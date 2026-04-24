Η οργή του Κ.Μ για τις επιθέσεις στον Σκέρτσο (εντός και εκτός ΝΔ), το θρίλερ με την Μπριζίτ και η επίσκεψη στη Μαρέβα, λέτε η Λάουρα να πολιτευθεί;

Κλείσιμο

Η πρώτη κυρία της γαλλικής Δημοκρατίας λοιπόν δεν είχε επιβεβαιώσει ως χθες το απόγευμα (το έκανε, τελικά) αν θα έρθει στην Αθήνα και άρα αν θα παραστεί μεταξύ άλλων εκδηλώσεων στο γεύμα προς τιμήν του ζεύγους Μακρόν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό όπως μου λένε έφερε μία αναστάτωση στην εθιμοτυπία γιατί μου λένε (εγώ δεν γνωρίζω απ’ αυτά) ότι αν δεν παραστεί η Μπριζίτ ίσως στο γεύμα να μην παραστούν και οι σύζυγοι, οι συνοδοί των υπολοίπων επισήμων ή μάλλον των υπουργών.Απάντησε θετικά τελικά η Μπριζίτ…-Εντέλει όπως σας είπα κατά τις 6 το απόγευμα η Μακρόν επιβεβαίωσε την παρουσία της στην Αθήνα και σας γράφω το σχετικό ρεπορτάζ: Με ξεχωριστές πτήσεις ο κύριος και η κυρία Μακρόν, φτάνουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος με λίγη ώρα διαφορά στις 17:30. Πρώτη καταφθάνει η κυρία Μακρόν και περιμένει τον σύζυγό της στην αίθουσα των VIP (στην Α’ συγκεκριμένα). Από εκεί πηγαίνουν στη «Μεγάλη Βρεταννία» και στις 19:30 στη Ρωμαϊκή Αγορά όπου Μητσοτάκης και Μακρόν συνομιλούν με συντονιστή τον Αλέξη Παπαχελά. Στο Προεδρικό Μέγαρο προβλέπεται να φτάσει το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας λίγο πριν από τις 21:00 και θα τους υποδεχτεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και η σύζυγός του Φανή Σταθοπούλου. Θα ακολουθήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση Τασούλα-Μακρόν και στη συνέχεια, μετά τις 21:30 θα παρατεθεί δείπνο. Η επίσκεψη Μακρόν δεν είναι επίσημη με βάση το πρωτόκολλο, είναι επίσκεψη εργασίας, αλλά έλαβε κάποια χαρακτηριστικά επίσημης επίσκεψης, όπως π.χ. παράθεση γκράντε δείπνου στο Προεδρικό, έπειτα από συνεννόηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό. Ανάμεσα στους περίπου 110 καλεσμένους, σύμφωνα με τους ελάχιστους που έχουν δει την τελική λίστα, συμπεριλαμβάνονται πολιτικά πρόσωπα, όπως ο υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Νίκος Δένδιας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η Λίνα Μενδώνη, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και βεβαίως ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Τον Πρόεδρο της Βουλής θα εκπροσωπήσει η Ντόρα Μπακογιάννη. Ανάμεσα στους επιχειρηματίες που έχουν προσκληθεί διακρίνουμε τον Θανάση και τον Πάνο Λασκαρίδη, τη Μελίνα Τραυλού, τον Βαγγέλη Μυτιληναίο, τον Θοδωρή Κυριακού, τον Παναγιώτη Θεοχαράκη και τον Κριστιάν Χατζημηνά. Έχουν προσκληθεί επίσης, ο Νίκος Αλιάγας, ο Νίκος Σταμπολίδης και ο Κώστας Μαυριάς (Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής). Το μενού το κρατούν μυστικό στο Προεδρικό, αλλά κάτι μου λέει ότι θα περιέχει ψάρι. Επειτα από όλα αυτά ευχόμαστε να πολλαπλασιαστούν και οι ιχθύες της ελληνογαλλικής συνεργασίας και συμμαχίας. Το Σάββατο Μητσοτάκης και Μακρόν θα επισκεφτούν τη φρεγάτα Κίμων, θα ακολουθήσουν συνομιλίες στο Μαξίμου και γεύμα εργασίας και το απογευματάκι θα πάνε στο «Νιάρχος» για το Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ που οργανώνει ο ΣΕΒ και το Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο όπου θα μιλήσουν και οι δύο. Κι από εκεί το ζεύγος Μακρόν απευθείας αεροδρόμιο και το βραδάκι θα είναι και πάλι στο Παρίσι.Μπριζίτ και Μαρέβα-Η Μαρέβα, που βρίσκεται ακόμα στον Ευαγγελισμό, δεν πρόκειται να πάει στο δείπνο το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο, αλλά εφόσον βγει από το νοσοκομείο το Σάββατο πιθανώς να δει τη φίλη της Μπριζίτ στην πρωθυπουργική κατοικία. Εκτός αν η Μακρόν πάει αυτή στον Ευαγγελισμό για μια σύντομη επίσκεψη.Η οργή Μητσοτάκη για τις επιθέσεις στον Σκέρτσο-Τις τελευταίες ημέρες ο Ακης Σκέρτσος δέχεται συστηματικές επιθέσεις «εντός, εκτός και επί τα αυτά» της ΝΔ για τις απόψεις του, τις οποίες εκφράζει ελεύθερα και δίχως να φοβάται ή να δεσμεύεται, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν πολιτεύεται, ούτε και το έχει σκοπό. Για όλα όσα λέγονται ή γράφονται εντός και εκτός κόμματος ο Μητσοτάκης είναι εξοργισμένος και αφού φώναξε τον Σκέρτσο να του δηλώσει την πλήρη στήριξή του, διεμήνυσε παντού (ακόμα και εντός του Μ.Μ) ότι δεν δέχεται υποδείξεις για τους συνεργάτες και τις επιλογές του. Ειδικά δε για έναν άνθρωπο ο οποίος στήριξε πάντοτε με τη δουλειά του και τον ίδιο τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση χωρίς να ζητήσει κομματικά ανταλλάγματα.Λάουρα, εσύ, σούπερ σταρ-Χειμαρρώδης η Λάουρα Κοβέσι και πολύ έπαιξαν οι ατάκες της από τη συζήτηση που έκανε χθες στους Δελφούς και τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, αλλά εγώ έψαξα κανένα ντεσού από την εκεί παρουσία της. Αρχικά, ο Άδωνις μπορεί να πήγε στην ομιλία της, αλλά δεν είχαν κάποιο πηγαδάκι. Βέβαια, την "κάρφωσε" μετά λέγοντας σε πάνελ με τον πρόεδρο του ΣΦΕΕ Ολύμπιο Παπαδημητρίου ότι "Δημοκρατία έχουμε, όσο μας το επιτρέπει η κυρία Κοβέσι". Κατά τα άλλα, μου είπαν ότι η Ρουμάνα εισαγγελέας που αφυπηρετεί στο τέλος Σεπτεμβρίου αντιμετωπίστηκε περίπου ως σταρ του Φόρουμ, ενώ μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου της ζητήθηκαν και selfies, τις οποίες βεβαίως δεν αρνήθηκε. Και γιατί να αρνηθεί, σε ποια άλλη χώρα έχει τέτοια αντιμετώπιση; Τη βλέπω και πολιτικό από φθινόπωρο που αποδεσμεύεται.Η Κοβέσι και ο Βενιζέλος-Άκουσα και τον Μπένι χθες να περιγράφει ένα σχεδόν δυστοπικό τοπίο για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου στη χώρα και έξαφνα έκανα τη σύνδεση με κάτι που είπε στον Τσίμα η Κοβέσι, αλλά πέρασε στα "ψιλά". Η Ευρωπαία Εισαγγελέας είπε ότι της φαίνεται εντελώς παράλογο να διαπράξει κάποιος απάτη και να προσποριστεί 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά αν τα γυρίσει πίσω, να μην μπει στη φυλακή. Και αιφνιδιάστηκα γιατί ο σχετικός νόμος, ο 3904/2010 που ήρθε λίγο πριν τα Χριστούγεννα εκείνης της χρονιάς, είχε και την υπογραφή κάποιου Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος τότε στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ υπηρετούσε ως υπουργός Άμυνας. Το λέω μήπως -ίσως- ξεχάστηκε.Η μετάθεση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας