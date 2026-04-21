Euronext Athens: Στάση αναμονής στο χρηματιστήριο με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Euronext Athens: Στάση αναμονής στο χρηματιστήριο με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Γεωπολιτικό στοίχημα στο ταμπλό εν αναμονή της λήξης της εκεχειρίας - Ήπια άνοδος για τον Γενικό Δείκτη, ισχυρότερα κέρδη για τις τράπεζες
Ήπια άνοδο καταγράφει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, ανακάμπτοντας εν μέρει μετά τις χθεσινές βαριές απώλειες. Οι αγορές κινούνται σε ένα περιβάλλον έντονης νευρικότητας, ισορροπώντας ανάμεσα στην ελπίδα για διπλωματική διέξοδο και τον φόβο για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Καθώς η 15ήμερη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν εκπνέει, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες στο Πακιστάν, προσδοκώντας μια νέα παράταση που θα εκτονώσει την πίεση. Παρά την τάση σταθεροποίησης και το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον, η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τα αντιφατικά μηνύματα των δύο πλευρών διατηρούν το επενδυτικό κλίμα εξαιρετικά εύθραυστο.
Ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,2% και διαπραγματεύεται στις 2.264,17 μονάδες. Σε περίπου 9 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του ΓΔ, με χαμηλό ημέρας τις 2.263,67 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.272,75 μονάδες. Οι τράπεζες κερδίζουν άνω του +1%, απορροφώντας ένα μέρος της χθεσινής ισχυρής πτώσης (-3,6%).
Η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο διεξάγεται υπό το καθεστώς έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής καθώς πλησιάζει η κρίσιμη προθεσμία για τη λήξη της 15ήμερης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Παρά τα αντικρουόμενα μηνύματα που εκπέμπουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, η αγορά επιχειρεί να βρει τα πατήματά της, με τις εναπομένουσες ελπίδες για ειρηνική διέξοδο στη Μέση Ανατολή να προσφέρουν μια προσωρινή ανοδική ώθηση στο επενδυτικό κλίμα.
Ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,2% και διαπραγματεύεται στις 2.264,17 μονάδες. Σε περίπου 9 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του ΓΔ, με χαμηλό ημέρας τις 2.263,67 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.272,75 μονάδες. Οι τράπεζες κερδίζουν άνω του +1%, απορροφώντας ένα μέρος της χθεσινής ισχυρής πτώσης (-3,6%).
Η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο διεξάγεται υπό το καθεστώς έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής καθώς πλησιάζει η κρίσιμη προθεσμία για τη λήξη της 15ήμερης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Παρά τα αντικρουόμενα μηνύματα που εκπέμπουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, η αγορά επιχειρεί να βρει τα πατήματά της, με τις εναπομένουσες ελπίδες για ειρηνική διέξοδο στη Μέση Ανατολή να προσφέρουν μια προσωρινή ανοδική ώθηση στο επενδυτικό κλίμα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
