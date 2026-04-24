Η οργή του Κ.Μ για τις επιθέσεις στον Σκέρτσο (εντός και εκτός ΝΔ), το θρίλερ με την Μπριζίτ και η επίσκεψη στη Μαρέβα, λέτε η Λάουρα να πολιτευθεί;
Χαίρετε, σήμερα θα ξεκινήσω από τα κοσμικά της πολιτικής και μάλιστα με ένα… θρίλερ που εξελίχθηκε σχετικά με την άφιξη ή μη της συζύγου του Γάλλου προέδρου, της Μπριζίτ Μακρόν
Η πρώτη κυρία της γαλλικής Δημοκρατίας λοιπόν δεν είχε επιβεβαιώσει ως χθες το απόγευμα (το έκανε, τελικά) αν θα έρθει στην Αθήνα και άρα αν θα παραστεί μεταξύ άλλων εκδηλώσεων στο γεύμα προς τιμήν του ζεύγους Μακρόν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό όπως μου λένε έφερε μία αναστάτωση στην εθιμοτυπία γιατί μου λένε (εγώ δεν γνωρίζω απ’ αυτά) ότι αν δεν παραστεί η Μπριζίτ ίσως στο γεύμα να μην παραστούν και οι σύζυγοι, οι συνοδοί των υπολοίπων επισήμων ή μάλλον των υπουργών.
Απάντησε θετικά τελικά η Μπριζίτ…
-Εντέλει όπως σας είπα κατά τις 6 το απόγευμα η Μακρόν επιβεβαίωσε την παρουσία της στην Αθήνα και σας γράφω το σχετικό ρεπορτάζ: Με ξεχωριστές πτήσεις ο κύριος και η κυρία Μακρόν, φτάνουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος με λίγη ώρα διαφορά στις 17:30. Πρώτη καταφθάνει η κυρία Μακρόν και περιμένει τον σύζυγό της στην αίθουσα των VIP (στην Α’ συγκεκριμένα). Από εκεί πηγαίνουν στη «Μεγάλη Βρεταννία» και στις 19:30 στη Ρωμαϊκή Αγορά όπου Μητσοτάκης και Μακρόν συνομιλούν με συντονιστή τον Αλέξη Παπαχελά. Στο Προεδρικό Μέγαρο προβλέπεται να φτάσει το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας λίγο πριν από τις 21:00 και θα τους υποδεχτεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και η σύζυγός του Φανή Σταθοπούλου. Θα ακολουθήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση Τασούλα-Μακρόν και στη συνέχεια, μετά τις 21:30 θα παρατεθεί δείπνο. Η επίσκεψη Μακρόν δεν είναι επίσημη με βάση το πρωτόκολλο, είναι επίσκεψη εργασίας, αλλά έλαβε κάποια χαρακτηριστικά επίσημης επίσκεψης, όπως π.χ. παράθεση γκράντε δείπνου στο Προεδρικό, έπειτα από συνεννόηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό. Ανάμεσα στους περίπου 110 καλεσμένους, σύμφωνα με τους ελάχιστους που έχουν δει την τελική λίστα, συμπεριλαμβάνονται πολιτικά πρόσωπα, όπως ο υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Νίκος Δένδιας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η Λίνα Μενδώνη, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και βεβαίως ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Τον Πρόεδρο της Βουλής θα εκπροσωπήσει η Ντόρα Μπακογιάννη. Ανάμεσα στους επιχειρηματίες που έχουν προσκληθεί διακρίνουμε τον Θανάση και τον Πάνο Λασκαρίδη, τη Μελίνα Τραυλού, τον Βαγγέλη Μυτιληναίο, τον Θοδωρή Κυριακού, τον Παναγιώτη Θεοχαράκη και τον Κριστιάν Χατζημηνά. Έχουν προσκληθεί επίσης, ο Νίκος Αλιάγας, ο Νίκος Σταμπολίδης και ο Κώστας Μαυριάς (Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής). Το μενού το κρατούν μυστικό στο Προεδρικό, αλλά κάτι μου λέει ότι θα περιέχει ψάρι. Επειτα από όλα αυτά ευχόμαστε να πολλαπλασιαστούν και οι ιχθύες της ελληνογαλλικής συνεργασίας και συμμαχίας. Το Σάββατο Μητσοτάκης και Μακρόν θα επισκεφτούν τη φρεγάτα Κίμων, θα ακολουθήσουν συνομιλίες στο Μαξίμου και γεύμα εργασίας και το απογευματάκι θα πάνε στο «Νιάρχος» για το Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ που οργανώνει ο ΣΕΒ και το Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο όπου θα μιλήσουν και οι δύο. Κι από εκεί το ζεύγος Μακρόν απευθείας αεροδρόμιο και το βραδάκι θα είναι και πάλι στο Παρίσι.
Μπριζίτ και Μαρέβα
-Η Μαρέβα, που βρίσκεται ακόμα στον Ευαγγελισμό, δεν πρόκειται να πάει στο δείπνο το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο, αλλά εφόσον βγει από το νοσοκομείο το Σάββατο πιθανώς να δει τη φίλη της Μπριζίτ στην πρωθυπουργική κατοικία. Εκτός αν η Μακρόν πάει αυτή στον Ευαγγελισμό για μια σύντομη επίσκεψη.
Η οργή Μητσοτάκη για τις επιθέσεις στον Σκέρτσο
-Τις τελευταίες ημέρες ο Ακης Σκέρτσος δέχεται συστηματικές επιθέσεις «εντός, εκτός και επί τα αυτά» της ΝΔ για τις απόψεις του, τις οποίες εκφράζει ελεύθερα και δίχως να φοβάται ή να δεσμεύεται, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν πολιτεύεται, ούτε και το έχει σκοπό. Για όλα όσα λέγονται ή γράφονται εντός και εκτός κόμματος ο Μητσοτάκης είναι εξοργισμένος και αφού φώναξε τον Σκέρτσο να του δηλώσει την πλήρη στήριξή του, διεμήνυσε παντού (ακόμα και εντός του Μ.Μ) ότι δεν δέχεται υποδείξεις για τους συνεργάτες και τις επιλογές του. Ειδικά δε για έναν άνθρωπο ο οποίος στήριξε πάντοτε με τη δουλειά του και τον ίδιο τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση χωρίς να ζητήσει κομματικά ανταλλάγματα.
Λάουρα, εσύ, σούπερ σταρ
-Χειμαρρώδης η Λάουρα Κοβέσι και πολύ έπαιξαν οι ατάκες της από τη συζήτηση που έκανε χθες στους Δελφούς και τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, αλλά εγώ έψαξα κανένα ντεσού από την εκεί παρουσία της. Αρχικά, ο Άδωνις μπορεί να πήγε στην ομιλία της, αλλά δεν είχαν κάποιο πηγαδάκι. Βέβαια, την "κάρφωσε" μετά λέγοντας σε πάνελ με τον πρόεδρο του ΣΦΕΕ Ολύμπιο Παπαδημητρίου ότι "Δημοκρατία έχουμε, όσο μας το επιτρέπει η κυρία Κοβέσι". Κατά τα άλλα, μου είπαν ότι η Ρουμάνα εισαγγελέας που αφυπηρετεί στο τέλος Σεπτεμβρίου αντιμετωπίστηκε περίπου ως σταρ του Φόρουμ, ενώ μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου της ζητήθηκαν και selfies, τις οποίες βεβαίως δεν αρνήθηκε. Και γιατί να αρνηθεί, σε ποια άλλη χώρα έχει τέτοια αντιμετώπιση; Τη βλέπω και πολιτικό από φθινόπωρο που αποδεσμεύεται.
Η Κοβέσι και ο Βενιζέλος
-Άκουσα και τον Μπένι χθες να περιγράφει ένα σχεδόν δυστοπικό τοπίο για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου στη χώρα και έξαφνα έκανα τη σύνδεση με κάτι που είπε στον Τσίμα η Κοβέσι, αλλά πέρασε στα "ψιλά". Η Ευρωπαία Εισαγγελέας είπε ότι της φαίνεται εντελώς παράλογο να διαπράξει κάποιος απάτη και να προσποριστεί 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά αν τα γυρίσει πίσω, να μην μπει στη φυλακή. Και αιφνιδιάστηκα γιατί ο σχετικός νόμος, ο 3904/2010 που ήρθε λίγο πριν τα Χριστούγεννα εκείνης της χρονιάς, είχε και την υπογραφή κάποιου Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος τότε στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ υπηρετούσε ως υπουργός Άμυνας. Το λέω μήπως -ίσως- ξεχάστηκε.
Η μετάθεση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
Η μετάθεση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
-Να σας δώσω μια είδηση που αφορά τους βουλευτές της ΝΔ και το Μαξίμου. Μετά την ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας που κύλησε ανέφελα, ορισμένοι εκτιμούσαν ότι η φουρτούνα μετατίθεται για την Κοινοβουλευτική Ομάδα που θα συνεδρίαζε στις 30 Απριλίου. Η συνεδρίαση αυτή όμως μεταχρονολογήθηκε και μαθαίνω ότι θα γίνει μια εβδομάδα μετά, στις 7 Μαΐου. Θα μου πει κανείς, και τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει χρόνος για να "καλμάρουν" τα πνεύματα, αν και ορισμένοι είναι δεδομένα "στα κάγκελα", όπως φανερώνουν οι καθημερινές επιθέσεις βουλευτών στον Σκέρτσο που έχει βρεθεί να φταίει και για το προπατορικό αμάρτημα. Επισήμως, υπάρχει μια αλλαγή στο πρόγραμμα του Μητσοτάκη που επιβάλλει την ελαφρά μεταχρονολόγηση της συζήτησης.
Οι βουλευτές στα ψηφοδέλτια
-Πάντως, ένα βασικό ζητούμενο για τους βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν να ξεκαθαρίσει η ηγεσία της ΝΔ ότι δεν τίθεται ζήτημα συμμετοχής τους στα ψηφοδέλτια. Αυτό ξεκαθαρίστηκε χθες από τον εκπρόσωπο Μαρινάκη, καθώς το συνεννοήθηκε με τον Μητσοτάκη για να λήξει το ζήτημα μια και καλή. Επίσης, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα έρθει και η διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες δικαστικής αξιολόγησης των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα - το φίλτρο, δηλαδή, που υπήρχε ως το 2019 και καταργήθηκε μετά την αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα μεταξύ ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών.
Το CVC σε διαπραγματεύσεις με την Blackstone για τη Skroutz
-Θα ξεκινήσουμε σήμερα τα νέα της αγοράς με μια ενδιαφέρουσα είδηση για ένα deal από αυτά που σπανίζουν αυτήν την περίοδο, επειδή οι δουλειές του investment banking έχουν κάτσει κάπως, όχι λόγω Μέσης Ανατολής και πετρελαίου, αλλά κυρίως λόγω αποτιμήσεων και απαιτήσεων. Όσοι ασχολούνται με αυτές τις δουλειές λένε πως περιμένουν η κατάσταση να φτιάξει στο δεύτερο εξάμηνο του '26 καθώς με όσα συμβαίνουν γύρω μας οι επιχειρηματίες υποχρεώνονται να επανατιμολογούν το ρίσκο. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, το CVC είναι σε περίοδο αποκλειστικής διαπραγμάτευσης με τον αμερικανικό όμιλο της Blackstone για την πώληση του ποσοστού που κατέχει στη Skroutz. Έχει προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία από το CVC, ενώ οι τρεις ιδρυτές της Skroutz (Γ. Χατζηγεωργίου, Γ. Αυγουστίδης και Β. Δήμου) δεν άσκησαν το δικαίωμα πρώτης προτίμησης που είχαν. Το CVC έχει συμπληρώσει 6 χρόνια μετοχικής παρουσίας στη Skroutz και η συμμετοχή του υπερβαίνει το 40%. Οι τρεις ιδρυτές της πλατφόρμας διατηρούν σήμερα στον έλεγχό τους το 50,1%, ενώ το fund Southbridge -που ήταν ο τρίτος μέτοχος της πλατφόρμας- ρευστοποίησε τη συμμετοχή του και αποχώρησε πέρυσι τον Ιούλιο.
Ιστορική κίνηση από τη ΔΕΗ
-Το θέμα της ημέρας βέβαια στην αγορά δεν είναι άλλο από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Ο Γ. Στάσσης προχωρεί σε μια ιστορική κίνηση για το ελληνικό Χρηματιστήριο καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων μέσω Euronext Athens, μετά τα 5 δισ. που συγκέντρωσε πριν από χρόνια η ΜIG. Με την αύξηση η ΔΕΗ περνά στην εποχή του ΑΙ και αυτό είναι το νέο που θα ακολουθήσει. Άλλωστε στην ανακοίνωση αναφέρεται η ανάπτυξη ενός Data Center στην Κοζάνη “καθώς η ΔΕΗ βρίσκεται σε εμπιστευτικές εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με κορυφαίους παρόχους υπερκλίμακας (hyperscalers), με την κατασκευή να αναμένεται να ξεκινήσει το 2026”. Εκτός από το Δημόσιο, ένα ισχυρό πλεονέκτημα της ΔΕΗ στην αύξηση είναι η πρόθεση του CVC να στηρίξει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, κάνοντας νέα επένδυση έως 1,2 δισ.
Στην Ινδία μέσω Κύπρου
-Τον επόμενο μήνα ανοίγει το γραφείο της Eurobank στη Βομβάη, ενώ η τράπεζα υιοθετεί το UPI (Unified Payments Interface), ένα ψηφιακό σύστημα άμεσων πληρωμών το οποίο δημιουργήθηκε στην Ινδία και επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων σε πραγματικό χρόνο μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών. Με το UPI η Εurobank σχεδιάζει να αναπτύξει εργασίες στην Ινδία, ενώ το εγχείρημα θα είναι στην ευθύνη της θυγατρικής της Eurobank στην Κύπρο. Η επιλογή έγινε επειδή οι δύο χώρες μοιράζονται ένα κοινό παρελθόν στο πλαίσιο της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, έχουν το ίδιο νομικό σύστημα κοινού δικαίου, η αγγλική είναι η επιχειρηματική γλώσσα και στις δύο χώρες, ενώ η Κύπρος έχει αναπτύξει ισχυρή κοινότητα επαγγελματικών υπηρεσιών και εμπειρία φιλοξενίας διεθνών εταιρειών.
Πλαστικά Κρήτης: Αγώνας για εξασφάλιση αποθεμάτων
-Όλο και περισσότερες εισηγμένες προειδοποιούν για τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν. Μετά την Aegean, με ιδιαίτερα μελανά χρώματα περιγράφει η διοίκηση της Πλαστικά Κρήτης τις προοπτικές για το επόμενο διάστημα λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Το κόστος των πλαστικών πρώτων υλών έχει διπλασιαστεί και βαίνει διαρκώς αυξανόμενο. Παράλληλα, έχει σχεδόν μηδενιστεί η προμήθεια πολυμερών από τις χώρες του Κόλπου που αντιστοιχεί περίπου στο 14% της παγκόσμιας παραγωγής, πετροχημικά εργοστάσια στην Ασία αντιμετωπίζουν ελλείψεις και πολύ υψηλό κόστος για το πετρέλαιο και το αέριο και κάποια αναγκάζονται να μειώσουν την παραγωγή τους, ενώ αυξάνονται σημαντικά τα ναύλα και οι χρόνοι ναυσιπλοΐας, οπότε όχι μόνο ανεβαίνει το μεταφορικό κόστος, αλλά εμφανίζονται καθυστερήσεις στις παραδόσεις. Στην Ευρώπη η παραγωγή πετροχημικών και πολυμερών βαίνει σταθερά μειούμενη λόγω μειωμένης ανταγωνιστικότητας και πλέον κύριος προμηθευτής της παγκόσμιας αγοράς γίνονται οι ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, περιορίζονται οι διαθέσιμες ποσότητες και επικρατεί αβεβαιότητα στην αγορά ως προς επάρκεια των υλικών για πλήρη κάλυψη των παραγωγικών αναγκών της βιομηχανίας εάν ο πόλεμος κρατήσει για μεγάλο διάστημα, παράγοντες που ωθούν τις τιμές ακόμη ψηλότερα. Ως αποτέλεσμα τα εργοστάσια της Πλαστικά Κρήτης στην παρούσα φάση έχουν αποθέματα πρώτων υλών για διάστημα 2-4 μηνών και η διοίκηση καταβάλλει προσπάθεια για συμπλήρωση των απαραίτητων ποσοτήτων για το επόμενο διάστημα. Το αυξημένο κόστος εκτιμάται ότι θα μετακυλιστεί στις τιμές πώλησης, με τη διοίκηση να αναφέρει πως η όποια επίπτωση στα περιθώρια κέρδους του ομίλου να κρίνεται διαχειρίσιμη, η ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρείας παραμένει υψηλή.
Επιτέλους
-Στο Υπερταμείο μετά την αλλαγή της διοίκησης υπάρχει πρόοδος στην επιτάχυνση των διαδικασιών για νέους διαγωνισμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια που παρέμενε σε “κενό αέρος” επί μακρόν. Τώρα, επιτέλους, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 ορίστηκε η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για τη δουλειά που γίνεται στο Υπερταμείο μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο επικεφαλής Γιάννης Παπαχρήστου. Οπως είπε, η διαδικασία προχωρά με επιταχυνόμενο ρυθμό, περιλαμβάνοντας αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών μοντέλων, υιοθέτηση τριετών στρατηγικών πλάνων, σαφή στοχοθεσία και μηχανισμούς κινήτρων που ενισχύουν την εταιρική διακυβέρνηση. Παράλληλα, δίνουν τώρα ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενώ μέσα σε έναν χρόνο έχουν τοποθετηθεί 60 νέα μέλη στα διοικητικά συμβούλια. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η καθιέρωση δεικτών απόδοσης (KPIs) σε όλα τα επίπεδα, από τη διοίκηση έως τους εργαζομένους, ξεκίνησε με επιφυλάξεις, αλλά πλέον αποτελεί καθιερωμένη πρακτική.
Το «Υδατοδρόμιο Αλίμου»
-Από τα… σαράντα κύματα έχει περάσει η υπόθεση των υδροπλάνων στη χώρα μας. Χρόνια τώρα «προθερμαίνονται» για να πετάξουν και όλο σκοντάφτουν στα ατέλειωτα γραφειοκρατικά εμπόδια. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια πρόοδος, καθώς και οι άδειες προχωρούν και δοκιμαστικές πτήσεις γίνονται, αλλά παραμένει το ερώτημα, πότε ακριβώς θα ξεκινήσει κανονικά η λειτουργία τους. Εάν αυτό αποτελεί ένδειξη, πάντως, αξίζει να αναφερθεί ότι χθες έγινε η σύσταση μιας νέας εταιρείας με την επωνυμία «Υδατοδρόμιο Αλίμου Ι.Κ.Ε.». Να θυμίσω ότι ο Άλιμος είναι η πρώτη περιοχή στην Αθήνα που έχει αδειοδοτηθεί από τα συναρμόδια υπουργεία για τη δημιουργία υδάτινου πεδίου για την προσθαλάσσωση υδροπλάνων. Η νέα εταιρεία που εδρεύει στην Καλλιθέα είναι συμφερόντων της Hellenic Seaplanes, η οποία αναμένει και… επιμένει καταβάλλοντας πολυετείς προσπάθειες για να πετάξουν τα υδροπλάνα. Σκοπός της εταιρείας είναι οι υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων, οι υπηρεσίες που σχετίζονται με εναέριες μεταφορές, οι υπηρεσίες πυροσβεστικών αεροσκαφών και πρόληψης πυρκαγιών, διαχείρισης χώρων στάθμευσης αεροπλάνων, διακίνησης φορτίων κ.ά. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο έχει οριστεί σε 5.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 500 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 10 ευρώ το καθένα και το έχουν καταβάλει η εταιρεία «Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε.» (δηλαδή, η Hellenic Seaplanes) που συμμετείχε με 2.550 ευρώ μετρητά (ποσοστό 51%) και η κυπριακή «SS Seagull Seaplanes Ltd» που συμμετείχε με 2.450 ευρώ (ποσοστό 49%). Τη διοίκηση της εταιρείας ανέλαβε ο επικεφαλής της Hellenic Seaplanes Νικόλας Χαραλάμπους.
Τα ακίνητα της Ευρώπη Holdings
-Σημαντικά σχέδια για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ακινήτων της θα υλοποιήσει το επόμενο διάστημα η Ευρώπη Holdings. Η εταιρεία συμμετοχών που δημιουργήθηκε από την ενσωμάτωση της Ευρώπη Ασφαλιστική και των ΚΛΜ - INTRACOM PROPERTIΕS, διαθέτει σημαντικά ακίνητα μεταξύ των οποίων γραφεία (όπως το Campus Παιανίας), βιομηχανικά ακίνητα και οικόπεδα. Η εισηγμένη μετά την πώληση του κτηρίου επί των οδών Ομήρου 2 και Τεώ (σ.σ. αρχαία παραλιακή πόλη της Μικράς Ασίας για όσους αναρωτιούνται) στον Ταύρο, κοντά στον σταθμό του Ηλεκτρικού, έχει αναλάβει τη διαμόρφωσή του σε εκπαιδευτικό ίδρυμα και χώρους γραφείων, με την ολοκλήρωση του να αναμένεται έως τον προσεχή Ιούλιο. Παράλληλα, έχει εκκινήσει τις εργασίες μετατροπής του κτηρίου επί των οδών Σακελλαρίου και Τεώ στον Ταύρο σε σύγχρονους «πράσινους» γραφειακούς χώρους. Η επένδυση ανέρχεται σε περίπου €10 εκατ. και θα χρηματοδοτηθεί μέσω τραπεζικού δανεισμού, με στόχο την ολοκλήρωσή της στις αρχές του 2027. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη μετατροπή του ιδιόκτητου βιομηχανικού ακινήτου στη γέφυρα της Λυκόβρυσης, με εμβαδόν 6.000 τ.μ., σε αποθήκες. Το κτήριο ήδη έχει μισθωθεί και η καταβολή των μισθωμάτων θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Επιπλέον, εξετάζονται προτάσεις για την πώληση άλλων ακινήτων της, με στόχο την κατοχύρωση υπεραξιών και την ενίσχυση της ρευστότητάς της προκειμένου να υποστηρίξει την επέκτασή της στον ασφαλιστικό κλάδο.
Ο ημερήσιος ναύλος των 112.500$ για τους Λαιμούς
-Η αγορά των crude tankers δείχνει ξεκάθαρα ότι, πίσω από την “κόπωση” των spot rates, το πραγματικό χρήμα συνεχίζει να κυκλοφορεί στα term deals και στις επιλεκτικές ναυλώσεις υψηλής ποιότητας. Στο πιο ηχηρό παράδειγμα, η ελληνικών συμφερόντων ENESEL των Αντώνη και Φίλιππου Λαιμού φέρεται να ναύλωσε στη Shell το suezmax Lord Byron 21 (156.000 dwt, 2021) στα 112.500 δολάρια την ημέρα για διάρκεια 50–100 ημερών. Πρόκειται για επίπεδο ναύλου που δείχνει ότι τα σύγχρονα assets παραμένουν εξαιρετικά “premium” ακόμη και σε περιβάλλον διόρθωσης. Η New Shipping του εφοπλιστή Αδαμάντιου Πολέμη κινείται πιο ήπια αλλά σταθερά, με το aframax Paros (107.000 dwt, 2003) να ναυλώνεται για περίπου τρεις μήνες από την Essentia, χωρίς να ανακοινώνεται ναύλος, τυπική ένδειξη πιο “σφιχτών” και λιγότερο transparent fixtures για older tonnage.
Γιατί ο Χάρης Βαφειάς επιστρέφει στα δεξαμενόπλοια VLCC
-Η επιστροφή του Χάρη Βαφειά στα υπερδεξαμενόπλοια VLCC δεν είναι μια ακόμη ναυπηγική παραγγελία σε ένα ήδη «ζεστό» orderbook. Είναι επανατοποθέτηση σε ένα κομμάτι της αγοράς από το οποίο είχε αποχωρήσει εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Η συμφωνία της Stealth Maritime για δύο VLCC στη Νότια Κορέα, με τη Hanwha Ocean, δείχνει μία στρατηγική για μεγάλες μονάδες, δοκιμασμένο σχεδιασμό, έμφαση στην αποδοτικότητα και στο asset value. Δεν πρόκειται για αλλαγή φιλοσοφίας, αλλά για επαναφορά σε ένα segment που ταιριάζει στον σημερινό κύκλο της ναυλαγοράς. Το timing έχει τη σημασία του. Η αγορά των δεξαμενόπλοιων κινείται ήδη με έντονη προεξόφληση γεωπολιτικών εξελίξεων, στη Μέση Ανατολή. Οι ναύλοι και τα second-hand values δεν αποτυπώνουν μόνο τη σημερινή ζήτηση, αλλά και τον φόβο για περιορισμένη προσφορά χωρητικότητας τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το περιβάλλον, τα VLCC ξαναγίνονται το «καθαρό» bet του crude trade. Ενα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι για πρώτη φορά εδώ και περίπου δέκα χρόνια, η αξία ενός VLCC ηλικίας πέντε ετών έχει ξεπεράσει την τιμή ενός νεότευκτου. Οι επενδυτές αγοράζουν χωρητικότητα τώρα, γιατί φοβούνται ότι σε 12–24 μήνες η διαθεσιμότητα σε κρίσιμα ναυπηγεία θα είναι πολύ πιο περιορισμένη και ακριβή». Σε επίπεδο στόλου, η κίνηση του Χ.Β. δεν αλλάζει την εικόνα της Stealth Maritime ως ενός ομίλου που ήδη τρέχει εκτεταμένο πρόγραμμα ανανέωσης, αλλά επαναφέρει την παρουσία του στα «βαριά» crude segments, εκεί όπου η μεταβλητότητα είναι υψηλότερη αλλά και οι αποδόσεις πιο ασύμμετρες. Πρόκειται για επανείσοδο σε μια αγορά που δείχνει να ξαναμοιράζει ρίσκο και υπεραξίες.
Τι σηματοδοτεί η είσοδος της νέας γενιάς Χατζηιωάννου στη Safe Bulkers
-Ένα textbook upgrade εταιρικής διακυβέρνησης έχουμε στη Safe Bulkers του Πόλυ Β.Χατζηιωάννου. Ένας veteran της επενδυτικής τραπεζικής, ο Jeffrey Bunzel, με βαριά ιστορία σε Deutsche Bank και Credit Suisse, και ένας νέος executive με operational και technical ναυτιλιακό background. Αυτό “πουλάει” καλά σε θεσμικούς επενδυτές του NYSE, εμπειρία κεφαλαιαγορών και τεχνική επάρκεια στόλου. Από κάτω όμως, υπάρχει το πιο ενδιαφέρον layer και εκεί μπαίνει ο Βασίλης Π. Χατζηιωάννου. Η είσοδός του στο Board δεν είναι απλώς “new blood”. Είναι κλασική περίπτωση controlled generational transition μέσα σε οικογενειακή ναυτιλιακή εισηγμένη, όπου η συνέχεια δεν γίνεται με διαδοχή CEO, αλλά με σταδιακή ενσωμάτωση στο governance structure πριν αναλάβει πιο κεντρικό ρόλο. Στη γλώσσα της Wall Street αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Η εταιρεία χτίζει continuity risk management. Δεν αφήνει ένα πιθανό succession event να γίνει “shock factor” για την αγορά. Αντίθετα, εκπαιδεύει και εισάγει τη νέα γενιά μέσα στο πιο αυστηρό επίπεδο ελέγχου, το Board. Αυτό είναι κάτι που οι long-term investors εκτιμούν, ειδικά σε shipping cycles που είναι βίαιοι και απαιτούν σταθερότητα διοίκησης. Σύμφωνα με τη δεύτερη ανάγνωση, πρόκειται για ένα structured family consolidation μέσα σε δημόσια εταιρεία. Δηλαδή μια προσεκτική θεσμική “νομιμοποίηση” της διαδοχής, με το NYSE governance framework να λειτουργεί ως φίλτρο αξιοπιστίας. Η αγορά δεν το λέει ευθέως, αλλά το price-in κάνει πάντα discount στο governance premium όταν η οικογενειακή επιρροή παραμένει πυρήνας της στρατηγικής. Το ενδιαφέρον σημείο εδώ είναι η ισορροπία που επιχειρείται: από τη μία ένας ισχυρός ανεξάρτητος financial heavyweight (Bunzel) για credibility στις κεφαλαιαγορές, και από την άλλη η είσοδος του εκπροσώπου της νέας γενιάς σε operational role ώστε να “πατήσει” πάνω στην πραγματική λειτουργία του στόλου πριν οποιαδήποτε μεγαλύτερη ανάληψη εξουσίας. Στο shipping, αυτό δεν είναι ασυνήθιστο. Είναι σχεδόν θεσμικό μοτίβο. Οι οικογένειες που επιβιώνουν στο NYSE δεν αποσύρονται, μεταμορφώνονται σε hybrid governance models όπου η αγορά βλέπει ανεξαρτησία, αλλά το control παραμένει οικογενειακά anchored. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η αγορά διαβάζει το γεγονός ως σταθερότητα διοίκησης, προετοιμασία για επόμενο cycle, και προσπάθεια να μειωθεί το governance discount που συχνά βαραίνει τις ελληνικές εταιρείες.
Οι εισηγμένες εκπέμπουν υγεία, το ταμπλό αγωνία
-Οι ρευστοποιήσεις από μεγάλα χαρτοφυλάκια στις «βαριές» και κερδοφόρες μετοχές του χρηματιστηρίου μας, συνεχίζονται. Ο Γενικός Δείκτης αγκομαχά υπό το βάρος της γεωπολιτικής αβεβαιότητας αλλά οι εισηγμένες ανακοινώνουν αποτελέσματα που δείχνουν υγεία και προοπτική. Μέχρι σήμερα 81 εισηγμένες εταιρείες έχουν ανακοινώσει τα μεγέθη των ισολογισμών τους, με τη συνολική κερδοφορία να ξεπερνά τα 11,47 δισ. ευρώ, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του 2024 που στο σύνολό του εμφάνισε κέρδη 11,5 δισ. ευρώ. Μέχρι τότε, μοναδική χρονιά με εντυπωσιακή κερδοφορία ήταν το μακρινό 2007, με κέρδη 10,5 δισ. ευρώ αλλά με σχεδόν τριπλάσιο αριθμό εισηγμένων. Όταν ανακοινώσουν αποτελέσματα την ερχόμενη εβδομάδα η JUMBO (με καθαρά κέρδη που φέρεται να ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ) και η Καρέλιας (με άνω των 100 εκατ. ευρώ) το περυσινό ρεκόρ θα έχει επίσημα καταρριφθεί. Οι χρηματικές διανομές των εισηγμένων έφτασαν στα 6,1 δισ. ευρώ για το 2025, ξεπερνώντας το προ κρίσης ρεκόρ του 2007 που ήταν στα 5,4 δισ. ευρώ, με αύξηση 42% σε σχέση με το 2024. Με βάση τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, τα μερίσματα που θα διανεμηθούν για τη χρήση 2025 ξεπερνούν ήδη τα 6,15 δισ. ευρώ. Η μερισματική απόδοση 4,4% υπερβαίνει την απόδοση των 10ετών ομολόγων στο 3,39% και είναι σχεδόν τριπλάσια της μέσης προθεσμιακής κατάθεσης.
