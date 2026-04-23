Wall Street: Νέα πτώση στoυς δείκτες καθώς εντείνεται η κρίση στα Στενά του Ορμούζ

To θολό τοπίο από το μέτωπο τηςμε επίκεντρο το μπλόκο στακαι το κύμα ρευστοποιήσεων προς αποκόμιση κερδών μετά τα χθεσινά ρεκόρ οδήγησαν σε αρνητικό έδαφος τη Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Μάλιστα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχτηκαν οι τεχνολογικές μετοχές.Στο ταμπλό, οέκλεισε με πτώση 0,36% στις 49.310 μονάδες. Ο S&P 500 έχασε το χθεσινό του ρεκόρ υποχωρώντας κατά 0,41% στις 7.108 μονάδες, όπως και ο Nasdaq που κατέγραψε απώλειες ύψους 0,89% στις 24.438 μονάδες.Ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτηση του απόψε υποστήριξε ότι έχει «όλο τον χρόνο του κόσμου» για να κλείσει μια συμφωνία με το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τεχεράνη είναι αυτή που βιιάζεται γιατί έχει χάσει τις ένοπλες δυνάμεις του.Μια μια συμφωνία «θα επιτευχθεί μόνο όταν είναι κατάλληλη και ωφέλιμη για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τους συμμάχους μας και, στην πραγματικότητα, τον υπόλοιπο κόσμο» τόνισε χαρακτηριστικά.Αντιστοίχως και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, υποστήριξε ότι η χώρα είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν, δεδομένου πως δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων.Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, εξετάζεται ενδεχόμενο συνάντησης ακόμη και την Παρασκευή, ωστόσο η πληροφορία δεν επιβεβαιώθηκε από καμία πλευρά.Βέβαια, η εκεχειρία τηρείται, μετά την παράταση που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως η ένταση έχει μετατοπιστεί στη θάλασσα και τα κρίσιμης σημασίας Στενά του Ορμούζ με τις καταλήψεις πλοίων από το Ιράν και τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από το αμερικανικό ναυτικό. Σημειωτέον δε, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα είχε δώσει εντολή στο πολεμικό ναυτικό να πυροβολεί οποιαδήποτε ιρανικά σκάφη επιχειρούν να τοποθετήσουν νάρκες στα Στενά.«Το πραγματικό ζήτημα εξακολουθεί να είναι τα Στενά του Ορμούζ και το γεγονός ότι είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία οι ΗΠΑ και το Ιράν, όταν και οι δύο πλευρές διατηρούν ακραίες θέσεις», σχολίασε ο Σαμίρ Σαμάνα της Wells Fargo Investment Institute. «Αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι τα πράγματα ίσως χρειαστεί να χειροτερέψουν λίγο ακόμη πριν βελτιωθούν», πρόσθεσε.Δεν είναι τυχαίο ότι οι πετρελαϊκές τιμές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία πάνω από το όριο των 100 δολαρίων φτάνοντας μέχρι και τα 105 δολάρια το βαρέλι!«Είναι δύσκολο για τις αγορές να διατηρήσουν θετικό πρόσημο όταν το Brent επιστρέφει πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων», υπογράμμισε η Ντάνι Χιούσον της AJ Bell.Τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα βοηθούν ως ένα βαθμό την αγορά να εξισορροπήσει τις αρνητικές πιέσεις, όπως φάνηκε στη χθεσινή συνεδρίαση.Όμως, οι δείκτες δεν κατάφεραν να κρατήσουν τα κέρδη αυτά, καθώς πολλοί επενδυτές έσπευσαν να προχωρήσουν σε ρευστοποιήσεις θεωρώντας ότι η υψηλή μεταβλητότητα θα διατηρηθεί όσο το πολεμικό μέτωπο παραμένει ρευστό.