειξε τον κίνδυνο σταδιακής αποβιομηχάνισης, ιδιαίτερα σε κλάδους έντασης ενέργειας.



Ο επικεφαλής της Olympia στάθηκε ιδιαίτερα στην ελληνική πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν άμεσα σε έργα αποθήκευσης ενέργειας, όμως συναντούν ασαφές ρυθμιστικό πλαίσιο και διοικητικές καθυστερήσεις.



Όπως ανέφερε, η Ελλάδα χρειάζεται σαφείς κανόνες, ταχύτερες διαδικασίες και συγκεκριμένο πλαίσιο για τη βιομηχανική αποθήκευση, ώστε ώριμα επενδυτικά σχέδια να μην παραμένουν παγωμένα.



Με έμμεση αναφορά σε ευρωπαϊκές πρακτικές, σημείωσε ότι άλλες χώρες έχουν κινηθεί πιο γρήγορα και προσφέρουν παραδείγματα που μπορούν να αξιοποιηθούν.



Η Ευρώπη δεν μπορεί να αγοράζει μόνο με βάση τη χαμηλότερη τιμή Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Μπένος έθεσε το ζήτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής και του τρόπου με τον οποίο η ήπειρος αξιολογεί τα στρατηγικά έργα.



Όπως ανέφερε, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν εταιρείες εκτός Ευρώπης που λειτουργούν με φθηνότερη ενέργεια, κρατική στήριξη και συχνά χαμηλότερα κανονιστικά βάρη.



Σε αυτό το περιβάλλον, υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει έργα όπως καλώδια, ενεργειακές διασυνδέσεις και κρίσιμες υποδομές αποκλειστικά με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.



Κατά τον ίδιο, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ασφάλεια εφοδιασμού, η αξιοπιστία, η ταχύτητα παράδοσης, η ποιότητα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η δυνατότητα ευρωπαϊκής παραγωγής.



Η προειδοποίηση ήταν ότι αν η Ευρώπη συνεχίσει να επιλέγει μόνο το φθηνότερο προϊόν, θα χάσει σταδιακά τη βιομηχανική της βάση.



Η αβεβαιότητα μπλοκάρει τις επενδύσεις Ο CFO της Cenergy Holdings υπογράμμισε ότι η αργή αδειοδότηση και η κανονιστική αβεβαιότητα αποτελούν μείζονα εμπόδια για τις βιομηχανικές επενδύσεις.



Όπως είπε, όταν ένα έργο καθυστερεί επί χρόνια, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να σχεδιάσουν: νέες γραμμές παραγωγής, προσλήψεις προσωπικού, επεκτάσεις εργοστασίων ή νέες μονάδες. Η αβεβαιότητα, σημείωσε, είναι εχθρός της βιομηχανίας, γιατί αυξάνει το κόστος και απομακρύνει κεφάλαια.



Για τον λόγο αυτό ζήτησε σταθερό επενδυτικό πλαίσιο, γρήγορες εγκρίσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μειώνουν το ρίσκο για μεγάλα βιομηχανικά projects.



Η Ελλάδα αναβαθμίζεται γεωοικονομικά Ο Αλέξανδρος Μπένος αφιέρωσε σημαντικό μέρος της παρέμβασής του στον ρόλο της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η χώρα δεν αποτελεί πλέον περιφερειακή αγορά της Ευρώπης.



Η γεωγραφική της θέση, οι νέες ενεργειακές διασυνδέσεις, τα έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και οι υποδομές που αναπτύσσονται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο αναβαθμίζουν ουσιαστικά τη θέση της χώρας.



Όπως εξήγησε, η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε ενεργειακή πύλη, κόμβο βιομηχανικών επενδύσεων και κρίσιμο σύνδεσμο της ευρωπαϊκής αγοράς με νέες πηγές ενέργειας.



Ζήτημα ανταγωνιστικότητας για τη βιομηχανία Στην εισαγωγική της τοποθέτηση η πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ κ. Ράνια Αικατερινάρη που συντόνισε το ενεργειακό πάνελ, υπογράμμισε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η άνοδος των τιμών ενέργειας, η αύξηση του κόστους μεταφορών και οι μεταβαλλόμενες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαΐκής Επιτροπής δημιουργούν νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία και ειδικά στη βιομηχανική παραγωγή.



Όπως σημείωσε, οι προτεραιότητες που ανέδειξαν και οι ηγέτες της Ελλάδας και της Γαλλίας, αφορούν την ασφάλεια εφοδιασμού, τη μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Η ίδια επεσήμανε ακόμη ότι, παρότι η EΕ επανέφερε το 2025 την ατζέντα ανταγωνιστικότητας, οι επιχειρήσεις μέχρι σήμερα δεν έχουν δει ουσιαστική βελτίωση στην πράξη, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό της παραγωγικής κοινότητας στην Ευρώπη.



Οι παρεμβάσεις των ξένων στελεχών Ο Julien Hüeber, διευθύνων σύμβουλος της Nexans, χαρακτήρισε τα ηλεκτρικά δίκτυα ως τους σιδηροδρόμους του 21ου αιώνα και υποστήριξε ότι οι χώρες που επενδύουν σήμερα σε δίκτυα θα είναι εκείνες που θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στο μέλλον.



Ο Bruno Bensasson, διευθύνων σύμβουλος της Akuo, υποστήριξε την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας στα έργα ενεργειακής μετάβασης, επισημαίνοντας όμως ότι σε ορισμένους τομείς η εξάρτηση από την Ασία παραμένει ισχυρή.



Από την πλευρά του, ο Pierre-Arthur Lestrade, αντιπρόεδρος της EDF, σημείωσε ότι διαθέσιμα κεφάλαια υπάρχουν για την ενεργειακή μετάβαση, όμως απαιτούνται σταθεροί κανόνες, προβλεψιμότητα και μηχανισμοί περιορισμού κινδύνου για να υλοποιηθούν μεγάλης κλίμακας επενδύσεις.

Μαριάννα Τζάννε 25.04.2026, 16:13