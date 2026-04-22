Τράπεζα Πειραιώς: Επιταχύνει σε πιστωτική επέκταση και έσοδα από προμήθειες
Τα επιχειρηματικά δάνεια μοχλός της πιστωτικής επέκτασης - Στα 13,3 δισ. ευρώ η εκταμίευση νέων δανείων που αποτελεί την καλύτερη ιστορικά επίδοση για την τράπεζα
Στην ισχυρή πιστωτική επέκταση που αποτελεί και πρωτιά στην Ευρώπη θα στηρίξει σε σημαντικό βαθμό την κερδοφορία της η Τράπεζα Πειραιώς και τα προσεχή έτη.
Συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων αυξήθηκε κατά 11% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 37,3 δισ. ευρώ, επίδοση που συγκαταλέγεται στις υψηλότερες στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά. Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε στα 3,9 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο, γεγονός που αποδεικνύει τόσο τη ζήτηση για χρηματοδότηση όσο και την ικανότητα της τράπεζας να την υποστηρίξει με αποτελεσματικότητα και συνέπεια.
Η πορεία της Τράπεζας Πειραιώς στον τομέα των δανείων και της πιστωτικής επέκτασης κατά το 2025 αναδεικνύει με σαφήνεια τον κεντρικό της ρόλο στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τη δυναμική της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ένα περιβάλλον διεθνούς μεταβλητότητας, η τράπεζα κατάφερε όχι μόνο να διατηρήσει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και να καταγράψει επιδόσεις που την τοποθετούν μεταξύ των κορυφαίων στην Ευρώπη ως προς την αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα