Ευρωαγορές: Απώλειες υπό τον φόβο νέας ανάφλεξης στον Περσικό Κόλπο, πιέσεις και από το ράλι στο πετρέλαιο

Με σημαντικές απώλειες άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή δίνει τη θέση της στον φόβο για μια νέα σφοδρότερη κλιμάκωση των συγκρούσεων. Οι αγορές αντέδρασαν νευρικά στις ειδήσεις του Σαββατοκύριακου που θέλουν την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης να βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης, μετά από ναυτικά επεισόδια και σκληρά τελεσίγραφα.



Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,91% στις 620,86 μονάδες, με τους κλαδικούς δείκτες να δέχονται ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις. Στη Γερμανία ο DAX καταγράφει πτώση 1,2% στις 24.402,50 μονάδες, στη Γαλλία ο CAC 40 χάνει 1,1% στις 8.332,20 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει απώλειες 1,15% στις 48.305,50 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 περιόρισε τις απώλειες στο 0,55% και τις 10.608,50 μονάδες, υποστηριζόμενος εν μέρει από τις μετοχές των πετρελαϊκών κολοσσών.



Το αρνητικό κλίμα πυροδοτήθηκε από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, σύμφωνα με την οποία αμερικανικό αντιτορπιλικό έπληξε και ακινητοποίησε ιρανικό εμπορικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο στη συνέχεια καταλήφθηκε από πεζοναύτες. Η κίνηση αυτή αποτελεί κλιμάκωση του ναυτικού αποκλεισμού που επιβάλλουν οι ΗΠΑ, ως απάντηση σε προηγούμενα πυρά του Ιράν κατά εμπορικών πλοίων.



Η Τεχεράνη, θεωρώντας τον αποκλεισμό παραβίαση της εκεχειρίας, ανακοίνωσε την ακύρωση των προγραμματισμένων διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ. Από την πλευρά του, ο Τραμπ προχώρησε σε μια ακραία προειδοποίηση, δηλώνοντας πως θα «ισοπεδώσει κάθε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν» εάν η χώρα δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσιγκτον πριν από την εκπνοή της εκεχειρίας εντός της εβδομάδας.



Παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία του Σαββάτου, όπου περισσότερα από 20 πλοία κατάφεραν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ —στην πιο πολυσύχναστη ημέρα από την 1η Μαρτίου— η Τεχεράνη επέβαλε εκ νέου περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ «δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους», μετατρέποντας τη ζωτικής σημασίας δίοδο για το 1/5 της παγκόσμιας ενέργειας σε πεδίο διπλωματικού εκβιασμού.



Οι επενδυτές παραμένουν σε στάση αναμονής, με τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και τον κλάδο των ταξιδιών να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις λόγω του αυξημένου κόστους καυσίμων. Αντίθετα, οι πετρελαϊκές εταιρείες αναμένεται να καταγράψουν κέρδη, καθώς οι τιμές του αργού ενισχύονται από την αβεβαιότητα της προσφοράς. Σήμερα το αμερικανικό αργό (WTI) σημειώνει άνοδο 6,6% στα 88 δολάρια το βαρέλι και το μπρεντ κινείται υψηλότερα κατά 6% στα 95,8 δολάρια το βαρέλι.