Υστερα από 18 χρόνια η ΕΥΔΑΠ στα 10 ευρώ και το ράλι της Austriacard
-Χρειάστηκε να περάσουν 18 ολόκληρα χρόνια για να ξαναδεί το ταμπλό τη μετοχή της ΕΥΔΑΠ πάνω από το ψυχολογικό όριο των 10 ευρώ, σε μια συνεδρίαση που εξελίχθηκε σε κρεσέντο νέων υψηλών για μία σειρά εισηγμένων. Η μετοχή της εταιρείας ύδρευσης πραγματοποίησε εκρηκτικό άλμα 6,57%, κλείνοντας στα 10,06 ευρώ. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, καθώς ο τίτλος είχε να βρεθεί σε αυτά τα επίπεδα από τον Αύγουστο του 2008. Η αγορά φαίνεται να προεξοφλεί θετικές ειδήσεις ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στις 30 Απριλίου, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για γενναιόδωρο μέρισμα ή επιστροφή κεφαλαίου, συντηρώντας την αγοραστική ευφορία. Η δυναμική, όμως, επεκτάθηκε και σε άλλους τίτλους που φλερτάρουν με ιστορικές κορυφές. Η Austriacard κατέγραψε εντυπωσιακό ράλι 7,88%, κλείνοντας στα 7,8 ευρώ και πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής το ορόσημο των 8 ευρώ. Παράλληλα, η Κρι Κρι συνέχισε την ασταμάτητη πορεία της, κλείνοντας στα 24,05 ευρώ (+3,22%) και πλησιάζοντας το ιστορικό ρεκόρ των 24,15 ευρώ. Παράλληλα, η Εκτέρ αξιοποίησε τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της για να πραγματοποιήσει άνοδο 3,36%, επιστρέφοντας πάνω από τα 4,3 ευρώ. Το υψηλό έτους εντοπίζεται στα 4,35 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υπέρβασής του, αμέσως υψηλότερο κλείσιμο αποτελούν τα 4,44 ευρώ και τα επίπεδα Ιουνίου 2000.
H χαμένη γενιά της Βρετανίας
-Στη Βρετανία χρησιμοποιούν συχνά μια λέξη που δεν αποδίδεται εύκολα στα Ελληνικά. NEET. Σημαίνει Not in Education, Employment or Training. Η λέξη περιγράφει νέους ανθρώπους που δεν σπουδάζουν, δεν εργάζονται, δεν εκπαιδεύονται. Απλώς... δεν συμμετέχουν. Το Bloomberg έγραψε ότι η Στατιστική Υπηρεσία της Βρετανίας (ONS) ανακοίνωσε πως 957.000 νέοι ηλικίας 16 έως 24 ετών, κατατάσσονται πλέον στην κατηγορία NEET - σχεδόν ένα εκατομμύριο. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο 12,8% της ηλικιακής ομάδας και είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από την εποχή της μεγάλης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Την περίοδο της πανδημίας, όταν τα σχολεία έκλεισαν και οι αγορές εργασίας κατέρρευσαν, τα νούμερα ήταν χαμηλότερα από σήμερα. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις νέες γυναίκες, ενώ η συρρίκνωση θέσεων εργασίας εισόδου στην αγορά, σε φιλοξενία, λιανεμπόριο και εταιρικά προγράμματα αποφοίτων, συνεχίζεται. Οι εργοδότες μειώνουν τις προσλήψεις για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος εργασίας και τις αυξημένες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Έρευνες δείχνουν ότι οι νέοι που παραμένουν NEET αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο μόνιμης ανεργίας, ισχνά εισοδήματα και προβλήματα υγείας για δεκαετίες. Το 45% των 24χρονων NEET δεν έχει εργαστεί ποτέ. Ερευνητές επισημαίνουν ότι η ψυχική υγεία, οι χρόνιες παθήσεις και η νευροδιαφορετικότητα αποτελούν κεντρικούς παράγοντες της ανόδου της οικονομικής αδράνειας στους νέους. Η Βρετανία βιώνει έναν συνδυασμό από μια αγορά εργασίας που δεν απορροφά, ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν παρακινεί και νέους που περιθωριοποιούνται. Μια γενιά που δεν εργάζεται σήμερα, θα επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία αύριο.
Πηγή: newmoney.gr
