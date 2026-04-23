Wall Street: Νέα πτώση στoυς δείκτες καθώς εντείνεται η κρίση στα Στενά του Ορμούζ
S&P 500 και Nasdaq έχασαν τα χθεσινά τους ρεκόρ, εν μέσω ρευστοποιήσεων προς αποκόμιση κερδών - Τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα δεν μπόρεσαν να αντισταθμίσουν την αβεβαιότητα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής
To θολό τοπίο από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής με επίκεντρο το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ και το κύμα ρευστοποιήσεων προς αποκόμιση κερδών μετά τα χθεσινά ρεκόρ οδήγησαν σε αρνητικό έδαφος τη Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Μάλιστα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχτηκαν οι τεχνολογικές μετοχές.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones έκλεισε με πτώση 0,36% στις 49.310 μονάδες. Ο S&P 500 έχασε το χθεσινό του ρεκόρ υποχωρώντας κατά 0,41% στις 7.108 μονάδες, όπως και ο Nasdaq που κατέγραψε απώλειες ύψους 0,89% στις 24.438 μονάδες.
Ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτηση του απόψε υποστήριξε ότι έχει «όλο τον χρόνο του κόσμου» για να κλείσει μια συμφωνία με το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τεχεράνη είναι αυτή που βιιάζεται γιατί έχει χάσει τις ένοπλες δυνάμεις του.
Μια μια συμφωνία «θα επιτευχθεί μόνο όταν είναι κατάλληλη και ωφέλιμη για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τους συμμάχους μας και, στην πραγματικότητα, τον υπόλοιπο κόσμο» τόνισε χαρακτηριστικά.
Αντιστοίχως και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, υποστήριξε ότι η χώρα είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν, δεδομένου πως δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων.
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, εξετάζεται ενδεχόμενο συνάντησης ακόμη και την Παρασκευή, ωστόσο η πληροφορία δεν επιβεβαιώθηκε από καμία πλευρά.
Βέβαια, η εκεχειρία τηρείται, μετά την παράταση που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως η ένταση έχει μετατοπιστεί στη θάλασσα και τα κρίσιμης σημασίας Στενά του Ορμούζ με τις καταλήψεις πλοίων από το Ιράν και τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από το αμερικανικό ναυτικό. Σημειωτέον δε, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα είχε δώσει εντολή στο πολεμικό ναυτικό να πυροβολεί οποιαδήποτε ιρανικά σκάφη επιχειρούν να τοποθετήσουν νάρκες στα Στενά.
«Το πραγματικό ζήτημα εξακολουθεί να είναι τα Στενά του Ορμούζ και το γεγονός ότι είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία οι ΗΠΑ και το Ιράν, όταν και οι δύο πλευρές διατηρούν ακραίες θέσεις», σχολίασε ο Σαμίρ Σαμάνα της Wells Fargo Investment Institute. «Αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι τα πράγματα ίσως χρειαστεί να χειροτερέψουν λίγο ακόμη πριν βελτιωθούν», πρόσθεσε.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι πετρελαϊκές τιμές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία πάνω από το όριο των 100 δολαρίων φτάνοντας μέχρι και τα 105 δολάρια το βαρέλι!
«Είναι δύσκολο για τις αγορές να διατηρήσουν θετικό πρόσημο όταν το Brent επιστρέφει πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων», υπογράμμισε η Ντάνι Χιούσον της AJ Bell.
Τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα βοηθούν ως ένα βαθμό την αγορά να εξισορροπήσει τις αρνητικές πιέσεις, όπως φάνηκε στη χθεσινή συνεδρίαση.
Όμως, οι δείκτες δεν κατάφεραν να κρατήσουν τα κέρδη αυτά, καθώς πολλοί επενδυτές έσπευσαν να προχωρήσουν σε ρευστοποιήσεις θεωρώντας ότι η υψηλή μεταβλητότητα θα διατηρηθεί όσο το πολεμικό μέτωπο παραμένει ρευστό.
«Μετά από μια ιστορική ανάκαμψη, οι αγορές περνούν σε φάση κατοχύρωσης κερδών, την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν ξανά και η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή παραμένει», τόνισε ο Κιθ Λέρνερ της Truist. «Η περίοδος αποτελεσμάτων ξεκίνησε δυναμικά, κάτι που μπορεί να περιορίσει μέρος των πιέσεων. Παρ’ όλα αυτά, μετά το έντονο ράλι, αναμένουμε πιο νευρικές κινήσεις βραχυπρόθεσμα», πρόσθεσε.
Υπολογίζεται ότι σχεδόν το 80% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής αποτελέσματα πρώτου τριμήνου έχουν ξεπεράσει τις προβλέψεις των αναλυτών.
Σε κάθε περίπτωση οι εταιρικές επιδόσεις καθόρισαν τους κερδισμένους και τους χαμένους της συνεδρίασης.
Η Texas Instruments εκτινάχθηκε κατά 18% μετά την ανακοίνωση ιδιαίτερα ισχυρών προβλέψεων, που ενισχύθηκαν από τη μεγάλη ζήτηση για data centers και βιομηχανικό εξοπλισμό.
Αντιθέτως, η Tesla υποχώρησε κατά 3,6% αφού ενημέρωσε τους επενδυτές ότι αναμένει δαπάνες δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στη χρονιά για να στηρίξει τη στρατηγική της μετατροπής της σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής.
Τους τελευταίους μήνες, οι εταιρείες της ομάδας των «Υπέροχων Επτά» αυξάνουν συνεχώς τις επενδυτικές τους δαπάνες στην AI, επιδιώκοντας κυριαρχία στον τομέα. Η Tesla ανακοίνωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της το 2026 θα ξεπεράσουν τα 25 δισ. δολάρια, περίπου τριπλάσιο ποσό σε σχέση με πέρυσι.
Σημαντικές πιέσεις δέχτηκαν και οι μετοχές των Meta Platforms και Microsoft, παρά το γεγονός ότι αμφότεροι οι όμιλοι ανακοίνωσαν σημαντικές περικοπές δαπανών. Η Meta θα απολύσει 8.000 εργαζόμενους από τον ερχόμενο μήνα και θα παγώσει τις προσλήψεις, ενώ η Microsoft θα προσφέρει πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στο 7% των εργαζομένων της στις ΗΠΑ.
Πτωτικά κινήθηκε και η Honeywell International, αφού προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει αρνητικά τα έσοδά της, κυρίως στη μονάδα αυτοματισμού που εξυπηρετεί πελάτες του ενεργειακού κλάδου, όπως και η Southwest Airlines καθώς ο αεροπορικός κλάδος βρίσκεται σε δυσχερή θέση λόγω της εκρηκτικής ανόδου των τιμών των καυσίμων.
Τέλος, οι μετοχές εταιρειών λογισμικού μέτρησαν απώλειες μετά τα απογοητευτικά στοιχεία της ServiceNow, τα οποία αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τις ανατροπές που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη στον κλάδο.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα